Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины Глава Росатома посетил строительную площадку Белорусской АЭС 9 сентября 2021, 13:40 Текст: Алина Назарова

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев посетил с рабочим визитом строительную площадку энергоблока №2 Белорусской АЭС и обсудил с генподрядчиком реализацию проекта, сообщает пресс-служба госкорпорации. В ходе поездки Лихачев ознакомился с ходом самого важного этапа пуско-наладочных работ – «горячей» обкатки реакторной установки энергоблока, оценил готовность объектов пускового комплекса и провел рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с сооружением энергоблока, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «На сегодняшний день готовность блока составляет 87%, мы планово двигаемся к завершению сооружения второго энергоблока. Как и при строительстве блока №1 мы наращиваем кооперацию и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов», – отметил Лихачев. Он добавил, что в ближайшее время завершится процесс «горячей» обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу «Физический пуск», запланированного на 2021 год. Напомним, в июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с вводом в промышленную эксплуатацию Белорусской АЭС вся производимая электроэнергия будет востребована, при этом он не исключил строительство второй АЭС. «Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций», – сказал Лукашенко. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. В апреле общая готовность второго энергоблока БелАЭС оценивалась в 80%. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. 13 января первый энергоблок Белорусской АЭС вывели на 100% мощности.

Названы имена агентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 11:42

Фото: Ruptly/YouTube

Текст: Алина Назарова

Военный корреспондент Александр Коц назвал имена агентов ЦРУ, которые в прошлом году курировали на Украине операцию по похищению 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О’Берне, отмечает «Царьград». Коц также отмечает, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. В статье, опубликованной осенью 2020 года, он указывал конкретную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов. «А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское «официально не подтверждено», – пишет журналист в Telegram. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины 9 сентября 2021, 12:08

Фото: БелТа/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС. Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске 8 сентября 2021, 13:40

Фото: ONT TV Channel/Youtube

Текст: Алина Назарова

Федеральная служба безопасности подтверждает сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, это было спланированное похищение, указали в ведомстве. «Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», – сказал представитель ФСБ, передает РИА «Новости». При этом он заметил, что не стал бы категорично утверждать, что материал CNN носит эксклюзивный характер. «Еще год назад было расследование Александра Коца в «Комсомольской правде», были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают», – сказал представитель ФСБ. «Мы прекрасно помним, как все это было, наши граждане фактически были заманены ГУР и СБУ под руководством ЦРУ США в Белоруссию… Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона, мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко. Время все расставило по своим местам», – добавил он. Эпизод с так называемыми вагнеровцами ФСБ считает уголовно наказуемым деянием. «Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», – сказал представитель ФСБ. По его словам, в отношении той ситуации, и неоднократных задержаний украинских диверсантов в Крыму, и недавнего подрыва газопровода на полуострове – «уже документально установлено, что это агентура Главного управления разведки работала». В ФСБ также указали, что главной целью операции США по задержанию россиян в Минске в 2020 году был разрыв отношений России и Белоруссии, Украина была инструментом в ней. «Это, бесспорно, так. Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи – разрыв российско-белорусских отношений. Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много», – сказал представитель ФСБ «Украинцы в данном случае инструмент. Да, финансово, технически это все делали американцы... В данном случае этим инструментом была военная разведка и пятое управление департамента контрразведки СБУ. Собственно, их руками все это и сделано было», – добавил он, добавив, что «ГУР – это исполнители». В ведомстве также заявили, что Украина, осуществив операцию задержанию россиян в Минске в 2020 году, по сути, силами своих спецслужб совершила акт государственного терроризма. «Вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина, по сути, осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться», – сказал он. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему». Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!». В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Стало известно о помощи США Украине с задержанием россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 07:52

Фото: Россия 24/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. «По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», – передает РИА «Новости» текст репортажа. Телекомпания однако тут же оговаривается, что «высокопоставленный американский чиновник заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности». Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Россия и Белоруссия обсудили углубление интеграции в Союзном государстве 6 сентября 2021, 22:56 Текст: Антон Антонов

Состоялись телефонные переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщила пресс-служба российского правительства. Мишустин и Головченко рассмотрели «актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества» двух стран, а также процесс «реализации крупных совместных проектов в различных областях». При этом особое внимание стороны уделили задачам углубления интеграции в Союзном государстве, передает РИА «Новости». Накануне вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России. Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам» в 2020 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог объяснил реакцию белорусского общества на приговор Колесниковой 6 сентября 2021, 16:45

Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/REUTERS

Текст: Наталья Макарова

Политизация общества в Белоруссии резко снизилась, поэтому большинство не придаст значения этой новости. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Петровский, комментируя решение минского суда приговорить оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 10 и 11 годам лишения свободы. «Сторонники действующей власти положительно реагируют на решение в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака. Более того, с их стороны было непонимание, почему этот процесс так затянулся. Реакция же оппозиционно настроенного сообщества, особенно находящегося за границей, очевидна», – отметил эксперт общественного объединения «Белая Русь», минский политолог Петр Петровский. Остальные белорусы, по словам собеседника, представляют собой неполитизированную часть общества. «Эти люди отстранены от подобных тем, эту новость они просто не заметят. И таких граждан – большинство», – убежден эксперт. «Сейчас есть политически активное ядро действующего президента и активное ядро оппозиции, но в целом политизация граждан прошлого года нивелировалась, – отметил политолог. – К тому же узнаваемость Колесниковой не настолько сильна в белорусском обществе». Что касается заявлений западных политиков, недовольных приговором, то Петровский указал на то, что «руководство Белоруссии настроено на зеркальные ответы». По его словам, «это внутреннее дело Республики Беларусь – заниматься расследованием в отношении собственных граждан. А попытки западных стран высказывать свое мнение, влиять на ход судебного процесса и на общественное сознание лишь доказывают, что коллективный Запад видит в Белоруссии не равного партнера, а только объект собственной политики принуждения к своим ценностям, к геополитической лояльности». В понедельник Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Знак – в колонии усиленного режима. Члены президиума координационного совета белорусской оппозиции, сотрудники избирательного штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико Знак и Колесникова обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьями «заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» и «создание экстремистского формирования либо участие в нем». В начале августа суд приступил к рассмотрению в закрытом режиме этого уголовного дела. Оппозиционеры во время следствия находились под стражей. По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата власти неконституционным путем. По мнению следствия, основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, претендент на пост президента Бабарико ранее был приговорен к 14 годам колонии усиленного режима по обвинению в экономических преступлениях. Кремль подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске 8 сентября 2021, 13:46

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения телеканала CNN о причастности ЦРУ к прошлогодней операции украинских спецслужб по задержанию россиян в Минске, заявил, что такие следы есть. «Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске. Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему». Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!». В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Блинкен назвал «политически мотивированным» приговор Колесниковой и Знаку 6 сентября 2021, 18:39 Текст: Елена Мирошниченко

США считают «политически мотивированным и позорным» вынесенный в понедельник обвинительный приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, сообщается в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. «Соединенные Штаты осуждают политически мотивированный и позорный обвинительный приговор, вынесенный сегодня [в понедельник] белорусским оппозиционным деятелям Марии Колесниковой и Максиму Знаку... К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством полного пренебрежения со стороны режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко] к правам человека и основным свободам народа Белоруссии», – приводит заявление ТАСС. По мнению Блинкена, Колесникова и Знак «заслуживали прозрачного судебного решения по выдвинутым против них сфабрикованным обвинениям». «Мы вместе с партнерами-единомышленниками поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране», – считает госсекретарь. Он вновь призвал Минск «прекратить кампанию репрессий против народа Белоруссии за обеспечение соблюдения им своих прав внутри и за пределами Белоруссии, а также к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, включая Колесникову и Знака». Напомним, Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, приговорен к 14 годам колонии усиленного режима за экономические преступления. В Белоруссию прибыли Су-30СМ ВКС России 8 сентября 2021, 17:30 Текст: Елена Мирошниченко

В Белоруссию в рамках создания учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств прибыли самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил России, сообщила пресс-служба Минобороны республики. «На аэродром Барановичи (Брестская область) для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России», – приводит сообщение ТАСС. Ожидается, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства. Ранее Россия и Белоруссия обсудили углубление интеграции в Союзном государстве. В ЕС сочли необоснованными приговоры Колесниковой и Знаку 6 сентября 2021, 15:05 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз выражает сожаления в связи с приговорами Марии Колесниковой и Максиму Знаку в Белоруссии, Брюссель считает обвинения необоснованными, говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы ЕС. «Сегодня в Минске вынесены приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку… Их судили по необоснованным обвинениям… ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав человека и основных прав белорусского народа», – цитирует документ РИА «Новости». ЕС вновь повторил требования о «немедленном и безоговорочном освобождении всех политзаключенных в Белоруссии» и напомнил Минску о необходимости «придерживаться международных обязательств в рамках ООН и ОБСЕ». Приговор Колесниковой и Знаку осудило также правительство Германии. «Сегодняшние приговоры в отношении госпожи Колесниковой и господина Знака будут приняты к сведению. Они стали для нас символом беспощадного обращения при помощи репрессий и запугивания белорусским режимом оппозиционных политиков и гражданского общества, двумя самыми мужественными представителями протестного движения», – заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. «Правительство ФРГ осуждает необоснованные приговоры Марии Колесниковой и Максиму Знаку и инструментализацию юстиции для политических преследований в Белоруссии. Германия гарантирует Марии Колесниковой и Максиму Знаку и всем другим заключенным по политическим причинам в Белоруссии неограниченную солидарность. Правительство ФРГ требует освобождения всех политзаключенных в Белоруссии. Мы сохраним политическое давление на режим и продолжим активную поддержку белорусского гражданского общества», – передает ее слова РИА «Новости». Между тем защита членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии намерена обжаловать вынесенный им обвинительный приговор в Верховном суде Белоруссии. «Постановлен приговор в отношении Максима Знака и Марии Колесниковой, им назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и 11 лет лишения свободы соответственно. Этот приговор незаконный и необоснованный, он не основан на доказательствах. В ходе разбирательства по делу не подтвердилась ни их виновность, ни даже совершение тех преступлений, которые им вменялись. Естественно, защита будет этот приговор обжаловать, в десятидневный срок будут поданы апелляционные жалобы», – заявил адвокат Евгений Пыльченко, который на суде представлял интересы Знака. Юрист отметил, что «не было никакого экстремистского образования, никто не призывал к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». «Соответственно, не было преступлений и даже общественно опасных деяний. Поэтому приговор не может быть законным и обоснованным», – сказал адвокат. Напомним, Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, приговорен к 14 годам колонии усиленного режима за экономические преступления. Сейм Польши поддержал введение ЧП на границе с Белоруссией 6 сентября 2021, 21:24 Текст: Дарья Григоренко

Решение польского правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией поддержали 247 депутатов, 168 были против, воздержались 20. Сейм (нижняя палата парламента) мог бы отменить решение главы государства, если бы против выступило большинство депутатов. Однако правящую в республике партию Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» поддержали депутаты объединения «Конфедерация». Против выступили «Гражданская коалиция» и «Левые», передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в пятницу глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией. Распоряжение вступает в силу немедленно после публикации в «Официальном вестнике» и будет действовать в течение 30 дней. Главу Федерации хоккея Белоруссии дисквалифицировали на пять лет 8 сентября 2021, 15:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Федерации хоккея Белоруссии и председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков отстранен от спортивной деятельности на пять лет, сообщили в Международной федерации хоккея (IIHF). Срок дисквалификации Баскова начинается с 10 сентября. Функционер отстранен от всех видов хоккейной деятельности на национальном и международном уровнях. Дисквалификация Баскова закончится 9 сентября 2026 года, передает РИА «Новости». Решение по Баскову было принято по итогам расследования, проведенного дисциплинарной инстанцией IIHF в течение 10 месяцев. Было установлено, что Басков нарушил кодекс поведения IIHF, а также принципы Олимпийской хартии. Согласно релизу, Басков оказывал открытое давление на спортсменов из-за их политических убеждений, и злоупотреблял своим положением для поддержки режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также IIHF расследовала предполагаемую причастность Баскова к инциденту, приведшему к гибели гражданина Белоруссии Романа Бондаренко 11 ноября 2020 года. В итоге дисциплинарная инстанция пришла к выводу, что функционер мог присутствовать на месте событий, но доказательств его непосредственной причастности к произошедшему нет. Между тем Федерация хоккея Белоруссии считает недопустимой позицию IIHF по отстранению своего главы Баскова от деятельности за выражение гражданской позиции. Федерация заявила также, что в ближайшее время примет решение о целесообразности обжалования решения IIHF в CAS в Лозанне. Тем временем Басков после решения IIHF продолжит работу на посту председателя Федерации хоккея Белоруссии. Ранее министерство иностранных дел Латвии внесло в список лиц, которым запрещен въезд в страну, президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова и белорусского кикбоксера Дмитрия Шакуту. В Кремле исключили обсуждение Путиным и Лукашенко вопроса Крыма 8 сентября 2021, 14:21 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не будет затрагивать вопрос признания Крыма на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 9 сентября, сообщил главы государства Дмитрий Песков. «Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Путин и Лукашенко не планируют подписывать какие-либо документы по итогам переговоров. Ранее Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским лидером обсудит ситуацию в Афганистане. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции. Кремль отреагировал на сообщение о задержании россиянки в Минске 7 сентября 2021, 12:57 Текст: Алексей Дегтярев

Посольство России в Белоруссии делает все необходимое, чтобы помочь задержанной россиянке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан. Находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами», – цитирует Пескова РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь российского диппредставительства Алексей Маскалев сообщал, что Минск уведомил посольство России о задержании в Бресте россиянки Ирины Викхольм, обвиняемой в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Латвия отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде в годы войны 8 сентября 2021, 10:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Латвия отказала Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, сообщила генпрокуратура Белоруссии. «Генеральная прокуратура Латвийской Республики с безосновательной ссылкой на ст. 17 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года отказала в удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что генпрокуратура Белорусии в июне 2021 года уведомила компетентное учреждение Латвии, что следствие по делу направлено на установление фактов участия нацистов и их пособников из числа членов латышских легионов СС в истреблении населения БССР в течение всего периода оккупации республики. В ходатайстве сообщалось, что эти пособники нацизма добровольно вступали в ряды военно-полицейских и военизированных формирований. Они осознавали свои задачи в реализации планов уничтожения мирных жителей на территориях, оккупированных немецкими войсками, в том числе в БССР, а также в выполнении преступных приказов командования военных и полицейских подразделений фашистской Германии. Как добавили в генпрокуратуре, латвийскую сторону известили, что в стране и за ее пределами проживает около 400 бывших латышских легионеров СС, которые причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечности в годы Второй мировой войны. С ходатайством был передан список 22 бывших членов латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса. «Вместо содействия в изобличении военных преступников латвийские власти в ответ на просьбу о проведении процессуальных действий в отношении причастных к карательным операциям по истреблению мирного населения БССР латышскими легионерами СС сообщили, что «исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии», – отмечается в сообщении. Ранее первый памятник полицейским легиона «Ваффен СС» открыли в Латвии.