В Турции призвали ужесточить меры для российских туристов

Астрологи назвали ближайшие недели благоприятными для вакцинации от COVID

Дату прививки против коронавируса лучше всего планировать в астрологически безопасное для себя время. Однако в ближайшие три недели большей части населения можно смело отправляться на вакцинацию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные астрологи.

«Первое и самое важное, на что нужно обратить внимание при подготовке к вакцинации, это на состояние здоровья», – говорит астролог и психолог Василиса Володина. По ее словам, необходимо сначала отправиться на консультацию к врачу, который подтвердит, что вакцинацию осуществлять можно, или же делать этого по каким-либо причинам не порекомендует.

«И если уже доктор принимает решение о вакцинации, то надо выбирать для этой процедуры хороший день. Но общих для всех хороших дней нет. Есть день, который можно выбрать по индивидуальному гороскопу. Это точно так же, как нет лекарства, которое подходит всем от всех болезней», – поясняет собеседница.

Астролог уверяет, что разработала календарь безопасных дней для прививок, исключив дни, в которые могут случиться аллергические реакции, подняться температура.

Астролог, директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина отмечает, что точные даты астрологически благоприятных для вакцинации дней назвать не может, подчеркивая, что они индивидуальны для каждой личности. «В принципе, на данный момент на ближайшие две–три недели никаких существенных противопоказаний для того, чтобы сделать прививку, нет. То есть сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», – рассказывает специалист.

Она делится, что и сама пошла на вакцинацию , несмотря на то, что имела риск, поскольку является аллергиком. А все потому, что уже известно: вирус будет мутировать и дальше, тем более что COVID – не последняя инфекция, которая ожидает планету.

«Есть один очень древний ключ о том, что когда одна очень дальняя планета Прозерпина входит в разрушительный градус, на Земле происходят сильные эпидемии. Сейчас она движется в направлении разрушительного градуса в Скорпионе. Она войдет в него в 2022-м и будет находиться там около двух лет, до 2023 года включительно. Поэтому, возможно, нас ждут какие-то еще более нехорошие эпидемии, даже не связанные с ковидом», – считает Рассушина.



Ранее молекулярный биолог Сергей Нетесов заявил, что чем сильнее распространяется коронавирус, тем больше шансов на появление новых, более опасных штаммов этого заболевания. По его мнению, надо как можно скорее вакцинировать все население планеты. Тогда появится шанс на завершение пандемии и прекращение появления новых мутаций вируса.

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