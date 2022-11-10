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«Росатом» высоко оценили в области устойчивого развития
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА высоко оценило деятельность госкорпорации «Росатом»
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Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) высоко оценило деятельность Госкорпорации «Росатом» в области устойчивого развития.
На сайте компании отмечается, что «Росатому» присвоена оценка ESG-3, категория ESG-В в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления, что соответствует оценке в «зеленой» зоне (ESG - экологическое, социальное и корпоративное управление).
Уточняется, что оценивались пять ключевых дивизионов «Росатома», оценка проводилась путем анкетирования, анализа публичной и непубличной информации (включая нефинансовую отчетность и документы корпоративного управления), а также проведения интервью.
Специалисты отметили, что высокий результат обусловлен благоприятными показателями в области воздействия на окружающую среду и социальной ответственности по сравнению с аналогичными компаниями, а также высоким качеством корпоративного управления.
Кроме того, АКРА отметило наличие политик и процедур в области управления ключевыми ESG-аспектами.
Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр
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Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующее распоряжение отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу командующему Объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.
Город Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Об этом в среду доложил Суровикин министру обороны, сообщает ТАСС.
Суровикин заявил, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра. По его словам, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.
Генерал пояснил, что район Херсона уже покинули более 115 тыс. жителей.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.
После назначения Суровикин заявлял, что в ходе проведения СВО Россия будет действовать осознанно и своевременно, и не исключил принятия непростых решений.
В администрации Херсонской области подтвердили гибель Стремоусова в ДТП
Стало известно о гибели заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, информацию подтвердил источник в силовых структурах.
Кирилл Стремоусов погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщил собеседник RT в правоохранительных органах. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Позднее в пресс-службе главы региона подтвердили гибель Стремоусова. «Это правда», – сообщили там ТАСС.
Ранее в среду Telegram-каналы сообщали о гибели Стремоусова в дорожной аварии.
Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гомельский в районе Горловки Донецкой области. Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства, работал рыбным инспектором в Херсонской области. После освобождения региона стал одним из его руководителей, в конце сентября 2022 года получил российский паспорт.
Трамп оценил итоги выборов в США
Трамп счел итоги выборов в США личной большой победой
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что результаты промежуточных выборов в стране оказались несколько разочаровывающими, но лично для него стали большой победой.
Трамп сказал, что выборы «в определенной степени» стали «в чем-то разочаровывающими». Однако с его «личной точки зрения» можно говорить о большой победе – «219 побед и 16 поражений в общем», подчеркнул Трамп, имея в виду кандидатов, поддержанных им в ходе кампании. «У кого когда-либо было лучше?» – приводит ТАСС заявление Трампа в его соцсети Truth Social.
Напомним, по итогам выборов Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса США, которая прежде контролировалась демократами. Однако пока контроль над Сенатом республиканцам получить не удалось, демократы могут сохранить там свое лидерство.
Газета ВГЛЯД подробно писала о неожиданных итогах выборов в Конгресс и о том, что они значат для Трампа.
Суд решил выдворить из России блогера Некоглая
Пресненский суд Москвы решил принудительно выдворить из России гражданина Молдавии, блогера Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев), который опубликовал пародию на российского военного.
«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения», – сообщили в пресс-службе суда ТАСС.
Напомним, Некоглай снял пародию на ролик с российским солдатом в окопе, отбрасывающим от себя гранаты. Его раскритиковала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, назвав выродком.
Опубликованы фото и видео с места гибели Стремоусова
Авария с замгубернатора Херсонской области Кириллом Стремоусовым произошла после столкновения с грузовиком, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники.
Водитель грузовой машины, по предварительным данным, совершил опасный маневр, после чего водитель замгубернатора не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения, сообщил собеседник РИА «Новости».
Внедорожник, на котором везли Стремоусова, получил сильные повреждения, его бронекапсулу оторвало от шасси.
В среду появились сведения о гибели Стремоусова в автоаварии. Врио главы региона Владимир Сальдо подтвердил смерть своего заместителя.
Байден прокомментировал уход России из Херсона
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После выхода российских войск из Херсона Россия и Украина будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам, заявил глава американского государства Джо Байден, добавив, что США не хотят напрямую вступать в бой с Россией, но продолжат предоставлять Украине «все рациональные средства для самозащиты».
По словам Байдена, ситуация вокруг Херсона «как минимум даст всем время на пересмотр позиций в течение зимнего периода», передает ТАСС. Он полагает, что «обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой, и готовы ли они к компромиссам», передает РИА «Новости».
Байден ожидает, что США продолжат помогать Украине. Он подчеркнул, что Киеву «не предоставляли карт-бланш». Так, США не собираются направлять американские самолеты для обеспечения бесполетной зоны над Украиной. Он заверил, что США не намерены развязывать новую мировую войну и напрямую вступать в бой с Россией, сбивать ее самолеты. Кроме того, США не планируют передавать Киеву РСЗО HIMARS с ракетами высокой дальности, так как Байден «не хочет, чтобы они начали бомбить российскую территорию».
Он заверил, что США предоставят Украине «все рациональные средства для самозащиты», и выразил надежду, что итоги промежуточных выборов не отразятся на политическом курсе Вашингтона в отношении России и Украины.
Напомним, украинская сторона заявляла, что договор между Украиной и США по запрету на обстрел территории России не касается регионов, которые Киев считает своими, хотя они и решили вернуться в состав России. Представители американских властей также заявляли, что имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму, который, по мнению США, является украинской территорией.
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Раскрыта личность отбрасывавшего гранаты с коптера ВСУ российского солдата
Солдат, отбросивший от себя гранаты ВСУ, оказался из Ленинградской области
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Российский солдат, прославившийся после появления в Сети видео того, как он голыми руками отбрасывает от себя гранаты, летящие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области.
Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир, пишет Telegram-канал «Админка Ленобласти» – официальный канал правительства Ленинградской области.
«Гордимся мужеством и реакцией земляка – пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады – большой воинской удачи», – говорится в сообщении.
Кроме того, в среду в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появился репост информации из паблика «Сигнал», согласно которой съемка велась у села Малая Рогань весной этого года. В сообщении говорится, что в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. – он выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные ситуации встречались и в практике подразделения «Альфа». По его словам, после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды – это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.
Кадыров поддержал решение об отводе войск из Херсона
Глава Чечни Кадыров поддержал решение генерала Суровикина об отводе войск из Херсона за Днепр
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего Объединенной группировкой войск генерала армии Сергея Суровикино об отводе войск из Херсона за Днепр.
«Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речи о «сдаче» Херсона не идет, «сдают вместе с бойцами», а «Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию – удобную, безопасную».
Кадыров напомнил о сложности Херсона. «Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», – отметил глава Чечни.
«Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее. Спасибо, Сергей Владимирович, что бережете ребят! Мы выполним приказ Верховного главнокомандующего, врага бить не перестанем и не устанем», – заключил Кадыров.
Напомним, ВС России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Ветеран Афганистана объяснил отвод войск из Херсона за Днепр
Клинцевич: Решение Суроковина и Шойгу по Херсону непростое, но разумное
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Наша задача теперь – сохранить жизни мирных жителей и личного состава, измотать противника в условиях зимы, скопить силы и нанести противнику поражение. И тогда земли Херсонщины будут освобождены, заявил газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр.
«Как человек военный, я прекрасно понимаю, что решение об отводе войск за Днепр обусловлено теми стратегическими задачами, которые перед нами поставлены. Мы выпрямляем фронт и обеспечиваем себе надежную оборону. Кроме того, мы никуда не торопимся, поскольку понимаем, что в этой ситуации время играет на нас. Поэтому мы бережем жизни мирных людей и личного состава», – рассказал экс-сенатор, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.
«Страны НАТО концентрируют колоссальные усилия не только на Николаево-Криворожском направлении, но и по всей линии фронта. Это касается буквально всего: от финансов и разведывательных данных до материально-технических и иных вопросов», – отметил собеседник.
«Таким образом, сегодняшние решения приняты на основе здравого смысла и разумного расчета. А расчет такой: сохранить жизни наших военных, вымотать противника в условиях зимы, занять надежную оборону, скопить необходимые силы и нанести противнику поражение. Поэтому как только мы выполним стоящие перед нами задачи, земли Херсонщины будут освобождены», – уверен он.
«Кроме того, текущая ситуация коренным образом отличается от того, что мы с вами наблюдали в Харьковской области. Здесь, во-первых, попытки прорывов ничего противнику не давали, а во-вторых – они, неся избыточные потери, намеревались ударить по Каховской ГЭС в надежде на большой потоп. Для нас идти на такой риск немыслимо с гуманитарной точки зрения. Поэтому решение принято непростое, но верное», – заключил Клинцевич.
В среду командующий российской Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации (СВО) генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о том, что военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. «Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки», – сказал Суровикин.
Приказ к отводу российских войск за Днепр отдал Шойгу. «Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – сказал Шойгу Суровикину.
Суровикин на встрече с министром пояснил, что Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. По словам генерала, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.
Военкоры рассказали, что думают о гибели Стремоусова
Военкоры Харченко и Шилов не увидели на месте гибели Стремоусова признаков теракта
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Военкоры РИА «Новости» Александр Харченко и Сергей Шилов заявили, что гибель вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова – трагическая случайность, а не результат теракта или нападения.
Военкоры в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» рассказали, что ехали по скоростной трассе Мелитополь – Херсон, когда увидели место аварии, кто попал в ДТП, они не знали. Поскольку там уже были люди, которые работали на месте трагедии, военкоры не стали останавливаться. О гибели Стремоусова стало известно, когда военкоры находились уже в Херсоне.
Харченко и Шилов остановились на месте аварии на обратном пути. Они рассказали, что под Херсоном нет связи и интернета, поэтому получать и передавать информацию сложно. С этим, возможно, связана отрывочность сообщений о гибели Стремоусова. Осмотрев место аварии и части автомобиля, военкоры не увидели признаков подрыва или нападения. «На военных дорогах бывают и ДТП, бывает и подбитая техника, – заявили они. – Это не теракт, а просто трагическая случайность».
Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно.
Пригожин дал оценку решению Суровикина отвести войска из Херсона
Пригожин считает, что Суровикин поступил как мужчина при решении отвести войска из Херсона
Решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности, заявил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.
Пригожин указал, что Суровикин «сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений». Пригожин подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину, передает РИА «Новости».
Однако, как заявил Пригожин, такое решение не делает чести русскому оружию, это «не победный шаг». Пригожин заявил, что нужно «не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками». «А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», – заявил он. Пригожин заявил: «Ни я, ни ЧВК «Вагнер» Херсон не оставляли».
Суровикин, когда стал командующим СВО, «понимал, что произойдет в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем», сказал Пригожин. По его словам, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.
Напомним, в среду было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение Суровикина.
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Суровикин назвал процент сбитых украинских ракет силами ПВО России
Войска Украины бьют по больницам, школам и мирным жителям Херсона, которые эвакуируются на другой берег Днепра, до 90% этих ракет сбиваются российскими средствами ПВО, доложил главе Минобороны Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи», – передает его слова ТАСС.
Суровикин уточнил, почти 80–90% ракет сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны, однако часть из них попадает в цель.
Ранее в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Суровикин: Российские войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра
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Вооруженные силы России в зоне СВО займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра, доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
«Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр», – цитирует его ТАСС.
Суровикин доложил, что противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально-значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80-90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО.В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Полное видео доклада опубликовано на сайте МО,
В этих условиях, добавил Суровикин, город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности.
«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», – обратился Суровикин к Шойгу.
Напомним, российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующий приказ отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Суровикин: ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях
Вооруженные силы России возобновили наступательные действия, на Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмут, сообщил командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
«В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», – передает ТАСС его слова.
По словам генерала, успешно проходит наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, а на южном направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.
Ранее Суровикин заявил, что в районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована.
Также в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки
Глава ДНР Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки
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В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, населенный пункт необходимо взять для дальнейшего освобождения Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, освободительная операция в направлении Угледара продолжается. Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки. А без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
Пушилин добавил, что зачистка территории вокруг Донецкого аэропорта позволит союзным силам начать продвижение в нескольких направлениях.
Так, по его словам, позиции противника, где накануне легендарное подразделение «Спарта» подняло флаг, это так называемые большой и малый муравейники, где противник имел очень серьезные укрепления.
«Это были внешние территории аэропорта плюс часть взлетно-посадочной полосы. Это дает нашим подразделениям возможность продвигаться в нескольких направлениях, в том числе Опытного, Водяного», – подчеркнул он.
Ранее приморские морпехи опровергли слухи о высоких потерях в боях за Павловку.
Ранее в Сети появилось «обращение морпехов-тихоокеанцев», в котором они пожаловались на якобы «большие потери в людях и технике», ведя бои под селом Павловка в ДНР. Сперва это «заявление» вызвало немало подозрений, а позже было опровергнуто Министерством обороны РФ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за фейком о «больших потерях» морпехов.
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