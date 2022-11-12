Эрдоган заявил о неограниченных нападках Запада во главе с США на Россию

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о нападении западных стран на Россию в режиме «без ограничений»

Запад во главе с США «нападают на Россию без ограничений», в том время как Россия вынуждена сопротивляться, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

Он признал, что Россия – мощное государство. Поэтому, когда Запад нападает на Россию почти без ограничений, российское государство вынуждено защищаться. При этом Турция пытается открыть «коридор мира», склоняясь к мирному диалогу, передает РИА «Новости».

Эрдоган добавил, что считал целесообразным участие российского лидера Владимира Путина в G20 в Индонезии, однако отметил, что было бы неправильным обсуждать решение президента.

По мнению президента Турции, Путин проконсультировался со своей командой и принял решение не ехать.

Ранее Эрдоган говорил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с российским коллегой. Он добавил, что намерен переговорить с Владимиром Зеленским, что узнать позицию Киева по мирным переговорам.