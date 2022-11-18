Минюст США назначил спецпрокурора для расследования против Трампа

Министр юстиции США Гарленд назначил спецпрокурора для расследования против 45-го американского президента Трампа

Специальный прокурор назначен в США для проведения независимого расследования и привлечения к ответственности 45-го американского президента Дональда Трампа, сообщил министр юстиции – генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Как заявил Гарленд, министерство юстиции США давно решило, что в некоторых чрезвычайных ситуациях в интересах общественности назначить специального прокурора для независимого проведения расследования и привлечения к ответственности. Министр юстиции пояснил, что пришел к выводу, что следует назначить специального прокурора в связи с недавними событиями, включая заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он стал кандидатом на следующих выборах и то, что действующий президент США Джо Байден также выразил намерение быть кандидатом, передает ТАСС.

Как пояснил Гарленд, разбирательство в отношении Трампа, в частности, касается обвинений в том, что он хранил секретные документы в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, а также препятствовал утверждению итогов предыдущих президентских выборов и передаче полномочий новому американскому лидеру Джо Байдену.

Министр юстиции США сообщил, что спецпрокурором по делу экс-президента США Дональда Трампа станет Джек Смит, работавший ранее в Международном уголовном суде в Гааге, а до последнего времени занимавший должность прокурора в Специальным суде по Косово. Как заявил Гарленд, Смит начнет свою работу в качестве спецпрокурора США немедленно, для этого он вернется в Соединенные Штаты из Гааги.

Напомним, в среду Трамп объявил о выдвижении на пост следующего президента США.