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22 января, суббота | Последнее обновление — 16:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кулеба прокомментировал отказ Германии отправлять Украине оружие
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Эксперт объяснил просьбу США не публиковать письменный ответ на требования России
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Американцы не намерены предавать огласке свой ответ на требования Москвы по гарантиям безопасности, взаимопонимания по этому вопросу не будет, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, объясняя соответствующую просьбу Вашингтона к МИД РФ.
«По всей видимости, комментировать дальнейшие ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности будут пресс-службы и официальные представители Вашингтона. И мы поймем, что они понимают наши предложения по-разному. Я не жду никакого прорыва. Взаимопонимание здесь невозможно», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции. Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
Дробницкий напомнил, что ранее произошло «опубличивание» российской позиции, что «не является характерным для дипломатии». «Это было беспрецедентное событие, правда, это решение было принято в беспрецедентных условиях. Но в целом обычно такого рода корреспонденция не публикуется», – подчеркнул эксперт.
По мнению политолога, предположения американцев о предстоящем обнародовании их письменного ответа на предложения Москвы возникли после беседы Лаврова с журналистами по итогам встречи с Блинкеном. По словам Лаврова, правильнее было бы обнародовать письменный ответ Вашингтона. С этой просьбой он обращался к Блинкену. «Американцы услышали эти слова Лаврова и сочли, что русские будут публиковать этот ответ. Но они решили, что публикации быть не должно, это дипломатическая переписка, а не конечный текст договора», – предположил Дробницкий.
Кроме того, как напомнил эксперт, американцы изначально заявляли о том, что начавшемуся переговорному процессу по поводу гарантий Москве не поможет его публичность. «Позиция США понятна, они вообще не любят публичности. Документы публикуются через несколько лет и то не всегда. Потом, когда с них снят гриф секретности, их находят в архивах историки», – напомнил собеседник.
В середине декабря МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора – с США и членами альянса – предполагают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.
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Россия и Китай заблокировали в СБ ООН инициативу США
Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили источники в Совбезе.
«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник эту информацию подтвердил. По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза.
Напомним, Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.
В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
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«Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.
«С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.
«Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
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США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
Вряд ли Россия решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения России перекрыть газопровод в Европу. Как заявила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.
Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» России на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».
США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
Байден пригрозил запретить России операции с долларом
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В случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Если они пойдут на это, если они вторгнутся [на Украину], то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», – приводит слова президента США ТАСС.
«В НАТО есть разногласия относительно того, что страны готовы сделать в зависимости от того, что произойдет. <…> Серьезное введение санкций, связанных с долларовыми транзакциями, <…> окажет негативное влияние на США, а также негативное влияние на экономику стран Европы и разрушительное воздействие на Россию», – заявил Байден, добавив, что рассчитывает на единство мнений в НАТО по санкциям против России.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заместитель помощника министра обороны США в 2001 – 2005 годах Ян Бжезинский призвал отключить Россию от SWIFT «на несколько дней». В свою очередь в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации»
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По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
Представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину». Утверждается, что «статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие». По версии Госдепа, «государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».
В Госдепе утверждают, что российская разведка якобы «продолжает» распространять «дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций». Москва, как заявляет американская сторона, фабрикует информацию о готовящихся Украиной провокациях и ухудшении положения с правами человека в стране, передает РИА «Новости».
В США заявили, что «RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ». Россия якобы стремится «запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы», передает ТАСС.
Госдепартамент опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, в их число вошли сообщения о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе. Подчеркивается, что США и Россия «являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия». При этом не указывается, что Россия, в отличие от США, полностью ликвидировала его запасы, что подтверждено ОЗХО.
Госдеп отнес к «дезинформации» и заявления о том, что «Россия защищает этнических русских на Украине». По версии Вашингтона, «нет никаких достоверных сообщений о том, что этнические русские или русскоговорящие были под угрозой со стороны украинского правительства». Кроме того, «дезинформацией» названы и объяснения Москвы, согласно которым развертывание Россией сил на границе с Украиной являются «просто передислокацией войск на своей собственной территории».
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
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Кремль предупредил об угрозе дестабилизации ситуации на Украине после слов Байдена
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Заявления президента США Джо Байдена с угрозами в адрес России могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос на юго-востоке страны силой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы полагаем, что они (жесткие заявления и угрозы в адрес РФ – прим. ВЗГЛЯД) никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе, и более того, все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока. Мы опасаемся в этой связи», – передает его слова РИА «Новости».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Политолог Федор Лукьянов заявил газете ВЗГЛЯД, что Байден, вероятно, «имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной».
Лавров о встрече в Женеве: У США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
По словам министра, у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. Он объяснил, что бумаги, которые подготовил Госдеп, читать невозможно. Ответная реакция Москвы уже последовала, передает РИА «Новости».
Лавров уточнил, что его американский коллега обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности.
«Мы услышали сегодня от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов», – добавил глава МИД России.
Лавров отметил, что за полтора часа Россия услышала от США «предварительную устную реакцию» на предложения по гарантиям безопасности.
«Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД), и давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», – передает слова главы МИД РИА «Новости».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа.
Конгрессу США предложили вторую «мать всех санкций» против России
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Председатель международного комитета Палаты представителей США Грегори Микс внес проект закона о санкциях против России, повторяющий инициативу главы международного комитета Сената США Роберта Менендеса, сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей.
В сообщении говорится, что «Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», передает РИА «Новости».
Законопроект предложен параллельно с инициативой Менендеса. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив. Новый проект предусматривает санкции в отношении «Северного потока – 2», российской добывающей индустрии, госдолга России, а также властей страны, включая президента Владимира Путина.
Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Однако. как сообщают СМИ, рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
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В США представили новый проект санкций против России
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Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект антироссийских санкций, следует из информации на сайте конгресса США.
Законопроект «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» был внесен в Конгресс 19 января, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 38 конгрессменов.
Новый проект предусматривает признание России государством-спонсором терроризма.
«Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму (более известно как «государство-спонсор терроризма»)», – приводит фрагмент документа газета Washington Post.
Кроме того, предлагается также ввести санкции против ряда действующих и бывших чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Также санкции предлагается распространить на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, руководителя администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, а таже некоторых крупных бизнесменов и журналистов.
«Не позднее, чем через 30 дней после даты вступления в силу этого закона, президент издаст постановления, запрещающие гражданам США приобретать, продавать или иным образом совершать операции с российским суверенным долгом, выпущенным или исполненным в день или после даты, которая составляет 60 дней после такой даты вступления в силу», – сказано в документе.
Помимо этого, проект санкций США предусматривает меры против «Северного потока – 2».
«Не позднее 10 дней после даты введения этого акта президент введет санкции... в отношении любого юридического лица, ответственного за планирование, строительство, техобслуживание..., финансирование или функционирование «Северного потока – 2» или учреждения-правопреемника и любого другого сотрудника компании или главного акционера с контрольным пакетом акций (ранее указанного) юридического лица», – говорится в проекте.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами.
Напомним, делегация Конгресса США после визита на Украину призвала Байдена не ограничиваться угрозой введения санкций против России на фоне обострения напряженности в Европе, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания».
Эксперт: Россия создаст «щит» из С-500 от гиперзвукового оружия США
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«США продолжат вкладываться в гиперзвуковое оружие, несмотря на проблемы в его разработке» – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее в Пентагоне усомнились в целесообразности трат на сверхзвуковое вооружение.
«Не должно быть сомнений в том, что американцы рано или поздно ликвидируют временное отставание от России в плане гиперзвука. Органы нашей внешней разведки четко докладывают об этом политическому руководству страны», – заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Он призвал «трезво оценивать противника» и подчеркнул, что российское военное руководство работает на опережение. Поэтому, если в будущем Пентагон применит гиперзвуковые системы против России, удар будет отражен специальным «щитом» из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). «В момент, когда США получат собственные средства поражения с использованием гиперзвуковых технологий, у нас массово поступят в войска ЗРК пятого поколения С-500», – отметил собеседник.
«На сегодняшний день уже запущено их серийное производство. Они способны эффективно бороться с американскими гиперзвуковыми ударными системами в случае атаки на Россию», – уточнил он.
«Но повторюсь: в плане разработки гиперзвука у американцев все будет в порядке, их оружие будет успешным. И не нужно делать далеко идущих выводов по поводу того, что там сказал какой-то конкретный клерк», – добавил Коротченко.
Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что Пентагон работает «над технологиями, программами, позволяющими доставлять вооружения со сверхзвуковой скоростью». Военный указал на ряд достоинств гиперзвуковых систем, но при этом назвал их «очень дорогими по сравнению с обычными вооружениями». «Они являются полезным инструментом, могут быть полезным активом, но нужно серьезно подумать, являются ли они наиболее эффективными с точки зрения затрат», – обратил внимание министр.
В декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США. До этого, в сентябре, США успешно испытали ракету корпорации Raytheon, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Это первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты в Америке с 2013 года.
Также в декабре прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении перевооружения первого в России полка ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Он также сообщил, что в ВКС сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В сентябре вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвука.
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Эксперт объяснил слова Байдена про «незначительное вторжение» России на Украину
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«Вероятно, Байден имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя слова президента США Джо Байдена о возможном «незначительном вторжении» России на Украину.
«Думаю, что американский президент в некотором смысле отразил реальность. Если, как полагает Байден, произойдет та или иная форма российского «вторжения» на Украину, то главный вопрос с точки зрения практики – как реагировать на это, то есть что является тем «порогом», после которого реакция США должна быть максимальной. Я думаю, что он имел в виду именно это», – полагает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Это вопрос для всех – и для них, и для нас. В остроконфликтной ситуации, безусловно, что-то произойдет, и от этого будет зависеть масштаб ответа. Байдену не следовало говорить об этом публично, поскольку его формулировки позволили уцепиться за слова всем тем, кто подозревает американскую сторону в недостаточной решительности», – считает эксперт.
«Про карт-бланш на «легкое вторжение России» сказали прежде всего его оппоненты и журналисты, которым надо из всего сделать сенсацию, – уверен Лукьянов. – Но когда человек такого уровня, как Байден, публично говорит такие вещи – это можно понять и так, что американцы будут принимать решение исходя из конкретной ситуации. Суть всегда в интонациях и формулировках. Из этого противоположная сторона, в данном случае наша, будет делать выводы о реальном настрое США. А правильными они окажутся или нет – уже другой вопрос».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Байден допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность, что якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной приведет к реальной конфронтации, «непреднамеренной войне» между РФ и входящими в НАТО странами.
«Я очень обеспокоен», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он, что обострение ситуации может «втянуть» в конфликт граничащие с Украиной страны, входящие в НАТО, и привести «к какого-либо рода реальной конфронтации между» Москвой и альянсом.
«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. <…> Я надеюсь, что [президент России] Владимир Путин понимает, что, если не полномасштабная ядерная война, то он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире», – выступил с утверждением Байден.
Накануне депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Дробницкий указал на катастрофические ошибки Байдена
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«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что в этом случае будут делать США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя пресс-конференцию президента США Джо Байдена и его слова о возможном «незначительном вторжении» России на Украину.
«Это катастрофа, а не пресс-конференция. Ни на один из важнейших вопросов, которые интересуют американцев, у Байдена просто нет ответов. А это значит, что их нет и у администрации», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что все это происходит на фоне рекордного падения не только рейтингов самого Байдена, но и Демократической партии. «За 2021 год администрация США растеряла все, что у нее было в начале года, – указал политолог. – На внешнем контуре тоже нет успехов: объявленная деэскалация российско-американских отношений ничем не наполнена. Угрозы против России не сформулированы».
«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что будут делать в этом случае США. «Путину будет больно» – вот единственный ответ. Только непонятно, в каком месте и как. Это полный провал и по внешней, и по внутренней политике. И это в ситуации, когда Байдену вопросы задавали «прикормленные» люди из списка. Лучше вопросы задают только Ким Чен Ыну. Путину так вопросы не задают, Трампа CNN и The New York Times рвали на части. А здесь были контролируемые вопросы, заданные максимально тактично», – отметил собеседник.
«Власть США придумала историю с «вторжением» для конкретного политтехнологического приема: раздуть ощущение грядущей большой войны, после чего провести разговор с Путиным и выйти из этого победителем, получив все лавры и овации, – объяснил Дробницкий. – Но прессу настолько этим накачали, что слезть с этой темы невозможно. А проблема в том, что ее никто не прорабатывал. Именно поэтому Байден начинает что-то выдумывать. И теперь администрации приходится отвечать за базар, чего в Вашингтоне в последнее время не любят делать».
«Во внутренней политике то же самое: Байден не дал ответов ни по поводу роста инфляции, ни по сломанным логистическим цепочкам, ни по школьной реформе, ни по программным реформам Республиканской партии. А через два часа после этой злосчастной пресс-конференции в Сенате проваливается билль об электоральной реформе, – обратил внимание Дробницкий. – Теперь если не закрутить гайки и не отменить прямо завтра демократию в том виде, в котором мы ее знаем, в законодательной ветви власти появятся не просто республиканцы, а сторонники Трампа. И в 2023-2025 годах на улицах будет сплошное насилие».
«Эта пресс-конференция показала одну важную вещь: отсутствие преемственности власти у демократов, – уверен политолог. – Госуправление развалено, что будет если завтра Байден скажет, что уходит на пенсию? Что будет с внешней и внутренней политикой страны? Эту пресс-конференцию нельзя было проводить в таких условиях. По сути, после года в Белом доме президент США не контролирует в стране ничего».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Политолог Федор Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил слова Байдена про «незначительное вторжение» России на Украину.
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Блинкен: Российская экономика заплатит «калечащую цену»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил Владимиру Зеленскому, что последствия для России за эскалацию ситуации вокруг Украины будут «калечащими».
В заявлении пресс-службы госдепа говорится, что в случае, если Россия выберет путь агрессии против Украины, то США и союзники вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену.
«Пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз госдепа.
Блинкен и Зеленский обсудили экономическую помощь Украине и ситуацию с безопасностью в регионе.
Американский политик отметил продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению. Также госсекретарь США сообщил, что проинформировал Зеленского об итогах консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения отвергают.
Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины.
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