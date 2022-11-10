Южноафриканский холдинг безвозмездно передал VK свои акции

Байден прокомментировал уход России из Херсона

После выхода российских войск из Херсона Россия и Украина будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам, заявил глава американского государства Джо Байден, добавив, что США не хотят напрямую вступать в бой с Россией, но продолжат предоставлять Украине «все рациональные средства для самозащиты».

По словам Байдена, ситуация вокруг Херсона «как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода», передает ТАСС. Он полагает, что «обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам», передает РИА «Новости».

Байден ожидает, что США продолжат помогать Украине. Он подчеркнул, что Киеву «не предоставляли карт-бланш». Так, США не собираются направлять американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Он заверил, что США не намерены развязывать новую мировую войну и напрямую вступать в бой с Россией, сбивать ее самолеты. Кроме того, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».

Он заверил, что США предоставят Украине «все рациональные средства для самозащиты», и выразил надежду, что итоги промежуточных выборов не отразятся на политическом курсе Вашингтона в отношении России и Украины.

Напомним, украинская сторона заявляла, что договор между Украиной и США по запрету на обстрел территории России не касается регионов, которые Киев считает своими, хотя они и решили вернуться в состав России. Представители американских властей также заявляли, что имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму, который, по мнению США, является украинской территорией.

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