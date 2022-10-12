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Треть российского газа в Венгрию решили перенаправить на «Турецкий поток»
Глава МИД Венгрии Сийярто: Треть российского газа в Венгрию решили перенаправить на «Турецкий поток»
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Венгрия из-за проблем на северном маршруте получала только 30% от изначального объема газа из России, Газпром и Будапешт договорились о том, чтобы этот объем перенаправлялся через «Турецкий поток», рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
В ходе трансляции, которая велась в соцсетях, Сийярто рассказал, что Венгрия на основании договора с Газпромом закупала меньшее количество газа из России по маршруту через Австрию. На данный момент из-за проблем с северным маршрутом стороны договорились, что изначальный объем газа, поступающий в Венгрию из России, будет перенаправляться на южное направление, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «Турецкий поток» остается единственным надежным для Венгрии газопроводом.
Ранее глава венгерского МИД сообщил, что страна достигла окончательной договоренности об отсрочке платежей за газ.
Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Газпром: Подводные взрыватели НАТО у «Северного потока» находили еще в 2015 году
В Газпроме заявили, что уже находили на «Северном потоке» взрывные устройства НАТО в 2015 году
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В 2015 году при осмотре «Северного потока» находили подводный уничтожитель мин НАТО, который якобы потерялся на учениях альянса, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Случай 2015 года хорошо известен, он произошел 6 ноября, заявил Куприянов в эфире «России 24», передает ТАСС.
Во время обследования газопровода «Северный поток – 1» был найден натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». «Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», – указал Курпиянов.
«НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», – заключил представитель компании.
Напомним, в 2015 году брошенный подводный аппарат Seafox с дистанционным управлением, использующийся для разминирования, был найден в международных водах к югу от шведского острова Готланд близ газопровода «Северный поток».
Минобороны Швеции заявляло, что робот якобы был потерян весной 2014 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», произошедший в 2022 году, удобен США и поставщикам дорогого заокеанского СПГ. Их интерес заключается в вытеснении конкурентов с рынка Европы.
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Миллер заявил, что зимой будут замерзать целые города Европы
Миллер заявил о вероятности того, что зимой будут замерзать целые города Европы
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Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
Он добавил, что зима в целом будет теплой, но будут несколько дней аномально холодных. За этот промежуток времени можно заморозить целые города, целые земли, передает его слова «Известия».
Он добавил, что, согласно прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа, а в Германии газа в хранилищах хватит лишь на 2–2,5 месяца. Кроме того, Миллер указал, что Газпром прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.
«Вопрос со стороны европейских потребителей и европейских политиков формулируется таким образом: «Переживет ли Европа предстоящую зиму?» Ответ очень простой: «Гарантий никто никаких дать не может», – заявил Миллер.
В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа сможет пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря запасам в хранилищах.
В начале октября сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля (с окончания отопительного сезона) превысил закачку – после опустошения ПХГ в Бельгии.
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Эрдоган предупредил о значительных трудностях стран Европы зимой
Президент Турции Эрдоган предупредил о значительных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок газа из России
Странам Европы зимой придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TUGVA) в Стамбуле.
По словам Эрдогана, которого цитирует Anadolu, страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России, передает РИА «Новости».
«Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?» – отметил президент Турции. При этом он предположил, что у Турции этой зимой не возникнет проблем с энергоресурсами.
Напомним, в прошлый четверг стало известно, что страны Европы предложили Еврокомиссии создать «динамический коридор цен» на газ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что экономике Евросоюза пророчат «возвращение в Средневековье».
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Миллер словами из песни оценил идею введения потолка цен на газ
Глава Газпрома Миллер о потолке цен на российский газ: Вспоминается «потолок ледяной, дверь скрипучая»
В связи с предложением Евросоюза ввести потолок цен на российский газ вспоминается песня Эдуарда Хиля «Зима» и слова «потолок ледяной, дверь скрипучая», заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Вы знаете, когда слышишь такие предложения (введения потолка цен – ред.), то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни – «ледяной потолок, дверь скрипучая» и далее по тексту», – передает его слова РИА «Новости».
Миллер призвал не забывать и изучать российскую культуру. Он отметил, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может.
Глава Газпрома отметил, что «ледяной потолок» – это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры».
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия под давлением многих стран ЕС выступила с предложением по возможному ограничению цен на газ в Европе, в качестве одной из мер предлагается установить потолок цен на российский газ.
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Газпром начал соединение западной и восточной систем газоснабжения страны
Миллер заявил о начале строительства перемычки между западной и восточной системами газоснабжения
Газпром приступил к строительству перемычки для соединения западной и восточной систем газоснабжения России, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, ранее была поставлена задача президентом России соединить единую систему газоснабжения, которая есть в Европейской части страны с системой на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, передает РИА «Новости».
Он добавил, что все цели по газификации регионов России будут выполнены в срок.
Ранее Миллер заявил, что Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза.
Путин анонсировал строительство газопровода «Сила Сибири – 2»
Президент Владимир Путин объявил о планах строительства газопровода «Сила Сибири – 2» и его участка Союз-Восток
В ближайшее время Россия начнет строить газопровод «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что Россия будет расширять географию своих поставок. Вскоре для этого будут определены ключевые объекты инфраструктуры. «Начнем их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз - Восток», – передает слова Путина ТАСС.
В конце сентября на газопроводе «Сила Сибири» были завершены плановые работы, поставки российского газа в Китай возобновились.
Путин: Россия не виновата в возвращении Европы в Средневековье
Путин заявил, что Россия не виновата в том, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье
Власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, за год счета европейцев за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население запасается дровами на зиму, но Россия здесь ни при чем, передает РИА «Новости».
«Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет», – подчеркнул глава российского государства.
Также он указал на влияние роста стоимости энергоресурсов на европейские предприятия, которые вынуждены закрываться.
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Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Россией
Президент Путин предложил Западу не отказываться от сотрудничества с Россией
Западу не нужно отказываться от сотрудничества с Россией, заявил президент Владимир Путин.
Он добавил, что Россия продает по рыночным ценам – Запад может купить.
«Мы готовы у вас покупать, вы же не продаете. Дефицит растет... Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и все», – передает РИА «Новости» объяснение Путина.
Российский лидер заявил, что Москва готова поставлять энергоресурсы в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, он добавил, что теперь мяч на их стороне.
«Ее (уцелевшей нитки «Северного потока») мощность – 27,5 млрд кубических метров в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европу. Россия к началу этих поставок готова», – сказал Путин, предложив Европе открыть кран.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
Путин назвал виновных в росте цен на энергию на Западе
Президент Владимир Путин заявил, что именно политика Запада привела к повышению цен на энергию, а не СВО на Украине
Если рост цен на электроэнергию в странах Запада продолжится, то Запад будет вынужден печатать деньги, как это было в прошлые годы, заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что в росте цен на энергию виновата не спецоперация России на Украине, а политика Запада, передает РИА «Новости».
Путин пояснил, что из-за роста цен на энергоресурсы в три раза по цепочке раскачивается инфляция
По прогнозам российского лидера, спотовый механизм ценообразования принесет Европе убытки в 300 млрд евро.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Россия близка к обнулению поставок газа в ЕС.
Путин поручил регионам предоставить гражданам субсидии на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин дал поручение регионам предоставить субсидии гражданам на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков.
По словам глава страны, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка обходятся дорого, передает РИА «Новости».
«Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь», – добавил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
Он отметил, что субсидия должна составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение.
Также президент поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах. Глава страны указал на необходимость уделять внимания повышению надежности электросетевого комплекса.
«Для регионов, где ситуация наиболее сложная в этом году, были разработаны специальные программы, прошу правительство как можно скорее приступить к их реализации», – сказал глава страны.
Также правительству поручено продлить программу социальной газификации после 2022 года.
Венгрия выступила против новых антироссийских санкций
Венгрия перед встречей министров энергетики стран ЕС в Праге выступила против введения антироссийских санкций
Венгрия выступила против дополнительных энергетических санкций в отношении России и выразила надежду, что от Евросоюза не последует новых предложений в этой области, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, ранее введенные санкции Брюсселя оказались ошибочными и вызвали энергетический кризис в Европе. Так, не только цены, но и предложения ЕК оказались совершенно оторванными от реальности. Сийярто призвал вернуться к здравому смыслу во избежание более крупных проблем, передает РИА «Новости».
«Будем надеяться, что больше не будет «великих» идей от Брюсселя», – добавил Сийярто.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС в энергетической сфере не имеют должной эффективности, и призвал их немедленно пересмотреть.
Президент США Джо Байден заявил, что коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину.
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Газпром заявил о готовности строить транспортные мощности на Черном море
Газпром заверил в технической готовности строить газотранспортные мощности на Черном море
Газпром технически готов строить газотранспортные мощности на Черном море и рассматривать создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза, заявил глава компании Алексей Миллер.
По его словам, вопрос выбора торговой площадки для строительства хаба безусловно стоит рассматривать на границе Европейского союза и Турции, передает РИА «Новости».
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.
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В Венгрии отказались поддерживать введение в ЕС потолка цен на российский газ
Глава МИД Венгрии заявил об отказе страны поддержать введение ЕС потолка цен на газ из России
Венгрия не поддержала предложение стран Европейского союза ввести потолок цен на российский газ, так как такой шаг создаст угрозу энергобезопасности страны, заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, страна продолжает сохранять позицию, заключающуюся в том, что введение искусственного ограничения цены на [российский] газ является вредным, ставя под угрозу энергоснабжение Венгрии, передает РИА «Новости».
Ранее Венгрия выступила против дополнительных энергетических санкций в отношении России.
Венгрия договорилась с Газпромом об отсрочке платежей за газ
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об окончательной договоренности с Газпромом об отсрочке платежей за газ
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудили сотрудничество в газовой сфере, глава венгерского МИД позже сообщил, что страна достигла окончательной договоренности об отсрочке платежей за газ.
В ходе переговоров было отмечено, что газ Газпрома надежно поставляется в Венгрию через газопровод «Турецкий поток» и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы. Встреча прошла в рамках «Российской энергетической недели», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что правительство Венгрии договорилось с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро.
Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен.
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