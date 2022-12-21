СМИ назвали зарплаты лидеров бастующих профсоюзов в Британии

Руководитель британского профсоюза работников скорой помощи GMB Гэри Смит, которые вышли на забастовку из-за низких зарплат, зарабатывает в год 135 тыс. фунтов стерлингов (более 163 тыс. долларов), выяснили СМИ.

Смит получает почти вчетверо больше, чем годовая заработная плата бастующих медиков в Британии, в среднем зарплата у медицинских работников составляет 36 тыс. фунтов стерлингов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Руководитель профсоюза Unison Кристина Маканеа, чьи члены также присоединились к забастовке, получает 120 тыс. фунтов стерлингов в год, она живет в доме стоимостью в 1,1 млн фунтов в южной части столицы. Также она ранее состояла в Коммунистической партии.

У предводителя профсоюза Unite Шэрон Грэм, члены которого также протестуют, годовая зарплата составляет 80 тыс. фунтов стерлингов. Также она получает 10 тыс. в виде пособий, поскольку занимает должность генсека объединения.

Свыше 10 тыс. сотрудников скорой помощи в Британии вышли в среду на первую за 30 лет забастовку.