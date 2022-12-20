Путин обещал укреплять подразделения спецслужб в вернувшихся в Россию регионах

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20 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 00:58  |  vz.ru
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Как Россия обезопасит себя от долговой кабалы

Сохранить финансовую независимость – главная задача России Егор Алеев/ТАСС
Россия не собирается идти в долговую кабалу от внешних кредитов, заявил президент Владимир Путин. России нужна финансовая независимость, и у нее есть ресурсы для того, чтобы обеспечить эту независимость. О каких ресурсах идет речь? Чем Россия может заместить западные источники финансирования? Подробности...
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Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев Алексей Куденко/РИА Новости
Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Через такие антенны российское телевидение в Латвии уже не посмотреть Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как деньги превратились в главную угрозу для человечества

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Деньги – очень неплохое изобретение человечества. Но они со временем приобрели уродливую логику. Деньги не могут просто быть. Они должны всегда преумножать себя, всегда расти. Подробности...

«Запрещено» – любимое немецкое слово

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Современный среднестатистический немец – это мерзнущий сторонник ЛГБТ, отъявленный русофоб, запуганный агрессивной пропагандой. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Российский ВПК может стать новым локомотивом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Военные заказы становятся тем рычагом, который позволит переключить экономику из компрадорского режима в режим самодостаточного национального производства. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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У Сербии назрела своя СВО

Пришла пора прощаться с Трампом

США бессильны исключить Россию из СБ ООН

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Где вы будете встречать Новый год?
  • Дома или на даче

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  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
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  • Да, регулярно

  • Никогда

  • Не употребляю алкоголь
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    Путин обещал укреплять подразделения спецслужб в вернувшихся в Россию регионах

    Путин отметил важность работы органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

    20 декабря 2022, 00:23

    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин подчеркнул важность работы подразделений органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России.

    На сайте Кремля опубликовано видеообращение Путина по случаю Дня работника органов безопасности. Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Он отметил, что на протяжении всей истории страны органы безопасности были надежной опорой государства, и заявил, что «все последние годы спецслужбы работают с высокой отдачей»

    При этом президент призвал в связи с динамично меняющейся ситуацией в мире усилить работу по ключевым направлениям. Он особо отметил подразделения, которые начали работать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях России. Путин подчеркнул, что их долг – «сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод» местных жителей, а также обещал «укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением», опытными кадрами.

    По словам Путина, среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остается борьба с терроризмом. Он заявил: «Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный». Президент призвал вести борьбу в этой области «системно и наступательно».

    Кроме того, он указал на необходимость максимальной собранности для органов контрразведки, в том числе военной. Президент призвал «жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов». Также он отметил важность усиления работы Пограничной службы ФСБ.

    «Нельзя ослаблять внимания и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. Воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, – это прямая угроза внутреннему единству нашего общества. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб», – сказал Путин.

    Также он подчеркнул важность защиты информационных ресурсов, борьбы с преступлениями в сфере экономики и противодействия коррупции.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, жители проголосовали за воссоединение с Россией. 5 октября Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

    Соловьев: Зеленский никакой не еврей после обстрела больницы в Хануку
    Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку
    		    19 декабря 2022, 01:56
    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, заявил российский тележурналист Владимир Соловьев.

    Соловьев заявил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».

    В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.

    Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».

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    Бывший украинский военный обвинил командиров в убийствах бойцов ВСУ из-за денег
    Бывший украинский военный Бровко рассказал об убийствах бойцов в ВСУ за неудобные для начальства вопросы

    19 декабря 2022, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    В украинской армии начальство устраивало «подставы», чтобы ликвидировать бойцов, которые требовали ответов на вопросы о невыплаченных деньгах, заявил бывший украинский военный Игорь Бровко.

    Бровко – «техник газового хозяйства» – не смог найти работу в 2016 году и пошел по контракту в украинскую армию. В том же году он попал в Донбасс в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности «номер минометного расчета», передает РИА «Новости».

    По словам Бровко, ему должны были платить 10 тыс. 200 гривен, но из них 2 тыс. нужно было отдавать командирам «на технику, на ремонты». При этом подъемные так и не дали. «Я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, «если жить хочешь, рот затыкай и все», – рассказал он.

    Бровко сообщил, что солдаты, которые к таким требованиям не прислушивались, погибали. В частности, перед тем, как Бровко уволился, один из военных «подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава, он видно, что-то знал, и подложили под него», сказал Бровко. По его словам, «такое практиковалось», в результате «человека нету и правды нету».

    Он заявил, что его сослуживцу «в окоп прилетела граната», поскольку военный требовал от начальства ответить, почему недоплачивают зарплату. Бровко выразил уверенность, что гранату бросал не противник – «очень далеко было, туда бы не долетело».

    Напомним, украинский политолог Владимир Скачко рассказал, как украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных. В ЛНР сообщали, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».

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    Путин сообщил о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
    Путин рассказал о согласовании параметров по ценам на российские энергоресурсы для Минска
    		    19 декабря 2022, 22:02
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии, сообщил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин.

    «Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Я думаю, что сейчас, когда мы с Александром Григорьевичем вдвоем, с глазу на глаз, беседовали, будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы», – приводит его слова ТАСС

      

    Ранее Путин заявил, что Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ. 

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    Путин высоко оценил переговоры в Минске

    19 декабря 2022, 21:04

    Текст: Ольга Иванова

    Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.

    «Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости».

       

    В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.

    «Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС

    Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году. 

    Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире. 

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    Россия будет готовить белорусские экипажи для применения ядерного оружия
    Путин сообщил о решении России продолжить подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии с ядерными боеприпасами

    19 декабря 2022, 22:17

    Текст: Антон Антонов

    Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом заявил о продолжении реализации предложения Александра Лукашенко о подготовке экипажей самолетов, которые «переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью».

    Российский лидер указал, что подобная форма взаимодействия уже используется другими странами, к примеру, США и их союзниками по НАТО. Путин полагает, что такие действия очень важны «в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства», передает ТАСС.

    Лукашенко подтвердил, что самолеты в Белоруссии подготовлены: «Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в Российской Федерации». Сейчас «готовят экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».

    Лукашенко призвал не считать это «угрозой кому-то». Он указал на «опасения» Белоруссии относительно ситуации по периметру Союзного государства, прежде всего на западе. Как заявил Лукашенко, необходимо гарантировать безопасность Белоруссии. «Вы сделали очень решительный и важный шаг в поддержке Беларуси», – сказал он Путину.

    Напомним, Путин заявил, что переговоры с Белоруссией были результативными. В частности, Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений.

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    В Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО
    		    19 декабря 2022, 15:15
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Публикации о том, что российский президент Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации на Украине, глупые и безосновательные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путин не был в Минске несколько лет, но это не привело к паузе в отношениях, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля рассказал, что сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы. Кроме того, лидеры затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики белорусского президента. Песков подчеркнул, что по газу контакты продолжаются, уже сейчас у Белоруссии абсолютно льготные условия.

    Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.

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    Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии
    		    19 декабря 2022, 21:28
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.

    «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС

    Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. 

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    Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ по футболу

    19 декабря 2022, 21:57

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финальную игру чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции со счета 2:2.

    «Что касается футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счет уже был 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его», – цитирует его ТАСС

      

    Ранее Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре. 

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    Комплексы С-400 и «Искандер» встали на боевое дежурство в Белоруссии
    Лукашенко сообщил о вставших на боевое дежурство в Белоруссии комплексах С-400 и «Искандер»

    19 декабря 2022, 22:28

    Текст: Антон Антонов

    Белоруссия поставила на боевое дежурство полученные от России ракетные комплексы С-400 и «Искандер», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

    По итогам переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным Лукашенко сообщил, что Россия выполнила обещание передать Белоруссии соответствующие вооружения, передает ТАСС.

    Напомним, в Минске прошли белорусско-российские переговоры в расширенном составе. В частности, стороны договорились продолжать проводить совместные военные учения. Кроме того, Москва дала согласие на продолжение подготовки экипажей самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.

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    Путин заявил о готовности России развивать с Белоруссией сотрудничество в атомной сфере

    19 декабря 2022, 18:11

    Текст: Ольга Иванова

    Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики – как мы отмечали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект – атомную электростанцию строим. Первый блок работает», – цитирует Путина ТАСС

    Путин пояснил, что Россия могла бы поставлять в республику дополнительный газ, но вместо этого работает АЭС, и объем вырабатываемой на ней энергии соответствует примерно 4,5 млрд кубометров газа. 

    Ранее Лукашенко заявил, что сроки формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии сорваны

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    Путин подписал закон о запрете услуг суррогатного материнства в России для иностранцев

    19 декабря 2022, 14:30

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает пользоваться услугами суррогатного материнства только гражданам России, воспользоваться услугой иностранцам теперь нельзя, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только семейные пары из России или одинокая гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Для иностранцев услуга суррогатного материнства в России теперь запрещена, сообщает РИА «Новости».

    Воспользоваться суррогатным материнством не смогут одинокие мужчины с российским гражданством, но если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.

    Ранее сообщалось, что «Единая Россия» предложила проект закона по запрету суррогатного материнства в стране для иностранных граждан, что может сэкономить бюджету 14 млрд рублей.

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    Путин заявил о новом рекорде в товарообороте России и Белоруссии
    Путин заявил об ожидании нового рекорда в товарообороте России и Белоруссии

    19 декабря 2022, 17:46

    Текст: Елизавета Шишкова

    Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2022 году может составить 40 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    Всего за 10 месяцев 2022 года товарооборот между Минском и Москвой вырос на 10%.

    Кроме того, российский лидер назвал экономическое сотрудничество приоритетным направлением в отношениях двух государств, это же отметил и Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Напомним, переговоры Путина и Лукашенко проходят в Минске, запланировано общение президентов один на один и в составе делегаций.

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    В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

    19 декабря 2022, 17:19

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.

    После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.

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    Владимирская область помогла с восстановлением Докучаевска
    Глава администрации Докучаевска Качанов рассказал о помощи городу от Владимирской области

    19 декабря 2022, 11:33

    Текст: Антон Никитин

    Владимирская область помогла подшефному Докучаевску с ремонтом и восстановлением 67 жилых и соцобъектов в 2022 году, сообщил глава администрации города в Донецкой народной республике Александр Качанов.

    Качанов сообщил «Донецкому агентству новостей», что планировалось в 2022 году восстановить 27 объектов, а результат оказался более чем в 2,5 раза больше – 67 объектов.

    По его словам, в этом году было много объектов, где происходила замена остекления – ставили металлопластиковые окна. По его словам, если дом имел повреждения, менялись все деревянные окна, даже уцелевшие. Таких объектов было 23, уточнил глава администрации Докучаевска.

    Кроме того, застеклены торговый и горный техникумы, школа-интернат. Продолжается капитальный ремонт школы №4.

    Градоначальник сообщил, что на следующий год запланированы более масштабные работы. Так, планируется отремонтировать коммуникационные сети. «У нас по инвентаризации есть коммуникационные сети с 1949 года», – рассказал он. В первом полугодии планируется поменять водопроводно-канализационное хозяйство, часть теплосети, а потом уложить дороги.

    «Я в этом году отказался от ремонта дорог, чтобы сначала сделать все коммуникации, они простояли не одно десятилетие. Также в планах объекты инфраструктуры: детсады, котельные, спорткомплекс», – сообщил Качанов.

    Докучаевск находился под интенсивными обстрелами с 2014 года.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что перед российским руководством стоит задача по обеспечению безопасности и восстановлению мирной жизни в Донецкой, Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

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    Лукашенко признал неспособность Белоруссии сохранить суверенитет без России
    Лукашенко указал на неспособность Белоруссии защитить независимость и суверенитет без помощи России
    		    19 декабря 2022, 23:55
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Россия без Белоруссии обойдется, а Белоруссия без России не сможет защитить свои независимость и суверенитет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    По итогам переговоров с Путиным он признал, что Белоруссии «не обойтись» без России, которая пришла на помощь «в трудную минуту». Как заявил Лукашенко, стороны договорились, что будут «действовать на равных», передает РИА «Новости».

    «Сегодня взвоют: «Путин приехал, тут кого-то пугает». А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», – приводит слова Лукашенко ТАСС.

    Лукашенко заявил, что спекуляции на тему «поглощения» Белоруссии Россией ведут по указу внешних сил беглые политики. Он указал, что Белоруссия не производит газ, а получает его «от братской России», как и «25 млн тонн нефти, чтобы обеспечить нефтеперерабатывающие заводы». «К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились – ладно, объемы не проблема. А еще же надо и выгодные цены», – сказал он. 

    Лукашенко отметил, что России и Белоруссии важно совместно проводить промышленную политику, избегая создания параллельных производств в обеих странах. «Кооперация, чтобы никто нас больше никуда не наклонял, чтобы не пришел, а потом бросил и ушел, как это было сделано», – сказал он.

    Напомним, Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии. По его словам, белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. В частности, Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии. Лукашенко назвал укрепление связей с Россией естественным ответом на ситуацию в мире.

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