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22 января, суббота | Последнее обновление — 15:11 | vz.ru
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МИД: США пытались затянуть обсуждение предложений России по гарантиям безопасности
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Соединенные Штаты с момента получения российских предложений по гарантиям безопасности пытались в основном затянуть переговоры, говорится в комментарии МИД России в связи с публикацией Госдепартаментом США бюллетеня о российской политике на Украине.
«В период, прошедший с 15 декабря 2021 года, когда мы официально передали Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, с американской стороны мы видели в основном очевидные попытки затянуть обсуждение предлагаемых нами конкретных параметров по различным экспертным уровням и форматам», – передает ТАСС сообщение дипведомства.
Также в МИД добавили, что вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, «Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности. «Все это – вкупе с непрекращающимися запугиваниями «болезненными» санкциями, призванными обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России», – отмечено в комментарии.
Кроме того, в МИД заявили, что публикация Госдепом США бюллетеня о политике России на Украине накануне переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве является откровенной провокацией. «Сам факт публикации Госдепартаментом подобных «методических рекомендаций» непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова с госсекретарем США [Энтони] Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовешь», – говорится в дипведомстве.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
Вряд ли Россия решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения России перекрыть газопровод в Европу. Как заявила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.
Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» России на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».
США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
Конгрессу США предложили вторую «мать всех санкций» против России
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Председатель международного комитета Палаты представителей США Грегори Микс внес проект закона о санкциях против России, повторяющий инициативу главы международного комитета Сената США Роберта Менендеса, сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей.
В сообщении говорится, что «Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», передает РИА «Новости».
Законопроект предложен параллельно с инициативой Менендеса. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив. Новый проект предусматривает санкции в отношении «Северного потока – 2», российской добывающей индустрии, госдолга России, а также властей страны, включая президента Владимира Путина.
Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Однако. как сообщают СМИ, рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
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Рябков: Россия примет политические решения, если ответ США будет разочаровывающим
Россия будет принимать серьезные политические решения, если ответ США на предложения Москвы о гарантиях безопасности окажется разочаровывающим, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», – передает ТАСС его слова.
При этом Рябков уточнил, что «роль дипломатии в любом случае центральная. «Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», – сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину».
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
США попросили Россию не публиковать их письменный ответ на требования Москвы
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США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом СМИ пишут, что США попросили Россию не публиковать документ.
Псаки сообщила, что США выразят «серьезную озабоченность в связи с действиями России, а также идеи о том, как можно реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем». С Москвой обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия», сказала она.
Ее спросили, не боятся ли США того, что Россия может использовать письменные ответы Вашингтона «для подрыва и дискредитации переговорной позиции» американцев. Псаки заверила, что участвующие в переговорах представители Белого дома «не воспринимают ситуацию в этом ключе», как и союзники США, передает ТАСС.
Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Псаки спросили, не считает ли она, что согласие США передать России свои письменные ответы на российские предложения следует рассматривать как уступки Москве. Псаки предложила для начала «посмотреть, что будет сказано». «Мы очень четко говорили, о чем мы не будем вести переговоры: это суверенитет Украины, вопрос, который постоянно поднимается, о праве Украины стремиться к вступлению в НАТО – страны НАТО должны принимать это решение», – сказала она, отметив, что «переговоры могут принимать разные формы».
Как пишет Washington Post со ссылкой на неназванные источники, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может принять решение опубликовать документ. Washington Post пишет, что ответ Вашингтона не будет соответствовать требованиям России, но администрация США считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл». Источник заявил, что ответ США может позволить «лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет», передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Рябков указал на следование США сформулированной Россией повестке
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Коллективный Запад следует повестке дня, которую сформулировала Москва, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «задачи и рубежи», на которые необходимо «выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане». Сейчас же «этим занимаются в повседневном режиме». «Сейчас мы, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Как заявил замглавы МИДа, российская сторона «удерживает внешнеполитическую инициативу». Москва намерена «работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны».
Напомним, МИД России заявил, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование России к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже. В НАТО назвали неприемлемыми условия России по Болгарии и Румынии.
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Лавров заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Женеве заявил, что Киев пора заставить выполнять Минские соглашения.
«Мы в очередной раз, и сегодня, и когда у нас была министр иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а было одобрено Советом безопасности ООН», – сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном, передает РИА «Новости».
Встреча главы МИД России Сергея Лавров и госсекретаря Энтони Блинкена состоялась в Женеве 21 января.
«Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (минские соглашения)», – отметил Лавров.
В Москве не раз обвиняли Киев в невыполнении Минских соглашений, а также в затягивании переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе.
Лавров попросил Блинкена использовать свое влияние на Киев.
Блинкен: Россия уверила в отсутствии планов вторгаться на Украину, но нужны доказательства
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается вторгаться на Украину, однако США нужны более весомые доказательства, сообщил сам шеф американской дипломатии Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве.
«Мы слышали заявления российских должностных лиц о том, что они не намерены вторгаться на Украину. Действительно, Лавров повторил мне это сегодня. Но, опять же, мы смотрим на то, что видно всем, а это – дела и поступки», – передает ТАСС его слова.
Госсекретарь США отметил, что США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Эксперт: Дипломатам на переговорах с США даны предельно жесткие инструкции
«Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны невозможно», - считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, говоря о переговорах между Россией и США о гарантиях безопасности.
«Ажиотаж в связи со встречей Лаврова и Байдена объясним - дело не только в информационной раскрутке, но и в сильно задранных вверх ставках. В такой ситуации любой контакт вызывает особый интерес. Однако по существу перегревать ожидания не надо», – пишет Лукьянов в публикации Telegram-канала «Россия в глобальной политике».
По его словам, стороны, особенно российская, находятся на траектории эскалации. «Дипломатам даны предельно жёсткие инструкции – от заявленной публично позиции не отступать ни на йоту. Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве. Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны (НАТО – её ядро) невозможно, нужна новая», – говорит эксперт.
Он считает, что это амбициозная задача:«Как добиться её без войны – вопрос открытый, такого опыта по сути нет. Так что накал неизбежно будет изрядный. Включая силовые демонстрации». Причём, полагает Лукьянов, они будут совершенно необязательно вокруг или внутри Украины.
«Президент Путин в таких вопросах не любит банальностей. А реальный разговор, где есть пространство для лавирования и повестка шире, чем сейчас говорится, в идеале начнётся после следующей экскалации и для снижения напряжённости. Но чтобы он начался, эскалация должна быть убедительной, - рассуждает эксперт. – Получиться может по-разному, но в нынешней уже ситуации представить себе чьё-то отступление практически невозможно».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Позже Лавров заявил, что он четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России будет иметь серьезные последствия.
МИД России в конце декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей России
Глава МИД России Сергей Лавров четко довел на переговорах в Женеве до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России будет иметь серьезные последствия, заявили в МИД.
«До Э. Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», – говорится в документе на сайте ведомства.
В ведомстве добавили, что «этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые Россия ожидает получить на следующей неделе».
Также стороны обсудили двусторонние отношения, констатировав, что они «находятся в неудовлетворительном состоянии». «Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима. Российская сторона выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе. Требуем скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости», – говорится в сообщении.
При обсуждении международной проблематики особое внимание Лавров и Блинкен уделили внутриукраинскому конфликту. «Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом «Комплекса мер», включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР», – отметили в ведомстве.
У глав дипломатических ведомств России и США также состоялась «сверка часов» о перспективах восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной программы.
Ранее Блинкен по итогам встречи в Женеве пообещал главе Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Кроме того, Блинкен заявил, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей России в сфере безопасности.
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа. Лавров после завершения переговоров с Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Белый дом заявил о планах эвакуировать американцев с Украины
Госдепартамент США планирует вывезти американцев с Украины, как и в случае с любой другой страной, где ухудшаются условия безопасности, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Так она ответила на вопрос, есть ли у президента США Джо Байдена планы по эвакуации американцев с Украины.
«Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем в случае ухудшения ситуации с безопасностью в любой стране мира, Госдепартамент проводит такую оценку», – приводит ее слова ТАСС.
Ранее Псаки заявила о готовности властей США передать Украине несколько вертолетов Ми-17 российского производства.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Блинкен: Россия стоит перед выбором – переговоры или конфликт
Россия стоит перед выбором – переговоры или конфликт, Вашингтон готов к обоим вариантам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве.
«Это выбор, перед которым Россия стоит сейчас. Вы можете выбрать путь дипломатии, которой ведет к миру и безопасности. Или путь, которой приведет только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению», – передает его слова РИА «Новости».
«США и наши союзники и партнеры в Европе готовы к любому варианту», – отметил Блинкен.
Ранее Блинкен по итогам встречи в Женеве пообещал главе Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме.
Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Российскому космонавту не выдали визу США
США без объяснения причин отказались выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу, сообщил источник.
Источник ТАСС сказал, что Чуб «собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Джонсона». Роскосмос не стал комментировать это сообщение. Обычно перед полетом иностранные астронавты проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, а российские – в центре имени Джонсона. Николай Чуб входит в дублирующий экипаж корабля «Союз МС-22» (полет запланирован в сентябре) и основной экипаж «Союза МС-23» (полет запланирован в 2023 году).
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз. По его словам, так США пытаются выторговать уступки.
Самолет с американским оружием прибыл в Киев
Груз военного назначения, в том числе боеприпасы, общим весом более 90 тонн доставлен на Украину, сообщила пресс-служба посольства США в республике.
Посольство сообщило в Twitter, что «первая партия по программе поддержки, недавно принятой президентом (США Джо) Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев, это груз военной помощи весом около 200 тыс. фунтов (90 тонн), в том числе включает боеприпасы для защитников Украины на передовой».
Отмечается, что в 2021 году США предоставили Украине военную помощь на сумму более 650 млн долларов, а с 2014 года страна в этих целях получила 2,7 млрд долларов.
Кроме того, подчеркнута готовность американской стороны «предоставить Украине гораздо больше».
Ранее США разрешили странам Балтии передать Украине Javelin и Stinger.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Блинкен пообещал Лаврову представить предложения безопасности в развернутом виде
Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Женеве пообещал главе МИД России Сергею Лаврову на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме.
«Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе. И мы договорились провести дальнейшие обсуждения», – передает РИА «Новости» его слова.
Также Блинкен заявил, что переговоры получились откровенными и субстантивными. «Переговоры сегодня с Лавровым были откровенными и субстантивными», – сказал он.
При этом Блинкен подчеркнул, что встреча с Лавровым представляла собой не переговоры, а «откровенный обмен идеями». Он отметил, что США и европейские партнеры продолжают стоять на позиции поддержки суверенитета Украины, в случае если российские силы пересекут границу Украины, Россия столкнется с жесткими последствиями. «Это были не переговоры, а откровенный обмен озабоченностями и идеями», – сказал представитель США.
Кроме того, госсекретарь США отметил, что изложил Лаврову ряд идей по безопасности и что американская сторона настаивает на принципе взаимности. «Я изложил несколько идей, чтобы снизить напряженность и усилить безопасность, которые мы выработали в ходе консультаций с нашими партнерами и союзниками. Мы верим, что можем найти общую позицию, опять же на основе принципа взаимности», – сказал Блинкен.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину».
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
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