Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни в России

Мурашко: Продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года, страна также вышла на устойчивую тенденцию снижения смертности, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как сказал Мурашко на вебинаре Минздрава о повышении доступности медпомощи в первичном звене, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до этого момента на 1,8 года, по прогнозам эта цифра к концу года будет чуть больше, передает ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что план по увеличению показателя ожидаемой продолжительности жизни в России будет перевыполнен к концу нынешнего года. Он уточнил, что показатель может увеличиться на 1,8 года.