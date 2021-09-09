Пьяный сторож встретил приехавшего проверять строительство школы главу Приморья

Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал, что нашел лишь пьяного сторожа, когда внезапно приехал проверять ход строительства школы в поселке Волчанец. Видеозапись визита Кожемяко выложил в соцсети.

По словам губернатора, он «решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи», но в 18.30 на стройке не оказалось никого, кроме сторожа.

«Нахожусь на школе, на объекте, тут кроме в смерть пьяного сторожа, вообще ни одной живой души», – передает РИА «Новости» слова Кожемяко.

На кадрах видно, как сторож, явно не ожидавший увидеть главу региона, едва держась на ногах, пытается быстро открыть ворота, но ключ выпадает из его рук. Когда замок поддаётся, сторож, открывая ворота, падает на землю, затем с трудом поднимается и, шатаясь, открывает дверь. На замечание главы региона сторож отвечает, что у него «сегодня выходной».

«Мы неоднократно предупреждали строительную компанию, требовали усилить темпы работ, но результата, как видите, нет. Будем расставаться с такими подрядчиками», – пообещал глава региона.