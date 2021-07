Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине Эксперт: Уход Авакова с поста главы МВД Украины могли согласовать два года назад В «Нафтогазе» призвали США не допустить запуска «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 19:31

Фото: Jens Büttner/DPA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «Мы верим в то, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы и для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», – заявил Витренко в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что американские санкции действенны только против европейских компаний, поскольку российские компании их не боятся. «Как раз действенные санкции – это санкции против Nord Stream 2 AG – это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, чтобы быть оператором этого газопровода. Санкции на эту компанию являются действенными, потому что другие европейские компании просто не захотят с ней работать и банки не захотят с ней работать», – добавил Витренко. Ранее руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну будет 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2».

Меркель отказалась давить на Россию по «Северному потоку – 2» 12 июля 2021, 20:50

Фото: Salerno/EUC/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. «Я заявил госпоже (Ангеле) Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. И если мы говорим об энергетической безопасности, мы должны иметь гарантии ЕС, гарантии Германии, гарантии Франции. Вопрос «Северного потока – 2», я считаю, что это часть вопросов в будущем на «нормандской» встрече», – сказал он на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщает РИА «Новости». По мнению Зеленского, строительство «Северного потока – 2» угрожает энергетической безопасности страны. «Я действительно считаю, что нормандский формат может быть одной из площадок, где могут подниматься энергетические вопросы. Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, это может случится – рискует вся территория Украины и временно оккупированная. То есть газ может не получить и временно оккупированная часть Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата», – добавил Зеленский. В свою очередь Меркель отметила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Также Зеленский заявил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе. «Что касается привлечения президента Байдена к нормандскому формату, мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в нормандском формате, если участники нормандского формата будут за, ну Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос», – сказал Зеленский. Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель планирует добиться остановки проекта «Северный поток – 2». Погребинский: Зеленский получил от Германии две пощечины 13 июля 2021, 14:36

Фото: STEFANIE LOOS/ЕРА/POOL/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Зеленский получил пощечины от руководства Германии как по теме «Северного потока – 2», так и по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги визита президента Украины в Берлин. «Перед визитом Меркель в США Зеленский намеревался вновь обозначить свои пожелания. В первую очередь это касалось строительства трубопровода «Северный поток – 2» и Донбасса», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Меркель сказала, что понимает его обеспокоенность по поводу транзита газа и пообещала вместе с Байденом подумать об этом. Но не стоит забывать, что Меркель – уходящий политик. Видимо, она надеется, что следующий канцлер тоже будет озабочен этим вопросом, но достоверно это неизвестно», – пояснил он. Погребинский считает, что Зеленский не получил никакого результата, кроме некоторого раздражения Меркель в части все возрастающих требований Украины. Позиция президента США по «Северному потоку – 2» также известна, напомнил эксперт. «Байден не собирается блокировать трубопровод. По крайней мере, до ввода его в эксплуатацию», – уточнил собеседник. При этом политолог добавил, что Россия не заинтересована в сохранении транзита газа через Украину. «Если Украина после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет по-прежнему считать, что ведет войну с Россией, то Газпром вряд ли будет рисковать своими поставками в Европу через нее», – объяснил Погребинский. А что касается Донбасса, то «после встречи Зеленского с Меркель многое остается неясным». «С одной стороны, украинский президент согласился с идеей кластеров (пошаговый план выполнения Минских соглашений по Донбассу), которую предложили совместно Германия и Франция», – уточнил он. «Но я бы не советовал никому доверять словам Зеленского и членам его команды. Они все время врут», – констатировал Погребинский. Он указал, что «там также содержится требование ввести в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», которая призвана определить порядок предоставления особого статуса республикам Донбасса». «Украинские власти «встанут на уши» и не будут этого делать. Если только администрация Байдена не решит перестроить действующую украинскую политическую элиту и не заставит ее выполнять все необходимые договоренности», – убежден политолог. Но несмотря на отсутствие ощутимых результатов визита в Берлин, Зеленский не мог не поехать в Германию. «Ему важнее сфотографироваться с сильными мира сего, чем сделать свою страну счастливее. Я думаю, что он и не рассчитывал добиться чего-то. В условиях предстоящей смены власти в Германии сложно было чего-то ожидать, – считает Погребинский. – На мой взгляд, он даже получил пощечины по обеим темам. По «Северному потоку – 2» это была мягкая оплеуха, так как Меркель согласилась подумать о сохранении транзита через Украину. А по Донбассу он получил довольно жесткую пощечину, поскольку его призвали к выполнению проекта кластеров». Кроме того, эксперт напомнил о несостоявшейся встрече украинского лидера с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Зеленский хотел встретиться, но, вероятно, получил информацию о том, что никаких договоренностей по поставкам вооружений или включению Украины в НАТО не будет. Поэтому он и не взял с собой министра обороны Андрея Тарана», – предполагает политолог. «Возможно, он надеялся на то, что фрау Крамп-Карренбауэр будет готова хотя бы подумать о поставках вооружений», – добавил собеседник. Погребинский подчеркнул, что отсутствие конкретных требований украинского лидера по вооружениям «свидетельствует скорее не о намерении получить реальные поставки, а о желании продемонстрировать всему миру, что Европа обещает Украине что-то связанное с оружием». «Но немцы заранее ясно дали понять, что не поставляют оружие в страны, которые ведут военные действия», – заключил он. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин с двухдневным рабочим визитом. Он встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили. Президент Украины заявил, что доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. «Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов. Она состояла из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», – сказал он. Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили «о важных вещах», передает ТАСС. Он также отметил, что Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2» после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере, сообщает ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом. «Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже когда «Северный поток – 2» будет достроен», – сказала она. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В СФ назвали Зеленского «неадекватным» после его заявления по «Северному потоку – 2» 12 июля 2021, 21:47

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности. «Мне кажется, что у Зеленского с головой не все в порядке. При чем тут коммерческий проект России с Германией и нормандский формат? Что теперь, надо обсуждать в норманнском формате все подряд, все, что происходит в мире?», – приводит его слова РИА «Новости». Джабаров считает, что после таких заявлений Германия откажется иметь дело с Киевом. «Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен», – сказал он. Ранее Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил, что что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. Глава МВД Украины Аваков подал заявление об отставке 13 июля 2021, 17:46

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе украинского МВД. «Соответственно части первой статье 18 закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявку об отставке с должности Министра внутренних дел. Благодаою команду МВД за годы совместной службы. Благодарю каждого офицера, рядового и служащего. Честь имею!» – говорится в заявление Авакова, которое опубликовано на сайте МВД Украины. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank. В бундестаге назвали цели визита Зеленского в Берлин 13 июля 2021, 15:00

Фото: STEFANIE LOOS/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Киеву нужно договариваться о продолжении дотаций со стороны Берлина после прихода нового правительства в Германии в сентябре», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя прошедшую в Берлине встречу президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. «Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель, чтобы «поздороваться», еще раз напомнить, что «мы вроде как друзья». Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Также Киеву теперь важно договариваться, чтобы дотационные потоки Германии в сторону Украины не иссякли вместе с приходом нового правительства в сентябре», – отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Говоря о «Северном потоке – 2», собеседник указал на то, что некоторые силы «превратили трубу в предмет политического торга». «Но это неправильно. России выгодно продавать газ, а что касается Германии, то «Северный поток – 2» не в полной мере удовлетворит наши потребности в газе. Поэтому ни Москве, ни Берлину нет смысла отказываться от этой трубы, только если она не будет использоваться как элемент шантажа», – убежден политик. «Именно поэтому Украина так себя ведет, – полагает Гердт. – Она опасается не прекращения поставок газа через свою территорию, а исчезновения элемента политического давления на Москву и Берлин». «Однако этому давлению следует исчезнуть, – считает депутат бундестага. – В нормальных бизнес-отношениях не должно быть элемента шантажа, давления и подобных политических манипуляций». Напомним, накануне в Берлине прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство «Северного потока - 2», против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией, сообщает «РИА Новости». Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по строительству «Северного потока - 2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о том, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту, пишет ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе. Она также выразила надежду на то, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита. Глава ГТС Украины назвал «единственно приемлемую» компенсацию за «Северный поток – 2» 13 июля 2021, 18:10

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». «Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», – сказал Макогон в интервью украинским СМИ, передает ТАСС. В случае прекращения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» «технологически ничего страшного не произойдет», так как ГТС будут работать для внутренних потребностей. Украина потребляет в год 30 млрд кубометров, и 20 млрд кубометров добывает за этот период, сказал глава компании. «Некоторые «эксперты» говорят: «упадет давление в трубе». Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», – заверил он. Вместе с тем возникнет необходимость сократить работу сети: вывести из эксплуатации 33 компрессорных цеха и ряд компрессорных станций. Макогон отметил, что Украина может столкнуться с ограничениями импорта газа, так как поставки проходят по реверсным схемам, когда транзитный газ по договоренностям с ЕС частично остается на Украине. «Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией», – указал он. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Позже после встречи с Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нормандский формат может площадкой для обсуждения «Северного потока – 2», но он не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Поставки газа по «Северному потоку» остановлены из-за ремонта 13 июля 2021, 09:12 Текст: Алина Назарова

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» приостановлены до 23 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием, следует из данных операторов принимающей газотранспортной системы Германии. Согласно информации на сайтах операторов трубопроводов Nel и Opal, прокачка газа по «Северному потоку» полностью приостановилась около 7.00 мск, передает РИА «Новости». «График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Информация о техническом обслуживании была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) №1227/2011 (Положение о добросовестном поведении участников и прозрачности оптового энергетического рынка – РЕМИТ)», – сообщил оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG. «Северный поток» – магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. «Северный поток» поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. Кучма рассказал об обмане руководством Украины граждан в 1991 году 13 июля 2021, 11:14

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украинские власти обманывали своих граждан перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году, заявил бывший президент страны Леонид Кучма в интервью на YouTube-канале History Lab. «Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», – рассказал он, передает РИА «Новости». Также экс-президент рассказал, что расплата за ложь наступила, когда Россия начала торговать нефтью и газом по мировым ценам. Это привело к гиперинфляции на Украине, так как до распада СССР она платила за эти ресурсы по ценам «меньше чая, меньше воды», пояснил Кучма. По его словам, получив независимость, Украина занималась самоуничтожением и растратила весь научно-технический и человеческий потенциал. Он привел в пример ситуацию с торговлей оружием, отметив, что когда-то Украина была главным поставщиком в мире, однако впоследствии «без боя» сдала позиции. «Не хватило мудрости, силы воли… по большому счету ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения», – подчеркнул бывший глава Украины. Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32% граждан проголосовали за независимость Украины. В понедельник Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о «стране-агрессоре», Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в Россию на заработки. Президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Киев прекратил подачу водопроводной воды в ЛНР 13 июля 2021, 15:54 Текст: Наталья Ануфриева

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Лугансквода». Представитель предприятия сообщил, что «украинская сторона с 12.00 (совпадает с московским) 13 июля прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР», передает РИА «Новости». Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) – единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева. Причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск. «Возобновление подачи воды будет возможно после устранения повреждения на водоводе и вхождения в прежний режим работы магистральных водоводов», – уточнил он. Напомним, в апреле работу насосной станции в ДНР остановили из-за обстрела ВСУ. Статья Путина об Украине заставила Зеленского задуматься 13 июля 2021, 12:10

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский поддержал решение опубликовать статью на украинском языке и заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече, передает ТАСС. «Мне кажется, важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он (Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», – отметил Зеленский. Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, агрессивная русофобия радикальных националистов стала определять госполитику в стране. Комментируя слова о «стране-агрессоре», Путин напомнил, что Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают в Россию на заработки. Президент считает, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Кремль заявил о готовности Путина к диалогу с Зеленским 13 июля 2021, 13:08 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с украинским лидером Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что президент Путин не один раз заявлял о своей готовности к встрече с Зеленским, еще до публикации статьи. «Давайте исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать текст статьи Путина как то, что вопрос встречи глав государств может сдвинуться с мертвой точки. Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи. Меркель обвинили в оскорблении Байдена из-за «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 07:25

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Решение канцлера Германии Ангелы Меркель не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2», было оскорбительным для американской стороны, заявил обозреватель Bloomberg Андреас Клют. Как полагает автор материала, во время предстоящего визита Меркель в США стороны попытаются «продемонстрировать трансатлантическую гармонию». Вместе с тем, по мнению Клюта, «американцы будут скрывать глубочайшее разочарование, а немцы – гнетущее беспокойство», передает ТАСС. В материале отмечается, что Меркель «дважды проявила пренебрежение к Байдену». «Первая обида была нанесена в декабре, за недели до того, как Байден был приведен к присяге, когда она перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Вместо того, чтобы помочь Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы имелись варианты действий», – полагает Клют. «Вторым и более серьезным оскорблением стал ее отказ даже незначительно уступить поддержанным обеими американскими партиями требованиям относительно вызывающего споры газопровода, который строят из России в Германию», – говорится в статье. Клют полагает, что нежелание Меркель отказаться от проекта «станет обузой» для ее преемника на посту канцлера ФРГ, а также приведет к «отчуждению между США и европейскими партнерами». Автор считает, что вопросы, касающиеся «Северного потока – 2», будут омрачать отношения между США и Германией в течение многих лет. Напомним, в конце июня заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток - 2» стал «оружием принуждения» в руках России. Зеленский: Русский язык не является собственностью России 13 июля 2021, 15:26 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции «Украина 30. Гуманитарная политика» заявил, что русский язык не является собственностью России. «Помните, сколько было злоупотреблений, это поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Но это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же. Говори, как ты хочешь, но дает такую возможность», – приводит его слова РИА «Новости». Он также считает, «что некоторые вещи должны быть чистыми, абсолютными, понятными. Мы находимся в сложной ситуации, мы находимся в войне, напряжение вызывает что-либо связанное с Россией или с русским языком. Хотя я считаю, что русский язык – это не собственность России». Зеленский отметил, что не стоит поднимать вопрос государственного языка, так как на Украине уже все в этом направлении на законодательном уровне сделано. «У нас есть украинский язык – единственный государственный язык, это закреплено в конституции. Каждый раз, когда мы делаем те или иные шаги по усовершенствованию этого вопроса, я считаю, что это политический вопрос. Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну, и наш язык. Я считаю, что все сделано», – заявил Зеленский. Ранее русский язык лишили регионального статуса в украинском Николаеве. До этого футболисты сборной Украины подверглись жесткой критике из-за использования русского языка на пресс-конференции после матча со Швецией на Евро-2020. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто запрещает украинским футболистам говорить на русском языке и почему даже победы сборной плохо помогают создать единую гражданскую нацию на Украине. Напомним, Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. Восстановленный под Харьковом памятник дружбы с Россией снесли в тот же день 13 июля 2021, 12:34 Текст: Евгения Шестак

Восстановленный памятный знак дружбы украинского и русского народов вблизи Харькова был снесен вандалами уже в тот же день, сообщило генконсульство России в Харькове. «12 июля в селе Русская Лозовая активистами Харьковщины был восстановлен Камень дружбы народов Украины и России. Однако, к сожалению, в тот же день снесен вандалами», – говорится в сообщении дипломатического представительства в Twitter. В генконсульстве напомнили, что повторилась мартовская ситуация, когда памятный знак также был восстановлен после разрушения, а в дальнейшем вновь уничтожен. Сообщаем, что 12 июля в с.Русская Лозовая активистами Харьковщины был восстановлен Камень дружбы народов Украины и России, однако, к сожалению, в тот же день снесен вандалами. В марте знак уже восстанавливали и уничтожали. Фото "до и после", июль.@MID_RF pic.twitter.com/KgnnSvv0x4 — RusConsulate-Kharkov (@RusConsKharkov) July 13, 2021 В понедельник депутат Харьковского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Андрей Лесик сообщил, что депутаты от ОПЗЖ восстановили памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы вблизи Харькова. На прошлой неделе депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов. В Германии назвали условие запуска «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 14:47 Текст: Алина Назарова

Строительство «Северного потока – 2» и его эксплуатация одобрены компетентными ведомствами Германии, запуск проекта возможен после того, как эксперты подтвердят соответствие выполненных работ всем нормам, сообщили в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург – Передняя Померания. «Как строительство, так и эксплуатация газопровода «Северный поток – 2» одобрены компетентными ведомствами – Федеральным ведомством судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горным управлением в Штральзунде. Первая нитка уже готова, строительство второй продолжается. Для оставшихся работ и возможной эксплуатации трубопровода не требуется новых разрешений вышеназванных ведомств», – указали в региональном министерстве, передает ТАСС. В то же время в ведомстве отметили, что «запуск последует только после того, как признанные эксперты подтвердят, что строительство трубопровода соответствовало нормам». Ранее сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%. В настоящее время проект проходит процесс технической экспертизы и приемки.