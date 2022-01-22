МИД: США пытались затянуть обсуждение предложений России по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты с момента получения российских предложений по гарантиям безопасности пытались в основном затянуть переговоры, говорится в комментарии МИД России в связи с публикацией Госдепартаментом США бюллетеня о российской политике на Украине.

«В период, прошедший с 15 декабря 2021 года, когда мы официально передали Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, с американской стороны мы видели в основном очевидные попытки затянуть обсуждение предлагаемых нами конкретных параметров по различным экспертным уровням и форматам», – передает ТАСС сообщение дипведомства.

Также в МИД добавили, что вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, «Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности. «Все это – вкупе с непрекращающимися запугиваниями «болезненными» санкциями, призванными обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России», – отмечено в комментарии.

Кроме того, в МИД заявили, что публикация Госдепом США бюллетеня о политике России на Украине накануне переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве является откровенной провокацией. «Сам факт публикации Госдепартаментом подобных «методических рекомендаций» непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова с госсекретарем США [Энтони] Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовешь», – говорится в дипведомстве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».