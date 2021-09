Представитель Киева «по-английски» отключился от переговоров по Донбассу Пуск «Циркона» с АПЛ запланирован на октябрь 30 сентября 2021, 03:30

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

В начале октября планируется провести первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщил источник в ОПК. Пуск проведут в рамках летно-конструкторских испытаний с АПЛ «Северодвинск» Северного флота в Белом море с надводного положения. Пуск перенесли с сентября из-за мероприятий технической подготовки. В 2021 году хотят провести два пуска «Циркона» с АПЛ. В зависимости от результатов второй пуск могут провести «в ноябре из-под воды по морской цели». В 2022 году испытания продолжатся. Источник ТАСС заявил, что в ноябре 2021 года и в 2022 году также планируют испытания с надводного носителя. После начнется плановая поставка ракет Военно-морскому флоту. Напомним, успешно прошли летно-конструкторские испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота. В августе Минобороны в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» заключило первый контракт на поставку ракет «Циркон».

В МИД ответили на вопрос о российской визе для Нуланд 29 сентября 2021, 11:28

Фото: Rod Lamkey/CNP/Consolidated News

Photos/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну. «По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», – сказал Рябков, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. В Германии попытались оправдать финансирование проектов Навального 29 сентября 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

В Германии не отрицают, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги связанным с Алексеем Навальным структурам, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. «Этот вопрос поднимался и комментировался публично по официальным каналам. Показательно, что немецкие контрагенты не оспаривают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Алексеем Навальным, но отрицают при этом, что это делалось ими по указанию «сверху» в рамках их служебной деятельности», – заявил директор третьего европейского департамента МИД России в интервью РИА «Новости». По словам дипломата, «Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер». В начале сентября в комиссии Госдумы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России призвали изучить опубликованные в Сети данные о финансировании экстремистов в России иностранными посольствами. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила, что схемы финансирования проектов Навального через иностранные посольства – не фейк. Как сообщила дипломат, зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИД России уточнила, что большего всего подобных донатов шло через дипмиссии США и ФРГ, в процессе участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. Касперская об аресте по делу о госизмене главы Group-IB: У него был редкий вид бизнеса 29 сентября 2021, 18:14

Фото: Гавриил Григоров/фотохост-агентство ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Арест Сачкова – значительное событие для всей российской IТ-индустрии, его компания – лидер в таком редком направлении, как расследование компьютерных преступлений», – пояснила газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Касперская. В среду в Москве основатель компании Group-IB Илья Сачков был взят под стражу по делу о госизмене. «Сачков сам плотно работал с правоохранительными органами. Но пока непонятно, какие претензии у силовиков возникли к фигуранту», – отметила президент компании Info Watch Наталья Касперская. По ее словам, Group-IB – чуть ли не единственная компания в России, которая занимается поиском криминала в компьютерных сетях. «Они совершенно точно лидеры в этом направлении. Это довольно редкий и сложный вид бизнеса», – добавила она. Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.

Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью. По мнению Волкова, Сачков непричастен к преступлениям. «У нас нет доступа к секретной информации, никто нам ее не предоставляет», – цитирует нового руководителя радио «Говорит Москва». Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко предположил, что обвинения связаны с тем, что Сачков обслуживал и зарубежных клиентов, и российских. «Наверное, ему надо было разделять компании и самому определять, где находиться. Выйти за рубеж и сказать «здесь мы работаем на одних, а там на других», не получается. Здесь история международной сложности», – сказал Клименко в эфире радиостанции. Следствию необходимо разъяснить подозрения в отношении Сачкова, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, что «нет ничего хуже этого состава преступления», так как подобные дела, как правило, рассматриваются в закрытом режиме из-за содержащейся в материалах гостайны. «Но учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IТ-индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», – цитирует Титова РИА «Новости». Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких предпринимателей мира в возрасте до 30 лет. Он также является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД. По данным следствия, Сачков работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные, составляющие гостайну в области кибербезопасности, сообщил ТАСС вечером в среду источник в правоохранительных органах. По его словам, «работодателями» Сачкова могут быть спецслужбы сразу нескольких стран. «К делу Сачкова подключилась военная контрразведка ФСБ», – добавил он. Как уточняет собеседник агентства, Сачков помещен в изолятор временного содержания на Петровке. «Позже его отправят в СИЗО «Лефортово», где сначала поместят на карантин, а позже переведут в общую камеру. Ему подберут соседа, исходя из его характера и психологической совместимости», – рассказал он. Уголовное дело основателя Group-IB Ильи Сачкова о госизмене связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения, пишет «Лента.ру». Михайлова осудили за раскрытие ФБР способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Вместе с офицером ФСБ 14 лет лишения свободы получил бывший начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Основатель Group-IB арестован по делу о госизмене 29 сентября 2021, 10:58

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября 2021 года», – сказала Романова РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация о том, что накануне в московском офисе компании Group-IB прошли обыски. В ее пресс-службе уточнили, что сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня. В компании отметили, что не владеют информацией о причинах проводимых следственных мероприятий, передает ТАСС. По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких предпринимателей мира в возрасте до 30 лет. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД. Group-IB – один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, расследования высокотехнологичных преступлений, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в Сети со штаб-квартирой в Сингапуре. В военной части в Свердловской области погиб второй солдат-срочник за два дня 29 сентября 2021, 10:05

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Солдат срочной службы воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, найден мертвым, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что рядовой-срочник, по предварительным данным, якобы мог покончить с собой. Уточняется, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области, передает ТАСС. В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что военнослужащий найден мертвым, он мог покончить с собой. По данному факту начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что рядовому было 19 лет, он являлся поваром, передает «Интерфакс». Есть предположение, что он совершил суицид перед заступлением в наряд с табельным оружием. Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что солдат-срочник из той же части в Свердловской области заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Он был найден мертвым, погиб от удара током от опоры ЛЭП, на которую забрался, чтобы осмотреться. На Украине заявили о риске замерзнуть зимой без российского газа 29 сентября 2021, 08:49 Текст: Елена Мирошниченко

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа. «Давайте не обманывать друг друга – мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», –приводит его слова Life.ru. По словам Мураева, Украина сейчас вынуждена закупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. Он рассказал, что стоимость российского газа для Белоруссии составляет 135 долларов, Киеву придется платить за этот товар больше тысячи, «а это значит минус рабочие места, остановка предприятий». «А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане», – заключил Мураев, а также добавил, что главной угрозой национальной безопасности страны является «тупость». Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ. Раскрыт секрет невосприимчивости людей к COVID-19 29 сентября 2021, 15:59

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него. Ученые из Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго выяснили, что основной секрет заключается в пренилировании гена, то есть присоединении молекулы жира к белку, передает РИА «Новости». Эксперты считают, что такая модификация позволяет OAS1 «искать» вторгающийся вирус и «бить тревогу». Также, по их мнению, пациенты с «плохой» формой OAS1 значительно чаще заболевали тяжелой формой COVID-19, а вероятность летального исхода среди них была в 1,6 раза выше, чем среди людей с пренилированной версией гена. Эксперты считают, что новые мутации Sars-CoV-2 могут научиться обходить защиту этих генов. Ранее ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза» 29 сентября 2021, 16:59

Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

Претензии к Киеву по поводу нарушений миграционного законодательства ЕС справедливы, но этого недостаточно, чтобы лишить страну «безвиза», считает украинский политолог Константин Бондаренко. Об обсуждении вопроса о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдавии стало известно из внутренних документов Евросоюза. «На сегодняшний день лишение Украины «безвиза» маловероятно, потому что подобные решения принимаются не национальными правительствами, а Еврокомиссией, на уровне которой таких инициатив сегодня нет», – считает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Несмотря на то, что сразу несколько европейских стран высказывают озабоченность из-за частых нарушений миграционных правил, эксперт ожидает только ужесточения контроля над мигрантами, и «это будет воспринято как некий компромисс в рамках Евросоюза». «Эта озабоченность касается не только Украины или Молдавии, но и беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому национальные правительства, помимо ужесточения внутренних регламентов, будут требовать от Еврокомиссии выделения дополнительных средств на борьбу с нелегальными мигрантами», – прогнозирует политолог. Бондаренко считает претензии к Украине справедливыми из-за «частых нарушений» миграционного законодательства, но недостаточными для прекращения «безвиза». «Большинство украинцев, которые хотят остаться в Европе, легко могут воспользоваться трудовыми визами, тем более что в таких государствах, как Польша или Чехия, достаточно легко получить такие визы при общей нехватке рабочих рук. А из Польши или Чехии уехать во Францию, Данию или Ирландию уже не так сложно», – уверен эксперт. Ключевые страны ЕС подняли вопрос о приостановке «безвиза» для Украины, Грузии и Молдовы, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза, Германия, Франция и Италия жалуются на злоупотребление безвизовым режимом для незаконной миграции. А Прага заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября. В 2019 году Нидерланды первыми потребовали приостановить действие безвизового режима для Албании, но эта просьба была отклонена Европейской комиссией. Добавим, что в июле Евросоюз включил Украину в так называемый зеленый список и рекомендовал отменить ограничения на путешествия украинцев. Но конечное решение остается за государствами ЕС. США отреагировали на сообщения о пуске гиперзвуковой ракеты КНДР 29 сентября 2021, 05:32

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты серьезно относятся к сообщениям о любых новых вооружениях и внимательно изучают данные об испытаниях КНДР новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», заявил официальный представитель Госдепартамента США. «Мы в курсе этих сообщений. Мы работаем над тем, чтобы подтвердить, какого конкретно рода был недавний пуск, и мы тесно консультируемся с нашими союзниками», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США ТАСС. «Мы серьезно относимся к сообщениям о любых новых возможностях (в сфере вооружений), как мы говорили, мы осуждаем любые незаконные ракетные пуски, которые имеют дестабилизирующее воздействие на регион и международное сообщество», – подчеркнул он. Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) объявила о состоявшихся во вторник успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Во вторник в Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты. Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд, который, как предполагает Минобороны Японии, может быть баллистической ракетой, упал за пределами японской исключительной экономической зоны. При этом в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников. Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Кроме того, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР. Москва заявила о дискриминационных ограничениях на сессии ПАСЕ 29 сентября 2021, 08:18

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

МИД назвал дискриминационными ограничения на въезд и пребывание делегации России на сессии ПАСЕ из-за вакцины «Спутник V». В российском дипведомстве сообщили, что «всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости». «Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный», – считают в российском МИД. Собеседник агентства подчеркнул, что «это касается и наших представителей, прибывающих в Страсбург для участия в мероприятиях Совета Европы, включая его Парламентскую ассамблею». «Процедура получения разрешения на въезд для них чрезвычайно сложна. Им позволяется передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний. Выход в город запрещен», – отметили в МИД. «Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран», – подчеркнули в МИД. В МИД подтвердили, что ограничения связаны с тем, «что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства». «Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве», – подчеркнули в МИД. Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции. На Западе выдвинули новую версию попытки подрыва газопровода в Крыму 29 сентября 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму, согласно которой она могла быть выгодна Украине. По мнению обозревателя издания, Киев мог специально использовать для диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Как считает автор, это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в «подавлении крымскотатарского народа». Также она обратила внимание на тот факт, что нападение произошло до Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». «Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств», – подчеркнула Кади. Публицист выразила недоумение, почему крымские татары «не понимают, что их эксплуатируют». Также она напомнила, что на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский решил сравнить организацию с «супергероем на пенсии». «Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом», – отметила Кади. Ранее в ФСБ России сообщили, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами. 4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Определены самые популярные имена новорожденных в Москве 29 сентября 2021, 15:48

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Александр и Софья стали самыми популярными именами среди детей по итогам восьми месяцев 2021 года, рассказала исполняющая обязанности управления ЗАГС столицы Светлана Уханева. Уханева рассказала, что «самыми популярными именами для новорожденных в Москве по итогам восьми месяцев 2021 года являются Александр и София или Софья», также в пятерку популярных мужских имен вошли Максим, Михаил, Марк, Артем, передает ТАСС. «Среди женских имен для маленьких москвичек самыми популярными остаются София (Софья), Анна, Мария, Алиса. В тренде исконно русские имена – среди мальчиков теперь чаще можно встретить имена Ярослав, Гордей, Серафим, Лука, Савва, а среди девочек – Есения, Злата», – добавила она. Отмечается, что предпочтения москвичей в выборе имен для своих малышей с 2019 года практически не менялись, и даже в далеком 1961 году имя Александр, самое популярное имя на сегодня, было одним из распространенных. Но в то время многие родители, вдохновившись подвигом Юрия Гагарина, называли своих сыновей в честь него, имя Юрий было четвертым по популярности. Она также подчеркнула, что по сравнению с 2020 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Тимофей, Арсений, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Ева, Аделина, Есения, Мия. Реже москвичи стали давать своим детям имена Анатолий, Антон, Аркадий, Архип, Борис, Валентин и Валентина, Валерий и Валерия. Кроме того, популярность потеряли имена Светлана, Лариса, Лидия, Людмила, Тамара и Наталья. «Среди необычных имен у московских родителей для девочек популярны Стефания, Тэя, Евангелина, Амалия, Ариана, а для мальчиков – Христофор, Адемар и Роберт», – добавила Уханева. Ранее сообщалось, что москвичи в 2021 году начали давать сыновьям имена, связанные с мифологией и географическими названиями, например, Зевс, Тесей, Енисей, Байкал, а одному маленькому москвичу дали имя Байден. МВД заявило о рекордном спросе на российское гражданство 29 сентября 2021, 21:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Вера Басилая

С начала года гражданство России получили более 500 тыс. иностранцев, почти половина из запросивших – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны, заявила начальник миграционного управления МВД России Валентина Казакова. По ее словам, если динамика сохранится, то год по этому показателю будет рекордным. «Мы перейдем тот рубеж, который был в 2010 году: тогда 500 тысяч приобрели гражданство России. На сегодня в 2021 году мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше», – цитирует РИА «Новости» Казакову. По ее словам, рост числа желающих получить российское гражданство в МВД наблюдают уже несколько лет, за ним обращаются и много соотечественников, проживающих за границей. Почти половина из запросивших российское гражданство – граждане Украины и лица, проживающие на юго-востоке страны. Также среди желающих получить российское гражданство – граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана, уточнила Казакова. Ранее Казакова заявила, что в России на данный момент находятся порядка 7 млн иностранцев, число нелегальных мигрантов не столь значительно. Она также уточнила, что находящиеся в России нелегально иностранцы после 30 сентября могут быть удалены с территории страны. В Европе заявили об усталости от Грузии и от Саакашвили 29 сентября 2021, 17:12 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Европейские институты устали от тяжелой внутриполитической ситуации в Грузии, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, комментируя предстоящие в этой стране выборы. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В Грузии перед выборами «противостояние и насилие достигло очень опасного уровня», сказала депутат. Она отметила, что намерение экс-президента Михаила Саакашвили в день выборов вернуться из Киева в Тбилиси «не служит интересам Грузии, углубит политический кризис и нанесет вред демократическому имиджу Грузии». Этот имидж, по словам фон Крамон-Таубадель, в последнее время и так «серьезно пострадал» от неправильных решений правящей «Грузинской мечты». «У ЕС нет ни ресурса, ни желания работать по еще одному ненужному политическому кризису, который обязательно возникнет в случае возвращения Саакашвили. Об этом мы ему сказали. Такую же позицию разделяют другие институты Евросоюза», – заявила она. По ее словам, народ Грузии заслуживает «ответственных политиков» для «защиты интересов страны». В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции 29 сентября 2021, 08:59

Фото: Inpeth Videos/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Новую модель эволюционного механизма наследственности предложили ученые из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН и Тюменского государственного университета (ТюмГУ), следует из статьи в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. Заборные игуаны (род Sceloporus) – небольшие ящерицы, широко распространенные в Северной и Центральной Америке. Разные виды внутри этого рода сильно отличаются местами обитания, окраской и даже способами размножения: среди них есть как яйцекладущие, так и живородящие. Из-за разнообразия и многочисленности заборные игуаны пользуются популярностью у ученых, как объекты для изучения различных аспектов эволюции, передает РИА Новости. Внимание генетиков эти ящерицы привлекли благодаря большому разнообразию хромосомных наборов (число хромосом от 22 до 46), которые восходят к одному предковому набору из 34 хромосом. «Перестройки» хромосом, которые привели род к такому разнообразию, легко отследить, поскольку они сводятся к простым слияниям и разрывам, объяснили ученые. Это выгодно отличает заборных игуан от млекопитающих, у которых хромосомные различия между видами часто бывают более сложными и менее однородными. В новом исследовании ученых ИМКБ и ТюмГУ интересовало слияние хромосом, в особенности – половых. Половые хромосомы у заборных игуан того же типа, что у млекопитающих (две одинаковые Х-хромосомы у самок, пара из Х- и Y-хромосомы у самцов). Гипотеза, выдвинутая специалистами университета, по их словам, проливает свет на эволюционные механизмы трансформации хромосом, определяющие порядок приобретения видами тех или иных наследуемых признаков. «Мы предположили, что у разных позвоночных некоторые хромосомы становятся половыми или сливаются с половыми чаще, чем другие. Это имеет фундаментальное значение, проясняющее наиболее общие механизмы эволюции. Например, и на половых хромосомах человека есть «добавленные» элементы, которые раньше были частями неполовых хромосом», – рассказал ученый Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Артем Лисачев. Ученые выделили образцы ДНК из конкретных хромосом игуаны и нашли среди них те, которые «налипли» на половые хромосомы и стали с ними одним целым. Некоторые комбинации слившихся хромосом оказались уникальными, тогда как другие, по словам ученых, часто играют роль половых или слившихся с половыми у других видов. Например, среди «налипших» была обнаружена хромосомная пара, которая является половой у млекопитающих, а также у обычных ящериц (семейство Lacertidae). В будущем результаты исследования, как отметили авторы, вероятно, помогут усовершенствовать технологии, необходимые при сохранении генофондов редких и ценных видов, при выведении сортов растений и пород животных, а также при лечении генетических заболеваний, связанных с нарушениями половых хромосом. В дальнейшем научный коллектив продолжит проверку новой гипотезы на генетическом материале других видов. Для окончательного решения вопроса о закономерности или случайности слияний хромосом в конкретных комбинациях потребуется анализ генома многих видов как рептилий, так и птиц и млекопитающих, объяснили в ТюмГУ. Ранее были обнаружены признаки зарождения на Земле нового континента.