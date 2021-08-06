Путин: Отсутствие флага и гимна на ОИ не повлияло на качество выступления наших спортсменов

|
6 августа, пятница | Последнее обновление — 21:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МВД объявило награду за помощь в поимке сбежавшего из ИВС Мавриди
Разделы
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона.
Подробности...
По революции иногда тоскуют даже умные и приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит?
Подробности...
Ядерное оружие, нравится нам это или нет, в головах людей постепенно переформатируется из роли вестника Апокалипсиса в нечто, после чего еще вполне можно жить. Хотя и не всем.
Подробности...
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...
Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...
Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
Путин: Отсутствие флага и гимна на ОИ не повлияло на качество выступления наших спортсменов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Отсутствие российского флага на Олимпиаде в Токио не повлияло на качество выступления российских атлетов, заявил президент Владимир Путин.
Он отметил, что использующаяся вместо российского гимна классическая музыка на выступлениях позволяет миру лучше узнать русскую музыку. «Пускай в мире знакомятся с российской классикой», – сказал он.
«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску», – цитирует главу государства ТАСС.
Президент выразил уверенность, что международные спортивные организации по-прежнему заинтересованы в проведении крупных соревнований в России после 2022 года.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Напомним, из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
Путин во время видеосовещания вызвал главу Минтранса в Кремль «прямо сейчас»
|
|
Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с министрами по видеосвязи пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать в Кремль «прямо сейчас».
Савельев попросил Путина оказать поддержку инициативе, позволяющей перевести в цифровой формат 90% перевозочных документов на автомобильном транспорте. Это должно ускорить передвижение товаров. Кроме того, министр поделился с главой государства другими планаи по цифровизации.
«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», – приводит слова Путина РИА «Новости».
В 2017 году Путин сравнил масштабы преобразований по программе «Цифровая экономика» с предпринятой в XX веке электрификацией. Частью программы является и повышение эффективности управления транспортными потоками и парковками. Так, уровень информатизации общественного транспорта в соответствии с утвержденным стандартом должен составить 100% к 2025 году.
Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпиады
Российские спортсмены лишились шансов занять первое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио.
Российская команда в общем зачете занимает шестое место, завоевав 16 золотых медалей. Первыми идут китайцы, в активе которых 34 золотые награды. Россияне в оставшиеся дни Олимпиады могут рассчитывать только на 17 золотых наград, передает ТАСС.
Ранее в пятницу велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали обладателями бронзовых наград в мэдисоне.
Между тем сборная России на ОИ-2020 превзошла достижение Игр-2016.
Журналист Кузичев ответил на обвинения МОК в связи с пародией на трансгендера-штангистку
|
|
Журналист и ведущий Анатолий Кузичев прокомментировал обвинения МОК в связи с пародией в эфире программы «Время покажет» на тяжелоатлетку-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии.
«Я лично от Международного олимпийского комитета ничего не получал, но, собственно, я с ними никаких договоров не подписывал, чтобы быть им чем-то обязанным. Присяг не принимал. И под хартиями тоже не подписывался. Тем не менее мне не очень понятна суть претензии. Там везде звучит (по крайней мере в публикациях) слово «оскорбление», чего не было. Была, конечно, насмешка, не будем лукавить. Был смех, конечно же», – уточнил Кузичев, передает RT.
Ведущий добавил, что своей пародией он выразил не только свое отношение к происходящему, но и отношение соперниц новозеландской спортсменки.
«Я еще и отражал мнение соперниц Лорел Хаббард – недавнего мужчины – по этому тяжелоатлетическому подиуму. Именно ее соперницы, профессиональные спортсменки, возмутились этой ситуацией. Она им тоже показалась нелепой и безумной. Соответственно, это безумие, эту несправедливость вопиющую я и отразил в этом демарше. Мне кажется, кто-то должен был это сказать, кто-то должен был это сделать. Потому что король на самом деле голый, и я оказался тем самым мальчиком, который на это обратил внимание прогрессивной общественности», – заключил Кузичев.
Ранее Международный олимпийский комитет подверг критике сюжеты российских телеканалов о новозеландской тяжелоатлетке-трансгендере Лорел Хаббард, которая выступила на Олимпиаде в Токио.
Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. На Олимпиаде выступающая в категории свыше 87 кг спортсменка не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке, даже взять стартовый вес.
Российский борец Сидаков завоевал золото на ОИ
Борец вольного стиля российской сборной Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весе до 74 кг на Олимпиаде в Токио.
В финальном поединке Сидаков победил белорусского спортсмена Магомедхабиба Гаджимагомедова, передает РИА «Новости».
Ранее российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 91 кг.
Белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ по «делу Тимановской»
В связи с «делом Тимановской» тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитации, сообщил Международный олимпийский комитет.
МОК заявил, что принял решение «в интересах благополучия белорусских спортсменов», остающихся в Японии, «и в качестве временной меры». Шимак и Моисевич «покинули Олимпийскую деревню», передает ТАСС.
Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин поручил проработать вопрос о льготных кредитах на частные дома
В перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 19 июля, глава государства Владимир Путин поручил к 1 декабря проработать вопрос о предоставлении льготных кредитов на индивидуальные жилые дома.
Поручение дано правительству России и Центробанку, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Им необходимо к 1 декабря «обеспечить возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов».
Также Владимир Путин поручил утвердить единый план достижения национальных целей развития до 2030 года.
Путин поручил утвердить единый план достижения национальных целей развития до 2030 года
|
|
Президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 год.
«Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», – говорится в тексте документа на сайте Кремля.
Кроме того, к 1 октября глава государства поручил утвердить «актом правительства Российской Федерации стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости», а также обеспечить внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования и методику расчета показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» национальной цели «Цифровая трансформация».
Канделаки попросила МОК помочь устроить интервью с трансгендером-штангисткой
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что ее канал «с удовольствием готов взять интервью» у тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард.
Канделаки заверила в Telegram, что на «Матч ТВ» ко всем спортсменам относятся с уважением. Если Международный олимпийский комитет «посодействует в организации такого интервью», канал «будет только рад», заявила она. «Неординарные истории нам интересны всегда», – говорится в сообщении.
Напомним, МОК заявил о том, что на российских государственных телеканалах стало больше комментариев, направленных против ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде. В частности, речь шла о комментариях в популярных ток-шоу в адрес тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард.
Российские гандболистки вышли в финал ОИ
Женская сборная России по гандболу обыграла норвежек и вышла в финал Олимпиады в Токио.
Встреча завершилась со счетом 27:26. В финале российская сборная, как и на Играх-2016, встретится с командой Франции. Матч состоится 8 августа, передает ТАСС.
Ранее россияне Красильников и Стояновский вышли в финал Олимпиады в пляжном волейболе. В решающем матче они встретятся с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом. Матч пройдет 7 августа.
Российский боксер Гаджимагомедов завоевал серебро Олимпиады
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 91 кг.
Россиянин уступил в финальном поединке кубинцу Хулио ла Крусу со счетом 0:5 и завоевал серебряную медаль. Медаль стала 60-й по счету для сборной России на Играх в Токио, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 кг. Сообщалось, что сборная России на Олимпийских играх в Токио превзошла свое достижение Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по числу наград.
На данный момент россияне занимают пятое место в медальном зачете: 16 золотых, 23 серебряных и 21 бронзовая награда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава МОК допустил новые санкции против белорусского НОК
Санкции по отношению к белорусскому Национальному олимпийскому комитету (НОК) еще могут последовать из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Будут ли еще санкции? Это решает дисциплинарная комиссия, процесс продолжается по этому делу. Еще ничего не закончено. Меры и санкции еще могут последовать», – сказал Бах, передает РИА «Новости».
Он также уточнил, что сейчас Тимановская находится в Польше. «МОК не в позиции поменять политическую позицию в стране. Это надо понимать. Наша ответственность – защищать спортсменов так сильно, как мы можем. И наказывать за нарушения, удалять тех, кто не следует нашим ценностям. Пару месяцев назад мы уже приняли решения. Лукашенко и его сын никакие аккредитации не могли получить здесь, под санкциями другие члены НОКа. мы выступаем против политических репрессий. Тимановская в Польше, мы в контакте с польским НОКом, они помогают нам поддерживать ее», – сказал Бах.
В пятницу МОК сообщил, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из олимпийской деревни из-за ситуации с Тимановской.
Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ заявили об обнаружении опасного штамма COVID в Японии незадолго до ОИ
Американское издание Daily Beast утверждает, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио Японский национальный институт инфекционных заболеваний (NIID) передал в Глобальную базу данных геномов вирусов GISAID информацию об обнаружении в стране опасного штамма коронавируса «лямбда», но широкой общественности сообщать о выявленной мутации до окончания ОИ власти страны не планировали.
Издание утверждает, что ученый из Японского института инфекционных заболеваний рассказал, будто штамм был обнаружен при проверке в аэропорту. Когда именно нашли мутацию, источник не сообщает, однако известно, что данные о выявлении штамма «лямбда» были переданы в GISAID 20 июля, передает РИА «Новости».
Формально об обнаружении мутации власти Японии не сообщили, отмечает издание.
«В Минздраве пришли к единому мнению, что эту информацию лучше сообщить после окончания Олимпийских игр. Было ли это потому, что они считали, что было бы лучше повысить осведомленность общественности, когда замедлится цикл новостей, или потому, что это может быть косвенно связано с Олимпийскими играми, а это постыдно – я не знаю», – приводит издание слова неназванного сотрудника института.
По данным GISAID, штамм «привез» в Японию путешествующий через США человек. Однако был ли это участник ОИ, не известно. Источники близкие к минздраву Японии рассказали, что заражение COVID-19 якобы было обнаружено у женщины, прибывшей из Перу в аэропорт Токио. После проведенного анализа выяснилось, что это был штамм «лямбда».
В свою очередь представитель минздрава Японии заявил, что штамм «лямбда» не попал в страну, так как зараженного обнаружили и поместили в карантин в аэропорту примерно 20 июля.
Как отметил сотрудник Японского национального института инфекционных заболеваний, раньше об обнаружении в стране штаммов коронавируса сообщалось в промежуток от трех до 11 дней.
Ранее были названы особенности штамма коронавируса «лямбда».
Напомним, российская каратистка Анна Чернышева не смогла выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус.
Российский боксер Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады
Российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 кг.
Отмечается, что 33-летняя россиянка уступила китаянке Ли Цянь в весе до 75 кг со счетом 0:5 и завоевала бронзовую медаль. Медаль стала 59-й по счету для сборной России на Играх в Токио, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сборная России на Олимпийских играх в Токио превзошла свое достижение Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по числу наград.
На данный момент россияне занимают пятое место в медальном зачете – 16 золотых, 22 серебряных и 21 бронзовая награда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин поручил правительству поддержать граждан с низкими доходами
Президент России Владимир Путин поручил правительтсву организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами, сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации... организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что доклад должен быть представлен 1 ноября, далее – один раз в полгода.
Ранее Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил до 1 октября утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 год.
Путин прибыл в Челябинскую область на совещание о ликвидации последствий пожаров
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Челябинскую область, где проведет совещание по ликвидации последствий стихийных бедствий и лично осмотрит пострадавшие от пожаров районы.
Также президент планирует встречу с главой региона Александром Текслером. В этот же день Путин направится в Башкирию – там он примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер», который был построен в Абзелиловском районе республики, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Инвестиционный проект по производству сухих строительных смесей был включен в перечень приоритетных проектов Башкирии, его реализация проходила в рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья, передает РИА «Новости». Ежегодно на заводе планируется производить до 240 тыс. тонн белого цемента и 100 тыс. тонн микрокальцита (помол известнякового камня), а также до 300 тысяч тонн сухих строительных смесей. Предполагается, что предприятие сможет выпускать до 700 тонн продукции в сутки.
Также в графике президента значится рабочая встреча с главой Башкирии Радием Хабировым.
Ранее Путин заявил, что на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах России. «Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране», – добавил президент.
|
|