Немецкий политик заявил о «критической точке» из-за украинских беженцев

Немецкий политик Пауль: Беженцы с Украины приближают общество к критической точке

Растущий поток беженцев с Украины приближает общество Германии к «критической точке», пишет в статье для издания Die Welt политик федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.

Как отмечает автор, немецкие муниципалитеты вынужденно сталкиваются с серьезными проблемами из-за большого числа украинцев и притока лиц из других стран, к тому же ситуацию усугубляют инфляция и энергетический кризис, передает РИА «Новости».

Политик указывает, что холодная зима на Украине может спровоцировать прибытие «десятков, если не сотен тысяч» беженцев, притом что уже сейчас во многих муниципалитетах проживает больше мигрантов, чем во время кризиса 2015-го.

По словам Пауля, первые признаки того, что немецкое общество приближается к «критической точке», проявляются тогда, когда беженцев начинают «классифицировать» по принципу: «Да – украинцам, нет – иракцам».

Ранее бургомистр Берлина Франциска Гиффей сообщила, что число прибывающих беженцев с Украины и просителей убежища из других стран почти соответствует уровню миграционного кризиса 2015 года.