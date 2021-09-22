Психиатр оценил действия профессора Сыромятникова во время атаки на пермский вуз

«Главное, что действия профессора привели к тому, что никто не погиб», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-психиатр Кристо ван Меер, комментируя поведение профессора пермского вуза Олега Сыромятникова, отказавшегося прервать лекцию во время атаки на вуз. Его действия в критический момент активно обсуждаются в сети.

«Мне понятно поведение профессора Сыромятникова. Вероятно, он весьма выдержанный человек с высокой степенью самоконтроля и пониманием психологии толпы, а также возможных последствий панических настроений в больших группах людей, что может привести к невероятно кровавым последствиям, даже без стрельбы», – отметил врач-психиатр, врач-психотерапевт Кристо ван Меер.

По мнению собеседника, «профессор принял весьма взвешенное решение, забаррикадировавшись в аудитории и попытавшись предотвратить распространение волны паники среди студентов». «Если предположить, что студенты покинули бы аудиторию, пытаясь эвакуироваться из здания, они с большей вероятностью могли бы попасть под пули стрелка, нежели чем оставаясь в забаррикадированной аудитории», – полагает психиатр.

«Также, – добавил собеседник, – очевидно, благодаря действиям Сыромятникова, в аудитории не было паники, люди не прыгали из окон, не создалось давки на выходе, и никто не погиб».

Кристо ван Меер указал, что в освещении и оценке поведения профессора люди задают себе вопросы, как бы они повели себя в конкретной воображаемой ситуации. «Это в определенной степени спекулятивно, – считает психиатр. – так как никого из этих людей не было в момент стрельбы в аудитории, а был только профессор Сыромятников и группа студентов. Это совершенно прекрасная тема для хайпа в блогосфере, так как эта ситуация со стрелком – очень печальный и громкий повод, которым, к сожалению, готовы воспользоваться многие для наращивания своего социального капитала».

«Главное – что действия профессора привели к тому, что никто не погиб, а говорить о «если бы да кабы» можно до бесконечности, чем активно пользуются блогеры, увеличивая активность и охваты в своих аккаунтах», – добавил собеседник.

Собеседник также усомнился в том, что интерес профессора к творчеству писателя Федора Достоевского мог повлиять на его поведение в критический момент. «Когда нашей жизни что-то угрожает, все мысли о Раскольникове, братьях Карамазовых или боге автоматически становятся глубоко вторичными, так как остается всего два варианта действий: идти в атаку или бежать», – резюмировал врач.

Профессор Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, на которого пожаловались студенты из-за отказа останавливать лекцию и закрывать двери во время вооруженного нападения на вуз, рассказал, что следовал указаниям декана и старался сохранять общественное спокойствие.

Сыромятников – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики, профессор кафедры русской литературы. До увлечения наукой служил в уголовном розыске в звании подполковника милиции. В последние годы занимается изучением творчества писателя Федора Достоевского, автор многочисленных научных работ. Профессор отпустил длинную бороду и зачесывает волосы особым образом, чтобы внешне походить на великого писателя.

Утром в понедельник молодой человек открыл в ПГНИУ стрельбу. Погибли шесть человек, еще 20 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии. Подозреваемый – 18-летний Тимур Бекмансуров – был задержан. По информации РЕН-ТВ, во вторник ему ампутировали левую ногу до колена из-за образовавшихся тромбов. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Бекмансуров в сознание не приходил с момента задержания. Врачи опасаются на отказ внутренних органов, прежде всего почек.