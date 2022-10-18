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Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП с самолетом в Ейске
Песков: Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям погибших в результате катастрофы с самолетом в Ейске
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Президент Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, в которых есть погибшие в результате катастрофы с самолетом Су-34 в Ейске, произошедшей накануне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин глубоко соболезнует потерявшим своих близких в результате катастрофы семьям, передает ТАСС.
Он отметил, что вчера и федеральные власти, и региональные власти Краснодарского края, и по линии МЧС, и по линии Минздрава и других ведомств по поручению главы государства принимали все меры по ликвидации последствий катастрофы, по помощи семьям погибших и пострадавшим.
Напомним, в результате крушения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя. СК России назвал основной версией крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность.
Киевлянин: Россия впервые ударила по центру принятия решений в столице Украины
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В отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог, киевлянин Алексей Нечаев, комментируя атаку дронов по объектам в центре Киева.
«Украинское командование сообщает о том, что с юга на север летело не менее 40 дронов, львиная доля которых пришлась на Киев. Учитывая, что от линии боевого соприкосновения до Киева более 400 километров, это наглядно иллюстрирует состояние украинской системы ПВО», – отметил политолог Алексей Нечаев.
«Если верить данным местных властей, то в Киеве произошло пять взрывов. По кадрам в Сети можно сделать вывод, что они пришлись на район Центрального железнодорожного вокзала – это улицы Жилянская и Симона Петлюры (бывшая Коминтерна). Там расположен комплекс зданий «Укрэнерго», несколько офисов компаний, управляющих энергорынком страны, а также Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины», – отмечает собеседник.
«По состоянию на 13.00 мск пока не ясна степень поражения офисов «Укрэнерго» и диспетчерского управления, но эта атака укладывается в логику серии ударов по энергообъектам Украины, которую мы наблюдали на прошлой неделе. Власти страны последовательно лишаются возможности экспортировать электроэнергию на Запад, зарабатывать на этом, а внутри страны – перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий», – допускает политолог.
«Вместе с тем офис Зеленского сконцентрировал свое внимание на разрушении дома, который расположен напротив одного из зданий «Укрэнерго». Местные одиозные политики, приехав туда, нашли обломки дрона с надписью «за Белгород», после чего призвали сбивать аппараты из стрелкового оружия. Тут стоит отметить, что самодеятельность в подобных вопросах приводит к печальным последствиям: несбитый дрон, к примеру, должен был нанести удар по офису «Энергоатома», а сбитый – повредил соседнее с ним здание. Теперь офис Зеленского «смакует» эти кадры», – добавил киевлянин.
«Но в целом ВС России впервые нанесли удар по «центру принятия решений», о которых так много пишут и говорят в соцсетях. Только в отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» действительно принимаются важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Если подобные удары станут систематическими, это значительно упростит ход спецоперации на Украине», – заключил Нечаев.
Ранее стало известно о том, что ВС России в последние сутки продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, утром понедельника воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад.
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Самолет упал на многоэтажный дом в Ейске
ТАСС: Предположительно военный самолет упал на жилой дом в Ейске
Самолет, предположительно военный, упал на жилой девятиэтажный дом. По данным Минобороны, крушение потерпел Су-34. На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь.
Очевидцы сообщают, что самолет упал в районе жилого дома на Коммунистической улице. К месту направлены пожарные бригады и вертолеты, передает ТАСС. В здании начался пожар.
Сообщается, что после падения самолета была слышна серия хлопков.
Министерство обороны подтвердило падение самолета Су-34. В ведомстве уточнили, что экипаж катапультировался.
Причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. Самолет упал во время набора высоты при взлете с военного аэродрома Южного военного округа, сообщили в военном ведомстве. По данным МО, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
Стрельбу на военном полигоне открыли добровольцы из Таджикистана
Стали известны имена открывших стрельбу на полигоне в Белгородской области
Стрельбу на полигоне в Белгородской области, в результате которой погибли 11 человек, открыли граждане Таджикистана, заключившие в Москве контракты с Минобороны, сообщил источник, близкий к Следственному комитету.
Источник, знакомый с ходом расследования, отметил, что стрельбу на военном полигоне устроили граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов, мобилизованные военкоматом Чертановского района Москвы, пишет РБК.
В военную часть, которая расположена в селе Солоти Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября, где спустя четыре дня открыли огонь из автоматов по другим участникам стрельб и были уничтожены ответным огнем.
Напомним, в субботу Минобороны сообщило, что граждане «одной из стран СНГ» устроили теракт на полигоне Западного военного округа – террористы открыли огонь из стрелкового оружия по подразделению. В результате погибли 11 человек, еще 15 человек получили ранения. Террористы были уничтожены. Возбуждено уголовное дело «по факту преступных действий в Белгородской области». По данным «Коммерсанта», дело возбудили по статье об убийстве, но к ней могут добавить и ст. 205 («Теракт»).
В Госдуме рассказали, что вернет на родину уехавших из-за мобилизации
Депутат Метелев рассказал, что ждет покинувших страну россиян в случае возвращения
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Региональные власти, в частности в Москве, должны задуматься над тем, как стимулировать теперь возвращение домой наиболее талантливых айтишников, ученых и других ценных специалистов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Артем Метелев, комментируя завершение мероприятий по мобилизации в Москве.
«Большинство из тех, кто уехал из России из-за мобилизации, рассчитывали на временный отъезд. Основной причиной служило то, что люди испугались беспорядочной рассылки повесток», – считает глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. – «Многие не понимали, попадут ли они под мобилизацию, поэтому приняли такое решение. Сейчас мероприятия в столице уже завершены, поэтому, я уверен, что многие москвичи начнут возвращаться».
«Все-таки Россия – это их страна, здесь ждут родные и друзья. В любой другой стране ты всегда будешь чужим. Вместе с тем жизнь в странах, куда уехала значительная часть россиян, стала в разы дороже, что бьет по кошельку», – отметил собеседник.
«Что касается реакции государства, то, безусловно, никто не будет наказывать возвращающихся, поскольку они не нарушали закон. Их жизнь на родине ни в коем случае не станет хуже. Все те возможности, которые сегодня есть у граждан России, в том числе у молодых, должны привлечь их домой», – полагает парламентарий.
«Специальных официальных мероприятий для возвращения в Россию тех, кто уехал из-за мобилизации, пока не планируется. Но вообще, я считаю, самых способных айтишников, талантливых ученых и других специалистов нужно выискивать и мотивировать возвращаться», – подчеркнул Метелев. «Скажем, региональные власти могут и должны мотивировать возвращаться своих жителей, особенно когда у них, как и в Москве, завершится процесс мобилизации», – добавил депутат.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процесс мобилизации в столице завершен в полном объеме, явка по мобилизационным повесткам более не требуется. Позднее военный комиссар города, полковник Максим Локтев подтвердил, что в понедельник в Москве остановили свою работу пункты сбора по приему мобилизационных ресурсов, все мероприятия частичной мобилизации завершены.
Кроме того, об аналогичных мерах сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что задача Минобороны выполнена, «вручение повесток прекращается, а те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат».
Президент Владимир Путин в пятницу призвал не давать «эмоциональные оценки» россиянам, решившим уехать из страны, и призвал рассматривать каждый случай отдельно. Он напомнил, что причины для отъезда у людей могут быть разные.
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Медведев отреагировал на желание Израиля поставлять оружие Украине
Медведев: Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что Израилю вслед за США и странами НАТО следует оказать военную помощь Киеву.
Медведев в своем Telegram-канале заявил, что возможные военные поставки Украине стали бы «очень опрометчивым шагом» для Израиля. По его словам, это разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами.
Медведев отметил, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими». Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней, написал он.
«Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…» – заключил Медведев.
Ранее в понедельник израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израилю нужно последовать примеру Соединенных Штатов и стран НАТО и оказать военную помощь украинским властям. По его словам, это будет ответом на якобы имевшие место поставки России иранских баллистических ракет. При этом слухи о поставках иранского оружия в Россию опровергали как в Москве, так и в Тегеране.
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Шендерович позлорадствовал из-за трагедии в Ейске
Шендерович позлорадствовал по поводу жертв авиакатастрофы в Ейске
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Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что погибшие при крушении военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске якобы «заслужили» произошедшее с ними и «расплата только начинается».
Комментируя крушение военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске, Шендерович высказал мнение, что историю не интересует «маленькая человеческая справедливость», но она всегда справедлива в масштабах империй и наций.
«Каждого по отдельности жалко, а всех вместе – нет! Вот уж заслужили. Расплата только начинается…» – написал Шендерович на своей странице в соцсети Facebook* (является продуктом компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Напомним, в результате крушения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске четыре человека погибли, 25 пострадали, еще шесть человек не вышли на связь, не менее 17 квартир получили повреждения. Причиной падения самолета стало возгорание двигателя.
Эксперты оценили планы Украины создать БПЛА для удара по Москве
Военные эксперты оценили планы Киева создать беспилотник для удара по Москве
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У Украины есть техническая база для производства беспилотников с полезной нагрузкой до 75 кг. С другой стороны, заявленная «Укроборонпромом» дальность в 1 тысячу километров вызывает вопросы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Так он оценил озвученные в понедельник планы украинской «оборонки» создать аппарат, превосходящий российский «Герань-2».
«В целом на Украине на данный момент имеется все, чтобы производить подобного рода ударные беспилотники. Хотя, конечно, заявление о дальности их полета в одну тысячу километров сильно смущает. Реалистичнее выглядит цифра в 500 км. В частности, украинцы производили морские противокорабельные ракеты «Нептун». Дальность их полета составляла 280 км, но масса боевой части – 150 кг. Соответственно, если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить как раз до около 500 км», – отмечает Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
Эксперт напоминает, что на Украине имелись мощности для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Имелась и хорошая инженерная школа, и большой потенциал в производстве ракетной техники, в частности, днепропетровский завод «Южмаш», который выпускал наши межконтинентальные баллистические ракеты. В стране также есть хорошее производство ракет класса «воздух – воздух». Плюс к этому сегодня на Украине появилось финансирование и поддержка Запада. На этой волне, я думаю, они могут чем-то удивить в вооружении», – полагает Козюлин.
Как напомнил в комментарии РИА Новости эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, в последние годы на Украине появилось несколько проектов беспилотных авиационных систем, в том числе крупноразмерных: «Горлица» – разработка КБ «Антонов», беспилотник «Сокол-300» с головным разработчиком – киевским КБ «Луч», и проект тяжелого разведывательно-ударного дрона по технологии «стелс» Ace One, разработанный частной компанией Ace. Правда, отмечает эксперт, ни один из упомянутых проектов пока не был реализован.
«Создать беспилотный летательный аппарат, способный пролететь 1 тысячу км с боевой частью 75 кг (упомяну только два параметра, присутствующие в пресс-релизе «Укроборонпрома»), – это решаемая задача для любой относительно развитой страны», – в свою очередь, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. «Дальше будут вопросы – какой будет система управления и наведения аппарата, какая помехоустойчивость, какая силовая установка и соответственно скорость и высота полета. Наконец, какова будет стоимость и массовость производства. Украине потребуется технологическая помощь и поставки импортных компонентов, но ничего нереалистичного в этой заявке нет», – отметил Денисенцев.
Федутинов скептически оценил заявления «Укроборонпрома» о планах создать аналог «Герани-2». По мнению Федутинова, вброс в СМИ информации о новой разработке был вызван либо желанием поднять боевой дух в момент атак российских БПЛА, «либо желанием подогреть интерес к теме, которую готовят для презентации с целью получения финансирования».
При этом эксперт отмечает, что сами по себе заявленные характеристики аппарата, в том числе дальность действия в 1 тысячу километров, не выглядят «чем-то фантастическим, особенно если речь идет о невозвращаемом аппарате». Исходя из того, что боевая часть украинского беспилотника должна весить 75 кг, размерность аппарата предполагается существенно большей, чем у «Гераней-2», – добавил Федутинов.
Но не в пользу воплощения проекта свидетельствует то, что ни одна из упомянутых выше разработок тяжелых боевых беспилотников не была реализована, отмечает эксперт. Кроме того, Федутинов напомнил о коррупции «в распоряжающихся финансами заказывающих структурах» и о явно завышенных обещаниях местных разработчиков. Так что планы «Укроборонпрома» иначе, как авантюризмом назвать невозможно, делает вывод Федутинов.
С другой стороны, эксперт не исключает, что украинский ОПК может переоборудовать закупленные за границей гражданские дроны в беспилотники-камикадзе. Подобные тактики уже применялись при атаках на штаб Черноморского флота в Севастополе, на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и на аэродром Шайковка в Калужской области.
В понедельник «Укроборонпром» сообщил о том, что уже завершена разработка беспилотника, сопоставимого с иранским Shahed-136 или с российским БПЛА «Герань-2» с дальностью полета 1 тысяча километров и массой боевой части в 75 кг. В Киеве не скрывают, что такая дальность позволит аппарату долететь до Москвы.
Для сравнения, у стоящих на вооружении ВСУ турецких беспилотников Bayraktar TB2 дальность радиуса действия составляет 150 км, а максимальная грузоподъемность 55 кг.
При этом отметим, что в понедельник украинское командование признало «прилет» по Киеву 40 российских беспилотников. В результате авиаударов были поражены офис «Укрэнерго» и Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины, отметил политолог, киевлянин Алексей Нечаев.
России необходимо налаживать выпуск в большом количестве беспилотных летательных аппаратов, они доказали свою эффективность при проведении специальной военной операции на Украине, подчеркнул в понедельник зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
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В Белом доме рассказали о намерении Байдена принять меры к Эр-Рияду
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден примет меры по отношению к Эр-Рияду после консультаций с Конгрессом
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Ожидается, что президент США Джо Байден сделает ряд шагов по отношению к Саудовской Аравии после консультаций с Конгрессом, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
На вопрос о том, какие меры США готовят в отношении Саудовской Аравии в связи с решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, представительница Белого дома заявила, что возможные варианты включают изменения в подходе к оказанию помощи в сфере безопасности, сообщает ТАСС.
«С момента вступления в должность президент [Байден] заявлял, что Соединенным Штатам нужен другой подход, другой тип отношений с Саудовской Аравией. Так что это соответствует тому, что он говорил в течение некоторого времени. И помните, когда мы (администрация Байдена) в прошлом году приступили к работе, то заморозили все продажи наступательных вооружений Саудовской Аравии. <...> У президента есть время для переговоров, консультаций для принятия решения. <...> Он определенно хочет провести консультации с Конгрессом», – добавила Жан-Пьер.
Напомним, по информации СМИ, Белый дом пытался заставить власти Саудовской Аравии перенести решение о сокращении добычи нефти в интересах Демпартии США, но Эр-Рияд отказался. Американские СМИ назвали соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти провалом внешней политики Байдена, так как оно нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах. По версии американских СМИ, Байден потерпел поражение, так как не сумел убедить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда увеличить добычу нефти на фоне растущих цен на топливо. Кроме того, по версии американских СМИ, решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ помогает России продолжить специальную военную операцию на Украине.
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Минобороны подтвердило падение Су-34 в Ейске
Военный самолет Су-34 упал в Ейске при наборе высоты
Самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты, самолет взлетал с военного аэродрома Южного военного округа, сообщили в Минобороны.
Причиной падения, по данным ведомства, стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался, передает ТАСС. По данным МО, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
Самолет упал во дворе многоэтажного дома, после падения произошло возгорание топлива.
В экстренных службах уточнили, что пожар распространился на площади 2 тыс. кв. метров. 15 квартир жилого дома повреждены.
Напомним, самолет упал на жилой девятиэтажный дом, в здании начался пожар.
Су-34 – российский двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных, воздушных, наводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО. Су-34 эффективно может вести маневренный воздушный бой.
Власти ОАЭ обвинили Борреля в расизме
МИД ОАЭ назвал заявления главы дипломатии Евросоюза Борреля расистскими
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Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) назвало расистскими заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в бельгийском Брюгге, говорится в сообщении ведомства.
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов вызвало исполняющего обязанности главы представительства Евросоюза в ОАЭ Эмиля Поульсена и потребовало от Европейской службы внешних действий прокомментировать «вредные и расистские заявления Борреля», передает ТАСС.
МИД ОАЭ выразил неприятие высказываний Борреля, назвал их расистскими и отметил, что такого рода заявления способствуют ухудшению атмосферы нетерпимости и дискриминации во всем мире. При этом, о каких именно словах Борреля идет речь, не уточняется.
Во время выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге 13 октября глава дипломатии Евросоюза, разъясняя внешнеполитическую идею объединения, сравнил Европу с садом, а весь остальной мир – с джунглями.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин назвал расизмом распространяемую в мире русофобию и безапелляционную убежденность Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира.
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Названы сроки первого полета импортозамещенного Sukhoi Superjet New
Глава Минпромторга Мантуров: Первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet New запланирован на весну 2023-го
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Первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну следующего года, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.
В докладе премьер-министру Михаилу Мишустину Мантуров заявил, что первый полет SSJ New планирует совершить весной 2023 года, передает РИА «Новости».
По его словам, сертификация SSJ New запланирована на декабрь 2023 года, планируется выпускать 20 таких машин в год.
Как сообщил Мишустин, российские власти помогут в оснащении современным оборудованием заводов, связанных, в частности, с производством лайнеров МС-21, на что выделят 15 млрд рублей, что позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год.
При этом Мишустин уточил, что первая партия оборудования будет законтрактована в 2022 году, остальное поступит в течение следующих трех лет.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства: 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ New и 40 Ту-214.
Появилось видео падения самолета Су-34 в Ейске
Момент падения военного самолета Су-34 во двор дома в Ейске Краснодарского края попал на видео.
В соцсетях появилось видео крушения военного самолете Су-34 в Ейске. На кадрах видно, как Су-34 начал терять высоту над жилым массивом, затем загорается. После этого летчики катапультируются, а через мгновение самолет падает, передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны подтвердило, что причиной падения самолета Су-34 во дворе многоэтажного дома в Ейске стало возгорание двигателя. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после падения самолета в Ейске повреждено минимум 17 квартир. Позже стало известно о двух погибших и 19 пострадавших при падении самолета.
Маск увязал судьбу Крыма и Третью мировую войну
Основатель Tesla Маск: Потеря Россией Крыма может стать причиной начала Третьей мировой войны
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Третья мировая война может начаться в случае потери Россией Крыма, поскольку этот регион имеет критически важное значение для российской безопасности, считает американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск.
Маск в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что если Россия столкнется с выбором, потерять Крым или использовать ядерное оружие, они выберут последнее. «Мы санкциями ограничили Россию всеми возможными способами, поэтому что им терять? Если в ответ мы ударим атомным оружием по России, они ударят по нам, и мы в состоянии Третьей мировой войны», – добавил он, передает РИА «Новости».
По его словам, значение Крыма для России сопоставимо с Гавайскими островами для США. «Нравится это некоторым или нет, но Россия считает Крым своей основной частью, поскольку Крым, являясь местом базирования южного военно-морского флота, имеет критически важное значение для национальной безопасности России», – уточнил Маск.
Он уверен, что если российская армия «столкнется с разрушением со стороны НАТО, она использует ядерное оружие, НАТО ответит, и настанет конец цивилизации».
Ранее Илон Маск заявил, что человечество находится в высочайшем риске применения ядерного оружия за 60 лет, необходимо прекратить им целиться в себя.
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Уволен глава мобилизационного управления Петербурга
Беглов освободил от должности главу мобилизационного управления администрации Петербурга Шевченко
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко, сообщила администрация губернатора.
Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт-Петербурга Виктора Шевченко, говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга. Причины освобождения от должности Шевченко не сообщаются.
Теперь эту должность занял бывший первый заместитель начальника управления Владимир Буянов, передает РИА «Новости».
Ранее райсуд в Санкт-Петербурге прекратил производство по трем искам об отмене призыва по частичной мобилизации, при этом двое местных жителей передумали судиться с военкоматом без объяснения причин, еще один получил отсрочку.
Уточняется, что один из истцов, Михаил Мутыгуллин, отказался от иска, поскольку получил отсрочку. Еще двое местных жителей не объяснили причины отказа от тяжбы с военкоматом.
В их числе – Даниил Бакалинский, ранее заявлявший, что военная служба противоречит его убеждениям, и просивший заменить ее альтернативной гражданской службой. Он стал первым жителем Петербурга, который решил оспорить решение о призыве по частичной мобилизации в суде.
Напомним, генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что многих неурядиц при частичной мобилизации можно было бы избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты актуальные данные о себе.
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WSJ: Власти Германии пытаются обосновать вину России во взрывах на «Северных потоках»
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Немецкие следователи установили, что взрывы на ключевых для экспорта газа из России в Европу подводных трубопроводах «Северные потоки» якобы являлись диверсией, и теперь пытаются собрать свидетельства в пользу вины России в этой диверсии.
По данным официальных лиц, знакомых с расследованием, немецкие следователи установили, что ЧП на «Северных потоках» является диверсией. При этом, они не смогли однозначно выявить причастность к предполагаемой диверсии какой-либо стороны или лица. Некоторые официальные лица Германии говорят, что теперь немецкое следствие работает в рамках допущения, что за взрывами стоит Россия, передает The Wall Street Journal.
Согласно данным немецких официальных лиц, маловероятно, что подозреваемый саботаж был совершен военной подводной лодкой, так как «Северные потоки» находятся на относительно небольшой глубине воды и им уделяется пристальное наблюдение военно-морскими силами НАТО в этом районе. Так, одна из теорий следователей заключается в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно.
Уточняется, что в Швеции расследование ведет служба контрразведки страны. В Дании и Германии к расследованию привлечены полиция и военно-морские силы этих стран. По административным причинам, регулирующим межведомственный обмен разведданными, Швеция не проводит совместное расследование со своими двумя соседями, но официальные лица говорят, что три страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнерами по НАТО.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.
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