В Госдуме указали на истоки русофобии на Украине

Русофобская риторика украинских политиков происходит от концепции унитарного государства, ориентированного на Запад, заявил первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Каждый президент Украины – и [Владимир] Зеленский, кстати, – повторил на новом этапе этот путь. Каждый президент Украины, приходящий как кандидат от Востока Украины, как выразитель в какой-то мере его точки зрения, затем подчинялся иной логике под влиянием гораздо более консолидированной идеи – западной линии, западной тенденции на Украине», – цитирует Затулина РИА «Новости».

Причиной этому послужило то, что украинские политики «никакой другой концепции развития Украины не видят, кроме той, которая в свое время была предложена национал-радикалами и воспринята перебежчиками из Компартии как единственная существующая версия независимости Украины», добавил он.

Нескончаемый политический кризис страны, провалы украинских лидеров происходят из того, что «они есть жертвы избранной в начале независимости Украины политико-экономической, национальной модели ее развития как государства». «Они жертвы этой модели, и поэтому они все время совершают этот переход с Востока на Запад... Потому что в основе порочная модель, которая создает им проблемы», – добавил Затулин.

Он добавил, что речь идет об «унитарной» концепции страны, которая не меняется.

«Унитарное государство, надо обеспечить унитарность, нужно обеспечить самыми разными методами приоритет украинского языка и украинизации, нужно как можно дальше отплыть от России со всем добром, которое там осталось, своим и чужим... Вся идея Украины – долой всякую попытку федерализации, долой всякую попытку строить особые отношения между Россией и Украиной», – сказал депутат.

По его словам, проблема Украины укладывается в тезис «Отсутствие опыта государственности»

«Да, есть запрос на самостоятельность, он всегда был, 30% или больше хотят самостоятельно решать вопросы. Запрос есть, а возможностей нет и опыта нет... Нет опыта государственности, служения государству, умения отстаивать государственные цели, понимать, в чем пределы возможностей и в чем возможности вообще», – заключил Затулин.

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная.