Появились сведения о пострадавших в серьезном ДТП в Турции россиянах Пропавшего в Стамбуле россиянина решили искать на Принцевых островах 4 августа 2021, 11:11 Текст: Наталья Ануфриева

Российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, разыскивают на Принцевых островах и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле, рассказал его отец Федор Рагин. Рагин сообщил, что на данный момент «результатов поисков нет», молодого человека «ищут на острове Бююкада, куда он собирался поехать в день своего исчезновения, а также в Стамбуле по камерам», передает РИА «Новости». «Консульство нам помогает, полиция тоже работает. Подключили адвокатов. Мы тоже ищем с нашими друзьями», – добавил он. В генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для его поисков. Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Его отец предполагал, что россиянина могли задержать в ходе рейда по борьбе с нелегальными мигрантами.

Увеличилось число погибших россиян в ДТП с автобусом в Турции 2 августа 2021, 20:21

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Число погибших при аварии с туристическим автобусом в Турции россиян возросло до четырех, сообщил туроператор «Интурист». По его данным, в автобусе были туристы из Самары, пострадавшие размещены в четырех больницах, передает РИА «Новости». Туристов из других регионов в автобусе не было, уточнил «Интурист», сообщает ТАСС. Туроператор в связи с инцидентом открыл горячую линию. «Для родственников пострадавших открыта горячая линия. Номер: +905383933451», – сообщили в «Интуристе». Изначально сообщалось о трех погибших в аварии. СМИ ранее сообщали, что автобус по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Всего в салоне находилось 22 человека. Автобус направлялся в аэропорт Антальи. 800-летний Нижний Новгород переживает масштабное обновление 3 августа 2021, 16:59

Фото: предоставлено пресс-службой правительства

Нижегородской области

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Андрей Резчиков

Преобразований, которые проходят сейчас в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к юбилею города, не было даже во времена СССР, говорят его жители. Ход подготовки города к 800-летию уже проинспектировал Сергей Кириенко, который возглавляет оргкомитет по подготовке юбилея. После масштабной реконструкции Нижний обещает стать «символом средней России». Председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, нижегородский губернатор Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценили подготовку города к юбилею. Напомним, что главные торжества состоятся уже через несколько недель – 19–21 августа. Гостей интересовало то, как проходит реконструкция Нижегородского кремля, как ведется благоустройство местного «Арбата» – Большой Покровской улицы и площади Максима Горького. От Большой Покровской до другой центральной улицы, Ильинской, гости проехали на ретро-трамвае, который шел по маршруту № 2 (идет по кругу почти через весь город). Кириенко также оценил темпы благоустройства территорий вокруг Нижегородской ярмарки и на Стрелке у слияния Оки и Волги. «С одной стороны, 800-летие – это дань памяти предков, которые создали этот удивительный город и внесли уникальный вклад в историю нашей страны. С другой стороны, 800-летие – это праздник не про прошлое, а про будущее. То, что создается сегодня, в канун 800-летия, меняет инфраструктуру города», – отметил Кириенко. По оценке председателя оргкомитета по подготовке к юбилею, проделанная в городе работа стала «восстановлением исторической справедливости». Кириенко обратил внимание на колокольню, восстановленную в Нижегородском кремле на месте разрушенной в прошлом веке. Он также акцентировал внимание на обустройстве Стрелки – одной из главных природных достопримечательностей в историческом центре Нижнего Новгорода. «Нижний Новгород удивителен по архитектуре, по своему ландшафту, – подчеркнул Кириенко. – Программа, которая сейчас реализуется к 800-летию, позволяет это увидеть не только тем, кто здесь вырос, знает этот город, влюблен в него, но и тем, кто приехал в Нижний Новгород впервые, потому что она открывает пространства. Когда-то у меня была мечта, чтобы Стрелка стала открытым пространством и здесь могли гулять все горожане и гости города. Сейчас она становится реальностью, потому что от памятника Ленину через пространство Нижегородской ярмарки по Окской набережной можно будет прийти на место, где открывается абсолютно уникальный вид». «Создается принципиально новое пространство, и меня очень радует, что оно абсолютно открытое, оно как раз про отказ от заборов, которые ограничивали свободное передвижение людей», – сказал председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Кириенко вместе с губернатором Никитиным и полпредом Комаровым также посетил «Квартал Трех Святителей» в исторической части города, названный по имени Трехсвятительского храма. Здесь находится сразу 24 объекта культурного наследия местного значения и три – федерального (это дома, связанные с жизнью писателей Максима Горького и Владимира Короленко). Еще год назад квартал находился не в лучшем состоянии, заметил Никитин. «Благодаря совместным усилиям волонтеров фестиваля «Том Сойер Фест», правительства области, администрации города, домоуправляющих компаний удалось изменить ситуацию, – рассказал губернатор региона. – Большая работа была проведена с собственниками и жителями исторических домов. В результате получилось очень уютное место, где приятно провести время с семьей, ощутить атмосферу старого города, где жили Горький и Короленко, попить чаю в рамках фестиваля». «Здесь мы впервые мы опробовали механизм инвестиционного соглашения с целью сохранения объекта культурного наследия. За счет привлечения ресурсов из различных источников удается создавать единое пространство», – добавил Никитин. «Помню, как при восстановлении церкви Трех Святителей мы вывозили отсюда мусор, проводили субботники. Уверен, что у многих людей с этими местами связаны истории, которые могли бы быть интересны школьникам», – заметил Кириенко. Напомним, что глава оргкомитета по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода хорошо знаком с городом. Он учился здесь в институте, работал на судостроительном заводе «Красное Сормово», был избран в тогда еще Горьковский совет народных депутатов. В 2000–2005 годах Кириенко были полпредом президента в Приволжском федеральном округе, центр которого находится в Нижнем Новгороде. Кульминация юбилея города придется на 21 августа. «Площадки для празднования будут не только в центре, но и во всех районах Нижнего Новгорода, – рассказал Кириенко. – Готовится очень красивая программа празднования, и все артисты, которые выступают на центральной сцене, на Нижневолжской набережной, потом поедут в районы Нижнего Новгорода. Это уважение к жителям, потому что главное богатство города – это люди, которые здесь живут». «Празднование 800-летия повышает известность и туристическую привлекательность Нижнего Новгорода, но для меня принципиально важно, что юбилей прежде всего для нижегородцев», – добавил руководитель оргкомитета юбилейных торжеств. «Празднование 800-летия повышает известность и туристическую привлекательность Нижнего Новгорода, но для меня принципиально важно, что юбилей прежде всего для нижегородцев», – добавил руководитель оргкомитета юбилейных торжеств. На подготовку к юбилею в общей сложности выделяется более 32 млрд рублей, 12,3 млрд из которых предоставляется из федерального бюджета. «Это подчеркивает авторитет и значение Нижнего Новгорода для нашей страны, уважение, с которым федеральное правительство относится к городу и его жителям. Не помню других примеров за последнее время, чтобы настолько значимая сумма выделялась из бюджета на поддержку и развитие городской инфраструктуры и подготовки к празднованию», – отметил Кириенко. «Таких преобразований в Нижнем Новгороде не было никогда. Ни в советское время, когда наш город назывался Горьким, ни 15, ни 20 лет назад, – сказал газете ВЗГЛЯД Юрий Лебедев, который руководил Нижним Новгородом в 1998–2002 годах. – Приятно видеть фейерверки, радуют гастроли артистов, которые приезжают выступать в Нижний. Но для меня важнее то, что сделано в этом году в городе, что делается и что еще будет сделано – это впечатляет. Это новые улицы, новые общественные пространства, парки – например, большой парк «Швейцария», виадук в Сормовском районе на улице Циолковского. Жители уже оценили эти новшества». После чемпионата по футболу 2018 года, который в том числе принимал Нижний Новгород, складывалось впечатление, что больше масштабных преобразований в городе не будет, заметил Лебедев. «Мы думали, что не все коту масленица. Но мы ошиблись. И в этом случае было приятно ошибиться. Потому что начиная с 2018-го каждый год порядка 23–38 млрд рублей приходит в область», – отметил экс-глава города. Празднование 800-летия Нижнего Новгорода стало отправной точкой для развития всего региона, подчеркнула директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина. «К примеру, в рамках только первого этапа программы благоустройства и комплексного обновления «Среда-800» мы улучшаем 13 общественных пространств ­– это набережные, скверы, парки. При этом нам важно не просто реконструировать город, но и дать ему проявлять свои исторические и культурные смыслы», ­– пояснила собеседница. По словам Шориной, формированием технического задания и концепции для проектов занимались ведущие региональные архитектурные бюро совместно с экспертным сообществом. «Кроме того, нами ведется общественный контроль над реализацией заложенных идей: для людей, не вовлеченных непосредственно в работу, проводятся экскурсии на стройки, чтобы нижегородцы были участниками процесса обновления города, а не просто конечными пользователями созданных благ», – подчеркнула специалист. Подготовку к 800-летию города она охарактеризовала как репетицию проведения системных изменений, которые в итоге будут применены при общих инфраструктурных улучшениях региона, поскольку, кроме реставрации объектов культурного наследия, в городе ведется ремонт многоквартирных жилых домов, приводится в порядок дорожный фонд. «Все наработанные в ходе подготовки к празднованию 800-летия Нижнего механизмы – проявление локальных контекстов вкупе со следованием глобальным трендам по улучшению городских пространств и инфраструктуры – будут применены в масштабах региона», – указала эксперт. Кроме того, по ее словам, празднование 800-летия Нижнего выходит за границы региона: власти Екатеринбурга, Башкирии, других городов и регионов интересуются тем, как регион проводит столь масштабную работу. «Празднование 800-летия легло в единую общую программу благоустройства Нижнего Новгорода, которая началась с момента подготовки чемпионата мира – 2018. Уже тогда в городе началось строительство метро, дорожных развязок и благоустройство основных объектов. Но в последние месяцы особенно заметны масштабы благоустройства, – отметил нижегородский политический обозреватель Андрей Вовк. – Отстраивается не только центр, как это было раньше. Сейчас большое внимание уделяется всем районам города. 800-летие стало не элитным, а народным праздником». По мнению собеседника, юбилей станет стимулом для дальнейшего благоустройства города. «Если к 800-летию было привлечено около 23 млрд рублей, то инфраструктурных кредитов – на 65 млрд. Эти деньги пойдут на строительство четырех станций метро, обновление исторической части города и общественного транспорта, на развитие районов. У нас идет «пятилетка» благоустройства. Это сильно ощущается», – отметил собеседник. Вовк добавил, что повышение туристической и инвестиционной привлекательности Нижнего Новгорода сказывается на всем регионе. В области появились особые экономические зоны, например «Кулибин». Идет активное промышленное развитие в Выксе. «В Нижнем Новгороде уже забиты все гостиницы. Люди едут в соседние районы, на озеро Светлояр, в село Хохлома, кто-то – в Дзержинск, где на Оке находится башня Шухова. Таких мест очень много. Развиваются водные прогулочные маршруты на катерах на воздушной подушке. Можно съездить на день в Макарьево, посетить исторический город Городец. Инвесторы придут чуть позже, понимая, что все готово для них», – прогнозирует обозреватель. Вовк убежден, что для федерального центра Нижний Новгород имеет особое значение. Об этом говорит объем выделенных из бюджета средств на празднование 800-летия города. «Невозможно не вложить средства в Нижний Новгород. Мы проводили исследование и выясняли отношение к городу. Для кого-то это купеческий город, для кого-то – исторический центр. Нижний Новгород – это классическая средняя Россия. Тут есть все: и научный городок, и история и т. д. Открытки с его изображением можно показывать туристу из любой точки мира и говорить: «Это Россия». Нижнему Новгороду невозможно не уделять внимание с точки зрения федерального уровня», – подытожил Вовк. Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в Турции 3 августа 2021, 16:49

Фото: AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину и нескольким другим мировым лидерам за помощь в борьбе с лесными пожарами. «От имени моей страны я хотел бы выразить особые благодарности президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за их неизменную поддержку с самого первого момента [возникновения пожаров]», – цитирует Эрдогана ТАСС. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Отец пропавшего в Турции россиянина предположил его судьбу 2 августа 2021, 12:08

Фото: fotototo/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина Макара Рагина могли задержать в ходе рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, сообщил его отец Федор Рагин. «Как мы узнали, как раз 28 июля в Стамбуле была массовая облава на нелегалов, было много задержаний. Причем забирали всех, у кого не было с собой паспорта. Макар не имел с собой паспорта, у него была только карточка с видом на жительство в Литве, где он учится», – пояснил Федор Рагин РИА «Новости». Он добавил, что его сын мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта. Сейчас семья Макара, полиция Турции и российские дипломаты проверяют миграционные центры. Ранее сообщалось, что Макар Рагин пропал в Стамбуле около пяти дней назад, в отеле, где он проживал, остались его вещи и документы. Молодого человека ищет полиция, ей помогают российские дипломаты. Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла связанная с РПК организация 1 августа 2021, 20:32 Текст: Елена Мирошниченко

Признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране, сообщает турецкая газета «Ени шафак». Издание отмечает, что организация она связана с также признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана (РПК), передает ТАСС. Организация заявила, что ее сторонники пошли на поджог лесов, «поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем». Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган назвал поджоги вероятной причиной лесных пожаров, в результате которых несколько человек погибли и сотни людей пострадали. Он объявил зоной бедствия пострадавшие регионы страны. В тушении пожаров участвуют российские противопожарные самолеты Бе-200. При этом СМИ сообщили, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы новые пожары. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших. В Анталье перевернулся автобус с предположительно российскими туристами 2 августа 2021, 19:33

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Текст: Елена Мирошниченко

Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в Турции в провинции Анталья, сообщает газета Milliyet. В результате ДТП погибли три человека, еще 16 пострадали. Издание сообщает, что инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся, сообщает РИА «Новости». Пострадавшие направлены в больницы. Ранее в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус, по предварительным данным, в нем находилось 45 человек, из них десять госпитализированы. В ДТП с автобусом в Турции погибли три россиянина 2 августа 2021, 19:55

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Текст: Елизавета Булкина

При столкновении туристического автобуса с бетонным ограждением в Анталье погибли три гражданина России, еще пять получили тяжелые ранения, сообщили в российском генконсульстве в Турции. «Второго августа в районе Манавгата около 18.00 произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», – передает слова представителя генконсульства РИА «Новости». К месту ДТП направился сотрудник консульства для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП. «Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам. Держим вопрос на контроле и о развитии ситуации сообщим дополнительно», – добавили в дипмиссии. По данным туроператора «Интурист», детей среди погибших нет. Всего в автобусе находилось 22 туриста из России, в том числе девять детей. Представитель «Интуриста» уточнил, что автобус перевернулся на главном шоссе в районе Манавгавта, он следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи». СМИ ранее сообщали, что автобус по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. Появились сведения о пострадавших в серьезном ДТП в Турции россиянах 3 августа 2021, 22:21 Текст: Антон Никитин

Из стационаров в Турции выписаны 15 пострадавших в ДТП россиян, еще пятеро остаются в больнице в состоянии различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе Минздрава России. «На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», – приводит текст сообщения ТАСС. Напомним, в понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов из Самарской области. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения. Россия запросила у Турции информацию о причинах ДТП в Анталье. В «Интуристе» сообщили, что первые десять туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа. В АТОР раскрыли стоимость туров в Египет 2 августа 2021, 15:27 Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость среднего all-inclusive-тура на двоих в Египет, которые возобновятся с 9 августа, составит 70 тыс. рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россияне смогут попасть на курорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин «Ридусу». «Рейсами в Египет смогут воспользоваться не менее 30 тыс. туристов в месяц. Этого, конечно, не хватает, потому что потенциальный спрос намного выше. Мы надеемся, что к сезону, а сейчас в Египте еще не высокий сезон, оперативный штаб увеличит квоты. Но даже сейчас уже много доступных туров. Средний чек по турам – 70 тыс. рублей на двоих в отель три звезды по системе «все включено», включая перелет. 80–90 тыс. рублей – в отель четыре звезды, 100-120 тыс. – в отель пять звезд», – указал Горин. Он пояснил, что продажи туров стартовали 30 июля. По его словам, россияне не спешат аннулировать туры в Турцию, несмотря на лесные пожары в этой стране. «Новые продажи тоже идут хорошо. Это объясняется высоким сезоном. В сезон отпусков планы туристы не меняют. Конечно, интересуются. Мы показываем видео из каждого отеля. Турецкие отели сейчас специально с воздуха снимают обстановку, чтобы в онлайне видеть реальное положение дел», – сказал он. За июль, по данным Горина, на побережье Антальи отдохнули 547 тыс. российских граждан. Напомним, президент России Владимир Путин в июле отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. В АТОР предсказывали высокий спрос на туры в Египет со стороны российских туристов. Россияне из-за пожаров стали реже летать в Турцию 2 августа 2021, 16:56 Текст: Елена Мирошниченко

Спрос на туры в Турцию из-за лесных пожаров снизился среди российских туристов, сообщили представители отрасли. «На фоне негативного информационного фона по итогам прошлой недели новые бронирования туров в Турцию снизились на 31% по сравнению с позапрошлой неделей, однако, по всей вероятности, тренд является временным, так как присутствует тенденция перераспределения спроса на сентябрь. Турагенты и туристы уверены, что к сентябрю все проблемы с пожарами в Турции будут решены», – сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист», передает РИА «Новости». Гендиректор турагентской сети «Магазин горящих путевок» Сергей Агафонов рассказал, что на прошлой неделе бронирование новых туров на некоторое время приостанавливалось. «Когда бушевали пожары, многие, кто должен был в ближайшие дни лететь в Турцию, проявляли обеспокоенность в отношении ситуации там, но сейчас пожары локализованы, ситуация нормализовалась и туристы, которые ради безопасности были эвакуированы из отелей, снова вернулись и продолжают отдых. В связи с этой положительной информацией объем продаж по Турции восстановился на прежний уровень», – рассказал он. Также в «Интуристе» добавили, что запросов на досрочное прекращение отдыха не фиксируют. Уточняется, что «в случае с регионом Сиде, если поступали жалобы туристов на задымление, им предлагалось переселение в другие курортные районы Турции и отели». «Двадцать девятого июля принимающий офис «Интуриста» в Мармарисе провел превентивные переселения туристов из трех отелей, расположенных в зоне риска. В этот же день, после того, как случилось возгорание еще в нескольких регионах, то всех гостей, которые находились в зоне риска, эвакуировали и разместили в других отелях. 30 июля пожар был ликвидирован и туристы смогли вернуться в свои отели», – добавили в компании. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП в Турции россиян 3 августа 2021, 16:41 Текст: Алексей Дегтярев

В результате автомобильной аварии в Турции пострадали двое россиян, в том числе ребенок, их прооперировали, они находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России. «На данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В то же время в министерстве отметили, что нужды в срочной эвакуации пострадавших в Россию нет. «Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», – заключили в ведомстве. В понедельник вечером водитель автобуса, в котором российские туристы направлялись в аэропорт для вылета домой, не справился с управлением. Транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения. Россия запросила у правоохранителей Турции информацию о причинах ДТП в Анталье. Туроператор «Интурист» сообщил, что первые 10 туристов из пострадавшей группы вернутся в Самару 4 августа. В Афганистане прояснили позицию по поводу охраны Турцией аэропорта в Кабуле 2 августа 2021, 10:35 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство Афганистана не выступает против охраны международного аэропорта Кабула турецкой стороной после вывода войск США, сообщил старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари. Турция предложила США такой вариант, чтобы «получить какие-то преференции», пояснил Шинвари РИА «Новости». «Но согласие от афганской стороны в этом вопросе является одним из условий. Правительство Афганистана в этом вопросе с Турцией не имеет никаких проблем», – указал он. Также Шинвари отметил, что мирный процесс до сих пор был «очень затянут», и он ожидает сложности и в дальнейшем. «Трудности будут. Если страны региона и те, кто далеко от него, не придут к единому пониманию, то я думаю, что этот процесс будет очень долгим», – сказал он. Эта война также затрагивает и другие страны, «она испепеляет других». «Также мир в Афганистане не в руках самих афганцев», – заключил Шинвари. В конце июля президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Ранее представитель «Талибана» (движение запрещено в России) Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем талибов. При этом радикальное движение опровергло требование отставки главы Афганистана. Для поисков пропавшего в Стамбуле россиянина привлекли полицию 2 августа 2021, 11:31 Текст: Алексей Дегтярев

В Стамбуле пропал российский гражданин: он исчез пять дней назад, его ищет полиция, сообщил Метин Джошкун, владелец отеля, где остановился пропавший. «Перед исчезновением россиянин, насколько я знаю, собирался поехать на Принцевы острова. После того, как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня. Хотя это событие не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отелю, я не беру с них денег за проживание, потому что очень расстроен случившимся и очень надеюсь, что парень найдется», – пояснил Джошкун РИА «Новости». Он добавил, что данные о пребывании пропавшего в отеле, в том числе записи с камер наблюдения, переданы правоохранителям. «В ближайшее время родители вместе с полицейскими собираются поехать в город Силиври – там находится миграционный центр, возможно, какие-то следы удастся обнаружить там», – указал владелец гостиницы. Между тем в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что находятся в контакте с разыскивающими россиянина правоохранителями. «О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина», – пояснили в генконсульстве ТАСС. Также консульство уточнило, что родителям пропавшего предоставляется актуальная информация от полиции страны. Турецкие СМИ сообщали о пропаже россиянина Макара Рагина в Стамбуле 28 июля. 20-летний россиянин приехал туда 16 июля, он должен был вернуться в Вильнюс 29 июля. Его вещи и документы остались в отеле. «Аэрофлот» анонсировал возобновление рейсов на Шри-Ланку 3 августа 2021, 17:06 Текст: Елена Мирошниченко

«Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые рейсы по направлению Москва – Коломбо (Шри-Ланка). Полеты начнутся с 2 сентября и будут осуществляться дважды в неделю. На данный момент авиасообщение между Шри-Ланкой и РФ возобновлено после перерыва на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновят с 9 августа. Путин напомнил о шикарных местах отдыха в Карачаево-Черкесии 3 августа 2021, 15:22 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на особую роль инфраструктурных проектов в регионе, которые имеют общенациональное значение, потому что в республику приезжают туристы со всей страны. Одной из тем встречи стала реализация инфраструктурных проектов в регионе. Темрезов доложил о том, как ведется эта работа. Он также заметил, что для республики подобные проекты – «реальная возможность» развить инженерную инфраструктуру, в том числе дорожную и туристическую. Темрезов обратил внимание на очень большое развитие регионального туризма, назвав его «мультипликатором для развития малого и среднего предпринимательства». «У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью», – отреагировал Путин, передает ТАСС. Темрезов также отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию, регион посетили 1,54 млн туристов – при том, что население составляет 500 тысяч человек. «В три раза больше, чем жителей», – подчеркнул Путин, передает РИА «Новости». Также Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на проблемы с безработицей в регионе.