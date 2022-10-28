Росздравнадзор объяснил исчезновение из аптек антидепрессанта «Золофт»

Временное отсутствие антидепрессанта «Золофт» в отдельных аптеках связано с ажиотажным спросом, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. В ведомстве добавили, что жалоб на отсутствие этого препарата не поступало.

Росздравнадзор призвал граждан ответственно относиться к своему здоровью и не злоупотреблять антидепрессантами без соответствующих рекомендаций врача, передает РИА «Новости».

В пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris в свою очередь сообщили, что поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве. В компании уточнили, что речь идет о препарате «Золофт» (МНН (Международное непатентованное наименование) – Сертралин) в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 100 миллиграмм в фасовке 28 таблеток и в дозировке 50 миллиграмм в фасовках 28 и 14 таблеток.

Уточняется, что причина временной приостановки поставок «не связана с качеством, безопасностью или эффективностью готового продукта».

В настоящее время наша компания находится в процессе оценки продолжительности временной приостановки поставок лекарственного препарата «Золофт», усердно работая над разрешением этой ситуации, добавили в пресс-службе Viatris.

Пациентов, которым назначен лекарственный препарат с МНН Сертралин и приобретающие обычно лекарственный препарат «Золофт», призвали проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы оценить возможные варианты замены.

Еще в начале 2022 года крупные аптечные сети России сообщали о перебоях с поставками одного из самых популярных антидепрессантов с действующим веществом сертралин. Сообщалось, что проблема возникла из-за всплеска депрессивных расстройств по всему миру на фоне пандемии COVID-19.