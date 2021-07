Маммолог опроверг возможность роста груди после вакцинации препаратом Pfizer Мальта первой в Европе будет принимать только привитых от COVID-19 туристов 9 июля 2021, 21:23 Текст: Дарья Григоренко

Власти Мальты с 14 июля будут требовать от всех прибывающих в страну сертификат о вакцинации от COVID-19, сообщает Malta Today со ссылкой на главу минздрава страны Криса Ферна. Согласно изданию, министр объявил, что любой прибывающий на остров должен будет «предъявить признанный сертификат о вакцинации», выданный либо на Мальте, либо в Великобритании или ЕС, передает РИА «Новости» «Мы станем первой страной в Европе, сделавшей этот шаг», – заявил Ферн. В ведомстве уточнили, что от детей, прибывающих в страну, будет требоваться негативный результат ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. Отмечается, что с 14 июля в стране также будут закрыты школы английского языка. По словам министра здравоохранения, случаи COVID-19 были выявлены в девяти различных школах английского по всей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прививка от COVID-19 меняет планы туристов.

Минздрав Саратовской области посоветовал повременить с сексом после вакцинации 9 июля 2021, 00:56

Фото: Arkadius Kozera/imagebroker/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В период вакцинации от коронавируса рекомендуется избегать повышенных нагрузок, включая секс, сообщил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. Его спросили, противопоказан ли секс в связи с вакцинацией, учитывая, что в первые дни после прививки рекомендуют не заниматься спортом. Как заявил Грайфер, «в принципе всем известно», что «секс – это очень энергозатратное занятие». По словам замминистра, людей предупреждают, что «повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», передает РИА «Новости». Напомним, Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя. Женщины рассказали об увеличении груди после вакцинации Pfizer 9 июля 2021, 13:52 Текст: Алина Назарова

Десятки жительниц Норвегии пожаловались в социальных сетях, что после прививки от коронавируса американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь. «Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис», – сообщила в соцсетях одна из жительниц Осло, сообщает портал NRK. Врач Хайнрих Бакманн отмечает, что такой эффект, скорее всего, связан с расширением лимфатических узлов – так организм реагирует на введение препарата. Бакманн уверяет, что это временное явление, пишет «Московский комсомолец». В свою очередь представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен отметил, что он слышал о подобном побочном эффекте у американок. Так, у примерно 10% вакцинированных женщин после введения первой дозы препарата увеличивались лимфатические узлы, из-за чего возникает ощущение, что грудь увеличилась. Однако через несколько дней эффект проходил. Представительство компании Pfizer в Норвегии отметило, что о таком побочном эффекте не слышало, но и не исключает, что он может быть. Ранее украинские власти рассказали о скончавшемся после прививки Pfizer мужчине. Эпидемиолог объяснил, что делать в случае отсутствия антител после прививки от коронавируса 9 июля 2021, 15:55 Текст: Евгения Шестак

В случае отсутствия антител после двух введений вакцины рекомендуется повторная вакцинация другим препаратом через полгода, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Александр Горелов. «Если после двух введения вакцин у вас нулевые титры антител – через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него, а такие категории есть... То нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа», – сказал Горелов в программе «Умные парни» радио «Эхо Москвы». Ранее заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов заявил, что в России началась кампания ревакцинации от коронавируса, так как вирус постоянно мутирует, а для исследователей остается загадкой то, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов. Академик РАН оценил рекомендации не заниматься сексом в период вакцинации 9 июля 2021, 14:18

Фото: Sabrina Vani/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Если человек сразу после прививки против коронавирусной инфекции захочет предаться любви, то это не отразится на вакцинации, но нельзя при этом доводить свой организм до изнеможения, заявил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов. Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал гражданам, недавно прошедшим вакцинацию против COVID-19, избегать повышенных нагрузок, включая секс, поскольку «это очень энергозатратное занятие», которое сравнимо со спортом. «Это точно не может влиять на организм больше того, чем влияет, потому что акт любви связан со стрессом, перевозбуждением и так далее. Все, что при этом происходит, это серьезная перегрузка системы защиты, поэтому отчасти, возможно, в этом и есть смысл, но, по мне, это просто глупо запрещать и нелепо. Думаю, каждый для себя индивидуально должен решать, но в первый день после прививки может быть действительно следует воздержаться», – говорит Ершов. Он обращает внимание на то, что половое влечение не поддается никакому регулированию, поэтому если человек хочет предаться любви, то это не отразится на вакцинации. Рекомендации, которые касаются ограничения спорта в первые дни после прививки, означают, что ни в коем случае нельзя переусердствовать и доводить свой организм до изнеможения. «Кстати, что касается странных рекомендаций. Когда я сам проходил вакцинацию, меня удивило, что мне сказали не мочить какое-то время место укола. Но относительно того, мочить или не мочить руку, никогда никаких рекомендаций после каких-либо прививок не было. По мне, это абсолютно необоснованно, ничего от попадания воды не будет. Возможно, врачи таким образом попросту перестраховываются», – полагает академик. Кроме того, вирусолог подчеркнул, что и строгого запрета на курение и употребление алкоголя тоже нет – все можно, но исключительно в пределах нормы. То есть однозначно нельзя злоупотреблять алкоголем, но от его небольшого количества во время еды последствий никаких не будет. «Что касается курения, то это сам по себе очень вредный процесс, но и доказано, что резко бросать тоже не полезно. Известно, что курение – это зависимость, при избавлении от которой нарушается обмен веществ, начинается никотиновая абстиненция (синдром отмены), из-за которого человек чувствует себя нездоровым. Поэтому курильщикам, которые никак не могут воздержаться, следует в период вакцинации максимально снизить количество сигарет в день», – советует Ершов. Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился рекомендациями своих коллег, которые советовали не мочить место укола в течение трех дней после вакцинации от коронавируса и избегать сексуальной близости. Кроме того, он подчеркнул, что запрет курения после прививки тоже не влияет сиюминутно на вакцинацию, а вот алкоголем действительно злоупотреблять нельзя, норма – бокал вина в день. Стали известны особенности ревакцинации от COVID-19 9 июля 2021, 09:03 Текст: Наталья Ануфриева

В России началась кампания ревакцинации от коронавируса, так как вирус постоянно мутирует, а для исследователей остается загадкой то, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов, заявил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. Костинов указал, что из-за постоянной мутации COVID-19 «было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины», передает радио Sputnik. Вторичная вакцинация может иметь некоторые особенности. Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию. У врачей есть средства, чтобы нивелировать неприятные последствия, если они были, добавил эксперт. «Здесь может вакцинный препарат меняться. Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее. Каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации», – сказал он. Ранее ученые предупредили о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе. Власти Кубани обяжут отдыхающих делать прививку от коронавируса в течение трех дней 9 июля 2021, 12:15

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

На курорты Кубани с 1 августа можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны привиться в течение трех дней после заселения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Кубани сообщил, что последние две недели власти фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, отметив, что 5 июля был достигнут максимум за все время с начала пандемии – 214 новых случаев. «В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», – написал Кондратьев в Telegram. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что постановление главы Кубани будет скорректировано: с 1 августа невакцинированные россияне смогут привиться от COVID-19 на месте отдыха, имеющим медотвод нужно предъявить результаты теста. В июне власти Краснодарского края ввели новые правила для туристов, заселяющихся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. При этом с 1 августа туристы должны были предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки. Позже губернатор Краснодарского края изменил правила для туристов: были отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет. Между тем, согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян. Египетский дипломат пояснил порядок получения визы россиянами 9 июля 2021, 08:25 Текст: Наталья Ануфриева

Россияне, отправляющиеся на отдых в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилете в страну, заявил советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз. Египетское посольство и консульство принимают россиян, но из-за пандемии нужно записаться на прием заранее на сайте дипмиссии, передает РИА «Новости». «Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз», – подчеркнул Абд-Элмуиз. Отмечается, что россиянам, привитым «Спутником V», не требуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, необходим только сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины. «От граждан, которые не получили вакцину, требуется одно из двух: либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте, в таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа. Если анализ отрицательный, проблем не будет», – уточнил дипломат. Напомним, президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. В АТОР спрогнозировали, что спрос на это направление со стороны российских туристов будет очень высоким. Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле. В Хорватии предупредили о способности штамма «дельта» охватить Европу к концу лета 9 июля 2021, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

Индийский штамм коронавирусной инфекции, известный как «дельта», может к концу августа охватить все страны Европы, заявила член Национального штаба гражданской защиты Хорватии, директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич. «Ожидается, что к концу августа он [дельта-штамм] полностью завладеет Европой. На данном этапе дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания», – цитирует Маркотич ТАСС. Она отметила, что очень важно как можно скорее завершить вакцинацию, чтобы обеспечить защиту людей, в том числе от нового штамма. На данный момент в Хорватии первым компонентом вакцины привиты 45% взрослого населения. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США. Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции. В Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации 9 июля 2021, 16:24 Текст: Вера Басилая

Московские полицейские задержали двух приезжих мужчин по подозрению в изготовлении и продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19, сообщили в ГУМВД Москвы. «Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении на сайте ведомства. Сначала была задержана женщина-курьер, которая заявила, что конверты с фальшивыми справками ее попросил принести по адресу неизвестный ей мужчина. Сама она работает в службе доставки. «Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей. Согласно заключению экспертов… изъятые документы оказались поддельными», – уточняется в сообщении. Предполагаемыми изготовителями фальшивых документов оказались двое приезжих мужчин 24 и 34 лет. Они подозреваются в изготовлении документов с использованием готовых бланков с печатями. При обысках в квартирах у фигурантов изъяли компьютеры и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы. Отделом дознания УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Ранее полиция установила сайт, продающий поддельные медсправки о наличии противопоказаний для вакцинации от коронавируса. В четверг в московской полиции сообщили, что возбуждено первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве. Чили собралась закупить «Спутник V» 9 июля 2021, 02:45

Фото: Adel Ezzine/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Власти Чили закупят российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для иммунизации населения третьей дозой вакцины, сообщил президент страны Себастьян Пиньера. Он сообщил, что достигнутые соглашения, касающиеся Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутника», гарантируют «необходимое количество вакцин для возможной вакцинации третьей дозой». Двумя компонентами привиты уже 11 млн человек из почти 19 млн, свыше «73% взрослых в Чили уже завершили вакцинацию», сказал Пиньера. Сейчас в Чили используют препараты Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. Власти Чили заявляли, что рассматривают возможность использования «Спутника V» в стране, передает ТАСС. Напомним, чилийский Институт общественного здравоохранения не увидел доказательств проблем с российской вакциной от коронавируса «Спутник V», о якобы наличии которых заявили в Бразилии. Маммолог опроверг возможность роста груди после вакцинации препаратом Pfizer 9 июля 2021, 19:21

Фото: Andrew Milligan/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

«Если пациентка замечает какие-то несвойственные изменения, которые ее беспокоят, то лучше сразу же обратиться к врачу. Лучше не усугублять ситуацию», – заявил газете ВЗГЛЯД маммолог-онколог, кандидат медицинских наук Сергей Прокопенко, комментируя сообщения норвежек, которые заметили увеличение груди после вакцинации Pfizer. Десятки жительниц Норвегии рассказали в своих социальных сетях, что после прививки против коронавирусной инфекции американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь. Врач Хайнрих Бакманн предположил, что такой эффект связан с расширением лимфатических узлов – так организм якобы реагирует на введение препарата, отмечая, что это временное явление. С ним согласился и представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, подчеркивая, что он слышал о подобном побочном эффекте у 10% сделавших прививку американок. «В ответе норвежских коллег речь идет о реакции лимфоузлов. Это абсолютно закономерная реакция, поскольку иммунная система реагирует, это защитная реакция, ответ на введение вакцинного препарата. Но при чем тут увеличение молочной железы, мне непонятно. В самой молочной железе в норме лимфоузлов нет. То есть по умолчанию она не содержит лимфоузлы, но в крайне небольшом проценте случаев мы все-таки можем наблюдать интрамаммарные (внутри молочной железы) лимфатические узлы, но такое их расположение не норма», – говорит Прокопенко. Нормой считается их расположение в аксиллярной (подмышечной) зоне, продолжает врач. Это так называемый лимфатический коллектор, который отделяет лимфу от молочной железы и верхней конечности. Соответственно, даже увеличение лимфоузлов после вакцинации как реакция на прививку никак не может повлиять на увеличение молочной железы. «Это анатомически невозможно. Возможно, на что-то реагируют элементы протоковой системы или какая-то иная проблема, о которой мы не знаем. Тем не менее, если пациентка замечает какие-то несвойственные изменения, которые ее беспокоят, то лучше сразу же обратиться к врачу. Лучше не усугублять ситуацию, тогда можно будет разрешить проблему», – считает маммолог. Однако если же наблюдается одностороннее увеличение молочной железы, то это опасный момент, который сразу же должен насторожить девушку, рассказывает собеседник. Это может быть рост образований, причем как доброкачественных, так и злокачественных. Кроме того, есть ряд заболеваний, при которых отмечается увеличение груди, например при саркоме или щитовидной опухоли, но это длительный процесс, при котором не наблюдается «бурного роста». Причем под термином «бурный рост» подразумевается рост за пару лет, но не внезапная реакция организма за несколько дней. «Если же реакция наблюдается двусторонняя, то сразу же снимается вариант опасности. Скорее всего, это реакция на какой-то общий агент, на который отреагировала ткань молочной железы. Но, опять же, лично я такого в практике не встречал. А возможно, это обычный период ПМС, во время которого грудь наливается, увеличивается в размерах – у некоторых, кстати, на размер или два за счет дополнительного притока жидкости и задержки жидкости в железистой ткани молочной железы, помимо увеличенного кровенаполнения в этот период. Но с началом цикла все это проходит. То есть это физиологический процесс», – заключил Прокопенко. В начале июля в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer скончался мужчина. Пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации сообщила, что, согласно данным электронной амбулаторной карты пациента, у него не было никаких хронических заболеваний. Мясникова возмутила рекомендация избегать секса после вакцинации 9 июля 2021, 09:53 Текст: Алина Назарова

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал призывы коллег не мочить место укола в течение трех дней после вакцинации от коронавируса и избегать сексуальной близости. По словам специалиста, медики и должностные лица устраивают «парад глупых непрофессиональных рекомендаций». Мясников заявил, что подобные советы только ухудшают отношение населения к вакцинации. «Алкоголем и правда злоупотреблять не следует (бокал вина не в счет), но остальное?! Курение, например, имеет отсроченные, долговременные последствия, на вакцинацию сиюминутно не влияет, но призыв к отказу от него вызывает хотя бы симпатию… А секс тут при чем?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!» – написал медик в своем Telegram. По его словам, «проблема в том, что все эти глупые рекомендации льют воду на мельницу антивакцинаторов». «Люди и так колеблется, а им: выпивать нельзя, курить нельзя, секс нельзя! Пойдут ли они после этого вакцинироваться, сохранят ли энтузиазм?» – возмутился медик. Ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер сообщил, что секса, как и других повышенных нагрузок, лучше избегать в первые дни после вакцинации от COVID-19. При этом директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее отмечал, что физические нагрузки недавно привитым не противопоказаны, но посоветовал не доводить себя до изнеможения, поскольку из организма уходит глюкоза, необходимая для размножения клеток. Рекомендации Ростуризма туроператорам по Египту утратили силу 8 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Антонов

В связи с отменой указа российского президента о запрете полетов на курорты Египта рекомендации Ростуризма не продавать туры в эту страну утрачивают силу, сообщило ведомство. Ростуризм пояснил, что решение о том, когда и в каких объемах стартуют полетные программы, примет оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса, передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле. Россиян предупредили о связанном с вакцинацией новом мошенничестве 9 июля 2021, 09:25 Текст: Евгения Шестак

Новый вид мошенничества появился в России на фоне обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, информацию подтвердили в ВТБ, Газпромбанке и в «Лаборатории Касперского». По словам начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрия Ревякина, мошенники распространяют объявления о начислении бонусов людям, прошедшим вакцинацию, чтобы получить данные доступа к картам, передает РБК. Отмечается, что размер обещанного мошенниками бонуса составляет 5 тыс. рублей. В объявлениях сообщается, что выплачивается он клиентам российского универсального коммерческого банка ВТБ. Злоумышленники не уточняют, о какой вакцине идет речь. Объявления о бонусах распространяются через соцсети и мессенджеры. При переходе по ссылке необходимо ввести персональные данные и данные банковской карты. Далее мошенники получают доступ к деньгам жертвы. В пресс-службе финансовой организации призывают граждан быть бдительными, не реагировать на подобные объявления и не переходить по подозрительным ссылкам. По данным «Лаборатории Касперского», в июне (по сравнению с маем) было обнаружено и заблокировано на 14% больше мошеннических ресурсов, связанных с коронавирусом. Ранее Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от COVID-19. Попова рассказала, откуда россияне привозят дельта-штамм COVID-19 9 июля 2021, 11:08 Текст: Алина Назарова

Россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Штамм «дельта», то, что мы видим на сегодняшний день, это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран... и Соединенные Штаты», – сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого она разместила в своем Telegram. Также Попова заявила, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью. «Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», – сказала Попова, отвечая на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным. Ранее вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.