В Подмосковье прошел выпуск участников программы «Послы гостеприимства»

В подмосковном городе Видное прошел выпускной программы «Послы гостеприимства», которую запустил конкурс «Мастера гостеприимства» – проекта платформы «Россия – страна возможностей», в нем участвовали представители 45 регионов России.

В 87 субъектах страны были выбраны 107 послов, которые в течение года в своих регионах создавали туристические сообщества, вдохновляли на участие в главном туристическом конкурсе страны представителей индустрии, а также молодежь, которая делает первые шаги в туризме, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Каждый из послов внес огромный вклад в развитие нашего проекта и индустрии гостеприимства в целом. Мы уверены, их опыт в туризме и желание развиваться дальше станут дополнительным толчком для роста туристической привлекательности регионов и России в целом», – поделился руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

Мероприятие прошло в формате трехдневной коммуникационной площадки для обмена опытом между специалистами индустрии туризма. В рамках стратегической сессии послы гостеприимства проанализировали, что получилось сделать за год, выявили пробелы и порассуждали о перспективах развития посольской миссии. В финальный день каждый из выпускников получил благодарности о прохождении программы.

На церемонии закрытия от лица наставников проекта выпускников поприветствовал основатель клуба отельеров «На страже отелей», наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Алексей Волов.

«Вы все являетесь амбассадорами регионов: продвигаете региональные бренды, локальные туристические продукты на различных площадках, форумах и событиях и, безусловно, своими руками предоставляете своим гостям лучший сервис, а значит – делаете нашу страну еще более привлекательной для туристов. Конкурс «Мастера гостеприимства» знакомит и объединяет людей одной идеей, создает условия для сотрудничества как между участниками, так и между Мастерами и нами, наставниками. Мы все друг у друга многому учимся, поэтому наставникам также важна ваша обратная связь по развитию туризма в нашей стране. Хочу поблагодарить каждого посла гостеприимства за вклад в развитие нашей индустрии. Мы все находимся в начале пути, а путь этот долгий. Желаю всем удачи!», – сказал он.

Кондратов рассказал, что подвести итоги года с послами в формате трехдневного интенсива было важно для развития программы в следующем году: «Мы хотели услышать каждого участника, понять, с какими трудностями он столкнулся в работе, в чем необходима трансформация программы во втором наборе».

Выпускники первого года программы «Послы гостеприимства» вместе пришли к выводу, что приоритетной задачей в работе в 2023 году станет развитие региональных сообществ во всех уголках России, которые объединят сотрудников индустрии, органы власти, бизнес, молодежь, общественные организации, неравнодушных к развитию страны жителей.

Послы гостеприимства определили ключевые ценности сообществ, целевую аудиторию, подумали, какие задачи оно должно выполнять и что необходимо для реализации задуманного.