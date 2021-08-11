Космонавт Джанибеков осудил снос памятника Гагарину в Сахалинской области

У подельников экс-офицера ФСБ Черкалина арестовали виллу в Италии

У подельников бывшего офицера ФСБ России Кирилла Черкалина арестовали виллу в Италии, 87 земельных участков в Подмосковье, четыре столичные квартиры, шесть жилых домов и 6 млн долларов, следует из ходатайства прокуратуры о продлении ареста активов.

Как сообщает РИА «Новости» из зала суда Московского гарнизонного военного суда, на скамье подсудимых находятся бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, а также экс-акционер банка «Кредитимпэкс Банк» Георгий Шкурко.

Прокурор Милана Дигаева заявила ходатайство о продлении срока ареста активов бывших сотрудников ФСБ. Среди активов значатся вилла в Италии, 87 земельных участков, большинство из них в Истринском районе Подмосковья, автомобиль «Лексус», четыре квартиры в Москве, шесть жилых домов, нежилое помещение, наручные часы различных марок и 6 млн долларов.

Гособвинитель сообщила, что активы были обнаружены у родственников офицеров – бывшей супруги и отца Васильева, бывшей супруги Фролова и его детей. При этом она подчеркнула, что «имущество фактически принадлежит обвиняемым».

Адвокаты Васильева и Фролова заявили, что каких-либо доказательств их причастности к вышеуказанному имуществу им не представили, сами обвиняемые даже не были допрошены по этим вопросам.

По их словам, «схожий по описанию объект (в Италии) был задекларирован Фроловым еще в 2013 году, как имущество его отца».

«Я даже не очень понимаю, о каком именно объекте идет речь... У вас в деле есть фотографии. На них видно, что эта так называемая вилла из себя представляет – разрушенное каркасное здание без окон, штукатурки, стен, с заросшей территорией и сломанными заборами», – рассказал Фролов.

По словам присутствующего на слушании потерпевшего Игоря Ткача, он сам гостил на вилле.

«Фролов тут рассказал о своей невиновности, адвокаты его активно поддержали. Дело в том, что я на этой вилле был, был по просьбе Фролова – как человек, занимающийся профессионально строительно-оценочной деятельностью, это было в период, когда он работал в органах ФСБ. Что касается ее размера: вполне приличная, но желание у него было после увольнения продолжить жить за рубежом, с его слов, у него были приобретены рестораны в Италии. Почему на фото вилла в разобранном состоянии? Он начал ее переделывать, было в планах поставить две джакузи по 100 тыс. евро, подготавливался грот для spa. Никакая это не вилла отца или супруги Фролова и не сарайчик, а четырехэтажная вилла самого Фролова», – заявил суду потерпевший.

У Шкурко арестованного имущества не оказалось.

Ранее московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему подполковнику ФСБ Кириллу Черкалину за взяточничество и мошенничество.

Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов (52 млн рублей). Вместе с ним по делу под стражей находятся бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Материалы в отношении Черкалина выделили в отдельное производство, в каком режиме будет проходить процесс по другим обвиняемым, пока не ясно.

В апреле сообщалось, что Черкалин сообщил следствию о новых преступлениях, которые совершили офицеры спецслужбы, и пошел на сделку со следствием.

В августе 2019 года Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи Черкалина на 6,3 млрд рублей. Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей. Суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав в доход государства более 6 млрд рублей.

В ноябре 2020 года стало известно, что прокуратура вернула в российский бюджет более 6 млрд рублей после продажи имущества Черкалина.