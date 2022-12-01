Эксперт: Госорганы теперь обязаны отвечать на вопросы граждан в соцсетях

Эксперт Зацепин рассказал об обязанности госорганов вести паблики в социальных сетях

У государственных учреждений появляется возможность всегда быть на связи онлайн, а у граждан – подать жалобу и получить государственную услугу прямо в паблике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт Денис Зацепин. Начиная с 1 декабря все государственные и муниципальные органы власти обязаны создать аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

«Как известно, уже давно прошли времена, когда основная аудитория смотрела телевизор и читала газеты. Сегодня она практически полностью представлена в интернете. Едва ли не у каждого человека найдется хотя бы один аккаунт в социальных сетях. В этой связи и появился федеральный закон, цель которого – повысить представленность органов власти в социальных сетях. Надо выстроить диалог с обществом на этих ресурсах, постоянно информировать о той большой работе, которую делает власть на благо страны», – считает Денис Зацепин, начальник отдела по развитию государственных пабликов АНО «Диалог Регионы».

«Сейчас мы видим массовый выход чиновников в Сеть. Наверняка теперь их ждет рост числа подписчиков, а с ним – и расширение взаимопонимания общества и власти, – подчеркивает эксперт. – Вопрос не только в повышении доверия, но и в том, что у государственных учреждений появляется возможность «всегда быть на связи», а также отвечать на все вопросы россиян в режиме онлайн. У граждан появляется возможность подать жалобу и получить государственную услугу прямо в паблике».

«У госпабликов отныне есть возможность получить верификацию, то есть синюю галочку, и получить метку «госорганизация». Эта метка получается при синхронизации госпаблика с аккаунтом в «Госуслугах». Тем самым госпаблик прикрепляется к конкретному юридическому лицу», – указывает эксперт.

«Синяя галочка» верификации нужна для топовых пабликов, например, для правительства региона или для региональных ведомств. Метку «госорганизация» получают школы, детские сады, поликлиники и так далее. Наличие этой метки позволит гражданам визуально выделить те паблики, которые являются официальными и размещают интересную и при этом корректную информацию», – поясняет Зацепин.

Выбор сделан в пользу «ВКонтакте» и «Одноклассников», поскольку это отечественные социальные сети, уточняет эксперт. «Это означает, что их сервер находится на территории РФ. Решение обязать госорганы создать аккаунты именно в этих сетях продиктовано соображениями безопасности. Однако это не исключает, к примеру, и работу с «Телеграмом», – полагает эксперт. – «Телеграм» – тоже важная площадка для диалога между властями и гражданами, особенно молодыми. Закон обязывает работать в «ВК» или «ОК», но «Телеграм» мог бы стать дополнением к этой большой работе. Чиновники вправе работать в других социальных сетях, которые не запрещены законами», – подчеркивает собеседник.

Как распорядился еще в начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин, все госорганы, органы местного самоуправления, подведомственные им организации и суды обязаны создать официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Требования вступают в силу с 1 декабря. Как сообщала пресс-служба кабмина, на официальных страницах госорганов будут публиковаться отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам, а также актуальные контактные данные.

«Наш законопроект направлен на выстраивание прямой коммуникации государства и общества в удобном для людей формате. Уверен, прямой диалог необходим, он позволяет оперативно выявлять существующие проблемы и болевые точки», – поясняет Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Я сам много лет являюсь активным пользователем соцсетей. Нередко именно это позволяет помочь людям как в сугубо бытовых проблемах, вроде отключения воды или прорыва труб, так и в доработке законодательства», – добавил депутат.

По его мнению, новые нормы сделают госорганы более открытыми и дадут людям возможность получать информацию «в понятной и доступной форме». «Очень важно, чтобы госорганы и их учреждения вели страницы в соцсетях не просто «для галочки», а чтобы это был реальный механизм обратной связи с людьми. Но эта работа велась и ранее – многие ведомства уже давно ведут страницы в соцсетях. Теперь это обязательно для всех», – подчеркнул Хинштейн.

«Развитие инфраструктуры госпабликов должно стать удобным инструментом в первую очередь для граждан – не нужно искать сайт своего муниципалитета, попутно сталкиваясь с фейковыми или неофициальными страницами. Верификация таких страниц точно гарантирует пользователю подлинность паблика, а прямой механизм взаимодействия между страницами органов власти и сайтом госуслуг упрощает получение услуг в электронном виде», – подытожил депутат.

Как говорил в сентябре газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, создание аккаунтов госорганов в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» позволит гражданам России получать информацию о деятельности чиновников «из первых рук». При этом он напоминал, что гражданам следует проявлять осторожность в Сети и обращать внимание на то, стоит ли у аккаунта значок верификации.