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США решили построить на Украине малый модульный реактор
Посол Украины в США Маркарова: США помогут Украине построить малый модульный реактор
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Киев и Вашингтон планируют построить на украинской территории малый модульный реактор, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
По сообщению Маркаровой, в рамках 27-й климатической конференции ООН спецпосланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко дали старт пилотному проекту по строительству на Украине малого модульного реактора, передает ТАСС.
По словам Маркаровой, участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, СНБО Украины, украинский «Энергоатом», ы и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. В качестве партнеров также выступают частные компании FuelCell Energy, IHI Corporation, Clark Seed, Doosan Enerbility, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.
Ранее Украина подписала меморандум с американской компанией Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции.
Напомним, в сентябре того же года польская KGHM Polska Miedz и американская NuScale Power LLC договорились о строительстве в Польше ядерных реакторов малой мощности.
Собчак впечатлила реакция жены Зеленского на откровения о семье
Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на «бесценную» реакцию жены Владимира Зеленского, кода он признался, что они живут отдельно и ему некому готовить завтрак.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала отрывок интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу CNN, где он «пошутил», что жена готовит завтраки детям, а ему нет. Зеленский пояснил, что у них нет возможности завтракать вместе в этот «сложный период», поскольку они живут отдельно.
Собчак обратила внимание на реакцию Елены Зеленской, которая явно была удивлена и недовольна откровениями супруга. «Реакция жены бесценна», – написала она.
Ранее Елена Зеленская заявила The Guardian, что ее супруг очень капризный, не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру.
Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Президент Украины Зеленский рассказал об аде в Донбассе из-за российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский назвал адом российские атаки на Донбассе и рассказал о невероятных жестоких боях.
Зеленский в своем видеобращении заявил, что в Донбассе творится ад из-за российских атак, по его словам, «там ежедневно идут невероятно жестокие бои», передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ бежали после продолжительной осады из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона в ДНР.
Также врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка.
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Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
В Британии оценили мощь военной авиации России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать мощь российской авиации на Украине
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Западные страны, поддерживающие Украину, сделают опасную ошибку, если не будут помнить о мощи российской военной авиации, которая наносит серьезный ущерб ВСУ, заявил специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк в статье для The Spectator.
Бронк заявил, что российские самолеты имеют несколько значительных преимуществ, благодаря которым наносят серьезные потери украинским воздушным силам. Эксперт указал это в статье для The Spectator, основываясь на последних исследованиях RUSI. Он считает, что недооценка российской авиации стала бы опасной ошибкой, передает РИА «Новости».
Он также указал, что российские самолеты оснащены более эффективными радарами, у которых гораздо больше дальность действия. Также эксперт просил не забывать, что российские ракеты класса воздух – воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью, чем украинские.
Бронк отметил, что истребители с ракетами большой дальности поражают украинские самолеты на расстоянии и практически неуязвимы для противника.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
Ранее летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе.
Украинцы стали шутить по поводу поездок в лифте
Украинцы стали грустно шутить по поводу поездок в лифте
На Украине снимают шуточные видео по поводу застревания в лифте из-за аварийных отключений света.
На Украине в соцсетях выставляют ролики с грустными шутками на тему выключения света. Так, на одном из опубликованных видео женщина перед тем, как зайти в лифт, крестится. Ролик сопровождается подписью: «Когда через 8 минут могут выключить свет, а ты живешь на 12-м этаже», передает «Царьград».
Отмечается, что в Киеве из-за аварийных отключений жители стали застревать в лифтах, диспетчера на помощь вызвать сложно тоже из-за отсутствия света.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киеве может вырасти продолжительность отключения света из-за понижения температуры.
Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
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Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Французов возмутило заявление Макрона о России
Читатели Le Figaro резко негативно отреагировали на поздравление Макроном Зеленского с уходом ВС России из Херсона
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Читатели французской газеты Le Figaro выразили возмущение словам президента Франции Эммануэля Макрона, который поздравил главу Украины Владимира Зеленского с выводом российских военных из Херсона.
Один из комментаторов в недоумении, как «президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение США, ведущим войну против России на Украине», передает РИА «Новости».
«Уже и поздравляет на английском! Подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО. Единственный совет, который могу дать Макрону и Зеленскому, – не злите Россию», – добавил другой.
«Интересно, Макрон понимает, что своей антироссийской политикой обрекает французов на смерть от холода и голода?» – интересуется еще один читатель.
«И никаких упоминаний о переговорах. Еще один поджигатель войны», – отметил другой пользователь.
«Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна еще одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе», – подчеркнул еще один читатель.
Ранее сообщалось, что во Франции фиксируется рекордная инфляция, энергетический кризис, неожиданные дефициты, регулярные забастовки, многочисленные митинги протеста, заметный рост социального недовольства. Помощь Украине и участие в экономической войне с Россией тоже дорого обходятся Франции.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы, решив ввести новую военную доктрину.
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Эксперт назвал возможные направления для новых атак ВСУ после вхождения в Херсон
Эксперт пояснил, что после перехода Херсона под контроль ВСУ украинская хунта не остановится
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В ближайшие дней десять следует ожидать новых атак противника. После перехода Херсона под контроль ВСУ Киев может высвободить до восьми бригад и перебросить их на другие участки фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. О том, что следующей целью Киева может стать Запорожская область, ранее заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«После входа в Херсон вооруженные силы украинской хунты высвобождают в несколько раз больше людей, чем наши войска, которые должны занимать оборону на низком – левом – берегу, и в любом случае не будут наступать через Днепр. А противнику достаточно расположить на правом – высоком – берегу артиллерию, одну-две бригады, а, как минимум, восемь бригад перебросить на другие участки фронта», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.
На этой неделе, по данным Минобороны, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных. «Половина из них останется на левом берегу в обороне, потому что со стороны ВСУ будут вылазки, провокации», – предположил собеседник.
По его прогнозу, уже дней через десять следует ожидать новых атак противника. «Безусловно, будет усилен Угледар, дополнительные силы будут переброшены Киевом в Артемовск», – уверен Онуфриенко.
В субботу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что за счет освободившихся сил в Херсонской области Киев начал наращивать военную группировку на Запорожском направлении. По оценке Рогова, с херсонского направления противник может перекинуть около 40 тыс. человек. ВСУ, предупреждает Рогов, планируют дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Онуфриенко согласен, что подобные предположения не лишены оснований. Для Киева является приоритетным Запорожское направление, потому что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы рассечь фронт и выйти к Бердянску. Это позволит Украине усилить свою переговорную позицию, назвав условием для заключения мира с Россией передачу под полный контроль Херсонской и Запорожской областей. «Для Киева важно занять территории за пределами Донецкой и Луганской народных республик. После чего он может заявить, что «выбил русских» практически на границы до начала спецоперации. Это будет поводом вступить в переговоры и предлагать Москве прекратить огонь», – предположил Онуфриенко.
Эксперт опроверг прогнозы западных аналитиков о том, что с приходом холодов обе стороны будут не заинтересованы вести интенсивные бои и возьмут оперативную паузу до весны следующего года. На самом деле такой сценарий невыгоден ни Москве, ни Киеву, тем более что с учетом постепенного поступления на фронт мобилизованных российских военных начнет меняться соотношение сил и на линии фронта будет больше паритета.
«Как показывает история, у нас зимой боевые действия никогда не прекращались. Зачем ждать пять месяцев, когда снова наступит распутица. Вот США заинтересованы затягивать конфликт до бесконечности, а для России – это неприемлемо в том числе и потому, что после отвода сил с правого берега Днепра мы оставили территорию РФ. В любом случае нам надо освобождать ее и ждать пять месяцев усиления противника, который продолжает получать западные вооружения и готовить своих вояк за границей, по меньшей мере глупо», – подытожил Онуфриенко.
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Блинкен дал совет украинским властям по переговорам с Россией
Блинкен заявил Кулебе, что Киев сам должен определить необходимость переговоров с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Камбодже указал, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с Россией.
В сообщении Госдепартамента указано, что на встрече с Кулебой Блинкен заявил о приверженности США помощи Украине в решении вопросов последствий ударов России, а также подготовке к предстоящей зиме, передает ТАСС.
Также он в очередной раз подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов должен оставаться за Украиной.
Ранее Кулеба допустил возможность личной встречи с Лавровым в Камбодже.
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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать с 15.08 (14.08 по московскому времени), передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что тревога была объявлена в четырех областях страны. В Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А утром тревога объявлялась в Полтавской и Харьковской областях.
Минфин Британии обвинил в неизбежной рецессии Россию
Глава минфина Британии Хант счел Москву ответственной за неизбежную рецессию в стране
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Рецессия в Великобритании неизбежна, заявил глава минфина страны Джереми Хант, добавив, что рецессия «сделана в России».
Хант признал, что речь идет уже не о том, сможет ли Великобритания избежать рецессии или нет, а о том, можно ли рецессию сделать «короче и меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
По словам министра, если его ведомство вместе с Банком Англии удержит под контролем инфляцию, то получится сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке. Тогда, сказал он, появится «шанс вернуть все на круги своя», передает ТАСС.
Хант утверждает, что «стабильность» была потеряна в основном из-за действий России на Украине. По его словам, «это рецессия с маркировкой «сделано в России», Лондону требуется «восстановить стабильность в качестве первого шага к росту».
Times указывает, что с июля по сентябрь экономика сократилась на 0,2%, ожидаемое сокращение этого показателя в четвертом квартале позволит официально говорить о том, что страна столкнулась с рецессией. Банк Англии заявил, что экономика вошла в рецессию, которая, вероятно, сохранится до второй половины 2024 года, то есть окажется самой продолжительной за 100 лет ведения статистики. Годовой показатель инфляции перевалил за 10% и продолжает расти.
Напомним, правительство Лиз Трасс решило заморозить цены на электроэнергию и снизить при этом часть налогов. Это привело к обрушению фунта стерлингов, а Банку Англии пришлось срочно печатать новые деньги. Новый премьер Великобритании Риши Сунак собирается закрыть дыру в бюджете, повысив налоги. Британский королевский советник Альпер Али Риза заявил, что выход из Европейского союза, пандемия, военные действия на Украине, а также проблемы с бюджетом страны «поставили Британию на колени».
Взрывы произошли в украинском Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье
Взрывы слышны в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
О взрывах в украинском Запорожье сообщила в Telegram-канале «Страна.ua». До этого здесь объявили воздушную тревогу, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
В США спрогнозировали политику в отношении Украины после победы республиканцев
Fox News: Политика США по Украине останется неизменной в случае победы республиканцев
Не стоит ждать разворота в политике США в отношении Украины, если республиканцы получат большинство мест в палате представителей и сенате, поддержка киевским властям продолжится, заявил обозреватель Fox News Джей Карафано.
Он считает, что в случае победы республиканцы проведут более четкую черту между реальной помощью Украине и расточительной политикой администрации Джо Байдена, передает РИА «Новости».
Карафано подчеркнул, что «красные» могут потребовать от ЕС партнеров увеличения объемов поддержки ВСУ, а конгрессу США придется приложить усилия, чтобы не допустить превращения Украины во второй Ирак или Афганистан.
Между тем, член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова) заявила, что если республиканцы победят на промежуточных выборах, Украине не достанется ни цента.
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Глава фракции Зеленского в Раде не исключил переговоров с Россией в 2023 году
Лидер фракции партии «Слуга народа» в Раде Арахамия заявил о возможных переговорах с Россией в 2023 году
Переговоры между Россией и Украиной могут состояться во второй половине 2023 года, заявил лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Киева на предыдущих переговорах.
Арахамия полагает, что переговоры пройдут после того, как и в России, и в США заработают электоральные циклы, «то есть это где-то во второй половине следующего года», после начала президентской гонки в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность рассмотреть предложение о переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое поступит. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что закончить конфликт на Украине можно мирными переговорами, но пока такая возможность отсутствует из-за позиции Киева.
Пушилин и Соловьев посетили батальон «Спарта» в Донецком аэропорту
Пушилин и Соловьев встретились с командиром батальона «Спарта» Жогой в Донецком аэропорту
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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что побывал вместе с журналистом Владимиром Соловьевым на территории Донецкого аэропорта, где они поговорили с командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.
Видеозапись опубликована в Telegram Пушилина. Жога рассказал о полной зачистке района аэропорта от украинских военных. Он отметил, что район, который прежде был передним краем боев, стал для ДНР глубоким тылом. Жога указал, что интенсивность украинских обстрелов Донецка стала слабее после того, как украинских военных отбросили дальше от города, передает ТАСС.
Кроме того, Пушилин и Соловьев побывали в госпитале и поговорили с врачами, а также проходящими лечение раненными бойцами ДНР. «Даже на больничных койках наши бойцы не унывают. Проведали их с Владимиром Соловьевым», – говорится в сообщении.
Напомним, «Спарта» установила контроль над так называемыми большим и малым «муравейниками», где были серьезные укрепления противника. Как пояснял Пушилин, речь идет о «внешние территории аэропорта» и «части взлетно-посадочной полосы». По его словам, освобождение этой территории дает российским силам возможность начать продвижение в нескольких направлениях.