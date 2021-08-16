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Большинство россиян выступили за создание в России аналога комсомола
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Почти 80% россиян считают, что в России следует создать подобную комсомолу организацию, следует из данных опроса ВЦИОМ.
«Абсолютное большинство россиян (92%) слышали о комсомоле, 8% опрошенных ответили отрицательно. Чаще других хорошо осведомлены о деятельности комсомола представители старшего поколения (92-94%), хорошо представляют себе, о чем идет речь, только 14-24% молодежи. Среди граждан старше 40 лет три четверти (75%) состояли в комсомоле. При этом в организации состояли 95% граждан в возрасте 60 лет и старше, и 77% 45-59-летних россиян», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Из тех, кто слышал о комсомоле, две трети (68%) положительно относятся к его деятельности, противоположное мнение высказали 8% респондентов, а 19% – безразличны к этому вопросу.
«Большинство россиян считают (79%), что в современной России нужна организация, подобная комсомолу, 17% с этим не согласны. Чаще других необходимость подобной комсомолу организации отмечают граждане в возрасте 60 лет и старше (85%). Среди граждан старшего поколения, состоявших в комсомоле, так считают 85%, среди тех, кто не состоял, – 73%. Реже остальных с необходимостью такой организации в наше время согласны молодые люди 18-24 лет (67%)», – сказано в сообщении.
Военные США открыли огонь по гражданским в аэропорту Кабула, есть погибшие
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Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула, сообщил источник в силах безопасности.
Ранее France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Опубликовано видео с падающими людьми с взлетевшего из Кабула самолета
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В соцсетях появилось видео, предположительно, падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.
На кадрах видно, как с самолета падают две точки. По видео невозможно точно определить, являются ли упавшие предметы неким грузом или же людьми.
Между тем афганское агентство Хама-пресс утверждает, что два человека погибли, упав с самолета. По данным агентства, люди при попытке вылететь из аэропорта Кабула уцепились за шасси самолета ВВС США, однако не удержались и сорвались с большой высоты, передает ТАСС.
Кадры с самолетом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими. «В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах», – написала дипломат в Telegram.
«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах», – добавила Захарова.
На другом видео, появившемся в СМИ, запечатлены толпы людей на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кабула, штурмующие военный самолет. Некоторые пытаются залезть на дверь и шасси воздушного судна.
В аэропорту Кабула со вчерашнего дня царит хаос: на взлетное поле вышли сотни людей, которые пытаются улететь после взятия Афганистана талибами (движение «Талибан» запрещено в России).
В посольстве России в Афганистане заявили, что российские граждане не пострадали в ходе ночных событий в аэропорту Кабула.
Агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. На данный момент все коммерческие рейсы в международном аэропорту Кабула приостановили, людей призывают избегать толп.
Между тем появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
Стало известно о бегстве президента Афганистана на набитом деньгами вертолете
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Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны, рассказали в посольстве России.
«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», – рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
В воскресенье боевики «Талибана» вошли в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
В воскресенье талибы установили контроль над университетом Кабула, после чего вошли в президентский дворец, подняв свой флаг над столицей Афганистана. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Позже он объяснил, что покинул республику, чтобы избежать кровопролития. По данным телеканала Al Jazeera, Гани покинул республику и вместе с супругой прибыл в столицу Узбекистана.
Министр спорта Украины предупредил о возможном отъезде Магучих из страны
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой, может уехать из страны из-за давления, считает министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
«По Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас едут спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она поедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали», – передает РИА «Новости» слова Гутцайта.
Министр считает, что из ситуации с Магучих чиновникам нужно сделать выводы, а в минспорта должны больше работать со спортсменами, чтобы они в состоянии эйфории себя контролировали.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Задержан подозреваемый в убийстве москвички во время пробежки
В Москве задержан подозреваемый в убийстве девушки, которая была задушена во время пробежки в столичном районе Свиблово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Москве местонахождение подозреваемого установлено и он задержан. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», – приводит ее слова ТАСС. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее ТАСС сообщил, что неизвестный задушил девушку, которая вышла на пробежку в парк неподалеку от Лазоревого проезда в Свиблово. Когда он был замечен одним из очевидцев, то прыгнул в Яузу и переплыл ее, после чего скрылся.
Грузия отправила в Кабул спецборт за брошенными Украиной гражданами
Грузия по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили отправляет спецборт за 23 своими гражданами в Афганистан, так как Украина, которая должна была их вывезти, не смогла этого сделать, заявили в МИД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили сообщил в понедельник, что в Афганистане после службы в миссии НАТО в этой стране в частных канадской и американской компаниях остались работать 23 гражданина Грузии.
В аэропорт Кабула они должны были прибыть ночью, но не смогли сделать это из-за напряженной ситуации в городе.
«Поэтому украинский борт вылетел без них», – сказал Александр Хвтисиашвили.
По его словам, турецкая сторона обещает доставить граждан Грузии в аэропорт на бронированных машинах, после чего их эвакуирует грузинский самолет.
Грузия в миссии НАТО в Афганистане была представлена 875 военнослужащими – это наивысшее число среди стран, не входящих в Североатлантический альянс. За годы службы в Афганистане погибли 32 грузинских солдат и офицеров.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Самолет ВВС Афганистана сбит системой ПВО Узбекистана
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Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы, сообщили в Минобороны Узбекистана.
«15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», – рассказал представитель Минобороны страны РИА «Новости».
Два летчика самолета афганских ВВС, который упал в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, выжили и находятся в больнице в Термезе.
Ранее министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги США
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Покидающие посольство Соединенных Штатов в столице Афганистана дипломаты вынуждены были уничтожать не только секретную документацию, но и американские флаги, сообщило ежедневное издание Пентагона Stars and Stripes, предназначенное для зарубежных контингентов ВС США.
По имеющимся у издания данным, перед эвакуацией из здания посольства США в Кабуле дипломатический персонал обязали сжечь американские флаги и другие предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях. В результате, как отмечает издание, последние часы перед оставлением здания сотрудники посольства сжигали флаги, а также «все, что имело стратегическую или пропагандистскую ценность». Ряд дипломатов брали американские флаги с собой, желая «спасти хоть что-то», передает ТАСС.
При этом, по имеющимся у издания данным, некоторых сотрудников посольства заранее не предупредили об эвакуации, из-за чего они оставили в посольстве часть своих вещей.
Накануне всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле вертолетами и доставили в аэропорт столицы Афганистана, который позже якобы подвергся обстрелу. Эвакуация сотрудников посольства началась еще в воскресенье утром.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли свои флаги над столицей Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Соловьев указал Украине и Грузии на опыт подготовленной США армии Афганистана
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«За последние полвека США не удалось подготовить ни одной достойной армии», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и ряда украинских политологов о том, что причина победы «Талибана» в Афганистане в нежелании афганской армии сражаться за свою страну.
«Я советую украинским политикам и Михаилу Саакашвили обратить внимание на то, как еще месяц назад президент США Джо Байден гордился тем, каких успехов достигла Америка в строительстве афганской армии. Он рассказывал про 300 тысяч прекрасно подготовленных вооруженных людей, которые смогут противостоять 75 тысячам талибов», – напомнил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
В понедельник руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины. «Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул Романенко.
Практически дословно тот же тезис озвучил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. «Афганистан – урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою», – заявил бывший грузинский руководитель. Саакашвили утверждает, что США решили помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии». Напомним, что война в Южной Осетии, которую инициировал Саакашвили, закончилась разгромом грузинских войск через пять дней после начала боевых действий.
Соловьев рекомендовал авторам подобных заявлений посмотреть выступления всех президентов США на эту тему за 20 лет нахождения американцев в Афганистане. «Не увидеть, что всему мировому сообществу вежливо говорили неправду, довольно сложно», – подчеркнул телеведущий.
Телеведущий указал, что «20 лет США строили, как они говорили, свободный демократичный Афганистан, провели там несколько выборов, которые были признаны всеми международными структурами. Американцы считали, что все идет хорошо, что они строят гражданское общество, где уважают права женщин».
Именно поэтому, по словам собеседника, «сейчас большое недовольство в США. В частности, высказываются претензии разведслужбе, что она не информировала о реальном положении дел в Афганистане. Разведка же парирует, что они как раз говорили правду, а политики не желали ничего слышать». Вина в провале американской политики на афганском направлении лежит исключительно на самих США, уверен собеседник.
«Экс-глава США Дональд Трамп, который получше понимает в американской политике, чем Саакашвили и его коллеги, считает, что это колоссальное поражение лично Байдена и американцев в целом», – напомнил Соловьев.
Собеседник также отметил, что «никакой помощи в 2008 году Грузии со стороны США оказано не было. Американцы готовили грузинские войска, а те не продержались и трех суток. Напомню, что Тбилиси был практически беззащитен и только по воле Дмитрия Медведева столица Грузии не была взята».
«Со времен Вьетнамской войны США не удалось подготовить ни одной более-менее достойной армии. В течение 20 лет американцы занимались Афганистаном, ну и как – нравится? Украинцы думают, что они чем-то будут лучше», – резюмировал собеседник.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана, установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
В Москве заявили о наличии у России плана «Б» по Афганистану
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Сейчас Россия работает в Афганистане по плану «А», но у Москвы всегда есть и план «Б», заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«У нас план «Б» всегда есть и в голове, и в сердце, но мы никогда не спешим бросаться из стороны в сторону, мы сейчас работаем по плану «А», если брать вашу терминологию», – передает его заявление в эфире радиостанции «Эхо Москвы» РИА «Новости».
По словам Кабулова, Россия не опасается, что Афганистан под властью движения «Талибан» (запрещено в РФ), станет реинкарнацией ИГИЛ* (запрещено в РФ).
«Нет, вот этого опасения у меня нет, поскольку я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, от всего НАТО вместе взятого, включая бежавшее афганское правительство, которое не боролось с ИГИЛ, а кое-где потворствовало ИГИЛ, а вот талибы как раз с ними воевали. Воевали беспощадно. Мне неоднократно представители высшего руководства талибов говорили, что с игиловцами у них разговор один – пленных брать не будут», – пояснил дипломат.
Кабулов также прокомментировал побег афганского правительства из Кабула: «Я надеюсь, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета. Если что-то осталось – это будет основой бюджета. Во-вторых, да, международное сообщество говорит о том, что если талибы не будут соблюдать элементарные нормы в отношении прав человека, тогда внешняя помощь сократится», – сказал он, добавив, что сейчас есть неопределенность.
«Поэтому подождем, пусть новая власть покажет себя не на словах, а на деле. Дальше будет видно», – сказал представитель ведомства.
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании »Исламского Эмирата Афганистан».
В США обвинили Россию в «краже» украинского флота
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Украина потеряла большую часть своих кораблей в 2014 году при возвращении Крыма в состав России, пишет американский журналист Себастьен Роблин в статье для National Interest.
По его словам, у Украины «украли» флот в 2014 году. Она потеряла полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Также около 75% служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС, передает РИА «Новости».
Позже Киев получил часть судов обратно, однако завершить этот процесс помешало ухудшение отношений с Москвой из-за ситуации в Донбассе, отмечает журналист. В результате сейчас у Украины из крупных кораблей остался только один фрегат «Гетман Сагайдачный». А украинские базы ВМС есть лишь в западной части страны, в Одессе и Николаеве.
Роблин пишет, что страны НАТО периодически помогают Киеву в создании «москитного флота», состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Часть из них поставляются на Украину в рамках программы военной помощи, в частности, от США, другие же достаются бесплатно, поскольку их уже вывели из эксплуатации.
При этом траты на восстановление украинского флота многие считают бесполезным занятием, поскольку Россия доминирует в Черном море.
Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за непропорционально огромные деньги.
В МИД рассказали об отношении Москвы к талибам
Москва поддерживает отношения как с афганским правительством, так и с талибами, поэтому Россия не переживает по поводу происходящего в Афганистане, заявил в эфире телеканала «Россия 1» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Отношения и с теми, и с другими, поэтому мы не переживаем», – приводит его слова ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
В Японии Зеленского предупредили о «горькой пилюле»
Сближение Украины с Китаем способно вызвать новые разногласия с Западом и является «горькой пилюлей» для президента Владимира Зеленского, говорится в статье японского издания Nihon Keizai.
«Президент Украины Владимир Зеленский сближается с Китаем. Это происходит на фоне прохладного отношения со стороны США и Европейского Союза, на поддержку которых он рассчитывает в связи с конфликтом с Россией. Однако такая дипломатия, состоящая в попытке балансировать, может стать причиной новых разногласий», – передает РИА «Новости» слова автора статьи.
Как отмечает издание, в США и европейских странах «с удивлением» восприняли отзыв Киевом своей подписи из совместного заявления ООН, призывающего к расследованию ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. При этом сразу после этого Украина получила партию вакцины против коронавируса китайского производства.
«Для президента Зеленского, который был избран в 2019 году как прозападный лидер, сближение с Китаем – это горькая пилюля», – говорится в материале.
По словам автора статьи, Украина нуждается в поддержке Запада, чтобы противостоять России, что объясняет желание Зеленского добиться членства в НАТО и ЕС. Однако эти идеи никак не удается воплотить в жизнь, а соответствующие переговоры не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел в первую очередь провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на просьбы Зеленского о скорейшей встрече, а «решающим моментом» стало соглашение между Вашингтоном и Берлином касательно газопровода «Северный поток – 2».
При этом украинский лидер, как отмечает издание, внимательно относился к Байдену, заблокировав в марте этого года по просьбе США приобретение китайской компанией крупного украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». «Он считает, что его не воспринимают всерьез, и это неудивительно», – считает автор.
Как пишет Nihon Keizai, Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, при этом подобные шаги скорее дипломатическая тактика для привлечения внимания США и ЕС, чем возмездие. В то же время украинский лидер надеется на серьезные инвестиции из Китая для стимулирования экономики.
«Но хитрый подход президента Зеленского к Китаю кроет опасность. Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра», – заключает издание.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу.
Талибы отказались от переходного правительства в Афганистане
Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что в Афганистане не будет переходного правительства.
Согласно сведениям представителя движения, группировка ожидает полной передачи власти, передает ТАСС.
Агентство Pajhwok сообщило, что ведущие политики Афганистана в воскресенье создали Координационный совет по мирному переходу власти. В него вошли экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар.
Перед советом стоит задача «предотвращения хаоса и уменьшения страданий людей, обеспечение мира и мирного перехода власти».
Ранее СМИ сообщили, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
В Конгрессе США заявили о капитуляции Америки перед террористами
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Происходящее в Афганистане является не «прекращением бесконечных войн», за которое выступали как 45-й президент США Дональд Трамп, так и глава Белого дома Джо Байден, а «капитуляцией Америки» перед движением «Талибан» (запрещено в России), заявила член Палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни.
«Это не «прекращение бесконечных войн». Это капитуляция Америки, которая поощряет наших врагов и делает так, что нашим детям и внукам придется вести эту войну, заплатив при этом намного большую цену», – приводит слова конгрессвумен ТАСС.
Чейни добавила, что ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, по ее мнению, несут как Трамп, который «вел переговоры с террористами», так и Байден, который теперь «оставляет страну [Афганистан] врагам-террористам».
В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. За воскресенье США успели эвакуировать из Афганистана несколько сотен американцев. При этом эвакуации ожидают еще около четырех тысяч человек, включая граждан США и сотрудничавших с США афганцев. На этом фоне США собрались увеличить численность контингента в Афганистане до шести тысяч человек.
Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход Соединенных Штатов из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал захват Кабула талибами символом упадка Запада.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.