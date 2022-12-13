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Рубль на открытии подешевел к доллару и укрепился к евро
Курс доллара к рублю на открытии Мосбиржи вырос на 19 копеек, курс евро упал на 10,5 копеек, а юаня – не изменился
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек, курс евро снизился на 10,5 копеек, а курс юаня к рублю по сравнению с уровнем закрытия не изменился.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 62,99 рубля, курс евро снизился на 10,5 копеек до 66,22 рубля, а курс юаня к рублю не изменился по сравнению с уровнем закрытия и составил 8,985 рубля, передает ТАСС.
Накануне рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро.
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ ослабли и готовы сдать Купянск
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ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска, сказали в разговоре с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о наращивании российской группировки на Купянском направлении.
«Купянское и Краснолиманское направления являются главным в этом районе. Именно там ВСУ пытались получить преимущество. Однако у них ничего не вышло и теперь они вынуждены констатировать, что мы нарастили там оборонительную группировку. Противнику также приходится признать, что наши войска ежедневно наносят по ним серьезные удары, ВСУ стремительно теряют живую силу и технику», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Собеседник также отметил, что ВС России продвигаются на Кременском направлении. Там уже заняты стратегические высоты. «Поэтому «добровольную эвакуацию» из Купянска стоит рассматривать как демонстрацию того, что украинские войска ослабли и готовы, вероятно, с меньшими потерями просто сдать эти территории», – уверен он.
«Вместе с тем я не исключаю, что это может быть своего рода демонстрация «заботы» Киева. Но надо понимать, что украинские власти никакой реальной поддержки проживающим там людям оказывать не станут. Также Киев может пытаться «выдавить финансовую слезу» Британии или ЕС для получения новых траншей», – рассуждает дипломат.
«Основные цели ВС России сейчас – ликвидация угроз для наших территорий. Причем речь идет не только о новых территориях, но, например, и о Белгородской области. ВСУ наносят удары с оккупированной части ДНР, со стороны Харьковского, Изюмского, Купянского направлений. И до тех пор, пока мы не ликвидируем силы противника на этих участках фронта, российские территории будут под ударом», – подчеркнул Мирошник.
«Тему наступления ВС России на Купянском направлении сперва публично озвучил Сергей Гайдай, которого на Украине называют «губернатором Луганской области». По его словам, «русские накопили колоссальное количество сил» для атаки от Сватово на Купянск. Эту же тему подхватили западные СМИ и британская разведка MI6», – добавляет военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«То есть в рядах противника нагнетается паника. Но логичнее предположить, что наступление, если оно будет реализовано, пойдет вдоль реки Оскол с целью предотвращения встречных боев. Возможная цель здесь – ударом во фланг вынудить противника оставить левый береги реки под угрозой окружения. Насколько это будет масштабная операция – судить сложно», – считает эксперт.
«Теоретически она может продлиться на всем протяжении аж до Серебрянки, которая находится на правом берегу Северского Донца, чуть севернее Северска. Сомнений в том, что операция будет проведена – нет. Однако судить о ее масштабах и сроках пока не представляется возможным», – указывает собеседник.
«Что касается Славянска и Краматорска, то здесь важно принимать во внимание вопросы стратегического планирования. Брать в лоб эти города-форты достаточно тяжело. Их судьба, вероятно, будет решаться после Артемовской операции, потому что взятие этого города нашими силами разрывает единую цепь укреплений ВСУ. Эти населенные пункты фактически представляют собой единое оборонительное кольцо противника», – подчеркивает Онуфриенко.
«При этом в ДНР практически везде продолжаются позиционные бои: в Авдеевке, в городской черте Первомайского, в Марьинке, под Невельским, под Новомихайловкой. На Угледарском направлении бои, начавшиеся в районе Новоселки, могут свидетельствовать о том, что наши войска попытаются прорвать оборону противника. Если аналогичная операция будет проведена в районе Красногоровки, то противник может оставить и Угледар, Марьинку и Новомихайловку из-за сложившейся угрозы окружения и возможного выхода наших войск к Курахово», – подчеркивает собеседник.
«Также на данный момент видно, что Артемовск мы пытаемся обойти с юга, отрезав пути снабжения, из которых у противника осталась только дорога в Константиновку через Часов Яр. Это может позволить приступить непосредственно к штурму города», – заключил Онуфриенко.
Ранее стало известно, что заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха заявил о наращивании Россией группировки войск возле Купянска. В связи с этим в городе объявлена «добровольная эвакуация».
Согласно сообщению Минобороны России, на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram сообщил, что вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.
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Кадыров пообещал наступление тяжелого периода для ВСУ
Российская армия постепенно двигает перед собой линию фронта, для украинских войск наступил самый тяжелый период, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По всей линии фронта прошла перегруппировка войск, имеющиеся силы переведены на более удачные позиции, налажено тыловое обеспечение армии, ВС России сейчас находятся в более выигрышной позиции, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что прогнозы по ведению боевых действий «весьма и весьма благоприятные», линия фронта постепенно продвигается вперед, и ВС России выполняют задачу по денацификации Украины.
По его мнению, «для украинских националистов наступил самый тяжелый период».
Ранее он сообщал, что чеченские подразделения в ходе СВО регулярно пользуются беспилотниками, обучение бойцов может проводиться также прямо в зоне операции.
Российский военный рассказал, как спасают сбитых летчиков в зоне СВО
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Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС рассказал о работе экипажей ПСС в зоне проведения специальной военной операции.
Основная задача – спасение сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами, рассказал он РИА «Новости».
Вертолет ПСС сопровождает самолеты на боевых вылетах. «Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков – и на базу», – рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС.
Он рассказал, что спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой.
ПСС работает в максимально опасных условиях, поскольку нередко приходится забирать летчиков непосредственно с поля боя.
«Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается», – сказал военнослужащий. По его словам, в день осуществляется около пяти вылетов – туда, где «жарко» и где каждый день могут сбить.
Поляки вытеснили истощенных беженцев в Белоруссию через калитку «для животных»
Польские пограничники вытеснили силой на белорусскую территорию беженцев через калитку «для пропуска животных», сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.
Инцидент произошел 11 декабря, пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев с польской стороны, сообщается на сайте ведомства.
Большая часть изгнанных находились в обессиленном и истощенном состоянии, их проталкивали через калитку «для пропуска животных», около которой находили трупы в октябре и ноябре 2022 года.
Людей оставили в критических погодных условиях, которые угрожали их здоровью и даже жизни, заключили в комитете.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что фиксируется рост провокаций в районе границы Белоруссии.
Захарова расплакалась, читая стихи Высоцкого
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Официальный представитель МИД Мария Захарова расчувствовалась, читая во время интервью стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю» (1972 год).
Захарова дала большое интервью YouTube-каналу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ». Ее попросили прочесть стихотворение, и спикер российского МИДа выбрала стихотворение Высоцкого (фрагмент после 01:27:42 видеозаписи).
«Он писал это про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике и на что, как сказала [певица Лайма] Вайкуле, у них есть право. Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там… Я прихожу на работу… Я прощу прощения за это. Вы, наверное, вырежете. Я прихожу на работу, у меня стоят сзади, за спиной, и живые, и мертвые. Я просто их чувствую. И они спрашивают: «Вы там, где вы принимаете решения, где вы работаете, реализуете их, каждый день делайте все так, как надо, искренне, честно, до конца? От себя вы Землю толкаете? Или вы сели, расслабились, и считаете, что все ничего?» Вы понимаете? Каждый день. (…) Это стихотворение – оно про сейчас. И нет лучшего», – сказала Захарова.
Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление
Вайкуле о том, что она «содержала весь Советский Союз». По ее словам, к таким словам невозможно относиться серьезно.
Захарова призналась, что это заявление певицы ее задело, хотя Вайкуле не является государственным деятелем или человеком, претендующим на общественную роль. Она отметила, что Вайкуле абсолютизирует свое мнение, говорит от имени масс, используя слово «мы», а не «я». Высказывания певицы она, цитируя Булгакова, назвала словами «космического масштаба и космической глупости», которые при этом выдаются как позиция некой общественности.
«Хочется сказать: «Может быть, чуть поскромнее? Может, без вот этой шариковщины? Может быть, все-таки перечитать еще раз «Собачье сердце»? Возможно, вы себя там найдете. Возможно, он (Булгаков – прим. ВЗГЛЯД) даже про вас писал провидчески», – отметила спикер внешнеполитического ведомства.
Захарова также задалась вопросом о том, видели ли Вайкуле и ее единомышленники боль и страдания людей в Донбассе в последние восемь лет. «Как они ссылаются на совесть: совесть им не позволяет… А она спала, эта совесть? Или ее просто не было? Можно не заметить какое-то событие точечно, (…) но восемь лет невозможно отворачиваться! Восемь лет невозможно было делать вид, что ничего не происходит. Как у них это получается? Они здесь все были, они приезжали сюда зарабатывать деньги, выступать, делать свои дела и решать свои проблемы. Они не могли этого не видеть, они просто отворачивались, потому что им это было не очень приятно, потому что нужно же было реагировать. Ну и вдруг совесть бы проснулась! А это же очень удобно, когда совесть ничем не тревожится», – сказала она.
Кроме того, Захарова заметила «маленький нюанс» в высказывании Аллы Пугачевой, в котором певица использовала выражения «Помилуй, Господи» и «Ибо не ведают они, что творят». Между этими двумя фразами Пугачева, по словам Захаровой, вставила «практически проклятье». «Она начала обзывать людей «ничтожными», «злобными» и так далее. И смысл изменился на противоположный. «Помилуй Господи, ибо не ведают, что творят» говорит о том, что говорящий испытывает чувство любви к людям, отделяя их грехи, страсти, ошибки. Он их любит, и он просит за них искренне, с открытым сердцем. А здесь (у Пугачевой – прим. ВЗГЛЯД) фраза получилась про другое. Не про любовь, а про ненависть и гордыню», – сказала официальный представитель МИД России.
Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле. Вайкуле, в свою очередь, в августе вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна.
Названы возможные сценарии развития конфликта в Косово
Балканист Энтина: У Вучича закончились легальные способы защиты сербов в Косово
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Белград будет до последнего избегать введения войск на территорию Косово и Метохии. Александр Вучич оказался в патовой ситуации. И Москва практически никак не может помочь Сербии, сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина, комментируя обострение ситуации в регионе.
«Последние десять месяцев в Косово мы наблюдаем закручивание ситуации по спирали. Пользуясь началом СВО на Украине, косовары устраивали провокации раз в полтора месяца. Затем интервал сократился до месяца, а теперь стали происходить еще чаще», – сказала Екатерина Энтина, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Никакие договоренности, которые достигаются при посредничестве Брюсселя, премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти соблюдать не собирается. С момента его прихода к власти все переговорные процессы были сорваны. И сейчас Вучича пытаются спровоцировать на введение сербской армии на территорию Косово и Метохии», – уверена эксперт.
«Однако Белград будет до последнего избегать военного вмешательства. Вместе с тем Сербия намерена подать в НАТО заявку на размещение контингента. Юридически это допустимо на основании резолюции 1244 СБ ООН. Но из заявлений Анналены Бербок и других представителей евробюрократии становится понятно, что об этом не может быть и речи», – продолжает собеседница.
«Соответственно, Запад не допустит того, чтобы силовые структуры Белграда появились на территории Косово и Метохии. Это был последний легальный ход Вучича, который позволил бы обеспечить безопасность и не навлечь на себя атаку Запада», – отметила Энтина.
«До сегодняшнего дня сербам удавалось найти выход из этой непростой ситуации. Но давление усиливается, провокации со стороны албанцев становятся все чаще. И режиссируют их как извне, так и внутри за счет националистических сил, которые всегда были в крае и лишь набирали силу», – указывает балканист.
«При этом в глобальном смысле ситуация в Косово и Метохии управляемая – там есть миротворческая миссия и одна из крупнейших американских баз. Кроме того, все страны вокруг Сербии являются членами НАТО. У самой Сербии очень разветвленная система отношений с альянсом», – рассуждает эксперт.
«Но в локальном смысле может продолжаться дальнейшая эскалация, поскольку наиболее приемлемым планом для Приштины является исход сербского населения из края. Причем их устроит как добровольный исход, так и сценарий, в рамках которого Белград вводит войска на территорию края и гарантированно подвергается серьезнейшей атаке со стороны НАТО», – подчеркивает она.
Энтина указывает: «Вучич находится в патовой ситуации». «Не ответить на притеснения сербов он не может, но ответ станет самоубийством для политического руководства в Белграде. И вряд ли в такой ситуации можно ожидать чего-то позитивного для сербов», – говорит балканист.
«Из небольших локальных перестрелок в скором времени конфликт разрастется до всех четырех муниципалитетов, где на севере края компактно проживают сербы. Однако у них есть потенциал для самозащиты за счет теневых парамилитарных структур и ресурсов бывшей полиции», – прогнозирует собеседница.
«Сложнее всего придется южным сербам в анклавах. Скорее всего, и Жозеп Боррель и американцы будут давить на Вучича с тем, чтобы он как можно быстрее настоял на расформирования баррикад на севере Косова. Но я не уверена, что у него есть такой ресурс. Дело в том, что косовские сербы не очень верят в то, что Белград может их защитить», – обращает внимание Энтина.
«Также сложно поверить в то, что сербы согласятся добровольно покинуть край. Могу сказать, что там остались только те, кто ни при каких обстоятельствах не покинет свои дома. Только форматы этнических чисток могут их вытеснить. Но тогда мы увидим сценарий Хорватии середины 90-х годов», – напоминает эксперт.
«Но чистки не устроят ни Брюссель, ни Вашингтон. Курти – довольно сложная фигура для всех, и ценен своей управляемой радикальностью. Если же он переусердствует, Запад быстро его сместит», – уверена балканист.
При этом Москва пока не в силах оказать серьезную военную помощь Сербии. «С учетом того количества задач, которые сейчас стоят перед Россией в ближнем зарубежье, серьезных ресурсов для поддержки Сербии у нас не наблюдается. В то же время позиция Запада в этом вопросе основана на том, что Россия – как великая держава – не может не поддержать сербов, но с другой стороны, все прекрасно понимают, что ресурсов для военной поддержки у нас сейчас нет», – заключила Энтина.
Напомним, Белград сообщил о намерении в понедельник направить в НАТО запрос на размещение сербских сил в Косово. Обращение будет основываться на резолюции 1244 Совбеза ООН. При этом президент Сербии Александр Вучич признался, что не испытывает «никаких иллюзий». Он выразил уверенность, что KFOR (международные силы под руководством НАТО в регионе) запрос отклонит.
Также накануне вечером Вучич провел экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова. По итогам заседания глава республики обвинил США в несоблюдении ни Устава ООН, ни резолюции Совбеза ООН, ни Брюссельского, ни Вашингтонского соглашений.
Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Сербию в усилении напряженности вокруг Косово и поставила действия Приштины в пример Белграду. По ее словам, Косово «снизило напряженность», приняв решение отложить местные выборы, однако заявления Сербии ведут «к обратному результату».
В ответ на это глава правительства Сербии Ана Брнабич осудила «ошеломляющий уровень абсурда» в заявлении Бербок. Она указала, что руководители МИД стран G7 в мае призвали следовать резолюциям СБ ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире». Брнабич отметила, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Сербия может попросить вернуть некоторое число своих сил безопасности в Косово.
Однако, по мнению Берлина, резолюцию нужно «игнорировать, поскольку это «неприемлемо». Брнабич поинтересовалась, какими критериями нужно руководствоваться, определяя, следует ли соблюдать или игнорировать ту или иную резолюцию СБ ООН.
До этого премьер непризнанного Косова Альбин Курти анонсировал операцию, в ходе которой спецподразделения косовской полиции используют все средства для ликвидации возведенных баррикад, передает РИА «Новости».
Напомним, косовские сербы приступили к строительству баррикад в ответ на задержание по подозрению в «терроризме» Деяна Пантича, который вместе с другими сербскими полицейскими на севере Косово ранее подал в отставку.
Киеву пришлось перебросить под Артемовск врачей с Западной Украины
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о прибытии под Артемовск врачей с Западной Украины
Из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Врачи прибыли также в районы населенных пунктов Константиновка и Часов Яр. Марочко пояснил, что их переброска стала для Украины вынужденной мерой, которая вызвана огромными потерями среди украинских военных в Донбассе, передает ТАСС.
Накануне полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Политолог объяснила мотивы Виктора Бута вступить в ЛДПР
Политолог Август объяснила вступление Виктора Бута в ЛДПР поиском «новых героев»
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Виктору Буту сейчас необходимо заново строить свой имидж, чтобы получить другие позиции и статус. Вероятно, именно поэтому он решил вступить в политическую партию и сделал свой выбор в пользу ЛДПР. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Алена Август.
«Сейчас мы наглядно видим, что происходит, когда в «партии одного человека» лидер уходит из жизни. ЛДПР находится в поисках своей новой стратегии и новых героев. Поэтому ее нынешний руководитель Леонид Слуцкий, решая эти задачи, обращается к разным персонам. Некоторые ему отказывают даже публично», – рассказала политолог Алена Август.
«Выбор Виктора Бута был скорее ситуативным, он буквально из застенков отправился сразу в партию. Это случилось так быстро, что вряд ли у человека было время и возможность, чтобы что-то взвесить», – полагает она.
«Безусловно, Бут понимает, что ему сейчас нужно заново строить свой имидж после стольких лет отсутствия. Кроме того, его образ в целом сегодня довольно неоднозначно воспринимается. Это отчасти связано и с тем, что оружейный бизнес не всем понятная сфера», – отметила Август.
«Возможно, ЛДПР поможет Буту получить другие позиции и статус. Вместе с тем я полагаю, что и в любой другой партии он мог бы на это рассчитывать и, если бы решение было не таким быстрым, оно вероятно стало бы другим», – рассуждает собеседница.
«Можно предположить, что Леонид Слуцкий, как председатель комитета Госдумы по международным делам, чем-то помогал Виктору Буту, и вступление в партию – это жест благодарности. Мы понимаем, что в ситуациях такого рода не все предается огласке, поскольку может помешать процессу», – отметила политолог.
«При этом некоторое сходство биографии Бута с биографией другого депутата от ЛДПР – речь идет об Андрее Луговом – в части претензий Запада к ним, это скорее случайность. К Марии Бутиной у Запада тоже были претензии, она находилась в американской тюрьме, но в результате она стала депутатом от «Единой России». А Анна Чапман, допустим, вообще не связывала свою судьбу с политическими партиями. Поэтому я бы не стала связывать биографии людей с выбором ими политических партий», – резюмировала Август.
Ранее стало известно, что освобожденный из американской тюрьмы и вернувшийся в Россию Виктор Бут стал членом ЛДПР. Партийный билет ему вручил лидер партии Леонид Слуцкий на всероссийском слете партии, приуроченном к годовщине со дня создания политической силы.
Слуцкий заявил, что Бут – сильный духом и мужественный человек, и выразил уверенность, что он найдет достойное место в партии.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден после почти 12 лет заключения в американской тюрьме в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала реакции западной прессы на этот обмен.
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СМИ: ЕС планирует ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторе России
Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций решил ввести ограничения в горнодобывающем и банковском секторах
Ограничения в горнодобывающем и банковском секторах могут войти в пакет санкций Евросоюза против России.
В рамках санкций предполагается введение запрета на инвестиции в горнодобывающий сектор и продажу технологий двойного назначения для 169 российский компаний. Кроме того, предполагается, что активы Московского кредитного банка и Дальневосточного банка будут заморожены, передает ТАСС со ссылкой на портал «Еврообсервер».
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций к встрече глав МИД в Брюсселе.
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила критикам
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак: Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом
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Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила на гневные сообщения соотечественников, выразив надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом.
Лорак ответила в личном блоге на критику в свой адрес со стороны украинцев из-за выступлений в России, заверив, что при каждом вдохе и выдохе испытывает глубокую боль и скорбь по отношению к семьям, которые сейчас страдают. При этом она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом, сообщило сетевое издание «СтарХит».
Как отмечается в публикации, россияне подбадривают Ани Лорак, а украинцы тем временем пишут ей гневные сообщения и угрожают. При этом артистка не вступает в словесную перепалку, а лишь призывает подписчиков к благоразумию, говорится в статье.
После начала специальной военной операции Лорак «ушла в затишье»: почти полгода она хранила молчание и не вела соцсети. На днях певица вернулась из Испании в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта, сообщает издание.
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Виктор Бут вступил в ЛДПР
Освобожденный из американской тюрьмы и вернувшийся в Россию Виктор Бут в ходе церемонии в понедельник, 12 декабря, стал членом ЛДПР.
Партийный билет ему вручил лидер партии Леонид Слуцкий на всероссийском слете партии, приуроченном к годовщине со дня создания политической силы, передает ТАСС.
Слуцкий заявил, что Бут – сильный духом и мужественный человек, и выразил уверенность, что он найдет достойное место в партии.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден после почти 12 лет заключения в американской тюрьме в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Стала известна причина признания судом Макаревича иностранным агентом
Решение Замоскворецкого суда: Музыкант Макаревич признан иноагентом из-за отождествления России с нацистской Германией
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Причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию, говорится в решении Замоскворецкого суда.
В решении суда сообщается, что 2 сентября 2022 года в Минюст России из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ поступили материалы политической направленности, участие в распространении которых принимал Макаревич; полицейскими были зафиксированы факты осуществления истцом политической деятельности на территории России в интересах иностранного источника, передает ТАСС.
В документе отмечается, что большая часть публикуемых Макаревичем материалов непосредственно связана с тематикой специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, в которых он систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти России и их представителями решениях, в том числе обвиняя в совершении военных преступлений, а также отождествляя Российскую Федерацию и нацистскую Германию.
Кроме этого в решении суда сказано, что Макаревич в разное время давал интервью такими СМИ, как телеканал «Настоящее время**», «Радио Свободная Европа** / Радио Свобода (РСЕ/РС)», Meduza**, телеканал «Дождь» (все признаны в России иноагентами), в которых негативно высказывался о СВО на Украине. Также там отмечается, что Макаревич дал интервью ведущему Дмитрию Гордону (признан экстремистом и объявлен в розыск), в котором открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции.
Также суд пришел к выводу, что Макаревич распространял материалы СМИ, признанных ранее иноагентами, через свой Telegram-канал, страницу в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и ряд других соцсетей. На основании этого Замоскворецкий суд принял решение признать законным включение Макаревича в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Напомним, 2 сентября Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. 25 ноября Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с Макаревича.
ВКС перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
ВКС России перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Над Баренцевым морем пролетел норвежский самолет-разведчик Р-3С Orion, его сопроводил МиГ-31 ВКС России, сообщили в российском Национальном центре управления обороной (НЦУО).
Цель зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства, она двигалась к госгранице России над нейтральными водами Баренцева моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра.
Для определения цели в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота.
Экипаж истребителя установил цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion Норвегии и сопроводил его над акваторией моря. Нарушения границы не допущено.
США собрались пересмотреть уровень военного присутствия на Украине
Представитель Пентагона: Соединенные Штаты продолжат пересмотр американского военного присутствия на Украине
Соединенные Штаты продолжат пересматривать уровень американского военного присутствия на Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Высокопоставленный представитель Пентагона на фоне публикаций о возможных планах Вашингтона нарастить численность войск на Украине сообщил, что США продолжат пересматривать уровень присутствия в этой стране, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона не уточнил, означает ли это, что США в будущем могут нарастить или, наоборот, сократить численность своего контингента на Украине.
Ранее в понедельник президент США Джо Байден выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы не отправляют американские войска на Украину.
Названа причина пожара в ТЦ «Стройтракт» в подмосковной Балашихе
Причиной пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя
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Пожар в торговом центре «Стройтракт» в подмосковной Балашихе, площадь которого возросла до 10 тыс. кв. метров, произошел в результате короткого замыкания, вызванного дождем, сообщили в экстренных службах.
Источник ТАСС сообщил, что возгорание, по предварительной версии, возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Место возникновения возгорания – под навесом, где хранился пенополистирол.
Между тем в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что площадь пожара возросла до 10 тыс. кв. метров, передает РИА «Новости».
Огонь быстро распространяется. В конструкциях ТЦ начались обрушения.
В МЧС сообщили, что к тушению пожара привлечен вертолет Ми-8, более 100 человек личного состава и 35 единиц техники.
Ранее в понедельник стало известно, что при пожаре пострадал один сотрудник ТЦ – охранник. Он получил ожоги верхних дыхательных путей.
На прошлой неделе в подмосковных Химках сгорело здание гипермаркета OBI.