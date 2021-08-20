В Египте заявили о почти нулевом уровне коронавируса на курортах

На популярных у россиян египетских курортах – Хургаде и Шарм-эш-Шейхе – фиксируется практически нулевое число инфицированных коронавирусом, сообщил посол Египта в России Ихаб Наср.

«Большим вызовом для нас, как и для всего мира, является пандемия коронавируса. Но мы делаем все, чтобы это не повлияло на отдых туристов, чтобы обеспечить наивысшую степень безопасности для российских туристов, как и для всех других», – цитирует посла ТАСС.

По его словам, уровень инфицированных в Египте – один самых низких в мире.

«Надо сказать, что количество заражений в двух провинциях, куда направляются российские туристы, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, практически нулевое», – указал он.

Дипломат добавил, что Египет делает все для предотвращения заболевания туристов.

«Еще в первые дни наступления кризиса у нас было принято специальное решение о проведении необходимой санитарной обработки всех гостиниц. Была проведена вакцинация всех работников гостиниц и всех работников сектора обслуживания начиная с апреля этого года. 100% работников наших гостиниц и сферы обслуживания прошли вакцинацию два месяца тому назад», – сказал Наср.

Он добавил, что египетские власти гарантируют российским туристам «полную безопасность и стабильность».

«Можем гарантировать, что российские туристы, их безопасность будет обеспечена не только в аэропортах, но и в гостиницах, и вообще в районах их проживания», – приводит слова посла РИА «Новости».

Уровень обеспечения безопасности в египетских аэропортах соответствует международным стандартам и во многом превосходит уровень безопасности в аэропортах других стран.

Напомним, авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. Планируется по пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Стоимость среднего all-inclusive-тура на двоих в Египет составит 70 тыс. рублей. Допуски на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, Уральские авиалинии, Nordwind и Azur Air.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД