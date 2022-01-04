«Омикрон» стал доминирующим штаммом в Австрии

Штамм коронавируса «омикрон» к концу 2021 года впервые сменил вариант «дельта» в качестве доминирующей мутации в Австрии, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на государственное агентство по здравоохранению и безопасности питания.

За последнюю календарную неделю 2021 года в Австрии было зарегистрировано 2915 случаев заражения дельтой и 4360 случая – омикроном. К настоящему моменту в Австрии выявлено 6768 случаев заражения омикроном, передает ТАСС.

Напомним, с 20 декабря 2021 года власти Австрии запретили въезд в страну не привитым от коронавируса из-за угрозы распространения штамма «омикрон». В конце ноябре власти Австрии решили штрафовать жителей страны за отказ от вакцинации на 7,2 тыс. евро. С 22 ноября в Австрии вступил в силу всеобщий локдаун.

В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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