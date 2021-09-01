Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

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Туристический сезон оказался лучшим для России

Российский юг оказался вне конкуренции Константин Михальчевский/РИА Новости
Летний отдых россияне провели в этом году в основном в России. Лидерами пляжного сезона стали Краснодарский край, даже несмотря на жесткие ковидные ограничения, и Крым. Они побьют прошлые рекорды по турпотоку. Для Крыма это вообще лучший сезон со времен развала Советского Союза. Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Земля и дети: Как в Северной Осетии добиваются справедливости

Беслан. Школа №1. Через год на этом месте должен быть воздвигнут мемориал Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Многие годы с деньгами здесь происходили очень разные вещи», и поэтому «придется резать по живому». А еще потому, что «у людей очень остро стоит запрос на справедливость». Такими словами и. о. главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло описывает то, что ему приходится делать каждый день. Ключевые объекты и стройки с и. о. главы региона посетил спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Украина обвинила Россию в планах отобрать подарок Сталина

Украинские ждут нападения на островок в Черном море president.gov.ua
Маленький черноморский остров Змеиный внезапно оказался в центре большой украинской политики. Здесь раздает интервью Зеленский, тут же проходят учения ВСУ по отражению десанта условного агрессора. Бывший замглавы Генштаба и экс-министр обороны открыто обвиняют Россию в желании оккупировать островок. Чем известен и ценен этот скалистый клочок суши близ устья Дуная и почему о нем вспомнили в Киеве? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Америка поворачивает дышло

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократический выбор – это приговор, который выносит большинство. А большинство, как мы понимаем, не всегда право. Демократия хороша, если чаша с идеологией равенства перевешивает чашу с идеологией превосходства. Подробности...

Самочувствие русских – это вопрос национальной безопасности

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если наше государство наконец-то заинтересовалось тем, как себя чувствуют русские в Киргизии и Казахстане, то тем более негоже нам терпеть обиды на собственной земле. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Что Америке делать с Байденом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Последние скандалы вокруг американского президента Джозефа Байдена показывают, что с ним нужно что-то делать. Вопрос только в том, что именно. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

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Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
  • До 10 тыс. рублей

  • 10-20 тыс. рублей

  • Более 20 тыс. рублей
Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
  • Да

  • Нет

  • Только, если его сделают выходным днем
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    Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

    1 сентября 2021, 10:15

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости страны, подчеркнув, что Москва придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Ваша страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах», – отметил в поздравлении глава российского государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также наращиванию плодотворного сотрудничества на всех направлениях. «Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии», – подчеркнул президент России.

    Узбекистан 1 сентября 2021 года отмечает 30-ю годовщину независимости страны.

    Днем ранее Путин поздравил киргизского лидера Садыра Жапарова с Днем независимости страны.


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    Стало известно об увольнении Путиным пяти генералов МВД
       31 августа 2021, 10:04
    Фото: 77.мвд.рф
    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел (МВД).

    По данным «Коммерсанта», со своих мест были уволены сразу пять генералов: двое из трех заместителей начальника московской полиции – Наталья Агафьева и Андрей Понорец, а также два генерала, занимавших высокие посты в центральном аппарате МВД. Один из них – Дмитрий Шаробаров, который более десяти лет руководил Главным управлением на транспорте МВД.

    От занимаемой должности освобождены начальник УМВД по ЮЗАО генерал-майор Юрий Демин и замначальника департамента госслужбы и кадров (ДГСЛ) МВД генерал-майор Виталий Краснов. 

    Издание уточняет, что некоторые генералы были уволены из-за своего поручительства за начальника камчатской полиции Михаила Киселева, попавшего под уголовное преследование за взятку и «превышение должностных полномочий».

    Ранее президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Следственного комитета России Ростислава Рассохова.

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    Путин подставил под сомнение версию убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым

    30 августа 2021, 16:10

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин заявил, что есть различные версии обстоятельств гибели митрополита Филиппа в Твери во времена Ивана Грозного, помимо утверждений о его убийстве Малютой Скуратовым.

    Эту тему затронули на встрече российского лидера с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава региона рассказал об инициативе передвинуть речной вокзал, построенный на месте снесенного в советские годы древнего Отроч монастыря, передает ТАСС.

    «Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа», – сказал Руденя.

    «Это только одна из версий», – заметил Путин.

    Митрополит Филипп (до пострижения в монахи – Федор Степанович Колычев) родился в Москве в 1507 году. Был поставлен на митрополичий престол в 1566 году, но после осуждения произвола опричников Ивана Грозного в ноябре 1568 года был низложен и заточен в тверском Отроч монастыре.

    В 1569 году он был задушен. В историографии убийцей митрополита традиционно называется Малюта Скуратов, а формальным поводом – отказ благословить опричников. В 1652 году Филипп был канонизирован Русской православной церковью.

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    Путин поддержал предложение Шойгу и подписал указы о выплатах военнослужащим и правоохранителям
       31 августа 2021, 10:54
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в 15 тыс. рублей военным-контрактникам, курсантам и сотрудникам правоохранительных органов.

    «В целях обеспечения социальной защиты лиц, проходящих службу в некоторых федеральных государственных органах постановляю: произвести прокурорам (за исключением военнослужащих), сотрудникам СК РФ (за исключением военнослужащих), сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей», – говорится в первом указе.

    Подчеркивается, что из единовременной выплаты нельзя удерживать средства по решениям судов и других органов.

    «В целях обеспечения социальной защиты отдельных категорий военнослужащих постановляю: произвести военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы, единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей», – говорится во втором указе.

    Согласно документу, из выплаты нельзя удерживать средства на основании приказов командиров воинских частей, а также на основании решений судов и исполнительных документов.

    Отмечается, что выплаты проводятся в сентябре 2021 года. Настоящие указы вступают в силу со дня подписания, 30 августа.

    Решение о единовременной выплате военнослужащим в 15 тыс. рублей после предложения главы Миноброны Сергея Шойгу принял президент России Владимир Путин. Также он посчитал необходимым распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, по инициативе президента единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей).

    Соответствующая тема обсуждалась на встрече Путина с представителями «Единой России» 22 августа, а также на съезде партии 24 августа. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на все выплаты понадобится порядка 500 млрд рублей.

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    В Кремле анонсировали визит Путина на космодром Восточный

    29 августа 2021, 14:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный», – передает его слова ТАСС.

    Глава государства на следующей неделе примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 2–4 сентября на острове Русский. Также президент посетит ряд других мероприятий во Владивостоке.

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    Путин рассказал об антителах к коронавирусу после прививки

    30 августа 2021, 14:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо.

    Руденя доложил президенту о проведении вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу.

    «У меня держатся все эти показатели хорошо», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее Путин заявлял, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. Он также призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID.

    Коментарии (3)
    Перспективы создания новой российской орбитальной станции решили представить Путину

    30 августа 2021, 09:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

    «Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», – передает РИА «Новости» слова Устименко.

    Ранее Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

    Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

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    Путин назначил посла России в ОАЭ

    30 августа 2021, 15:08

    Текст: Алексей Дегтярев

    Послом России в ОАЭ назначен заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Тимур Забиров, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    «Назначить Забирова Тимура Фахетовича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах», – цитирует указ президента ТАСС.

    Напомним, прежний российский посол в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в январе 2021 года.

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    Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

    30 августа 2021, 11:45

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», – сообщается на сайте Кремля.

    Также Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ провел телефонные переговоры с коллегами из Таджикистана и России, ожидаются переговоры с лидером Узбекистана. Главной темой обсуждений стала ситуация в Афганистане, передает БелТА.

    Отмечается, что речь идет о консультациях по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе в середине сентября. «Плюс выработка общей позиции по Афганистану», – подчеркивается в сообщении.

    Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки. Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

    Коментарии (3)
    Посол анонсировал подписание Путиным и Лукашенко дорожных карт по интеграции

    31 августа 2021, 11:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции, сообщил посол республики в России Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

    «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа (сентября) дожмем, и уже 9-го числа президенты [России и Белоруссии] встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», – передает ТАСС слова дипломата.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что рабочий визит Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября.

    Коментарии (3)
    Названа дата встречи Путина и Лукашенко в Москве

    30 августа 2021, 14:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в российской столице 9 сентября, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

    Главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

    В ходе встречи политики обсудят союзные программы, подготовленные правительствами стран, и другие вопросы двусторонней повестки, а также международную проблематику.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что рабочий визит Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября.

    Коментарии (8)
    Тверской губернатор попросил Путина присвоить звание «Города воинской славы» Бологому

    30 августа 2021, 14:54

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи с главой государства обратился к Владимиру Путину с просьбой присвоить городу Бологое звание «Города воинской славы».

    «Владимир Владимирович, подготовили письмо-поручение, прошу вас поддержать. Есть комиссия, мы понимаем, что процедура публичная, официальная, чтобы нас поддержали, просьба всех жителей – присвоить звание «Города воинской славы», – передает ТАСС слова Рудени.

    Как пояснил тверской губернатор, Бологое – единственный большой узел между Москвой и Санкт-Петербургом, который в годы Великой Отечественной войны не был занят фашистами и внес огромный вклад в Победу. «Волховский фронт, Калининский фронт, Белорусский фронт - это все снабжалось через город Бологое. Город старинный, люди очень трудолюбивые», – добавил глава региона.

    Игорь Руденя пояснил, что обращение о присвоении почетного статуса уже прошло необходимое согласование в различных инстанциях, получило заключение Академии наук. 

    Первое упоминание о Бологом относится к 1495 году. В 1851 году Бологое появилось на географических картах как станция Николаевской (Октябрьской) железной дороги, позднее, в 1879 году здесь было открыто железнодорожное техническое училище, которое являлось третьим по счету железнодорожным училищем в России. Население города составляет около 20 тыс. человек. За самоотверженный труд жителей в 1985 году город Бологое – единственный из пристанционных городов Советского Союза – был удостоен ордена Отечественной войны первой степени.

    Также Руденя попросил главу государства поддержать празднование 950-летия города Торопец, самого старого города региона, и выпустить соответствующее распоряжение. «Это тот город, где венчался Александр Невский. Мы хотели бы Вас попросить поддержать, выпустить распоряжение о праздновании в 2024 году 950-летия города Торопца», – сказал Руденя.

    Он добавил, что также в городе родился патриарх Тихон и генерал Алексей Куропаткин (командовал армией во время русско-японской войны).

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    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко

    30 августа 2021, 13:33

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы уже говорили, что в первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

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    Путин представил кандидатов на должность главы Северной Осетии

    30 августа 2021, 13:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии, в их числе действующий руководитель республики и два депутата, сообщил спикер заксобрания региона Алексей Мачнев.

    «Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова», – передает ТАСС слова Мачнева.

    Он отметил, что представление зарегистрировано в парламенте республики, в настоящее время началась работа по организации и проведению заседания парламента по выборам главы республики, которое состоится в единый день голосования 19 сентября.

    В августе оперативники задержали бывших главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева по делу о растрате. Они арестованы.

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    Песков ответил на вопрос о согласовании Путиным и Лукашенко дорожных карт по интеграции

    31 августа 2021, 12:58

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров 9 сентября дадут пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о согласовании лидерами стран дорожных карт по интеграции.

    «Я вам могу подтвердить, что действительно на 9 число намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву, состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли в сентябре лидеры подпишут все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года.

    Отвечая на вопрос, действительно ли документы будут подписаны и за счет чего удалось достичь компромисса, если удалось, представитель Кремля заявил, что не будет предвосхищать содержание этой пресс-конференции.

    «Единственное, также хочу обратить ваше внимание на то, что уже на протяжении нескольких лет в правительстве двух стран, с участием, кстати, глав государств, предпринимали очень активные усилия по согласованию вот этих программ. Удалось существенно продвинуться. Насколько, как и в чем, давайте дождемся глав государств, не будем забегать вперед», – заключил Песков.

    Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции.

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    Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости

    31 августа 2021, 10:43

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин поздравил киргизского лидера Садыра Жапарова с Днем независимости страны, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Отношения между нашими государствами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажен содержательный политический диалог, конструктивное сотрудничество на различных направлениях, а также эффективное взаимодействие в рамках ЕвразЭС, ОДКБ и ШОС», – сообщается на сайте Кремля. 

    Глава государства выразил уверенность в том, что Москва и Бишкек будут продолжать работать над развитием двусторонних связей. 

    «Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности на евразийском пространстве», – подчеркивается в сообщении.

    Ранее глава киргизского МИД Руслан Казакбаев заявил, что Киргизия намерена возобновить российско-киргизские проекты в области гидроэнергетики по реализации таких крупных проектов, как ГЭС Камбарата-1 и Верхне-Нарынских каскад ГЭС. 

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