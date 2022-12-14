Рубль на открытии обвалился к евро

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14 декабря, среда | Последнее обновление — 07:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ ночью обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
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В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю.
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Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою.
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Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую.
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Рубль на открытии обвалился к евро
Рубль на открытии торгов Мосбиржи обвалился к евро на 1 рубль 23,5 копейки
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 23,5 копейки, курс евро подскочил на 1 рубль 23,5 копейки, а курс юаня подрос на 1,5 копейки.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 23,5 копейки и составил 63,08 рубля, курс евро подскочил на 1 рубль 23,5 копейки, до 68,27 рубля, а курс юаня подрос на 1,5 копейки и составил 9,059 рубля, передает ТАСС.
Накануне рубль на открытии подешевел к доллару и укрепился к евро. К вечеру вторник курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже впервые с 30 мая превысил 67 рублей.
В Запорожской области назвали рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО
Рогов: В Запорожской области уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня
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Российские военные рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, за последние дни уничтожено порядка полутора десятков MLRS, MARS-II, HIMARS, а также РЛС, нанесены удары по складам вооружений, передает РИА «Новости». По словам Рогова, это рекордные показатели по уничтожению украинских РСЗО с начала СВО.
Он подчеркнул, что российские военные перехватывают инициативу на Запорожском направлении, что связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 156 районах. Возле населенного пункта Гуляйполе Запорожской области взорван склад боеприпасов 102-й бригады терробороны ВСУ.
Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России
Политолог Межевич: Страны Восточной Европы грезят о тотальном поражении России
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Польша, Прибалтика и Чехия не готовы к компромиссу и неспособны рационально мыслить. Однако радикальность «младоевропейцев» не возобладает в ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Николай Межевич. Ранее дипломаты Чехии, Прибалтики, Польши и Словакии предприняли демарш в связи с заявлениями Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.
«Поведение стран Восточной Европы напоминает школьные хулиганства двоечника с задней парты: влияния у него немного, но шума создается столько, что работа учителей и класса попросту замирает. Ситуация один в один: при всем безумии французской или немецкой политики, совершенно понятно, что на определенном этапе они будут выступать за компромисс. В то же время Эстония, Чехия, Литва, Польша настаивают на войне с Россией до победного конца», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.
«Они возвели агрессивную риторику в абсолют. Что может их удовлетворить? Подход европейских войск к Магадану? Бескомпромиссность делает невозможным диалог с этими странами. Общаться предметно с ними крайне трудно даже лидерам ЕС. Тот же Макрон не может поставить их на место, он вынужден играть в европейскую солидарность», – акцентирует эксперт.
«То есть они не готовы к компромиссу. Их дипломаты и политики полностью потеряли психическое равновесие. Однако реальность такова, что эти страны нам не нужны», – подчеркивает собеседник.
«При этом столь бескомпромиссная точка зрения «младоевропейцев» не сможет возобладать во всей Европе. Но и полностью исчезнуть у нее не получится. Кроме того, страны Восточной Европы поставили буквально все на победу ВСУ. Поражение украинской армии для них станет личной катастрофой. Вариант мира они не рассматривают даже гипотетически», – уточняет собеседник.
«В то же время Макрон представляет Францию. Эта страна существует с давних веков, в то время как Эстония появилась лишь в 1920 году. Париж помнит, что даже Наполеон выходил на переговоры. Берлин помнит, что Бисмарк предпочитал договариваться. Это совершенно разные подходы», – уточняет эксперт.
«С другой стороны, текущие события развиваются в условиях формирования многополярного мира. Сейчас страны Восточной Европы зависят от Вашингтона. Но если он покачнется и баланс сил в мире изменится – восточные европейцы резко потеряют свою значимость, и прислушиваться к ним в Европе будут гораздо реже. Такой видится их дальнейшая судьба», – резюмирует Межевич.
Ранее издание Reuters сообщило о том, что дипломаты Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Эстонии в понедельник предприняли демарш в связи с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в новой европейской архитектуре безопасности.
Как сообщается, черновик документа еще на прошлой неделе был передан представителями Чехии в столицы других стран ЕС. В переданном документе подвергалась критике идея переговоров с РФ по вопросам европейской безопасности, так как ранее Москва якобы продемонстрировала, что ее цель в этом диалоге – раскол и ослабление Европы.
В начале декабря Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал не спешить с предоставлением гарантий России, предложив для начала предоставить гарантии безопасности Украине.
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Жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ
Жители Херсона пожаловались британскому каналу на ухудшение жизни при киевских властях
В Херсоне жизнь ухудшилась с момента прихода украинских военных, об этом местные жители заявили в разговоре с британским телевидением.
Жизнь стала хуже, часть людей получает помощь, но далеко не все, рассказала одна из жительниц на русском языке каналу Sky News, передает РИА «Новости».
Часть жителей решили уехать из города из-за ухудшения ситуации, в Херсоне есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжение отсутствует. Многие из оставшихся полагаются лишь на раздачу продовольственной помощи, но ее дают не всем.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские войска принесли в Херсон голод и репрессии.
МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России
Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.
Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.
Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней»
Приехавшая в Артемовск волонтер ВСУ обозвала жителей «настоящей сепарней»
Волонтер ВСУ Ольга Зайцева описала настроения мирных жителей в городе Артемовске (украинское название Бахмут), поселке Опытное и его окрестностях, она назвала горожан «сепарней», которой не нужно помогать.
«Забахмутка, Опытное… [там] находятся люди – сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги по поводу эвакуации. Либо вы ходите сами на сторону русни, туда. Либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтоб мы туда ездили под обстрелами и доставали непонятно кого», – приводит RT видео с обращением волонтера ВСУ.
Зайцева на русском языке пожаловалась, что жители Артемовска упрекнули ВСУ в обстрелах города.
«При этом ты приезжаешь, а тебе начинают отвечать: «Если бы [вы] не стреляли, то все было бы хорошо», – заявила она.
Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
CNN: США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПРО Patriot Украине
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США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Как сообщили неназванный высокопоставленный представитель администрации и еще два представителя властей США, документы по поставке Украине Patriot уже готовы. Их должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, а затем они будут отправлены на утверждение президенту США Джо Байдену, передает ТАСС.
Если будет принято положительное решение, комплексы могут быть отправлены к местам подготовки украинских военных в Германии в течение нескольких дней.
Украина длительное время добивалась от США передачи Patriot, но прежде получала отказ.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов заключили контракт на 1,2 млрд долларов с американской компанией Raytheon на поставку систем противовоздушной обороны NASAMS в интересах Вооруженных сил Украины.
Стало известно о задержании на границе России более 400 украинских националистов
НАК: На госгранице России задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников
При попытке пересечения госграницы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, передает РИА «Новости».
Как сообщил информационный центр НАК, при попытке пересечения государственной границы были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников, 1026 причастных к террористической деятельности лиц не были допущены на территорию Российской Федерации.
Ранее ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца – участника незаконного вооруженного формирования Украины, воевавшего в городе против ВС России. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год, передает РИА «Новости».
Как сообщил информационный центр НАК, при попытке пересечения государственной границы были задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников, 1026 причастных к террористической деятельности лиц не были допущены на территорию Российской Федерации.
ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области
Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ города Клинцы
Украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы Брянского региона, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он отметил, что на территорию промзоны города попали обломки ракеты, которую сбила российская система ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. В данный момент оперативные службы работают на месте происшествия.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Старшеклассник совратил третьеклассника в туалете петербургской школы
СК по Петербургу возбудил уголовное дело по факту инцидента в Кировском районе города: по версии следствия, старшеклассник совершил насилие над младшим школьником в туалете образовательного учреждения.
С заявлением о совращении сына в полицию обратилась 30-летняя жительница Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
Девятилетний сын рассказал ей о произошедшем в школе 24 ноября. Со слов ребенка, старшеклассник завел его в туалет и показал, «как делать оральные ласки».
Накануне вечером на проспекте Декабристов был задержан 15-летний учащийся той же школы. СК возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности употребления «кротовухи»
Роспотребнадзор в ответ на мемы с «кротовухой» опубликовал предупреждение
Потребление спиртовой настойки, изготовленной на кроте, может нести смертельную опасность для человека, сообщил Роспотребнадзор, комментируя последние публикации в Сети на эту тему.
Настойка под названием кротовуха может привести к инвалидизации потребившего и даже к его смерти, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Кроты нередко заражаются глистами во время поедания насекомых, в некоторых местностях около 70–80% поголовья этих животных поражены такими паразитами, обитающими в их желудках. В мышечных тканях кротов могут быть круглые черви – трихинеллы, в кишечниках – плоские черви (трематоды), иногда у них находят ленточных червей.
Есть у этих животных блохи и клещи, на одном таком звере может быть порядка 15 и больше блох и около 20–25 клещей. Это делает кротов переносчиками туляремии, которая передается человеку.
Туляремия вызывает головокружение, тошноту, боль в голове, бессонницу, вялость, температуру до 38–39 градусов.
Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний, предупредили в ведомстве.
Ранее один из пользователей Twitter рассказал, как употреблял спиртовую настойку на кроте. В доказательство он предъявил фотографию – прозрачную закрытую банку с желтоватой жидкостью, в которой плавала тушка крота. Публикация вызвала бурную реакцию, большинство реагировали шутками и мемами*, часть пользователей делилась своими историями об употреблении такого напитка.
Власти Херсонской области анонсировали строительство нового города
В Геническом районе Херсонской области решено построить новый город
В Геническом районе Херсонской области на Арабатской стрелке будет построен новый город, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24».
По его словам, предложение о строительстве нового города поступило от президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Сальдо отметил, что город будет небольшим. В районе Арабатской стрелки хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение.
Сейчас разрабатывается проект застройки, в городе будут жилые кварталы с необходимой социальной инфраструктурой, школами, детскими садами и условиями для работы правительственных органов.
Ранее Минстрой России предложил установить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в новых регионах страны.
Новак допустил изменение газовых контрактов с Венгрией
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Новак допустил изменение контрактов на газ из-за потолка цен
Вице-премьер РФ Александр Новак допустил при необходимости изменение долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, он поговорил по телефону с Новаком, российский вице-премьер заявил, что Россия найдет возможность изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа из-за возможного введения потолка цен, передает РИА «Новости».
Ранее министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен.
Британский генерал признал участие английских морпехов в тайных операциях на Украине
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Королевская морская пехота принимала участие в тайных операциях на украинской территории, заявил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, командовавший морпехами до мая 2022 года.
Британские морпехи участвовали не только в эвакуации британского посольства на Украине, но и в ряде других операций, заявил Магоуэн в статье для официального издания Королевской морской пехоты Globe and Laurel, передает РИА «Новости».
В апреле они вернулись на Украину для восстановления дипмиссии и защиты персонала. При этом на обоих этапах они поддерживали «другие незаметные операции», проводившиеся в «чрезвычайно чувствительной обстановке» и с высоким уровнем «политического и военного риска».
Магоуэн руководил силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.
В марте несколько СМИ утверждали, что британские морпехи в отставке прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне киевского режима.
Позже одного из таких наемников – бывшего британского военного Эйдена Эслина – взяли в плен у металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. В ДНР ему вынесли смертный приговор, но ему удалось избежать этой участи – Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной.
В ноябре он заявил о планах вернуться на территорию Украины, чтобы снимать видео для своего блога.
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Посольство России отреагировало на задержание журналиста «Звезды» в сербской Рашке
Российское посольство в Сербии проясняет подробности задержания российского журналиста рядом с административной линией с Косово и Метохией в городе Рашка, сообщили в пресс-службе посольства России в Белграде.
По информации дипмиссии, в данный момент МВД Сербии контактирует с ведомством, выясняя подробности происшествия, передает ТАСС.
Корреспондент телеканала «Звезда» был задержан во время работы в указанном населенном пункте. Он сообщил об инциденте редакции, которая направила все необходимые запросы российскому консульству.
Президент Сербии Александр Вучич назвал новый кризис «самым сложным днем в карьере», «поворотным моментом» и охарактеризовал ситуацию «мы приперты к стене, но сдачи не будет».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что сейчас происходит в Косово.
Песков отверг возможность вывода российских войск с Украины до конца года
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О выходе ВС России с Украины до конца 2022 года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Об этом не может идти и речи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, изучает ли Москва возможность начала вывода войск с Украины до конца 2022 года, передает ТАСС.
Украинская сторона должна принять во внимание реалии, сложившиеся за последнее время, подчеркнул он.
«Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты в результате референдумов, которые прошли на этих территориях», – сказал представитель Кремля.
Без учета этих реалий продвижение по урегулированию невозможно, заключил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что перед переговорами о контроле над вооружениями с Россией необходимо сначала прекратить боевые действия на Украине путем вывода оттуда российских войск.
Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Шольцу перед выдвижением условий в адрес Москвы нужно разобраться в двойных стандартах политики Берлина.
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