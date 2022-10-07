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Препарат «Онкаспар» решили включить в перечень жизненно необходимых лекарств
Онкопрепарат для детей будет поставляться в иностранной упаковке фондом «Круг добра»
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Комиссия Минздрава рекомендовала включить препарат для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом «Онкаспар» в иностранной упаковке в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Закупки препарата пойдут по линии фонда «Круг добра».
В Минздраве отметили, что в настоящее время готовится проект распоряжения правительства РФ о внесении соответствующих изменений в перечень, передает ТАСС.
Также в ведомстве пояснили, что во избежание дефектуры, для обеспечения ввоза и дальнейшего обращения препарата «Онкаспар» Минздравом России выдано заключение о возможности обращения зарегистрированного в РФ лекарственного препарата в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранных государств, при этом рассматривается возможность осуществления закупки препарата по линии фонда «Круг добра».
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию онкопациентов «Здравствуй» сообщил, что в России возник дефицит данного препарата якобы из-за необходимости переводить текст упаковки на русский язык.
Байден пригрозил России армагеддоном
Президент США Байден не исключил армагеддона в случае применения Россией тактического ядерного оружия
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что якобы «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина. На этом основании президент США заявил, что российский лидер «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия». При этом, по словам Байдена, он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
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Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины
Читатели американского издания National Review обвинили президента США Джо Байдена в возможной катастрофе из-за Украины
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Читатели американского издания National Review в ответ на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы Вашингтона по эскалации ситуации на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой», раскритиковали политику США Джо Байдена.
Автор статьи, в частности, утверждает, что при соблюдении ряда условий силы НАТО могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы, передает РИА «Новости».
Читатели американского издания выразили свое отношение к мнению автора в комментариях к соответствующему материалу.
«Извините, но это безумие, и опасное безумие», – отметил Дохерти.
«Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», – написал в комментариях OldSchoolHoosier.
«Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего (американского) президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», – отметил Deadhorse.
«США переживают очень явственный экономический и политический спад», – поддержал предыдущего комментатора jay_campbell.
«Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны. У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», – резюмировал Central_Coaster.
Напомним, Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Лидеры стран мира поздравили Путина с юбилеем
Глава КНДР, президенты Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии поздравили Путина с 70-летием
Глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, пожелав ему многих сил и здоровья, отметив его роль в мировой политике.
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его энергичную деятельность в строительстве сильной России. Лидер Северной Кореи также указал, что Путина уважают и поддерживают народ и широкие массы, приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также отметил, что без лидерства и воли Путина невозможно было бы противостоять угрозам со стороны США и их вассальных сил.
Никарагуанские лидеры отметили, что юбилей Путина совпадает с праздником Богоматери – Девы Розарии, которая, по мнению лидеров Никарагуа, направляет дела и шаги президента России в сложные моменты, в которые живет человечество. Текст поздравления президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, а также вице-президента Росарио Мурильо в четверг опубликовал телеканал Canal 4 Nicaragua.
Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения и отметил его усилия по укреплению отношений между Ереваном и Москвой. Он также выразил надежду, что усилия российского лидера и в дальнейшем будут играть важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с 70-летием, отметив, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Москвой. Он также отметил решимость Путина в отстаивании интересов России и укреплении ее позиций на международной арене. Глава Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России, а ее народу – мира и устойчивого прогресса.
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России по телефону. Он отметил готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Также поздравил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что дорожит доверительными отношениями с ним, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.
«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко, пожелав Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.
7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которому уровень доверия Путину превысил 81%.
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ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
Власти Херсонской области опровергли возможность ВСУ прорвать эшелонированную оборону
Украинские военные уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, ВСУ уперлись в эшелонированную оборону, ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет, передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ 16 человек в Великой Александровке
Власти Херсонской области располагают информацией о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, в Великой Александровке расстреляли 16 человек, передает РИА «Новости».
«Просто вывели нацисты, не разбираясь, мужчин и женщин, просто поставили к стене и расстреляли, как каратели», – добавил он.
По словам Стремоусова, люди видели это своими глазами.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
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США собрались отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
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Администрация США рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ответ на вопрос о том, рассматривают ли американские власти возможность масштабной переоценки отношений с Саудовской Аравией на фоне решения ОПЕК+, Блинкен сказал, что США рассматривают ряд вариантов ответных действий, передает ТАСС.
«Мы тесно консультируемся с Конгрессом [по поводу решения ОПЕК+]. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться. И мы будем учитывать все эти аспекты и тесно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах», – ответил глава американского внешнеполитического ведомства. Он не стал прямо отвечать на вопрос, продолжат ли США в этой ситуации поставлять вооружения Саудовской Аравии.
Само решение ОПЕК+ госсекретарь назвал «разочаровывающим и недальновидным, особенно в условиях, когда мировая экономика сталкивается» с последствиями пандемии и конфликта на Украине.
«Мы все время говорим, что предложение [на мировом рынке энергоносителей] должно соответствовать спросу. Мы четко это понимаем, и мы работаем над этим», – добавил Блинкен. По его словам, США предпринимают действия с целью «обеспечить достаточное предложение для удовлетворения мирового спроса» в сфере энергетики.
В среду страны-участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. б/с каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран объединения составит 41,856 млн б/с. В тот же день в администрации США обвинили ОПЕК+ в том, что участники соглашения якобы встали на сторону России.
Напомним, западные СМИ пришли к выводу, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность США сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с арабами и Россией.
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Автобус с 20 польскими боевиками подорвали из ПТУРа на подконтрольной Украине территории
Журналист Руденко сообщил об уничтоженном ПТУРом автобусе с польскими наемниками
Группу наемников на подконтрольной украинской стороне территории, передвигавшихся в автобусе, подбили из противотанковой управляемой ракеты, сообщил российский журналист Андрей Руденко.
«И снова наши разведчики работают в тылу врага. На этот раз ПТУР поразил автобус с личным составом, в котором передвигались наемники», – написал Руденко в своем Telegram-канале.
Он опубликовал соответствующую видеозапись. На ней зафиксировано, как взрывается движущийся по проселочной дороге автобус. Также в ролике запечатлены остатки этого автомобиля.
Руденко заявил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли более 20 «представителей Польши».
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Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень противостояния
Своим требованием к НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России Владимир Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между РФ и Западом переходит на новый уровень противостояния, выразил мнение председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Окончательно слетевший с катушек наркоман призывает к ядерной войне, требуя от НАТО как можно быстрее нанести «превентивные» ядерные удары по России», – написал председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.
Как считает Рогов, по сути Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между Россией и Западом переходит на новый уровень противостояния.
Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Пушилин заявил о прибытии подкрепления на Краснолиманское направление
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о подкреплении и выразил надежду на начало освобождения территорий
На направление Красного Лимана прибывает подкрепление, с новыми резервами есть шансы начать освобождение территорий, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась, передает ТАСС.
Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, заявил Пушилин.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что более 200 тыс. человек прибыли в ВС России в рамках частичной мобилизации.
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Washington Post: Следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена
Washington Post: Следствие собрало доказательства для предъявления Хантеру Байдену обвинений в налоговых преступлениях
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Ведущие расследование против Хантера Байдена федеральные агенты собрали достаточно доказательств для предъявления сыну президента США обвинений в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, связанном с покупкой оружия, сообщила Washington Post.
По словам источников издания, знакомых с ситуацией, несмотря на доказательную базу, собранную следствием, решение, выдвигать ли обвинение против Байдена-младшего, будет принимать федеральный прокурор штата Делавэр, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, прокурор Делавэра Дэвид Вайсс был назначен на свой пост экс-президентом США Дональдом Трампом, который сделал расследование в отношение Хантера Байдена одной из главных тем своей предвыборной кампании 2020 года.
Ранее сын действующего президента США Хантер Байден признался, что потратил полученные от украинской компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики.
О набирающем обороты налоговом расследовании в отношении Хантера Байдена сообщала Wall Street Journal. По данным издания, следователей интересовало, нарушал ли он налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах. Согласно публикации, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 годы получал по 50 тыс. долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца Джо Байдена.
Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.
На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о падении и взрыве беспилотника на аэродроме
В Калужской области упал беспилотный летательный аппарат, инцидент произошел на военном аэродроме Шайковка, заявил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор пояснил, что на аэродроме произошел взрыв, причиной тому стало падение беспилотного летательного аппарата. Беспилотник, предположительно, прилетел со стороны границы, сообщил Шапша у себя во «ВКонтакте».
«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет», – заключил он.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств инцидента.
Напмним, в конце августа в Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота.
Немецкий эксперт оценил вероятность выхода Европы из-под влияния США
Немецкий политолог Рар: Концепция «Европа от Ванкувера до Донецка» еще не победила на Западе
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На Западе существует две концепции Европы, которые соперничают друг с другом со времен распада СССР: это «Европа от Лиссабона до Владивостока» и «Европа от Ванкувера до Донецка». Но ни одна из них пока не может победить окончательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии России.
«В немецких СМИ все чаще попадаются статьи, призывающие к переговорному процессу с Россией и недопущению ядерной войны. И это факт, который обсуждается в обществе. Кроме того, экс-канцлер Меркель заявила, что систему европейской безопасности нельзя выстроить без России. И в этом есть логика – Россия самая большая страна Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.
Однако на Западе существуют две совершенно разные концепции Европы, напоминает собеседник. «Так, в «старой» Европе будущее континента видят в границах от Лиссабона до Владивостока», – пояснил он
«Но в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве популярная другая концепция: трансатлантическая Европа от Ванкувера до Донецка. То есть Россия в этом варианте Европы просто исключена. И эти две концепции соперничают друг с другом фактически со дня развала СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом политолог не ожидает «выхода Европы из-под влияния США». «Идет совершенно другой процесс. Континент не становится более самостоятельным. Напротив, он стремится под трансатлантическое крыло Соединенных Штатов», – добавил Рар.
«Правда, ситуация может измениться в случае, если к власти в Штатах снова придет Дональд Трамп или некто похожий на него. Такой лидер США, вероятно, опять поставит вопрос о смысле существования НАТО и начнет экономическую конкуренцию с Евросоюзом», – допускает собеседник.
Рар также обратил внимание на прошедший в Праге саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под эгидой Франции и при участии 44 стран, но без России. «Это объединение пока никаких решений принимать не будет, но оно уже попытается сформировать организацию, которая в первую очередь будет работать против России», – заключил Рар.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно будет добиться только при участии России. А до тех пор холодная война фактически не заканчивается, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Меркель отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. Отметим, что он и ранее выступала с аналогичными призывами.
Помимо этого, немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online также написал, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы.
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
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Поздравление в адрес Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине
В Берлине на здании Рейхстага появилась проекция с поздравлением в адрес президента России Владимира Путина
На здании Рейхстага в столице Германии появилось поздравление президенту России Владимиру Путину с юбилеем, надпись транслировалась проектором прямо на здание парламента.
«Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!» – гласила надпись, транслированная на здание Рейхстага.
Ролик опубликован в Telegram-канале «Zащитники».
Появление надписи на здании сопровождалось радостными возгласами и аплодисментами.
Напомним, в пятницу ряд стран поздравили российского лидера с 70-летием. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге трактор.
В Алтае по частичной мобилизации никого не призвали
Сенатор Полетаев: В Алтае по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
Сенатор от Алтая Владимир Полетаев сообщил, что по частичной мобилизации в республике не призвали ни одного человека.
«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко», – написал Полетаев в своем Telegram-канале. В числе прочего он отметил, что, по словам военкома, на сегодняшний день из республики в рамках частичной мобилизации не был призван ни один человек. «Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – добавил он.
Полетаев сообщил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии для ответов по частичной мобилизации.
Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаила Максимова, информация соответствует действительности. В то же время он уточнил, что «информация о квоте для региона закрытая».
В пятницу сообщалось, что каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации.
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Антироссийскую резолюцию по Украине не поддержали девять стран ОАГ
Резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ)
Резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.
Как сообщается в блоге организации, к резолюции «О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине» присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай, передает РИА «Новости».
Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами.