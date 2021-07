Путин обратил внимание на неудовлетворенность россиян системой здравоохранения Путин заявил о проблемах с рождаемостью и убыли населения 19 июля 2021, 18:42 Текст: Алексей Дегтярев

В России сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, связанная с пандемией, заявил президент Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «К сожалению, в последние несколько лет в силу ряда обстоятельств – об этом мы тоже много раз говорили: две ямы демографические, плюс еще и ковид этот несчастный, дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения», – цитирует президента ТАСС. В июне на съезде «Единой России» глава государства призывал российские власти сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. «Мы с вами – был момент – вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму», – говорил Путин. Он отмечал, что для перелома негативных тенденций нужно «сфокусировать на этой цели все усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей».

Напавшие на украинских пограничников оказались сотрудниками СБУ 18 июля 2021, 20:08 Текст: Алексей Дегтярев

В числе нападавших на украинских пограничников на границе с Россией в Сумской области были два сотрудника Службы безопасности Украины, сообщили в СБУ. «На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», – цитирует сообщение ведомства РБК «Украина». Обоих подозреваемых передали органам следствия. В СБУ пояснили, что намерены сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении к ответственности. Отмечается, что информации о третьем участнике нападения информации пока нет. Ранее МВД Украины заявило, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина 19 июля 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина об Украине. Парламентарий выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье российского лидера и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать, передает РИА «Новости». Во-первых, Кузьмин отметил вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые раньше не принадлежали Киеву. «Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, то есть России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, «ограбили», – считает Кузьмин. Во-вторых, депутат выделил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия» после госпереворота в 2014 году. При этом парламентарий подчеркнул такие действия нынешних украинских властей, как «ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей», и репрессии против оппозиционеров. «И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России, и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, «они разрушат свою страну», – отметил Кузьмин. По мнению парламентария, из статьи Путина следует, что такие действия, так же, как и насильственная украинизация русскоязычного населения Украины, могут привести к утрате украинской государственности. «Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена...» – заключил Кузьмин. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на юго-востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Знакомый рассказал о сбившей детей в Москве девушке 18 июля 2021, 23:53

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Знакомый участницы ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, рассказал о семье подозреваемой и ее состоянии. «Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары», – заявил знакомый участницы ДТП «Московскому комсомольцу». По его словам, после трагедии у девушки случилась истерика. Как сообщает издание, в день ДТП девушка передвигалась на иномарке, записанной на свою тетю. При этом издание отмечает, что участница ДТП из приличной, обеспеченной семьи. Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец – личный водитель высокопоставленного чиновника. На месте с участницей ДТП случилась истерика. Она вызвала маму и тетю, те дали свои телефоны матери пострадавших детей и пообещали оказать посильную помощь. Этим контакт с потерпевшими пока ограничился, сообщает издание. В этом году участница ДТП закончила первый курс РАНХиГС по специальности «журналистика». Как удалось выяснить изданию, студентка находится в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок. В соответствии с условиями домашнего ареста у нее забрали телефон и отключили на компьютере интернет, говорится в статье. Напомним, в пятницу водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения. В субботу Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой. Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции. В свою очередь автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем? Видеоролик с новейшим российским истребителем вызвал у иностранцев восторг 19 июля 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Зарубежные пользователи восторженно прокомментировали видеоролик, посвященный новейшему российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. Видеокадры с воздушным судном опубликовала на своем YouTube-канале госкорпорация «Ростех». На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины – компания «Сухой». Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем. Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», – написал Atalaclys. «Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, «Ростех», – прокомментировал Viper 6. «Получится отлично, привет из Вьетнама», – Minh Nhat Tran. Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей. «Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!» – подчеркнул You Mad. «Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас», – отметил Emanuel Ledesma. «Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт», – выразил мнение PanzerKitsune. В прошлую пятницу Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Позже новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла. Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация презентует на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Фрегат «Адмирал Горшков» поразил цель ракетой «Циркон» 19 июля 2021, 09:04

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км, сообщили в Минобороны. Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря. «По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальности свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около семи Махов», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. Эксперт объяснил, почему власти США игнорируют Тихановскую 19 июля 2021, 11:48

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Белоруссия интересует администрацию Байдена только в контексте отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя планы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом в Белом доме и Госдепе встречу с Тихановской не планировали. «Тихановскую действительно игнорируют в Белом доме. Ранее она пыталась оказаться на инаугурации Джо Байдена. Вроде бы были соответствующие договоренности, но в итоге ее так и не пригласили», – напомнил политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, «при Дональде Трампе вопрос Белоруссии был важен для США только в контексте открытия нового рынка для продажи сланцевой нефти». «Трампу вообще была не интересна история со сменой режимов в Белоруссии. Местная оппозиция надеялась, что после прихода новой администрации демократов, которые традиционно больше внимания уделяют правам человека, что-то поменяется», – пояснил американист. «Но пока Белоруссия интересует администрацию Байдена лишь в широком контексте взаимоотношений с Россией», – добавил эксперт, указав на то, что эта тема поднималась на встрече лидеров России и США в Женеве. «Этот вопрос не первостепенный для администрации американского президента. Байден сейчас пытается перефокусировать внимание внешней политики США на противодействие Китаю, на перезаключение иранской ядерной сделки», – пояснил собеседник. «Тематика Восточной Европы не имеет для Байдена особого значения. Это для него важно только в рамках понимания взаимоотношений с Россией, – отметил Дудаков. – Вашингтону интересны не доброжелательные, а предсказуемые отношения с Кремлем. А Белоруссия – очаг напряженности в связи с тем, что оппозиция может снова начать выходить на улицы. Кроме того, в Вашингтоне наблюдается общее непонимание происходящего в белорусской политике». Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе своей поездки в Вашингтон планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы о посредничестве [между оппозицией и властями Белоруссии] говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке [властями США] гражданского общества [в Белоруссии]», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос о теме переговоров с властями США в ходе поездки в Вашингтон. В то же время в графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Это следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США. Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии. США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова после наводнения в Германии напомнила немецким СМИ об этике 19 июля 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о карикатуре, которую в 2019 году опубликовала Deutsche Welle после наводнения в Красноярском крае, и добавила, что Россия искренне сочувствует пострадавшей от разрушительного наводнения Германии. Нарисованная два года назад карикатура посвящена эмоциональному высказыванию губернатора Красноярского края Александра Усса, на ней в том числе изображен вертолет с фамилией губернатора на борту. «Советую DW присмотреться к карикатуре еще раз, она может пригодиться для демонстрации общения немецких политиков с гражданами Германии после потопов в ФРГ. В пассажире вертолета легко узнается, например, Штайнмайер. … Текст, в принципе, можно и оставить, маркировав борт именем любого регионального немецкого политика. Хотя можно и дописать: «Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein» (Не рой яму другому, сам в нее попадешь – прим. ВЗГЛЯД). «Мы же искренне сочувствуем немцам и желаем им стойкости в преодолении последствий стихии», – добавила Захарова в Telegram. Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек остались без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. В немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. СК начал проверку после видео с таскающим за волосы женщину полицейским в Москве 18 июля 2021, 21:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи начали проверку после видеозаписи, на которой полицейский схватил женщину за волосы после того, как та толкнула его коллегу, сообщили в ГСУ СК по Москве. «По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в ролике запечатлено, как женщина толкнула одного полицейского, после чего другой взял ее за волосы и посадил в служебный автомобиль. Следователи проверят действия полицейских и женщины. «В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти)», – пояснили в СК. Ранее Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись с таскающим за волосы женщину полицейским. По этим данным, инцидент произошел в одном из столичных районов. Жена офицера Генштаба без прав сбила мужчину с ребенком в Подмосковье 19 июля 2021, 12:21 Текст: Алина Назарова

Супруга офицера российского Генерального штаба тренировалась в Подмосковье перед экзаменом на права и сбила на тротуаре мужчину с младенцем на руках. 29 июня в Балашихе полковник российской армии пустил за руль свою супругу, которой предстояла сдача экзамена на права. Женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мужчину с младенцем на руках. Ребенок сильно пострадал в результате ДТП и оказался в больнице. Военный взял вину на себя, сообщив, что за рулем автомобиля находился он, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza. Однако позже полицейские изучили видео с камер наблюдения и убедились, что полковник пытается выгородить свою жену. Супруга призналась, что муж оговорил себя, желая защитить ее от уголовной ответственности. В Минобороны России не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. Ранее резонансное ДТП произошло в Москве. 18-летняя девушка за рулем Mazda сбила троих детей девяти месяцев, четырех и пяти лет, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу. Пятилетний и трехлетний мальчики умерли в больнице, девятимесячная девочка находится под наблюдением медиков. По предварительным данным, водитель авто была в состоянии алкогольного опьянения. Суд отправил ее под домашний арест, что вызвало возмущение как в блогосфере, так и среди политиков. После этого СК повторно инициировал передачу дела от полиции, а прокуратура потребовала ужесточить обвинение девушке. На Украине обеспокоились катастрофическим обмелением Днепра 19 июля 2021, 13:46

Фото: Christophe Gateau/dpa/

picture-alliance/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Главная водная артерия Украины – Днепр – находится на грани экологической катастрофы. К такому выводы пришли эксперты Счетной палаты страны и украинские экологи. «В теперешних условиях при смене климата мы не имеем существенных изменений в количестве атмосферных осадков – они являются главным источником притока воды в реку. Сток Днепра резко падает – это показано сменой режима осадков. Если раньше мы имели зимой снежное покрытие, которое давало бы весной весеннее половодье, то сейчас этого покрытия нет», – передает ТАСС слова главы национального экологического центра Украины и ученого секретаря в Институте геологических наук НАН Украины Руслана Гаврилюка. В результате, подчеркнул он, воды в реке становится меньше. Последний раз ученые фиксировали полноценное насыщение реки, уточнил Гаврилюк, в 2013 году, а 2020 год был в этом смысле худшим за всю историю наблюдений.



Эксперты Счетной палаты Украины ранее опубликовали отчет, в котором сказано, что экологическое состояние реки – катастрофическое. «В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружен 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе», – свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года. Проведенные исследования также выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути. Осложняет процесс самоочищения реки тот факт, что Днепр представляет собой каскад водохранилищ, а дамбы, по словам главы Национального экологического центра Украины, мешают самоочищению реки. «Днепр в Киеве является хвостовой частью Каневского водохранилища. Фактически между Киевским и Каневским водохранилищами вообще нет природного течения – и так до Каховского водохранилища. Река превращена в озеро. Если бы река имела течение, то вода могла бы нормально насыщаться кислородом и была бы более стойкой к внешнему загрязнению», – пояснил он. Кроме того, по словам эколога, на Украине отсутствуют технологии, которые могли бы обеспечить нормальное очищение воды Днепра. В настоящее время в Министерстве окружающей среды и природных ресурсов идут дискуссии относительно улучшения состояния Днепра и разработки водной стратегии Украины. По мнению заместителя министра окружающей среды и природных ресурсов Михаила Хорева, необходимо принять ряд изменений в законодательство и выделить средства на модернизацию систем очищения сточных вод. Ранее стало известно об аварийном режиме работы водохранилищ на Украине. Тихановская призвала США не признавать соглашения Лукашенко с Россией 19 июля 2021, 01:34

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с утверждением, что все заключенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко после выборов 9 августа 2020 года международные соглашения, в том числе с Кремлем, якобы не являются легитимными и должны быть пересмотрены. «Я во всех своих поездках тоже говорю, что вы должны выступать гарантом того, что все соглашения, которые сейчас – после 9 августа [2020 года] – подписываются бывшим президентом Белоруссии [Александром Лукашенко] и Кремлем, либо другими странами, нелегитимны, они будут пересмотрены», – приводит ТАСС слова Тихановской, сказанные в центре американской столицы перед представителями белорусской диаспоры. Говоря в целом об отношениях с Москвой, она указала на необходимость их поддержания, независимо от того, кто находится у власти в Белоруссии. «Мы все время говорим: главное – не вмешивайтесь. Мы сделаем все сами, с помощью демократических стран <…>. Просто не вмешивайтесь, просто не помогайте [Лукашенко]. Потому что мы от России никуда не денемся, как и они от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать. Новому президенту [Белоруссии] придется, возможно, и нелегко, но портить, полностью искоренять отношения тоже нельзя. Это надо <…> [лавировать], сбалансированный к этому подход искать», – считает Тихановская. В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных. Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии. Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Академик Черский» приступил к укладке участка «Северного потока – 2» в водах Германии 19 июля 2021, 11:03

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Судно «Академик Черский» покинуло воды Дании, где строило «Северный поток – 2», и будет укладывать участок второй нитки газопровода в 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии, сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG. Как свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, «Академик Черский» покинул воды Дании в ночь на 19 июля. Сейчас судно находится в немецких водах, в исключительной экономической зоне Германии. При этом судно «Фортуна» остается на данный момент в датских водах, передает РИА «Новости». «Трубоукладочное судно «Академик Черский» уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», – пояснили в компании. В Nord Stream 2 AG отметили, что соответствующие извещения мореплавателям опубликованы профильными германскими службами. Ранее в июле глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что компания рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа. Сейчас проект готов на 98%, при этом строительство первой нитки уже завершено. Около двух-трех месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты. Власти Белоруссии допустили возможность введения чрезвычайного положения 18 июля 2021, 22:59

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что в республике создана система реагирования на деятельность деструктивных элементов, которая позволит вовремя дать ответ на кризисную ситуацию, вплоть до введения военного или чрезвычайного положения. «Ни для кого не секрет, что все правоохранительные органы анализируют свою деятельность, криминогенную ситуацию, степень защищенности и охраны общественного порядка. На основании этого анализа они могут даже спрогнозировать какую-то группу людей или объекты, от которых можно прогнозно ожидать какие-то риски или вызовы, которые в том числе могут перерасти в основание к введению военного или чрезвычайного положения. Эта система уже создана, она довольно успешно работает», – приводит слова чиновника ТАСС. По словам Рахманова, результаты такой работы недавно показал телеканал ОНТ в документальных фильмах, в которых были отражены операции КГБ и МВД, в которых «принимаемые этой системой меры, направленные на упреждение и профилактику, позволили установить на территории страны схроны с оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, установить людей, которые планировали и организовывали различные преступления». Рахманов напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, в соответствии с документом вносятся поправки в закон «О чрезвычайном положении». «Чрезвычайное и военное положение – это крайняя степень воздействия на ту или иную ситуацию. Государством всегда принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения», – заявил чиновник. Заместитель госсекретаря Совбеза отметил, что сейчас в республике «нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП». «Опять же в конституции и в законе «О чрезвычайном положении» прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы или же беспорядков, – сказал Рахманов. – Причем в новой редакции закона «О чрезвычайном положении» уточнено понятие «беспорядки», и только при этих обстоятельствах у нас в стране возможно ставить вопрос о введении режима ЧП. Таких обстоятельств у нас сейчас нет, и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили». Ранее Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в Вашингтоне планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Накануне стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии. Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами. В столичном главке МВД объяснили задержание журналистки «Ленты.ру» 19 июля 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Полиция задержала журналистку интернет-издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову за препятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «17 июля в 21.45 на Чистопрудном бульваре за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции была задержана гражданка 1996 года рождения. При этом на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка»)», – приводит текст сообщения пресс-службы столичного ГУ МВД России ТАСС. Ранее появилась информация, что в субботу сотрудники МВД задержали в Москве журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которая стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. Как утверждает издание, после начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытались уклониться от попадания в кадр их нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в отдел МВД по Басманному району Москвы. Издание также утверждает, что в процессе задержания сотрудники полиции толкнули журналистку, ударили ее головой о стол, наступили коленом и нанесли травму руки. В конечном итоге Завьялову обвинили по статье 20.1.2 КОАП («Мелкое хулиганство») и задержали «до решения суда до понедельника, 19 июля». Эксперт рассказал, как можно было избежать гибели детей на пешеходном переходе в Москве 19 июля 2021, 13:12

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Автомобилистам просто необходимо всегда обращать внимание на других участников движения, следить за дорожной ситуацией, особенно при плохой видимости, притормаживать, как и другие машины, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, комментируя ДТП со сбитыми на пешеходном переходе детьми. Днем 16 июня 18-летняя москвичка, находясь за рулем Mazda 3, сбила на пешеходном переходе семью с детьми. Все трое детей получили тяжелые травмы. Оба мальчика трех и пяти лет умерли в больнице, девятимесячная девочка, которую везли в коляске, продолжает бороться за жизнь. По словам девушки, она не увидела пешеходов, потому что ее ослепило солнце. Отметим, что в полосе правее перед зеброй остановился автомобиль. «По себе и своим друзьям скажу: все зависит от опыта вождения. У меня тоже был подобный случай, но, слава Богу, я никого не сбил. Но тем не менее чуть не попал в серьезное ДТП: загорелся зеленый, я на скорости подъезжал к перекрестку, в правом ряду перед стоп-линией стояла машина. Стояла не просто так, пропускала летящий на скорости автомобиль. И тогда я интуитивно начал подтормаживать и избежал аварии, хотя не видел никакой помехи», – говорит Солдунов. Поэтому просто необходимо обращать внимание на всех участников движения, следить за их действиями, продолжает автоэксперт. Когда справа тормозит машина, а водитель видит, что у него нет видимости, то обязательно надо сбавлять ход. Это, по словам собеседника, приходит с опытом, но лучше этому сразу учиться. «Особенно перед пешеходными переходами нужно быть крайне внимательными. Я не хочу никого осуждать, но если ты за рулем, владеешь транспортным средством повышенной опасности, то все равно нужно на такие, казалось бы, мелочи обращать внимание. Особенно на нерегулируемых перекрестках. То есть необходимо смотреть за дорожной ситуацией, и если ты видишь, что автомобиль затормозил справа – снижай скорость и останавливайся тоже», – рекомендует специалист. Кроме того, он усомнился, что солнечный свет мог настолько ослепить девушку, что она не заметила ни начало пешеходного перехода, при переезде через который, согласно ПДД, даже при отсутствии людей на всей улице следует притормаживать, ни машину, остановившуюся в правом ряду. «Тем более, если слепит солнце, снижать скорость надо. Дорожку она все равно так или иначе видела с одной или с другой стороны. Скорее всего, тут сыграл наш русский «авось» или элементарная нехватка опыта. Я ей очень сочувствую, но беда произошла... И, к сожалению, во всей ситуации виновата она, как не крути», – считает Солдунов. Кроме того, он призвал пешеходов даже на пешеходных переходах переходить дорогу с большей осторожностью. То есть приближаясь к дороге, лучше сто раз посмотреть, лишний раз подождать, ни в коем случае нельзя бежать. «Не нужно надеяться на то, что машина притормозит, она не умеет внезапно останавливаться, ей все равно требуется какой-то временной промежуток. Поэтому я бы хотел предупредить самонадеянных пешеходов, чтобы они всегда смотрели на дорогу лишний раз. В Америке даже есть кладбище, где написано: «Они были правы». Понятно, что автомобилист не прав, но беда тем не менее случается. Поэтому необходимо уважительно с обеих сторон относиться друг к другу. И пешеходам, и автомобилистам», – заключил автоэксперт. Ранее газета ВЗГЛЯД побеседовала с экспертами на тему того, что же стало причиной ДТП с детьми, какое наказание грозит молодой автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем.