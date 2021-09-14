В ОАЭ одобрили выдачу мультивизы для россиян Израиль решил упростить проверку документов туристов из России 14 сентября 2021, 10:43 Текст: Алина Назарова

Россия и Израиль создали рабочую группу между министерствами, чтобы наладить более простой механизм проверки документов российских туристов, заявил израильский министр туризма Йоэль Развозов. «Была такая проблема, и сейчас создана рабочая группа между министерствами, в которой мы пытаемся наладить этот механизм таким образом, чтобы было как можно меньше дискомфорта для тех людей, которые действительно приехали путешествовать», – заявил он, передает РИА «Новости». По его словам, в 2019 году Израиль посетили 350 тыс. туристов из России, и в стране сейчас намерены повышать количество потенциальных туристов из России. «Я знаю, сколько (туристов приезжает) из России в Израиль – в районе 350 тысяч в 2019 году было. Мы ожидаем, что эта цифра увеличится после того, как мы пройдем весь период пандемии, или, как минимум, найдем правильные механизмы, чтобы возобновить туризм. А сколько израильтян, не знаю, но есть очень много израильтян, у которых здесь родственники, это обоюдно, и там, и здесь, отношения очень теплые, как я уже сказал, даже на уровне друзей, семей, одноклассников. Поэтому есть все время поток, было 79 рейсов в неделю до пандемии, ожидаем еще рейсы, которые добавятся из разных других городов», – добавил он. Министр туризма отметил, что в перспективе могут появиться новые рейсы в Израиль с Дальнего Востока России. «Может быть, с Дальнего Востока, да, может быть, потенциальный рейс...» – сказал он. На данный момент авиасообщение осуществляется с израильскими аэропортами Бен-Гурион в Тель-Авиве, Рамон на юге страны, недалеко от Эйлата. «В России это Москва, Питер, Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону. Это то, что было в 2020 году до закрытия границ, сейчас сообщение только между Москвой и Тель-Авивом», – пояснил министр. Ранее сообщалось, что Израиль с 19 сентября вновь разрешит въезд группам туристов, прошедшим вакцинацию от коронавируса.

Власти Молдавии не стали предпринимать попыток договориться с Газпромом 13 сентября 2021, 22:18 Текст: Антон Антонов

Молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов, сообщила президент страны Майя Санду. Санду подчеркнула, что переговоры проходят в рамках «коммерческих отношений» между двумя компаниями, президент и кабмин Молдавии «не обсуждают вопросы поставок газа». «Мы увидим только результат их переговоров», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на TV8. Президент усомнилась в том, что «участие правительства позволило бы снизить цену на газ», поскольку «стоимость зависит от цен на мировом рынке». Санду отказалась следовать примеру своего предшественника Игоря Додона и самостоятельно заниматься урегулированием поставок газа, заявив, что «это не входит в ее полномочия». Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию дет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября. Напомним, Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Президент России Владимир Путин заявлял, что страны, которые заключили с Газпромом долгосрочные контракты, могут ликовать, учитывая нынешние рекордные цены на газ. Цена газа в Европе превысила 760 долларов за 1 тыс. кубометров. В Праге ответили на просьбу Киева выдать задержанного в Чехии Франчетти 13 сентября 2021, 21:06

Фото: кадр из видео

Текст: Дарья Григоренко

Киев уже запросил выдачу задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, решение будет принимать горсуд Праги, но сначала следствие установит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине. «Вопрос о возможности выдачи (Франчетти на Украину) будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Но сейчас должно состояться так называемое предварительное расследование, цель которого – выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты», – пояснил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает РИА «Новости». В свою очередь пресс-секретарь минюста республики Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже обратилась с просьбой о выдаче гражданина Франчетти. Он также подтвердил, что дело Франчетти находится на рассмотрении горпрокуратуры Праги. «Сейчас дело рассматривает горпрокуратура Праги, изучается предложение о помещении данного человека в предварительное заключение. Проводятся некоторые предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве», – уточнил Ржепка. Ранее посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием гражданина России. В выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом». Тем временем МИД Украины сообщил, что «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства – в частности, участие в российской оккупации Крыма». Задержан подозреваемый по делу об отравлении арбузом в Москве 13 сентября 2021, 17:14

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Сотрудник компании по обеззараживанию помещений задержан по делу о смерти двух человек после отравления арбузом, сообщили в ГСУ СК. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при дезинсекции в магазине, передает РИА «Новости». Ранее в арбузах из квартиры на Совхозной улице и магазина «Магнит» специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции. 10 сентября после отравления арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Позднее число пострадавших выросло до 11. Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. 13 сентября в крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти. Лавров прокомментировал задержание в Праге участника «Крымской весны» 13 сентября 2021, 14:10

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Москва рассчитывает, что в ситуации с россиянином Александром Франчетти Прага будет строго следовать закону и не станет поддаваться на политические провокации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Надеюсь, что здесь чешские власти будут строго следовать принципам законности и не будут поддаваться на политические провокации», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он также указал, что Чехия еще не проинформировала Россию о задержании Франчетти и предъявленных ему обвинениях. «Нет, по крайней мере, на момент, когда я приехал на эти переговоры, чешская сторона не информировала. Направлены соответствующие запросы по линии посольства РФ в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета. Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину... Может быть, это борьба с неонацистами в лице так называемых добровольческих батальонов, которые даже на Западе признаются незаконными. Мы хотим понять, о чем идет речь», – сказал он. В выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом». Тем временем МИД Украины заявил, что «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства – в частности, участие в российской оккупации Крыма». Адвокат: Тбилиси использует убийство российского сыщика в политических целях 13 сентября 2021, 22:14

Фото: mid.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я уверен: Грузия до сих пор не выдала Кочеткова в том числе по внепроцессуальным, чисто политическим мотивам: чтобы не входить в резонанс с решениями властей РФ», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов. Ранее в Грузии освободили из-под стражи уроженца Казани Ивана Кочеткова, которого СКР считает соучастником убийства следователя Евгении Шишкиной. «Тбилиси попросту захотел насолить Москве. Думаю, такой шаг грузинской стороны должен вызвать общественно-политический резонанс, поскольку он нарушает нормы уголовно-процессуального права и международных соглашений с участием России», – заявил председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», кандидат юридических наук Александр Карабанов – во время расследования он представлял интересы семьи погибшей Евгении Шишкиной. Комментируя прошение Кочеткова о политическом убежище, Карабанов указал, что не видит никаких оснований признавать этого человека «политическим узником», потому что действия подозреваемого носили, на его взгляд, исключительно уголовно-правовой характер – они были направлены против представителя власти. Карабанов также резко раскритиковал решение Тбилиси отложить решение об экстрадиции Кочеткова до тех пор, пока присланные из Москвы материалы о его виновности не изучат в ЕСПЧ. «Грузинская сторона обязана его выдать России в рамках международно-правовых конвенций и не приплетать сюда международную политически заинтересованную организацию. Судя по всему, Тбилиси пытается этим делом заработать себе несколько политических баллов на международной арене. Оставив Кочеткова у себя, Грузия распишется в своей несостоятельности в плане соблюдения международного законодательства», – возмутился адвокат. Карабанов уверен, что Москва будет бороться за то, чтобы фигурант был выдан нашему правосудию. «Убийство следователя – это вызов всей государственной системе, и он не останется безнаказанным. В частности, наша Генпрокуратура не спустит такое поведение грузинской стороне. Одним из инструментов в такой борьбе, несомненно, станет объявление Кочеткова в розыск по линии Интерпола, если он вдруг захочет уехать из Грузии», – сказал адвокат. Как стало известно в понедельник, россиянин Иван Кочетков, которого в нашей стране подозревают в соучастии в убийстве старшего следователя по особо важным делам МВД Евгении Шишкиной, освобожден из-под стражи по решению грузинского суда. Об этом сообщил адвокат Кочеткова Георгий Кондахишвили. «Кочетков действительно свободен уже давно. Истек максимальный срок содержания его под стражей – девять месяцев. Вместе с этим вновь повторяю, что обвинения в его адрес абсурдны», – сказал адвокат. Он добавил, что Кочетков попросил в Грузии убежище, пока этот вопрос не решен. Ранее Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова, признанного виновным в убийстве Шишкиной. Убийство произошло 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области рядом с домом Шишкиной. Спустя год СК завершил расследование дела, мотивом преступления была признана месть. Следователи считают заказчиком покушения IT-специалиста Ярослава Сумбаева. Как следует из материалов дела, поначалу Сумбаев привлек Ивана Кочеткова лишь для поджога автомобиля Шишкиной с целью запугивания. Позднее в одном из мессенджеров Кочетков начал отправлять будущей жертве текстовые угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о жертве. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления. К тому времени Сумбаев и Кочетков уже находились в Грузии. Осенью 2019 года грузинские власти выдали Сумбаева по запросу России. Летом прошлого года Кочеткова задержали в Грузии по аналогичному запросу. Сейчас в Грузии развернулась избирательная кампания перед назначенными на 2 октября муниципальными выборами, напомнил ранее газете ВЗГЛЯД адвокат Гела Николаишвили. «Наверно, власти не хотят спровоцировать дополнительную шумиху. Когда два года назад выдали известного хакера Сумбаева, по делу которого и задержан Кочетков, поднялся большой ропот – мол, России выдали очередную политическую «жертву», – напомнил адвокат. В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2» 13 сентября 2021, 12:09

Фото: Алексей Дружинин

/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу. Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости». «Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21. Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он. «Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod. Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2». Призвавший перейти на латиницу украинский секретарь СНБО сделал три ошибки в предложении 13 сентября 2021, 19:56

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Секретарь СНБО Алексей Данилов, который призвал отказаться от кириллического письма и перейти на латиницу, опубликовал пост на латинице, где сделал три ошибки в транслитерации украинского алфавита. «Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu «Radio Svoboda»)», – написал Данилов в Facebook. «В этом предложении несколько ошибок: согласно транслитерации слово «прочитав» (прочитал) необходимо передавать как «prochytav»; в словах «хто» (кто) и «послухав» (послушал) украинская х передается на письме сочетанием букв kh, а не одиночной x, как у Данилова», – пишет издание «Страна.ua». Отмечается, что Данилов также удивился, что во всем интервью пользователей Сети заинтересовал именно небольшой фрагмент об отношении к латинице. «Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя, который касался целесообразности внедрения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и небезразличных людей», – написал Данилов. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины. Химик: Мыть обработанные препаратом для дезинсекции фрукты и овощи бесполезно 13 сентября 2021, 21:04

Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Цигатрин и многие другие вещества, которые используют для дезинсекции практически не растворяются в воде, поэтому все фрукты и овощи перед употреблением необходимо очистить от кожуры, сказал газете ВЗГЛЯД доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин, комментируя массовое отравление москвичей после проведенной в продуктовом магазине обработки от насекомых. В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в результате исследования арбузов из квартиры погибших 61-летней женщины и ее 15-летней внучки, которые в пятницу плохо себя почувствовали после употребления ягоды, и из магазина «Магнит», где и были они куплены семьей, обнаружены следы вещества для дезинсекции – уничтожения насекомых. По данным СМИ, речь идет о веществе под названием цигатрин. Позже полиция задержала сотрудника, который нарушил правила при дезинсекции магазина: мужчина распылял средство прямо у открытых прилавков. «Дело в том, что этот цигатрин или цигалотрин – это достаточно сложное органическое соединение: циано эфир диметилциклопропанкарбоновой кислоты. Это вещество действительно обладает нервно-паралитическим действием и на насекомых, и на человека. Оно может проникать через кожу человека, кожуру овощей и фруктов, просачиваясь внутрь. То есть, например, кожура яблока или арбуза его не задерживает», – говорит Мустафин. Обрабатывать данным веществом продуктовые предприятия не запрещено, продолжает эксперт. Его очень часто используют в квартирах, и даже нередко применяют в сельском хозяйстве. Он отмечает, что цигатрин относят ко второму классу опасности. «В воде цигатрин и многие другие вещества практически не растворяются. Поэтому для того, чтобы избежать подобных случаев, нужно все фрукты, овощи есть без кожуры, в том числе и яблоки. Из арбузных корок делать цукаты тоже я бы не рекомендовал. И есть можно только красную внутренность арбуза, а белую мякоть, близкую к корке, тоже следует выбрасывать. Период полураспада этого цигатрина до 12 недель, поэтому ждать, пока он разложится, сложно», – заключил специалист. В Москве 10 сентября после употребления арбуза скончались пожилая женщина и внучка. Ягоду семья купила в магазине неподалеку от дома, который после инцидента закрыли. В этот же день с симптомами отравления госпитализировали мальчика, живущего по соседству. Позднее число пострадавших выросло до 11. По результатам аутопсии в крови погибших были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля. Россия впервые применила боевых роботов в реальных условиях 13 сентября 2021, 17:02

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

На совместных стратегических учениях «Запад-2021» Россия впервые применила ударных роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений, сообщило Минобороны России. «В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС. В Минобороны также добавили, что «Уран-9» вели боевые действия непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений и уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов. Кроме того, «Ураны-9» прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций. Боевые роботы «Нерехта» были задействованы для разведки и огневой поддержки подразделений. Эти роботы вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М. «Нерехта» также способен корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения. Для проделывания проходов в минных заграждениях совместно и инженерно-саперными подразделениями были задействованы робототехнические комплексы разминирования «Уран-6». Действия роботов обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», который позволяет обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника. Накануне Минобороны России сообщило, что навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Кроме того, массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Эксперты: Задержанием Франчетти Чехия подтвердила статус враждебного России государства 13 сентября 2021, 11:44

Фото: franchettialeksandr/Instagram

Текст: Наталья Макарова

«То, что Франчетти является сторонником воссоединения Крыма с Россией, является преступлением лишь на Украине. Причем здесь Чехия?» – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер, комментируя задержание в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. «Чехия подтверждает, что ее правильно включили в список недружественных России стран. Сам факт задержания россиянина по абсурдному обвинению украинской стороны показателен», – считает глава Союза политэмигрантов Украины, политолог Лариса Шеслер. «То, что Франчетти является сторонником воссоединения Крыма с Россией, является преступлением лишь на Украине. Причем здесь Чехия – непонятно, – отметила собеседница. – Кроме того, Франчетти не воевал с оружием в руках, не участвовал в событиях в Донбассе. Он был сторонником «Крымской весны», дежурил на перевале, препятствуя проникновению украинских диверсантов в Крым». Шеслер полагает, что «чешская сторона уже приняла решение о выдаче задержанного россиянина Украине». «В таком случае наверняка последует разрыв отношений между Москвой и Прагой, что больно ударит по экономике Чехии. А самого Франчетти, возможно, удастся включить в список для обмена удерживаемых лиц», – прогнозирует политолог. В то же время гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что «в последнее время из Праги поступило несколько заявлений, которые можно интерпретировать как нежелание Чехии идти на дальнейшую эскалацию с Россией». «Если это так, – рассуждает эксперт, – то выдача россиянина Украине была бы нелогичным шагом. Это спровоцирует новый виток кризиса в отношениях Праги с Москвой с негативными последствиями для Чешской Республики». При этом собеседник убежден, что Киев будет оказывать серьезное давление на Прагу. «В случае выдачи Франчетти, на Украине его ждет судебный процесс, причем Киев постарается его раздуть. В любом случае это может стать подарком для СБУ», – резюмировал собеседник. Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. К задержанному россиянину направили сотрудника консульского отдела посольства России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом». «Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после (проведенного в Киеве форума) «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», – сказал он. Если Франчетти депортируют в Киев и поместят в застенки Службы безопасности Украины, то данный факт станет не только вопиющим нарушением норм международного права, добавил Молохов. По его мнению, «отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей» за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников. Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США предсказали разрушение мира в случае войны с Россией 14 сентября 2021, 03:24

Фото: Federal government of the United States/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Хайтен назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами, которую видел мир в то время». Он подчеркнул, что СССР и США – «первые две великие державы, обладавшие огромным арсеналом ядерного оружия». Однако, как подчеркнул генерал, «с принципиальной точки зрения» США «никогда не воевали» с СССР, страны лишь сохраняли потенциал сдерживания. «Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», – приводит его слова ТАСС. Такая война «разрушит мир», сказал Хайтен, «разрушит мировую экономику», «это будет плохо для всех». Он считает, что в рамках стратегического диалога США «добивались неплохого успеха» с СССР, «а теперь и с Россией», с которой ведут «переговоры по стратегической стабильности». «И это касается не только ядерной сферы, но и космической», – сказал он. Генерал подчеркнул, что такого же рода стратегические переговоры на уровне Госдепа и Пентагона нужно вести и с Китаем, поскольку несмотря на все отличия у стран «есть фундаментальная общая цель, и это – никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой – это плохо». Глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард отметил, что впервые у США есть «два равных оппонента, потенциальных противника, имеющих ядерное оружие», прежде страна «никогда не оказывалась в подобной ситуации». По его мнению, «прежние методы работы не будут эффективны». «Очевидно, что это совершенно иная стратегическая ситуация, чем та, с которой мы имели дело с завершения Второй мировой войны, когда мы столкнулись с двумя сильными врагами в разных частях света», – сказал он. Ричард заявил, что «Китай совершил стратегический прорыв», его «масштаб расширения военных возможностей практически не имеет примеров в истории». Речь идет в первую очередь о ядерных вооружениях, но также касается обычных видов вооружений, космического и кибероружия. При этом Ричард отметил, что Россия «методично продолжает широкомасштабную модернизацию» своих вооруженных сил и «остается нарастающей угрозой». Напомним, бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. Блинкен обещал не бросать «напуганную до смерти» Украину 14 сентября 2021, 01:28

Фото: Ken Cedeno/Pool/

CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, отчитываясь перед конгрессменами о выводе США войск из Афганистана. Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посетил Украину. Он сказал, что украинские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев. Фицпатрик поинтересовался у Блинкена, готов ли Белый дом подтвердить, что сделает все возможное для поддержки «друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии». «Совершенно точно», – приводит ответ Блинкена ТАСС. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину» призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана. В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского 13 сентября 2021, 14:15

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Обсуждение статуса Крыма в ходе встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Нет, невозможно в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным. Поэтому такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Путин не собирается обсуждать с Зеленским вопросы войны и мира в Донбассе, поскольку Россия не является стороной этого конфликта. «Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях», – сказал он. Также Песков отметил, что вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов. Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Украинец попытался незаконно попасть на отдых в Крым 13 сентября 2021, 12:17 Текст: Евгения Шестак

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали гражданина Украины, предпринявшего попытку незаконного пересечения российской границы в обход установленных пунктов пропуска, сообщила пресс-служба ведомства. В стороне от пункта пропуска «Армянск» пограничный наряд задержал 24-летнего жителя Одесской области, при себе у него были наличные, спортивная сумка с одеждой, туристические принадлежности и палатка, передает «Интерфакс». «На нарушение российского законодательства пошел осознанно, понимая, что без документов, которые он ранее утерял, его не пропустят через границу», – отмечается в сообщении. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. На период расследования нарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в Крыму вынесли приговор украинскому военному Евгению Добринскому за незаконное пересечение российской границы и контрабанду наркотиков. Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму 13 сентября 2021, 13:58

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России. Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021».