В ЕР обсудили внедрение систем наставничества в России

В Народной программе «Единой России» отдельное внимание уделено молодежи и молодежной занятости. На первом месте работы для молодых людей крайне важен наставник, этот термин должен быть закреплен законодательно, заявил первый зампред комитета по молодежной политике, замруководителя фракции ЕР Игорь Кастюкевич.

«В федеральном бюджете на 2022-2024 годы на программу содействия молодежной занятости предусмотрено 3 млрд рублей. Одним из пунктов в программе значится содействие наставничеству. Я убежден – наставник для молодежи, особенно когда мы говорим о первом месте работы, крайне важен», – написал он в своем Fаcebook.

«Совместно с проектом ОНФ «Профстажировки 2.0» и Ильей Семиным нами был разработан «стандарт наставничества». Первыми его увидели и успели познакомиться жители Воронежа. Это сборник решений по внедрению систем наставничества, который собрали на основании лучших практик и опыта в ведущих организациях России (такие промышленные лидеры как Росатом, РЖД)», – добавил Кастюкевич.

Документ состоит из шести разделов, в котором содержатся виды наставничества, инструменты мотивации и даже примеры и образцы анкет, заявлений и приказов, которые можно брать за основу при внедрении системы.

«Сегодня в том или ином виде система наставничества есть во многих регионах страны. Мы провели соответствующую аналитику в комитете по молодежной политике и в комитете по труду. Например, в Краснодарском крае, Красноярске, Ростовской области, Карелии запущены программы, которые мотивируют работодателей трудоустраивать молодежь. А молодежь получает не только зарплату, но и выплаты от центров занятости», – пояснил Кастюкевич.

Он добавил, что пока существующий механизм разрозненный, а нам нужно, чтобы подход к занятости молодежи и программе наставничества был единым и работал в комплексе. А для этого необходимо законодательно закрепить термин наставничества и определения «наставник». Это позволит перейти от разрозненных региональных практик к единой системе подготовки и сопровождения молодых специалистов.