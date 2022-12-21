СМИ назвали зарплаты лидеров бастующих профсоюзов в Британии

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21 декабря, среда | Последнее обновление — 21:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot
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Идет тотальное расформирование бывших европейских наций – немцев, французов, итальянцев. Никого остаться не должно, все должно обратиться в единое мультикультурное, небинарное поле вне всякой исторической, культурной памяти.
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Москве и Тбилиси нужно ускорять нормализацию отношений. Все основания и мотивы для этого есть – надо лишь понять, что игра стоит свеч. Ведь прорыв этот несет для обоих государств серьезные риски. Внутриполитические и внешнеполитические.
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Новый год и Дед Мороз являются типичными примерами того, как народное культурное сознание быстро ассимилирует идейные новшества – лишь бы суть этих новшеств приходилась людям по душе.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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СМИ назвали зарплаты лидеров бастующих профсоюзов в Британии
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Руководитель британского профсоюза работников скорой помощи GMB Гэри Смит, которые вышли на забастовку из-за низких зарплат, зарабатывает в год 135 тыс. фунтов стерлингов (более 163 тыс. долларов), выяснили СМИ.
Смит получает почти вчетверо больше, чем годовая заработная плата бастующих медиков в Британии, в среднем зарплата у медицинских работников составляет 36 тыс. фунтов стерлингов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Руководитель профсоюза Unison Кристина Маканеа, чьи члены также присоединились к забастовке, получает 120 тыс. фунтов стерлингов в год, она живет в доме стоимостью в 1,1 млн фунтов в южной части столицы. Также она ранее состояла в Коммунистической партии.
У предводителя профсоюза Unite Шэрон Грэм, члены которого также протестуют, годовая зарплата составляет 80 тыс. фунтов стерлингов. Также она получает 10 тыс. в виде пособий, поскольку занимает должность генсека объединения.
Свыше 10 тыс. сотрудников скорой помощи в Британии вышли в среду на первую за 30 лет забастовку.
Стало известно о бегстве мобилизованных ВСУ киевлян у Соледара
Марочко: Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара
Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, в районе Соледара украинские мобилизованные военнослужащие, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, начали сбегать с позиций и сдаваться, передает РИА «Новости».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство. Он сообщил, что речь идет об усилении ответственности за самовольный уход из воинской части или с поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
Шойгу предложил изменить призывной возраст
Министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно повысить предельный призывной возраст до 30 лет, а возраст призыва на службу поднять с 18 до 21 года.
Он заявил о необходимости обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода в армию, передает РИА «Новости».
Также Шойгу сообщил сегодня, что численность ВС РФ необходимо довести до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек.
Сейчас предельный возраст призыва составляет 27 лет. Законом предусмотрены отсрочки от призыва на военную службу для получения образования. Школьники, прошедшие итоговую аттестацию, имеют право на отсрочку от призыва до 1 октября для поступления в вузы.
Российская армия заняла новые господствующие высоты на Донецком направлении
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В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские войска заняли новые рубежи и господствующие высоты. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у пункта Новомихайловка и 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой Донецкой нродной республики (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ракетными войсками и артиллерией ВС России за минувшие сутки поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 87 районах.
Возле Белозерки Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1» и РЛС целеуказания П-18.
Возле Андреевки ДНР уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.
Недалеко от Зеленовки Херсонской области и Трудового ДНР взорваны три американские артиллерийские системы М-777. В районах Артемовска ДНР и Темировки Запорожской области уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС у Красногоровки ДНР сбит Су-25 ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два украинских беспилотника возле населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка ДНР. Перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.
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Французский разведчик оценил силу России
Французский разведчик Жюйе: Западу пора перестать думать, что силы России на исходе
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Запад должен перестать тешить себя иллюзиями о том, что силы России на исходе, а у украинцев все прекрасно, заявил Mondafrique бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе.
По его словам, европейцы часто принимают свои желания за реальность и забывают, что русские или украинцы великолепно умеют воевать, потому что они очень храбрые, передает РИА «Новости».
При этом именно США спровоцировали конфликт на Украине и сделали все, чтобы вовлечь Россию в боевые действия, подчеркнул он. Этим и объясняется тот факт, что американские спецслужбы были единственными, кто предупреждал о риске начала военных действий до февраля 2022 года, а сомнение европейских разведок в возможности вооруженного конфликта на Украине прошлой зимой стало следствием недоверия к американцам, которые «регулярно лгут».
По мнению Жюйе, в 2014 и 2015 годах Франция и Германия хорошо понимали, что действия США на Украине грозят полномасштабным конфликтом между пророссийским и прозападным населением.
«Что было дальше? Мы не смогли добиться исполнения первого и второго Минских соглашений, потому что американцы вместе с НАТО оказали давление на украинцев, которые захватили власть в Киеве. С этого момента мы потеряли опору, наши спецслужбы могли лишь наблюдать за тем, что происходит, со стороны», – отметил он.
Ранее в Национальной ассамблее Франции заявили об истощении запасов вооружений из-за помощи Украине.
11 декабря лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во Франции практически истощились военные запасы, но Париж продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву.
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Шойгу заявил о необходимости увеличить численность армии до 1,5 млн человек
До конца 2023 года число военнослужащих-контрактников в России нужно увеличить до 521 тысячи, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.
Об этом он сообщил, говоря о планах развития ВС России на 2023 год, сообщает РИА «Новости».
Также он заявил, что нужно довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих.
«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек», – сказал Шойгу.
Ранее Шойгу предложил поэтапно повысить предельный призывной возраст до 30 лет, а возраст призыва на службу поднять с 18 до 21 года.
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от поездки Зеленского в Вашингтон
Песков: У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в Вашингтон
Кремль не ожидает позитивных изменений после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос о том, ожидает ли Кремль позитивного изменения риторики сторон после предстоящего визита, Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.
Напомним, о визите Зеленского в Вашингтон стало известно 21 декабря, поездка готовилась в тайне в течение нескольких недель и, по данным СМИ, стала неожиданностью для конгрессменов и чиновников. Предполагается, что Зеленский выступит перед обеими палатами Конгресса.
AP: США поставят Украине системы ПРО Patriot
Associated Press: США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot
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Соединенные Штаты поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot, сообщило Associated Press.
Как утверждается в материале, поставки систем противоракетной обороны Patriot будут объявлены в рамках нового пакета военной помощи Украине, однако сроки передачи комплексов Patriot Киеву пока неясны, так как американским военным еще предстоит обучить ВСУ пользоваться этой системой. Обучение украинских военных использованию американских противоракетных комплексов, предположительно, будет проходить на военной базе США в Германии и займет несколько недель. Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву управляемые авиационные бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition), передает ТАСС.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Зеленский совершит визит в Вашингтон, где встретится с Байденом. В прошлый четверг посольство РФ в Вашингтоне предупреждало, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями, которая лишь укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского.
В России указали на взаимосвязь визитов Зеленского в Артемовск и Вашингтон
Политолог Дудаков: Визиты Зеленского в Артемовск и Вашингтон преследуют экономические цели
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Цели визита Владимира Зеленского исключительно экономические. В декабре проходит согласование бюджета США на следующий год, поэтому Киев опасается, что ему могут «недоплатить», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения о визите президента Украины в Вашингтон.
«Недавние поездки Зеленского по прифронтовым городам перед визитом в США – это попытка демонстрации тяжелого положения: в Капитолии Зеленский расскажет о том, что лично видел «Верден» под Артемовском. Соответственно, будет запрашиваться экономическая и военная помощь», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Будет сделан упор на то, что если США потеряют решительность в плане финансирования ВСУ, то проигрыш Украины будет неминуемым, а Россия займет новые территории, что сделает их потерянными навсегда. «Взгляд очевидца» – очень удобная карта для розыгрыша в деле запроса экономической помощи», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, цели визита исключительно экономические. В Вашингтоне согласовывается новый бюджет страны на следующий год. В нем же будет содержаться и транш на поддержку Украины. Точные цифры пока остаются непонятными: возможно, остановятся на 38 млрд долларов, как запрашивал Белый дом, а может, и демократам удастся протащить свои 45 млрд», – акцентирует собеседник.
«Однако транш может оказаться меньше тех сумм, которые озвучиваются сейчас. Украина очень опасается подобного исхода. Именно поэтому Киев использует все возможные лоббистские рычаги, в том числе и отправку президента в Вашингтон. Цель его личного выступления перед Конгрессом – лишнее напоминание Штатам о том, что Украина нуждается в помощи Америки», – объясняет эксперт.
«При этом начало новой сессии Конгресса в январе здесь играет малую роль. Безусловно, позиции республиканцев и демократов по Украине несколько расходятся, но определяющий фактор здесь – именно составление бюджета, которое проходит в декабре», – резюмирует Дудаков.
Ранее издание CNN сообщило, что президенты США и Украины планируют встретиться в среду в рамках визита Зеленского в Вашингтон. Президент Украины также выступит на заседании Конгресса. Уточняется, что это будет первая поездка за пределы Украины для Зеленского с момента начала СВО 24 февраля.
В Белом доме охарактеризовали предстоящий визит Зеленского в Вашингтон как «сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, указывающий на то, что США и дальше продолжат поддерживать Украину.
Визит Зеленского нигде не анонсировался. Сообщается, что президент Украины затребует у США 45 млрд долларов в качестве финансирования в рамках ведения военных действий с Россией.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему визит Зеленского к Джо Байдену нужен им обоим.
Путин заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов
Российский лидер заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов в России
Глава государства Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны обозначил необходимость модернизировать систему военных комиссариатов в России.
По его словам, важно обновить систему цифровизации баз данных и взаимодействия с местными и региональными властями. Кроме того, обновления требуют системы гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что важно уделить внимание улучшению системы накопления и хранения вооружения и военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации.
Ранее глава государства заявил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал.
В Татарстане предложили переименовать должность главы республики
В Госсовет Татарстана внесли проект о переименовании должности главы республики
В Госсовет Татарстана внесен проект поправок в Конституцию республики, в котором предлагается изменить название должности главы региона.
Так, формулировку «Президент Республики Татарстан» предлагается заменить на «Глава Республики Татарстан», говорится в документе, опубликованном на сайте Госсовета республики.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в составе Госсовета была изменена должность Рустама Минниханова с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».
Минск ограничил передвижение на границе Гомельской области с Украиной
Белоруссия временно ограничила въезд в пограничную полосу трех районов Гомельской области на границе с Украиной
Правительство Белоруссии временно ограничило въезд, вход, передвижение и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области, граничащих с Украиной, следует из постановления за подписью премьер-министра республики Романа Головченко.
В постановлении, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, Головченко распорядился временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, передает ТАСС.
В документе уточняется, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и обратно (месту пребывания), к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно, а также в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии или уполномоченного им должностного лица. Постановление вступило в силу после его официального опубликования. В документе не обозначены сроки его действия.
Накануне Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине.
Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области
Рядом с Андреевкой Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, которое осуществляло снабжение топливом техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате огневого поражения на Купянском направлении возле населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области ликвидированы до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами армейской авиации на Краснолиманском направлении по местам скоплений живой силы и техники противника у населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены более 30 военнослужащих, танк и пять пикапов. Шестеро украинских военнослужащих сдались в плен, отчитались в Минобороны.
США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot
Вашингтон намерен выделить Киеву в новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов комплексы ПВО Patriot, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По линии Госдепа планируется направить 1 млрд долларов, еще 850 млн долларов – по линии Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.
В пакет военной помощи включена одна батарея системы противовоздушной обороны Patriot.
Вместе с этим заявлением пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении 1 млрд долларов по линии Госдепа, о котором упомянул Блинкен.
Напомним, СМИ уже некоторое время сообщали о планах Вашингтона по передаче Киеву системы Patriot.
Посольство России в США заявляло, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями.
Медведев оценил переговоры с Си Цзиньпином
Зампред Совбеза России Медведев назвал переговоры с Си Цзиньпином полезными
Зампредседателя Совбеза России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин.
По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными», передает РИА «Новости».
Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине. Представители России и Китая обговорили вопрос стратегической внешнеполитической координации как в рамках ООН, так и на других многосторонних площадках, таких как ШОС, БРИКС и G20. Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине.
Анонсировано участие Путина в старте Ковыктинского месторождения
Песков: Путин в среду примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения
Президент Владимир Путин 21 декабря примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава государства будет участвовать в церемонии по видеосвязи. Это событие, подчеркнул Песков, крайне значимое событие для отрасли и всей российской экономики, передает РИА «Новости».
На связи с Путиным будет также глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Иркутской области.
Ранее Путин заявил, что реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири – 2», дальневосточный маршрут, позволит к 2025 году нарастить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров.
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