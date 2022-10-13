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Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
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Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.
«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.
«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.
«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.
«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.
«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.
«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.
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Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Новак объяснил происшествие на нефтепроводе «Дружба»
Вице-премьер Новак: Технологическая неисправность на польском участке «Дружбы» предположительно устранена
Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба», но она вроде бы уже устранена, сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
По его словам, на нефтепроводе случилась некая технологическая неисправность, которая, по словам вице-премьера, «вроде бы уже восстановлена», передает ТАСС.
Новак не стал комментировать возможность диверсии на польском участке «Дружбы», заявив, что заключение должны дать специалисты после исследования нефтепровода.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
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Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Оператор нефтепровода «Дружба» не нашел вины третьих лиц в разливе нефти
Оператор нефтепровода «Дружба» Pern: Вины третьих лиц в разливе нефти не обнаружено
Польский оператор нефтепровода «Дружба» Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, говорится в сообщении компании.
Как говорится в сообщении, после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, место утечки было локализовано. Pern на основании первичных выводов и из способа деформации трубопровода сообщает, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц, сообщает РИА «Новости».
Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
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Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
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Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
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В США всполошились из-за поездок голливудских знаменитостей на Украину
Federalist: Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине подтолкнет США к прямому конфликту с Россией
Любой инцидент с американской знаменитостью станет поводом для США перейти в прямой конфликт с Россией, считает обозреватель Federalist Джордан Бойд.
В своей статье для Federalist она заявила, что таким знаменитостям, как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе «в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», передает РИА «Новости».
По мнению обозревателя, если кому-то из них во время поездки причинят вред, Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт.
Автор считает, что подавляющее большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.
Ранее читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн.
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Байден: Резолюция ГА ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине
Президент США Байден: Резолюция ГА ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине
Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях показывает, что мир как никогда един в неприятии действий России на Украине, заявил президент США Джо Байден.
«Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии».
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
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В новую стратегию нацбезопасности США включили сдерживание России
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В Белом доме опубликована новая стратегия национальной безопасности США, которая включает в себя как цели по защите своих граждан и расширение экономических возможностей США, так и взаимодействие с другими странами, в том числе с Россией.
Так, главными целями названы защита американцев и расширение экономических возможностей США, передает РИА «Новости».
Выделены намерения «эффективно конкурировать» с Китаем и сдерживать «представляющую опасность Россию». Также Китай получил статус «самого серьезного геополитического вызова», а Россия – «актуальной угрозы безопасности Европе».
Обозначена заинтересованность в сохранении мира в Тайваньском проливе, приверженность политике одного Китая.
А в отношениях с Москвой принято решение руководствоваться прагматичным подходом в тех вопросах, где это выгодно. Отмечается, что поведение России в Арктике несет риски непреднамеренного конфликта. Но подчеркивается, что США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне.
Обозначено стремление снизить риск ядерной войны, а также недопущение применения другими странами ядерного оружия. Целью названа модернизация собственного ядерного вооружения.
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В G7 заявили, что не будут мешать России искать альтернативных перевозчиков нефти
Страны G7 заявили, что не будут мешать России искать альтернативных перевозчиков нефти
Россия после введения «потолка цен» на нефть сможет свободно искать других перевозчиков для транспортировки нефти по цене выше установленной, но не сможет пользоваться услугами стран G7, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на энергетической конференции в Колумбийском университете.
По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
«В этом заинтересованы и мы, и такие страны, как Индия и Китай, и другие страны мира», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что санкции достигнут своих целей, если Россия не сможет найти альтернативных поставщиков услуг перевозки.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
США отказались от имени Киева договариваться с Россией о разрешении украинского конфликта
Представитель госдепартамента Прайс: США не будут от имени Киева договариваться с Москвой о разрешении конфликта
США не будут вести с Россией переговоры от лица Украины об урегулировании конфликта, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
В ходе брифинга Прайс заявил, что Вашингтон четко обозначил, что правительство США не берет на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину. Он подчеркнул, что, если существует возможность для диалога и дипломатии, чтобы прекратить конфликт, Россия и Украина должны воспользоваться ей, при этом США не намерены принимать решения за Киев, передает РИА «Новости».
При этом представитель госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов контактировать на высоком уровне с Москвой по тематике освобождения осужденных в США и России американских и российских граждан.
Напомним, президент США Джо Байден не планирует пока назначать встречу с президентом России Владимиром Путиным, но Вашингтон готов рассмотреть предложения Москвы относительно обмена заключенными, заявил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Путин: Запад нашел крайнего в сокращении добычи нефти
Президент Владимир Путин заявил, что на Западе «крайним» в решении о сокращении добычи нефти сделали ОПЕК+
ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти в целях балансировки мирового рынка, однако организацию сделали крайней, заявил президент Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
Он задался вопросом, при чем здесь решение ОПЕК+? «Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли еще крайнего – ОПЕК+, при чем здесь это?» – передает слова Путина РИА «Новости».
Глава государства отметил, что своими возмущениями Запад прикрывает собственные ошибки.
Он подчеркнул, что Евросоюз только усугубляет ситуацию, в том числе вводя ограничение цен на российскую нефть.
Путин пояснил, что координация по ОПЕК+ продолжится для предсказуемости рынка, этот вопрос он назвал основным. Путин добавил, что принципиальная позиция России заключается в том, что стабильность, сбалансированность энергетических рынков и безопасное будущее народов можно обеспечить только совместными усилиями, «в открытом, честном диалоге, на принципах солидарной ответственности и учета национальных интересов друг друга».
Такой диалог, по словам Путина, должен был налажен с партнерами по соглашению ОПЕК+.
Президент подчеркнул, что договоренности в рамках соглашения учитывают прежде всего динамику спроса и предложения на нефть, а также долгосрочные программы нефтяной отрасли, которые, как уже сказал, объективно недофинансированы.
Ранее в Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.
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В Германии назвали сроки устранения утечки на нефтепроводе «Дружба»
Министр Бранденбурга заявил о 10 днях, которые нужны на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба»
Власти немецкой земли Бранденбург предполагают, что на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» уйдет до 10 дней, заявил министр экономики германского региона Йорг Штайнбах.
Он добавил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в настоящее время обеспечены, несмотря на повреждение нефтепровода.
«Невзирая на текущее сокращение производственных мощностей, поставки продукции не затронуты, как я узнал от партнеров», – передает ТАСС слова Штайнбаха.
По его словам, сейчас идет речь о выяснении обстоятельств произошедшего и скорейшем ремонте трубопровода. Согласно прогнозам, это может занять от двух до трех дней или даже до десяти дней.
Ранее министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия.
Сенатор Климов: Новые границы России не требуют никакого международного признания
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Антироссийская резолюция ГА ООН наглядно показывает, сколько в мире осталось поистине суверенных стран, способных выразить свою позицию публично. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«ООН возглавляет португалец Антониу Гутерриш. Напомню, что Португалия является страной-членом НАТО и придерживается антироссийской позиции. Кроме того, заседания ГА ООН проходят в Нью Йорке под полным контролем спецслужб и Госдепартамента США. Байден не скрывает давление Штатов на позицию других стран. Не так давно он заявил, что с рядом государств они «проработали» этот вопрос и они обязательно поддержат антироссийскую резолюцию. Таким образом об объективной и независимой оценке говорить не приходится», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«В мире на сегодняшний день реально существует около 40 полностью суверенных государств – это как раз те, кто воздержался от голосования на ГА ООН или голосовал против. Из них глобальным суверенитетом обладают три страны: Россия, Индия и Китай. Из тех государств, которые голосовали за эту резолюцию, суверенитетом обладают только Соединенные Штаты», – отметил парламентарий.
«Также стоит помнить, что эти 40 суверенных государств представляют наибольшую часть человечества, обладают огромными реальными объемами ВВП, а также являются крупнейшими военными державами и имеют уникальную географическую локацию», – обратил внимание собеседник.
«Именно так нужно считывать результаты голосования по этой резолюции. Все остальное, включая слова Байдена о том, что резолюция якобы показывает истинное отношение мира к действиям России, – это политический цирк. Если бы российское предложение о тайном голосовании было поддержано – результаты были бы прямо противоположные», – добавил сенатор.
«Регулярно участвуя в международных парламентских мероприятиях и форумах, я вижу, как многие страны ненавидят Америку. В кулуарах все с нами общаются и поддерживают, а когда дело доходит до голосований или публичных заявлений – все смотрят в сторону США», – рассказал Климов.
«Самое печальное в данной ситуации, что Соединенные Штаты просто используют Украину в угоду своих политических амбиций. Жалко людей, простых украинцев, которые стали заложниками марионеточного режима, оказавшего у власти в их стране», – сказал собеседник.
«Что касается вопроса, признает ли мировое сообщество новые границы России или не признает – то он неуместен. Этот вопрос уже решила наша страна. И согласно нашей Конституции, нам более не требуется никаких актов международного признания», – убежден парламентарий.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что антироссийская резолюция Генассамблеи ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине. «Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
В сентябре постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет президента Украины Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
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Посол Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута
Посол России в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута
Посол России в США Анатолий Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, посол общался с соотечественником полтора часа.
Как рассказал Антонов журналистам, визитом он показал поддержку Россией соотечественника, он добавил, что в течение полуторачасовой беседы «американцы не беспокоили и были созданы все необходимые условия», сообщает РИА «Новости».
Посол отметил, что Бут находится в хорошем физическом и душевном состоянии.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
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