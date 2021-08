Встречу Байдена с Зеленским повторно перенесли На Украине назвали два способа «вернуть» Крым 30 августа 2021, 09:08 Текст: Евгения Шестак

У Украины есть два способа «вернуть» Крым, заявил бывший заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый. Первый способ Чалый обозначил как «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от нее, по словам политика, отказывается Запад в силу неэффективности такой стратегии, передает телеканала «Наш». «Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается, по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой», – подчеркнул Чалый. Он добавил, что Украина не может добиться своих целей по Крыму из-за стойкой позиции Москвы. Изменить текущую ситуацию можно только, если «украинское государство» станет успешнее, считает политик. «Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине», – заключил Чалый. Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Крым рано или поздно «вернется» в состав Украины, а украинский саммит «Крымская платформа» является историческим прорывом. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.

Стало известно об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому 28 августа 2021, 07:30

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон, передает РИА «Новости». «Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш». Экс-депутат заявил о существовании «консолидированного решения по Украине», которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. «Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США). Если у него будут какие-то альтернативные варианты – встреча не состоится», – подчеркнул политик. Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден на следующей неделе примет главу Украины Владимира Зеленского. Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Псаки назвала темы переговоров Байдена и Зеленского 28 августа 2021, 13:15

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский встретятся на будущей неделе, они обсудят ситуацию в Крыму и Донбассе, сообщила представитель американского Белого дома Джен Псаки. «На следующей неделе президент также примет президента Украины Зеленского в Белом доме. Этот визит подтвердит неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», – заявила Псаки, сообщает пресс-служба Белого дома. По ее словам, лидеры двух стран поговорят о тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности.Также президенты коснутся темы, связанной с рядом реформ, в том числе по борьбе с коррупцией. Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Встреча Байдена и Зеленского, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины «испортить ей жизнь» 28 августа 2021, 11:21 Текст: Вера Басилая

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве, и назвала барскими замашками обещание украинского министра «испортить ей жизнь». «Комментировать сплетни – это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», – цитирует РИА «Новости» Поклонскую. По ее словам, Кулеба – грамотный человек, но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп. «По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно», – подчеркнула депутат. Ранее первый замглавы комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Кулеба после этого заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство. Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно». Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем 27 августа 2021, 20:13

Глава Минтранспорта США Питер Буттиджич не приехал на саммит «Крымская платформа», так как вместе со своим партнером Частеном Глезменом усыновил ребенка, вместо него на мероприятие прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью «Главкому» он сообщил, что выбор делегата от США был неудачным, так как администрация Джо Байдена отправила на саммит министра, который не относится к сектору безопасности и внешней политики США. Он считает, что было бы лучше, если бы вместо нее на Украину отправился представитель по внешнеполитической или сфере безопасности. Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Захарова поставила талибов в пример Киеву 28 августа 2021, 11:15

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнивая ситуации на Украине в 2014 году и в Афганистане после установления контроля движения «Талибан» (запрещено в России), указала, что Кабул в отличие от Киева сразу призвал гражданские суда не использовать воздушное пространство над Афганистаном. «Очень любопытная статья вышла в голландской De Telegraaf. Журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в привязке к ситуации в Афганистане. Сравнивают обстоятельства крушения Boeing МН-17 на Востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел. Их цепочка рассуждений выглядит логично. Сообщить о том, что «небо закрыто» в теории должно само государство. Это ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней. Но по понятным причинам, страна сразу теряет в деньгах и сталкивается с политическими издержками. И начинаются «трудности перевода» и «мучения выбора», – написала Захарова в Facebook. При этом она обратила внимание, что «новые силы (как их называют в лучших домах Парижа и Лондона, «средневековые бородачи с автоматами»), начавшие контролировать Афганистан, практически сразу, 16 августа 2021, обратились с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над Афганистаном в ближайшее время, … честно признав, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета». В то же время, указала Захарова, «поддерживаемые демократическим западом власти Украины, которые во всю с 2014 года вели боевые действия у себя на Востоке страны, и не думали этого делать». «Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 метров), хотя ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения. Результат трагический – в небе над Украиной произошла катастрофа Malaysia Airlines», – напомнила представитель МИД. «Напомню, что речь о статье голландских журналистов в голландской же прессе, изначально проявивших неестественную эмпатию к киевскому режиму и его выходкам. Но время все расставляет на свои места», – добавила Захарова. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Захарова высмеяла угрозу Кулебы «испортить жизнь» Поклонской 28 августа 2021, 20:14 Текст: Евгения Шестак

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба своим обещанием «испортить жизнь» депутату Госдумы, бывшему прокурора Крыма Натальи Поклонской создал лучшую антирекламу украинскому гражданству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: «У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь», – указала дипломат в Telegram. Ранее первый замглавы комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Кулеба после этого заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство. Сама Поклонская призвала Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве, и назвала барскими замашками обещание украинского министра «испортить ей жизнь». Встречу Байдена с Зеленским повторно перенесли 29 августа 2021, 23:42

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую планировали провести 31 августа, перенесена уже во второй раз, сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Подоляк сказал, что главы государств встретятся 1 сентября. По его словам, перенос является «абсолютно протокольным», он связан, «в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана». Переговоры перенесли, чтобы им не помешала ситуация в Афганистане, сказал Подоляк. Он указала на «непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане» и отметил, что Вашингтону «необходима фокусировка на этой теме в этот день». Подоляк заявил, что для Киева «удобнее провести встречу лидеров в информационной обстановке следующего дня», когда «именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», передает «РБК-Украина». Напомним, изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, недавно ее перенесли на 31 августа. Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск из Афганистана к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Украина решила расторгнуть контракт на поставку индийских вакцин от коронавируса 28 августа 2021, 15:50 Текст: Алина Назарова

Министерство здравоохранения Украины намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко. «Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India», – сказал он, добавив, что Украина давала предоплату по вакцинам, передает ТАСС. По словам Ляшко, вакцина Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, нигде не зарегистрирована, в том числе ее не регистрировала Всемирная организация здравоохранения. Индийская компания, добавил министр, до сих пор не выполнила договоренности по вакцине Covishield, которой должны были поставить 1,5 млн доз. «Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute), приезжал собственник на Украину, обещал президенту и не выполнил», – сказал Ляшко, передает «Лига.нет». Он заверил, что Украине достаточно контрактов на поставку вакцин от коронавируса, страна «спокойно закрывает национальную потребность в них». Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. Марш ЛГБТ в Одессе закончился нападением радикалов и дракой с полицией 29 августа 2021, 02:59

В Одессе «Марш равенства», который провели представители сексуальных меньшинств, и «контрпарад» противников ЛГБТ закончились дракой и задержаниями, сообщили СМИ. Издание «Сегодня» пишет, что «меры безопасности были предприняты беспрецедентные», но «избежать конфликтов не удалось». В «Марше равенства» приняли участие несколько сотен активистов, которые прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. Перед «Маршем» противники ЛГБТ – организация «Традиция и порядок» –устроила свой «контрпарад», а после окончания шествия напали на автобус, в котором находились представители ЛГБТ-сообщества. Когда полицейские стали оттеснять нападавших, те принялись распылять газ, пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев. Силовики задержали 51 члена «Традиции и порядка» за массовые беспорядки, хулиганство и нападение на правоохранителей. Как сообщает издание, о проведении «Одесса Прайда» объявили 11 августа. Мероприятия в поддержку ЛГБТ проводятся с 24 по 29 августа. Организаторы получали угрозы от «Традиция и порядок», противники ЛГБТ грозили «повторить Тбилиси». Напомним, более 50 журналистов и несколько представителей ЛГБТ-сообщества были избиты во время событий в Тбилиси 5–6 июля, что вызвало гневную критику Запада. При этом в Грузии случившееся назвали «российской провокацией», направленной на ухудшение отношений между Грузией и Евросоюзом. Патриарх Кирилл счел греховным визит патриарха Варфоломея на Украину 28 августа 2021, 16:07

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину является греховным и малообъяснимым поступком, подрывающим единство православия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, силы зла, используя тяжелейшее положение на Украине, стараются разорвать единство православной церкви, передает ТАСС. «И примером тому является греховное и малообъяснимое посещение Константинопольским патриархом Киева и его сослужение с раскольниками. И это событие еще раз свидетельствует нам о том тяжелейшем пути, по которому идет Церковь Христова», – сказал патриарх. Ранее в канонической УПЦ поблагодарили Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и украинские власти за отсутствие патриарха Константинопольского Варфоломея в храме Святой Софии на «Благословении Украины» в День независимости Украины. Константинопольский патриарх Варфоломей посещал Украину 20-24 августа. Он побывал в Киеве и принял участие в праздновании Дня независимости Украины, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провел службу в Михайловском соборе. СБУ заявила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области 28 августа 2021, 10:07

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о полете иностранного беспилотника в Харьковской области, но не уточнила, откуда прилетел БПЛА. «Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой. Беспилотник совершал полет над Харьковским регионом», – отметили в ведомстве, передает ТАСС. В связи с этим СБУ обратилась к гражданам «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», призвав «неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты». Откуда прилетел беспилотник, ведомство не уточняет. Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов 27 августа 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины. Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости». «Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили. Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. В Крыму призвали объявить в розыск главного организатора водной блокады 27 августа 2021, 16:01

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук предложил объявить Андрея Сенченко, которого в Крыму называют главным организатором водной блокады полуострова, в международный розыск. «Роль Сенченко была действительно ключевой в организации водной блокады. Будучи уроженцем Крыма, Сенченко совершил акт преступления прежде всего против бывших земляков и земли, которая его взрастила и дала ему путевку в жизнь. В этом смысле ему нет прощения, как и нет срока давности этому преступлению», – сказал он РИА «Новости». Форманчук уверен, что рано или поздно Сенченко предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание. «Это преступник, и его нужно объявить в международный розыск», – подчеркнул он. Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что главным организатором водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко. Напомним, во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид – уничтожение растительного и животного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов и другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе. Полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали. На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение войск США 28 августа 2021, 08:50 Текст: Алина Назарова

Размещение американского контингента на территории Украины невозможно, поскольку это противоречит конституции страны, заявил украинский политолог Кость Бондаренко. Так он прокомментировал слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который выразил мнение, что Украина должна разместить на своей территории военный контингент США, а украинский президент Владимир Зеленский должен обсудить этот вопрос на встрече с американским коллегой Джо Байденом 31 августа. «Дело в том, что для начала Климкину нелишним было бы почитать конституцию Украины, которая запрещает размещение в стране военных баз других государств», – сказал эксперт, передает РИА «Новости». Он выразил также сомнение, что вряд ли этот вопрос будет рассматриваться на высшем уровне 31 августа. «Поэтому это не более чем политический маневр со стороны Климкина», – отметил Бондаренко. При этом он отметил, что несмотря на запрет конституции во время президентства Петра Порошенко было принято решение о проведении регулярных учений на Яворовском полигоне во Львовской области с привлечением иностранных войск, в том числе США. «Прошлой власти, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений», – добавил Бондаренко. Встреча Зеленского и Байдена, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов. Верховная рада опубликовала книгу про помогавшего фашистам украинца 29 августа 2021, 15:19 Текст: Елена Мирошниченко

Издательство Верховной рады выпустило книгу, которая восхваляет украинца Тараса Боровца, он служил в годы Великой Отечественной войны у немцев, сообщил председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Книга вышла под названием «Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу». Глава комитета написал на своей странице в Facebook, что представитель нацистов возглавлял подразделение милиции «Полиська Сич», которая совместно с фашистами занималась уничтожением евреев в Сарненском районе. Сообщается, что в 1941 году бойцы под командованием Боровца помогли немцам расстрелять более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске. По словам Долинского, в указанной книге об этих событиях нет ни слова, тогда как Минкульт Украины уже закупил партию для распространения в библиотеках. Ранее на Украине к 30-летию независимости страны выпустили сувенирную медаль с изображением главаря украинских националистов Степана Бандеры.