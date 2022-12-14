В ДТП со скорой под Томском погибли четыре человека

Сенатор перечислил преимущества расположения нового херсонского города

Сенатор Цеков: Новый город в Херсонской области необходим для защиты администрации от обстрелов ВСУ

Возведение нового херсонского города поможет развивать курортную сферу и на Арабатской стрелке, и в Крыму. Кроме того, это поможет усилить безопасность зданий областной администрации. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее власти области анонсировали строительство нового города в Геническом районе.

Решение о строительстве нового города в Геническом районе Херсонской области может быть связано с необходимостью территориального отдаления административного центра региона от конфликтной зоны. Возвращение Херсона под российский контроль не приведет к стабильности в этом городе, пока линия фронта будет проходить вблизи границ Херсонской области, считает член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

«Я уверен, что украинские войска не смирятся с этим и будут продолжать обстреливать город. Херсон останется в досягаемости возможных ударов со стороны ВСУ, прежде всего в опасности будут здания администрации. Так что возвести новый город, как мне кажется, требуется для того, чтобы обезопасить работу Херсонской обладминистрации», – полагает сенатор.

«Место для строительства выбрано достойное. Арабатская стрелка, ближе к Геническу – это очень красивое место по природным характеристикам. Это удобное расположение и с точки зрения подъезда к городу, подведения коммуникаций, в частности газификации, электроснабжения и так далее. Полагаю, через Арабатскую стрелку в основную часть Крыма будет проведена полностью асфальтированная дорога, что даст еще больше преимуществ для развития будущего города», – добавил сенатор.

Месторасположение крайне интересно и с точки зрения развития курортной сферы для всего региона, уточнил сенатор. «В Крыму мы тоже говорим о необходимости строительства новых административных единиц на западном побережье, чтобы создавать и развивать там курорты. Как известно, по свободной земле проще прокладывать коммуникации, нежели чем тянуть их через уже давно построенные населенные пункты. Арабатская стрелка в этом плане – также очень правильный выбор», – пояснил Цеков.

«Строить город с нуля, заново – гораздо проще и эффективнее, чем переделывать то, что есть. Это дает возможность изначально правильно все спланировать, обеспечить население необходимой инфраструктурой», – отметил сенатор.

Цеков уверен, что обещание по поводу нового города будет доведено до конца. «Это только на Украине недостроев были десятки тысяч – на полпути или даже в начале все бросали. Россия, когда обещает построить что-то серьезное, всегда отвечает за свои слова», – резюмировал он.

Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24» анонсировал строительство нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки. По его словам, хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение, проект застройки уже разрабатывается.

12 ноября стало известно о временном переносе административной столицы Херсонской области в город Геническ.

Арабатская стрелка – протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области, напоминает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД