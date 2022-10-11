Володин поставил Зеленского в один ряд с бен Ладеном

Спикер Госдумы Володин поставил президента Украины Зеленского в один ряд с международным террористом бен Ладеном

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил допускающего теракты президента Украины Владимира Зеленского с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами.

По словам Володина, киевский режим давно стал террористическим. Это подтверждают и регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций – Запорожской и Курской, и убийства общественных деятелей на территории Украины и России, а также взрыв на Крымском мосту, написал он в своем Telegram-канале.

Володин добавил, что Зеленский своими действиями давно поставил себя в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. А западные политики, которые оказывают поддержку его режиму, по факту спонсируют терроризм, считает Володин.

Ранее телеканал NBC сообщил, что США отложили требование Украины на поставку ракет большей дальности из-за возможности опасной реакции России.

Напомним, директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией.

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