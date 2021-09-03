Атомный реактор АПЛ К-19 нашли в Карском море Презентован проект Большого Северного морского пути 3 сентября 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в рамках Восточного экономического форума презентовал проект Большого Северного морского пути, который транспортно соединит страну от границы с Норвегией до границы с Северной Кореей. «Большой Северный морской путь от Мурманска до Владивостока играет важнейшую роль в обеспечении транспортной безопасности, связывает по морю европейскую часть России с Дальним Востоком. Это морской транспортный коридор, включающий территориальное море и исключительную экономическую зону Российской Федерации от морской государственной границы с Норвегией в Баренцевом море до морской государственной границы с Корейской Народной Демократической Республикой, включая акваторию Северного морского пути. Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества при реализации этого проекта как с российскими партнерами, так и с зарубежными коллегами», – передает РИА «Новости» слова Лихачева. Для реализации проекта «Росатом» и Минвостокразвития России на ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при развитии Большого Северного морского пути в целях обеспечения устойчивого роста экспортного, каботажного и транзитного грузопотока. «Предварительные оценки нам говорят, что мы можем удвоить перевозки по Северному морскому пути в горизонте до 2030 года, а после 2035 года выйти на сумму грузопотоков по большому северному морскому пути до 250 млн тонн», – сказал Лихачев. На сессии было отмечено, что удвоение грузоперевозок к 2030 году планируется до уровня 150 млн тонн, из которых 30 млн – транзитные грузы. Также на сессии были представлены материалы, что по итогам 2020 года по Севморпути перевезено 33 миллиона тонн грузов. В 2024 году планируется рост до 80 миллионов тонн. Ранее Росатом решил провести для школьников и студентов экспедицию на Северный полюс.

Пенсионерам начали перечислять одобренные на съезде «Единой России» выплаты 2 сентября 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Правительство в рамках реализации поручений президента Владимира Путина обеспечило решения съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты, указали в пресс-службе партии. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше – она стала 6,5%, а, как подчеркнул президент, на продуктовый набор для пенсионеров – еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», – пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Для получения 10 тыс. рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки. Исаев также отметил, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки. Как подчеркнул ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России. Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Эксперт назвал главный результат поездки Зеленского в США 2 сентября 2021, 11:50

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Текст: Елена Лексина

«Единственная большая победа Зеленского в ходе его визита в США – встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины после встречи с Джо Байденом похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2». «Если вспомнить все заявления Зеленского в США, то они выглядят, мягко говоря, непоследовательно. Буквально за день до встречи с Байденом Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов. «Согласно этой логике, Зеленский должен радоваться очистке своей страны от зловредного и ужасного российского газа. Но на следующий день он потребовал от Байдена санкций против России, если после запуска «Северного потока – 2» объемы транзита топлива через Украину снизятся. То есть Зеленский умудряется делать взаимоисключающие заявления в ситуации, когда все решения по «Северному потоку – 2» ранее были приняты на уровне Байдена и Меркель. И называет это «большой победой», – констатировал Корнилов. «Поэтому единственная большая победа, которой добился Зеленский – это личная встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед из США он не привез. Более того, он просил выделить Украине 277 млрд долларов на «план трансформации страны», а в реальности получил 60 млн долларов военной помощи и еще какие-то скромные деньги «на развитие демократии». Поэтому личная встреча с Байденом – это единственный осязаемый результат его поездки в Вашингтон», – полагает эксперт. Собеседник также указал на «забавную оговорку американского телеканала C-SPAN», который ошибочно назвал Зеленского «президентом Левински». «Насколько я понимаю, это была ошибка текстового редактора, поскольку на встрече президента Украины с главой Пентагона Остином был автоматический перевод, – уточнил он. – Но в общем-то это символичная оговорка. То, чем занимался Зеленский в Овальном кабинете, в некотором роде повторяет то, чем занималась Моника Левински с Биллом Клинтоном». Ранее Владимир Зеленский Ранее Владимир Зеленский заявил , что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Он назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения. Также Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». Кроме того, по его словам, США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Примечательно, что американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США. Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посол США в Грузии поставила под сомнение слова Лаврова 2 сентября 2021, 12:34

Фото: facebook.com/usingeo

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Посол США в Грузии Келли Дегнан высказалась по поводу нормализации отношений Тбилиси и Москвы, прокомментировав слова главы МИД России Сергея Лаврова на этот счет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Пока грузины не увидят конкретные шаги в отношении оккупированных территорий, заявления Кремля не имеют большого веса», – сказала она. «А я не вижу шагов на этом направлений», – отметила посол. Также, по словам Келли Дегнан, Россия «фактически» не отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией и ограничения на рынке. Накануне вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что «политическая нормализация (с Россией) проходит по деоккупации, отзыву признания Цхинвальского региона (Южной Осетии) и Абхазии, уважении такого фундаментального принципа международного права, как суверенитет и территориальная целостность в международно признанных границах». «Этого мы ждем от России», – сказал он, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что если Тбилиси желает нормально жить с Москвой как с соседом, то российская сторона готова к восстановлению отношений. Грузинский министр отметил, что российские руководители в последнее время часто высказывают желание восстановить отношения с Грузией. «Грузия тоже хочет восстановления отношений, но не за счет оккупации части наших территорий», – сказал Давид Залкалиани. «Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», – заявил Лавров. Он также заявил, что российская сторона задумывалась о введении безвизового режима для Грузии, но этому помешала грубая провокация в отношении депутатов Госдумы. «У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому, что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия», – напомнил глава ведомства. Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга 2 сентября 2021, 12:07

Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что США будут под предлогом допинговых нарушений пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя. «Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области. «Мы принимаем на международной арене все необходимые меры для оказания дипломатической, юридической поддержки российским спортсменам, тренерам и всем, кто занимается подготовкой наших сборных команд. И добиваемся прекращения какого-либо произвола в отношении наших атлетов, в том числе от решений, которые пытаются навязать по всему миру, далеко за пределами национальных юрисдикций», – передает ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, то Россия продолжит искоренять возможные допинговые нарушения в спорте. «Я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет, и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, а надо продолжать и юридическую работу, которой мы занимаемся, надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-либо допинговых нарушениях нашими спортсменами, и будем эту практику, как только мы заметим конкретные факты, продолжать искоренять», – сказал Лавров. По его словам, российские атлеты в Токио на деле доказали, что любые ограничения в символике для них бессмысленны. «Эти ограничения истекают в середине декабря 2022 года, и тогда у нас все будет. Но я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, но надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-то нарушениях», – сказал Лавров. «Я считаю, тот уровень мастерства, ту силу воли, которую мы сейчас видели у наших спортсменов в форме ROC, он сам по себе доказывает бессмысленность каких-либо искусственных ограничений наших спортсменов в чем бы то ни было. Мы готовы играть по правилам», – добавил министр. Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2» 2 сентября 2021, 14:51

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. «Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов – это газопровод «Северный поток – 2». Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок», – цитирует РИА «Новости» Миллера. Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – это экологический, а не политический или коммерческий проект. В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Сноуден предупредил об опасности проникновения в личные данные через смартфон 2 сентября 2021, 15:17 Текст: Алина Назарова

Компании-производители телефонов могут проникнуть в личные данные владельцев смартфонов, в частности, к таким незаконным мерам прибегает Apple, заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в рамках марафона «Новое знание». «Компания (Apple) переходит барьер, они начинают просматривать ваши телефоны и искать они могут все что угодно. Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе все что угодно. И даже если вы доверяете компании Apple,... как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, применят эту технологию (поиска информации в смартфоне), они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять», – сказал Сноуден, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас эта технология только запускается в США. «Как только Apple докажет, что это возможно, что они в состоянии искать какой-то определенный контент,... как только они скажут, что они могут увидеть, что у вас в файлах на телефоне, то это будет серьезным нарушением (приватности). Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ – нет», – отметил Сноуден. Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в Apple хотят искать незаконный, нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. «Они все это упаковывают в красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных, но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности», – сказал он. «Сейчас частные компании, которым вообще-то нечего делать в ваших личных данных, начинают разрабатывать методики, как хакнуть телефон, как получить доступ к телефону, и продают эти методики правительствам других стран», – предупредил Сноуден. Второй просветительский марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября. Захарова оценила подарок Зеленскому от конгрессменов США 2 сентября 2021, 22:33 Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение конгрессменов США подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому книгу «Легкая черепно-мозговая травма». В Telegram она сообщила, что «Зеленскому в США подарили книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма». Книгу издал «американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли ее украинскому президенту члены Конгресса». «Все-таки книга – лучший подарок, как ни крути», – заявила Захарова. Напомним, визит украинского президента Владимира Зеленского в США уже стал поводом для шуток. Так, пользователи Сети высмеяли фотографию президента во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров. А пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова назвали дикарем за фотографию, на которой он с высунутым языком «держит» монумент Вашингтону. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией после «врбетицкой размолвки» 2 сентября 2021, 19:56

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания», заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. «После врбетицкой размолвки наши отношения с России находятся на точке замерзания. Однако, потому что со [столь значимой] страной, [как] Россия, отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции», – цитирует ТАСС министра. Ухудшение российско-чешских отношений, по словам главы МИД, происходит как минимум с 2014 года. На них серьезно повлиял инцидент во Врбетице. «Совершенный отказ от [поддержания] отношений с Россией, к чему призывает часть политического спектра [Чехии], был бы недальновидным [шагом]», – считает Кулганек. Министр надеется, что в республике не будут обсуждать вопрос о закрытии чешского посольства в Москве. «Уверен, что сидеть за одним столом [переговоров] с российскими дипломатами – в наших [кровных] интересах. В конце концов, недавно так об этом заявил и бывший начальник Генерального штаба [ВС Чехии], бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, у которого мы, исходя из его многолетних взглядов, ожидали скорее [более] радикальный подход [к отношениям с РФ]. Надеюсь и поэтому, что [в Чехии] не будет открываться дискуссия о закрытии нашего посольства в Москве. Иметь дипломатическое представительство просто практическая необходимость», – подчеркнул министр. Кулганек поддержал действия чешских властей по отношению к России в связи с инцидентом во Врбетице. Впервые в современной истории, как подчеркнул он, удалось привести в паритетное соответствие числа сотрудников российского посольства в Праге с количеством служащих дипломатического представительства республики в Москве. На этом шаге давно настаивали чешские спецслужбы и ряд политиков. Глава МИД высказался за минимальное влияние политики на экономические отношения и культурные связи с РФ. Россия является для Чехии значимым торговым партнером, откуда в республику поступает стратегическое энергетическое сырье. Многие чешские предприятия локализировали производство на российской территории, напомнил он. «Новое выстраивание отношений с Россией будет длительным процессом. Будущие [чешские] правительства, [которые будут формироваться после предстоящих в октябре в Чехии выборов в нижнюю палату национального парламента], должны были бы попробовать это [выстроить отношения с РФ] и вести переговоры [с российской стороной], однако [их] результат нельзя предсказать…», – утверждает Кулганек. Ранее глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников. Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади». Директор «ракетного» института «Станкина» признался в многомиллионных хищениях 2 сентября 2021, 08:42

Фото: Новости на Первом Канале/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Директор Института технологического развития ракетно-космической промышленности (ИТР РКП) МГТУ «Станкин» Григорий Зусев, отправленный под домашний арест в Москве в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег, дал признательные показания, сообщил источник в правоохранительных органах. «После задержания Зусев дал следователям признательные показания в рамках предварительного расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в которых рассказал подробные сведения о совершенном им преступлении. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщил источник ТАСС. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Москве в рамках дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сотрудниками правоохранительных органов был задержан директор одного из институтов «Станкина» Григорий Зусев. Следователи обратились в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд назначил ему домашний арест до 2 октября. По данным источника агентства, доследственную проверку в отношении должностных лиц столичного вуза следственными органами инициировало Министерство промышленности и торговли, которое и заявило о признаках составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. Речь идет о нанесенном государству ущербе действиями должностных лиц «Станкина» в размере нескольких сотен миллионов рублей. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему космическая отрасль погрязла в халтуре. Савченко указала на «зраду» в визите Зеленского в Вашингтон 2 сентября 2021, 09:35 Текст: Алина Назарова

Украинский президент Владимир Зеленский вернется из США с «экономической зрадой (изменой)», заявила в эфире телеканала «Первый независимый» экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. «Если говорить простым языком: мы берем кредиты в США, чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим», – заявила экс-депутат, передает РИА «Новости». При таком развитии событий украинская экономика, по ее словам, продолжит падать, при этом страна «влезет» в кредит с процентами. «Это первая «экономическая зрада», это не поднимает экономику Украины», – выразила она мнение. Вторая «зрада», как считает Савченко, заключается в подписании меморандума по энергетике. По ее словам, это не первый меморандум по строительству энергоблоков АЭС, который Киев подписывает с другими странами, при этом каких-либо конкретных результатов достигнуто не было. Напомним, министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике. Между тем в августе Савченко говорила, что Украине следует как можно скорее отказаться от помощи США и Европейского союза и стать более самостоятельной. Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину 2 сентября 2021, 17:59

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Вера Басилая

Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставку туда вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», – цитирует ТАСС Захарову. Ранее Москва призвала Вашингтон не делать из Киева «антироссийское оружие», поскольку это может плохо кончиться. Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. Европейский бизнес выступил против санкций по «Северному потоку – 2» 2 сентября 2021, 08:30 Текст: Алина Назарова

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России выступает против экстерриториального применения санкций в отношении «Северного потока – 2», Европа должна сама определять стратегию по энергетической безопасности, заявил глава объединения в России Тадзио Шиллинг на полях ВЭФ. «Что касается такого вопроса, как компромисс относительно «Северного потока – 2», – мы всегда были сторонниками такой позиции, что мы против применения санкций и против экстерриториального применения санкций», – сказал Шиллинг, передает РИА «Новости». По его словам, «Европа сама должна решать свою стратегию по энергетической безопасности и что коммерческие проекты не должны санкционироваться со стороны третьих сторон». Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Украина впервые начала транспортировать британскую нефть 2 сентября 2021, 15:05 Текст: Евгения Шестак

Компания «Укртранснафта» впервые транспортирует нефть сорта Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов в Великобритании, для переработки на единственно действующем на Украине Кременчугском НПЗ, сообщила пресс-служба компании. «После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский НПЗ. Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу Одесса – Кременчуг», – приводит ТАСС сообщение компании. Отмечается, что нефть транспортируется на НПЗ с 1 сентября. По информации агентства Argus Media, торговая компания Northwind Trade, закупающая нефть для Кременчугского НПЗ, приобрела партию Flotta Gold в объеме около 78,6 тыс. В марте председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе. Хабаровская учительница извинилась за танец живота на школьной линейке 2 сентября 2021, 15:51 Текст: Евгения Шестак

Педагог дополнительного образования хабаровской школы №76 Юлия Марченко, станцевавшая танец живота на торжественной линейке в День знаний, выступила с объяснением своего поступка. Видео с обращением Марченко опубликовала мэрия Хабаровска во «ВКонтакте». Девушка отметила, что только недавно начала работать в школе, ведя уроки танцев, и принесла извинения всем недовольным зрителям, «у кого выступление вызвало какие-то негативные эмоции». По ее словам, на самом деле ее костюм был полностью закрытым – просто блики солнца создавали эффект голого живота. «Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства. Я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия», – рассказала педагог. Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись фрагмента с торжественной линейки, посвященной Дню знаний, которая проходила в одной из школ Хабаровска. На нем девушка в откровенном наряде исполнила перед учениками танец живота. Интернет-пользователи оказались шокированы выступлением. Хореограф, заслуженный артист России Егор Дружинин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил уместность танца живота на школьной линейке в День знаний. Власти начали изучать просьбу Роснефти о поставке газа в Европу 2 сентября 2021, 15:25

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Роснефть обратилась в правительство с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по «Северному потоку – 2», этот вопрос изучается. Новак подтвердил, что есть поручение президента рассмотреть этот вопрос, и оно отрабатывается. «Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом (вопрос) будет обсуждаться в правительстве», – сказал вице-премьер, передает «Интерфакс». Он не стал комментировать, позволит ли такой шаг снять ограничения на использование газопровода «Северный поток – 2» в рамках европейского законодательства. «На сегодняшний день наше законодательство сформировано таким образом, что у нас единый экспортер в России. Все, что касается других вопросов, требует рассмотрения», – сказал Новак. Ранее СМИ сообщали, что в середине августа глава Роснефти Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с Газпромом. В письме не содержалось однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. В то же время там указывалось, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»).