В Петербурге огласили приговор обвиняемым в похищении бизнесмена

В Петербурге огласили приговор троим мужчинам, которые похитили бизнесмена и при помощи вымогательства и угроз заставили передать им все данные его денежных счетов, сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы. По данным следствия, преступный план Мусса Боготов, Азамат Лиев и Хазратали Хапцев разработали в декабре 2019 года, находясь на территории Москвы. Узнав, что некий петербуржец занимается валютными операциями и обладает большими деньгами, они решились на разбой, похищение и вымогательство, передает «Фонтанка». В пресс-службе уточнили, что прибыв в Петербург на чужом ВАЗе, участники преступления организовали наблюдение за бизнесменом, и, дождавшись, когда он выйдет во двор своего дома и сядет за руль принадлежащего ему BMW X6, они совершили нападение. Хапцев при помощи отечественного автомобиля заблокировал выезд, в то время как его сообщники вытащили мужчину из салона, ударили по голове и пересадили на заднее сиденье, где связали руки и отобрали наличные, после чего на его же иномарке отвезли в Шушары. Отмечается, что потерпевший под давлением передал им пароли от банковской карты и автомобиль на общую сумму 1,3 млн рублей. Кроме того, похищенного продержали в доме на Дунайском проспекте до задержания участников преступления. Петродворцовый районный суд назначил Хапцеву 9 лет исправительной колонии строгого режима, а Боготову и Лиеву – по 8,5 года. В феврале правоохранительные органы сообщили, что очередную серию хищений из ячеек центрального отделения Банка развития и модернизации промышленности выявили в Москве, злоумышленники украли 12 млн рублей.

Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан 8 июля 2021, 10:14

Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что считает ответ очевидным. «Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден», – цитирует РИА «Новости» главу МИД. При этом Лавров отметил, что в случае нападения боевиков из Афганистана на Таджикистан ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Душанбе. Он подчеркнул, что в результате пробуксовки политической жизни Афганистана образуются ниши, куда втягиваются боевики «Исламского государства*» (террористическая организация, запрещенная в России). При этом «Исламское государство» целенаправленно размещает своих боевиков на севере страны у границы с союзниками России, добавил министр. По словам главы МИД, вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране. В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США. В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО 8 июля 2021, 08:58 Текст: Евгения Шестак

Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. «Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш». Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов. Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Лавров счел за честь предложение Путина войти в список «Единой России» 8 июля 2021, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для него стало честью предложение президента Владимира Путина войти в общефедеральную часть федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Лавров заявил, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете, что он «получил предложение вместе с другими членами этой пятерки, предложение, которое было сделано президентом Путиным на съезде «Единой России», передает ТАСС. «Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня», – добавил он. Он подчеркнул, что МИД тесно сотрудничает с парламентскими партиями, регулярно участвует в брифингах, слушаниях, пленарных заседаниях, заседаниях парламентских комитетов. «Единая Россия», как ведущая партия, в решающей степени играет роль в кодификации важнейших политических решений и в плане обеспечения ратификации тех договоров, которые президент, министры подписывают с зарубежными партнерами, и в плане формулирования основ нашей внешней политики, в плане закрепления законодательно тех доктринальных документов, которые подписывает, одобряет президент», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, что МИД подробно консультировал «Единую Россию» при работе над поправками к Конституции, касающимися внешней политики страны. Напомним, «Единая Россия» провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму, 19 июня. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. 6 июля представители партии подали документы, необходимые для заверения федерального списка и списка кандидатов по одномандатным округам, в Центризбирком. Франция потребовала не признавать вакцины от COVID из России и Китая 8 июля 2021, 09:41

Фото: Yuttachai Kongprasert/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона. Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что «Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. «Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки», – сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция «не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации». «Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны», – отметил госсекретарь. «Реальное воздействие, – подчеркнул он, – оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка». Ранее РФПИ сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. Во вторник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия). Мощный взрыв произошел в порту в Дубае 7 июля 2021, 23:30

Фото: DeeDee DeGelia & Brent Winebren/

moodboard/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На территории порта Джабаль-Али в Дубае прогремел мощный взрыв, сообщают информационные агентства. Взрыв произошел на торговом судне, пришвартованном в гавани, начался пожар. Не исключалось, что речь может идти о нефтяном танкере. Позднее сообщили, что во взорвавшемся контейнере перевозили легковоспламеняющиеся вещества и материалы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Al Arabiya. Пресс-служба правительства эмирата сообщила, что пожар локализован, погибших и пострадавших нет. Взрыв был слышен во всем городе. Судя по видеозаписям, огонь перекинулся на причал, усеянный разлетевшимися от взрывной волны металлическими конструкциями. При этом порт продолжает работать в обычном режиме. Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен 8 июля 2021, 20:19

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе. «Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе. Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль. В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Назван способ спастись от суперштамма коронавируса 8 июля 2021, 08:45 Текст: Евгения Шестак

Суперштамм коронавируса может возникнуть в любой стране, спастись от него можно только энергичной борьбой против тех форм, которые уже существуют, заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. «Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – отметил врач в интервью радио Sputnik. По его словам, возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей, вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, «и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется». Дурманов подчеркнул, что лишь с помощью вакцины можно ограничить условия происхождения новых мутаций, а также предотвратить новые всплески заболевания. «Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», – подчеркнул доктор. Он отметил, что возможно в будущем могут появиться штаммы, против которых понадобятся новые вакцины, а работа над их созданием уже идет. Ранее вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции. Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии. Плановый полет российских Су-24 прервал пресс-конференцию премьера Испании 8 июля 2021, 16:02 Текст: Алексей Дегтярев

Полет российских бомбардировщиков Су-24, прервавший пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса в Литве на базе НАТО, был плановым, он проводился без нарушения границ, заявили в Минобороны России. «8 июля два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других государств. Ранее СМИ сообщили, что пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса во время визита на базу НАТО в Литве была прервана из-за извещения о тревоге. По этим данным, тревогу объявили из-за присутствия самолета в районе балтийского воздушного пространства. Позже в прессе уточнили, что конференцию прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов, отправившихся на перехват российского борта. При этом не указывалась модель российского самолета, а также не уточнялось, был ли это один борт или несколько. Меньшова рассказала о состоянии Алентовой после COVID-19 8 июля 2021, 02:16

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

РФС расторг контракт с Черчесовым 8 июля 2021, 15:50

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии призвал «не посыпать голову пеплом» после вылета российской сборной с ЧЕ-2020 и приступить к работе над ошибками. Он отметил, что в этой ситуации нет «ничего личного», необходимо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной, и подумать о том, что нужно изменить. Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Россиянам подсказали способ накопить пенсию в 90 тыс. рублей 8 июля 2021, 14:37 Текст: Елена Мирошниченко

Пенсионный эксперт, экономист, консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов Сергей Кикевич рассказал, что для того, чтобы обеспечить себе пенсию в 90 тыс. рублей, ежемесячно необходимо откладывать 5 тыс. рублей. Начать он предлагает с вложений в простой пакет, состоящий из облигаций, индексных фондов акций и золота. Эксперт объяснил «Ридусу», что по статистике прошлых лет, таким способом можно достигнуть доходности 15% годовых с вкладов. «Накопление пенсионных сбережений, как правило, это задача долгосрочная. Для пенсии в 90 тыс. рублей нужно будет накопить около 7,5 млн рублей. При этом сумма, с которой человек начинает инвестировать, не имеет значения. При нулевых стартовых инвестициях и 5 тыс. рублей ежемесячных пополнений за 20 лет вполне можно достигнуть такого размера пенсии», – рассказал Кикевич. Он добавил, что при условии ежемесячного платежа в 5 тыс. рублей при помощи инвестиций за 10 лет можно накопить пенсию 17 тыс. рублей, за 15 лет – пенсию 42 тыс. рублей, за 20 лет – 93 тыс. рублей, за 25 лет – 202 тыс. рублей. При этом он отметил, что через 20 лет сумма в 90 тыс. рублей будет иметь меньшую покупательную способность чем сейчас. «Что такое инвестиции? Это метод решать долгосрочные финансовые задачи. Зачастую под инвестициями у нас понимают, бог знает что! Всякий трейдинг, спекуляции, игровое казино – это все не инвестиции», – сказал эксперт и добавил, что новичку необходимо не более недели, чтобы разобраться в инвестировании. Но прежде, чем человек сможет начать инвестировать и решать долгосрочные финансовые задачи, ему необходимо соблюсти два условия, а именно – закрыть кредиты и создать финансовую подушку безопасности, отметил эксперт. «Главное, чтобы у человека не было кредитов, потому что в инвестициях, единственный механизм, который движет нас к цели, называется активом – то, что позволяет получать доход. Тот же банковский вклад. Мы работаем врачом или педагогом, а тем временем банковский вклад приносит нам какой-то дополнительный доход – пример активов. Для того, чтобы создавать активы, человеку необходимо избавить от пассивов. Один, два, три кредита – это как раз то, что будет всячески мешать добиваться финансовых целей», – прокомментировал Кикевич. По словам эксперта, «современный кредит – это 20%, 30% годовых, иногда даже больше. Поэтому нет смысла вкладывать деньги под 10%, накапливая их, и одновременно платить банку кредит под 30% – это утопия». Затем, рассказа Кикевич, необходимо подготовить финансовую подушку безопасности, которая не будет использоваться в инвестировании, но даст ощущение защиты и спокойствия от внешних рисков. Размер ее должен быть равен 6-8 размерам месячных расходов человека или его семьи. Эти деньги, чтобы обеспечить финансовую безопасность на случай всяких форс-мажорных ситуаций. «Многие думают, что сразу нужен стартовый капитал, сразу скажу – нет, это как раз не является важной необходимостью. Время – это главный наш союзник, потому что в инвестициях действует так называемое правило сложных процентов: чем больше у нас лет впереди, тем выше вероятность, что мы накопим значительную сумму денег, которая будет соответствовать нашим пенсионным ожиданиям», – резюмировал Кикевич. Ранее в Совфеде назвали способ получать пенсию самозанятым. НАТО разъяснило Украине процесс вступления в альянс 8 июля 2021, 06:48

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины. В ответ на предложение предоставить Киеву определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС, Аппатурай пояснил, что «это так не работает». Он подчеркнул, что «нет четкого перечня критериев», после которого страна получает План действий по членству в альянсе или само членство. Аппатурай указал, что речь идет о «политических решениях», а не о выполнении «сугубо технических критериев». «Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – приводит его слова «Европейская правда». Аппатурай заявил, что и сам альянс должен быть готов к расширению, а соответствующее решение принимают страны-члены, «но без участия третьих сторон, в данном случае России». В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России 8 июля 2021, 05:25

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Изоляции России, о которой твердят на Западе, нет, при этом Запад постоянно пытается вмешаться в российскую политику, заявил глава МИД страны Сергей Лавров. Он выступил в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов». Лавров отметил, что российская внешняя политика не зависят от электоральных циклов, «как это бывает часто с многими западными странами», передает ТАСС. По его словам, «существенное конкурентное преимущество» российской внешней политики в том, что она «носит долгосрочный характер». Это позволяет России расширять «связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке». «Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет», – сказал министр, добавив, что «ряды наших друзей постоянно пополняются, хотя США и их союзники активно пытаются этому помешать». Как подчеркнул Лавров, на Западе «и не скрывают, что многие предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров». Попытки «повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику» происходят «чуть ли не ежедневно», включая военные провокации, экономические санкции, похищения россиян за рубежом, «масштабные информационные атаки». Россия, как указал министр, «навсегда преодолела трудности лихих девяностых», но это «не всем по душе». По его словам, «можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать». Москве также известно о планах Запада «развернуть кампанию по непризнанию выборов». Лавров заверил, что такие попытки вмешательства будут пресекаться. Глава МИДа сообщил, что Вашингтон пока не дал конкретного ответа на предложение Москвы начать диалог по кибербезопасности, как и на предложение провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Также он отметил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности должен учитывать программу США по выводу ударного оружия в космос. Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что «санкции не могут повлиять» на внешнюю или внутреннюю политику российского государства. Лавров раскритиковал либералов за позицию по инциденту с «Дефендером» 8 июля 2021, 08:00

Фото: Рамиль Ситдиков/

POOL/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские либералы хотели бы, чтобы Москва проглотила оскорбление со стороны Лондона в случае с заходом британского эсминца «Дефендер» в российские территориальные воды в Черном море, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» Лавров заявил, что Запад пытается повлиять на чувство патриотизма россиян через некоторых либералов в России. «Я с большим изумлением читал комментарии, когда вторгся британский военный корабль в наши территориальные воды. Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было его выгонять, ну прошел бы мимо Крыма, и чего бы случилось? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете. То есть проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявление крымчан, которые выбрали сначала независимость, потом воссоединение со своей исторической родиной», – передает ТАСС его слова. Он напомнил о комментариях в либеральной среде во время учений российской армии недалеко от границ с Украиной. «Учения завершились, войска разъехались по своим местам постоянной дислокации, а Запад не на своей территории, а на линии соприкосновения с Россией, со всего мира согнал десятки тысяч солдат, десятки тысяч образцов наступательной техники», – отметил министр. По его словам, западные коллеги представили дело так, будто они пригрозили Москве, а она отвела свои войска. «То, что это были открыто объявленные учения, завершившиеся после выполнения своих задач, никто не хочет слушать. А вот наши либералы заявили после этого: вот как произошло – позвонил Байден Путину, и тут же войска от украинской границы убрали. А если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. Это уважаемые в прошлом люди, которые политикой занимаются многие-многие годы», – посетовал Лавров. Он привел еще один пример высказываний, которые имеют антипатриотичный контекст. Некоторые сокрушались о хороших отношениях с Западом в 1990-е годы, когда развалился СССР, и заявляли, что если бы Россия пошла по пути Германии и Японии после Второй мировой войны, она была бы сопоставима по уровню развития гражданского общества с этими странами. «Я думаю, больше можно ничего не рассказывать. Нам предлагалось, проиграв в холодной войне, как они считают, дать себя оккупировать и дать Западу создать нам основы нового государства», – пояснил министр. «Патриотизм для меня – важнейшая черта. И люди, которые не чувствуют этого патриотизма сквозь века, едва ли достигнут успехов не только в дипломатии, но и в любой другой работе, которая связана с реальными задачами по развитию государства во всех областях. Будь то экономика, будь то культура, будь то военное дело», – заключил глава МИД России. Ранее ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям. Британцы оценили перехват американского самолета российскими Су-30 8 июля 2021, 08:23 Текст: Алина Назарова

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Материал вызвал активный отклик читателей. «Что же, пусть несколько российских самолетов-разведчиков пролетят у берегов Флориды без американских истребителей, которые бы им мешали. Нет, не думаю, что так выйдет», – написал пользователь SpeakTruly, передает РИА «Новости». «Это буквально на их заднем дворе, чего вы ожидаете? Что бы сделали американские военные, если бы на их заднем дворе летел российский самолет-разведчик?» – задался вопросом Hawk85. «Это задний двор России – ожидаемо», – отметил alsocurious. «Россия окружена американскими базами. И все же мы считаем их агрессорами?» – написал Castor. «Что такого интересного в Черном море?» – спросил welshwilfy. «Это не новость... Это происходит с 1950-х годов и будет происходить еще через 50 лет», – выразил мнение Mallory. В среду Минобороны России сообщило, что два Су-30 поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границы американским самолетом. Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.