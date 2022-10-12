Глава МИД Венгрии Сийярто: Треть российского газа в Венгрию решили перенаправить на «Турецкий поток»

Венгрия из-за проблем на северном маршруте получала только 30% от изначального объема газа из России, Газпром и Будапешт договорились о том, чтобы этот объем перенаправлялся через «Турецкий поток», рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В ходе трансляции, которая велась в соцсетях, Сийярто рассказал, что Венгрия на основании договора с Газпромом закупала меньшее количество газа из России по маршруту через Австрию. На данный момент из-за проблем с северным маршрутом стороны договорились, что изначальный объем газа, поступающий в Венгрию из России, будет перенаправляться на южное направление, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «Турецкий поток» остается единственным надежным для Венгрии газопроводом.

Ранее глава венгерского МИД сообщил, что страна достигла окончательной договоренности об отсрочке платежей за газ.