Эксперт оценил жалобы Литвы на поток азиатских мигрантов из Белоруссии 28 июня 2021, 12:12

«Литва – ультранационалистическое государство, потому любой мигрант для нее – это проблема», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя сообщения о возросшем потоке ближневосточных мигрантов из Белоруссии в Литву, что воспринимается Вильнюсом как «гибридная война» со стороны президента Александра Лукашенко. «У каждой страны свое отношение к мигрантам. Есть страны, которые толерантно относятся к мигрантам, особенно если у них хорошая квалификация и есть знание языка страны пребывания. Это США, Канада, Новая Зеландия», – отмечает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Вторая группа – это государства, где преобладают коренные народы, но в силу исторических, политических или иных причин на их территории живут представители других стран, указывает эксперт. К этой группе относятся Великобритания, Россия, Индия, Китай и другие. «И есть небольшие страны, которые являются национальными государствами, где любой иностранец заметен и воспринимается частью населения и политического класса как нечто чуждое и враждебное. К ним относится Литва», – пояснил собеседник. «Это ультранационалистическое государство. При этом уровень образования или внешние данные литовца не так важны, как его национальная принадлежность, – отмечает Межевич. – А все остальные – русские, поляки, белорусы, евреи, латыши, немцы, малайзийцы – чужие. И даже получение гражданства не сделает их для литовцев своими». Поэтому, как отмечает эксперт, «любой мигрант для Литвы – это проблема». Представление о том, что «мигрант – это враг», входит в политическое поле страны, уточняет политолог. При этом большинство мигрантов рассматривают Литву не как конечную остановку, а как перевалочный пункт. «Человек приехал в Вильнюс, сел на автобус и доехал до Германии, где отправился в службу по размещению беженцев. Затем в лагере мигрантов он получит социальное пособие, которое в несколько раз выше средней заработной платы в Литве», – рассказывает эксперт. Кроме того, «вопрос о мигрантах – это улица с двусторонним движением». «Обычно пограничные службы взаимодействуют друг с другом. После соответствующего церемониала люди встречаются на переходе и, отдав друг другу честь, обмениваются необходимой информацией и передают друг другу нелегальных мигрантов или случайно забредшую на территорию соседнего государства живность. Но все это работает только в условиях нормальных или квазинормальных отношений между странами», – объясняет он. Литва же взяла курс на непризнание действующей власти в Белоруссии. «В какой степени белорусские пограничники обязаны защищать литовскую территорию от нелегальных мигрантов в этом случае?» – задается вопросом Межевич. «Непризнание президента – это еще не все. Литва не признает белорусские парламент, кабинет министров, а значит, и пограничные войска. Отсюда – попустительство нелегальной миграции с территории Белоруссии в Литву», – считает политолог. Эксперт также указал на недавнее высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он больше не будет защищать Европу от мигрантов. «В условиях недружественного отношения Литвы к Белоруссии решение не охранять в должной мере границу с Литвой от нелегальных мигрантов выглядит достаточно жестким, но логичным. Если стороны отказываются от закона и играют не по правилам, то это взаимно. Литва ведет игру без правил и сталкивается с последствиями своей политики», – считает Межевич. По его словам, России эта проблема не касается. «В нашей стране тоже есть мигранты, но это совсем другая история. Люди, приезжающие в нашу страну из Средней Азии, готовы принимать российские реалии. Это люди, которые понимают, что зарплата в России будет меньше, но свободы больше. Никто не будет тыкать пальцем в мусульманина или буддиста, потому что у нас многонациональное государство с разными конфессиями. Все мы разные, но все мы – россияне», – заключил эксперт. В воскресенье новостной портал Литвы Delfi сообщил, что в 2021 году из Белоруссии в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов, что в семь раз больше, чем за весь 2020 год. Среди задержанных на границе с Белоруссией больше всего граждан Ирака или иностранцев, представившихся гражданами этой страны – 328 человек. Также задержаны 46 граждан Ирана, 42 – Сирии, 39 белорусов, 17 россиян, 11 граждан Турции, 10 – Шри-Ланки, шесть – Таджикистана, три гражданина Афганистана, по два иностранца из Йемена и Египта и один гражданин Сомали. Министр внутренних дел Агне Билотайте считает нелегальную миграцию «средством в гибридной войне режима Лукашенко против Литвы». По ее словам, у Литвы есть доказательства того, что в этот процесс вовлечены белорусские пограничники. «У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема – хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников», – заявила министр в передаче Delfi «События недели». По словам министра, «это угроза для литовской миграционной системы, потому что страна действительно никогда не сталкивались с такими огромными потоками. Если сравнивать этот год с прошлым, количество нелегальной миграции увеличилось минимум в пять раз». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко придумал нестандартный способ давления на своих главных противников – ЕС в целом и Литву в частности.

Чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме как вмешательство российских спецслужб, заявил премьер страны Андрей Бабиш. «Мы [правительство] убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]», – заявил Бабиш, говоря о заявлении президента страны Милоша Земана, указывавшего, что нужно расследовать разные версии событий, передает ТАСС. Земан в воскресенье заявил, что нужно рассматривать вероятность, что взрывы на складах могли произойти из-за неумелого обращения с боеприпасами. Также нужно изучать версию попытки скрыть финансовую недостачу или кражу оружия. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Президент Чехии Милош Земан заявлял, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. После встречи с Земаном Бабиш сообщал, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов». В Москве напали на пошутившего о русских стендап-комика 27 июня 2021, 16:04

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого обвиняют в оскорблении русских после одного из выступлений, заявил, что на него напали в центре Москвы. Комик рассказал, что нападение произошло 25 июня, нападавшему якобы пообещали за это деньги, пояснил артист в своем Instagram. Мирзализаде добавил, что нападение было совершено из-за его высказывания в одной из передач, где шутка была вырвана из контекста. Он пояснил, что СМИ неверно интерпретировали его высказывание, объявив его русофобом, который оскорбляет русский народ. «Почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент. С некоторыми из тех, кто мне писал оскорбления, я начинал общение и вместе мы приходили к общему выводу, что людей вводят в заблуждение», – указал он. Обстоятельства нападения юморист не раскрыл, также не пояснил, получил ли травмы из-за инцидента. Осужденные женщины умерли в канализации в колонии в Ивановской области 27 июня 2021, 17:24

В колонии ИК-3 в Ивановской области две осужденные женщины скончались при очистке канализационного колодца, сообщили в региональном следственном управлении СК. Инцидент произошел 26 июня, две осужденные женщины выполняли свои трудовые обязанности по очистке канализационных каналов колодца в колонии, в ходе работ в колодце выделилось неустановленное вещество, сообщается на сайте ведомства. «Осужденные, а также пытавшиеся им помочь выбраться из колодца еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны отравились неизвестным веществом. В результате чего двое осужденных скончались на месте, а двое других лиц, оказавших им помощь, госпитализированы в больницы», – указали в СК. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Следователи проводят следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Захарова: Зачем нужны «русские хакеры», если есть британские остановки? 27 июня 2021, 15:52

Фрагменты найденных на остановке секретных документов в Британии демонстрируют, как Лондон пытается прикрыть собственное вранье, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?» – пошутила Захарова в своем Telegam-канале. Ранее британские СМИ сообщили, что на автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны страны. В них якобы идет речь о возможной реакции России на проход эсминца Defender и британских планах по Афганистану после окончания миссии НАТО. В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих 27 июня 2021, 21:11

Россия ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых якобы атаковали с помощью «направленной энергии», полагают в разведсообществе США, пишут СМИ. Атаки проводились с применением микроволн или других форм «направленной энергии», за них ответственна Россия, полагают в разведсообществе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Неназванный представитель администрации США высокого ранга пояснил, что необходимо убедиться в том, что «все понято правильно», доказательств вины России в этих атаках он не привел. В мае американское издание Politico заявило, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, против них якобы использовалась некая «направленная энергия». Газета ВЗГЛЯД писала, насколько правдоподобны эти утверждения. Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС 28 июня 2021, 06:58

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность введения запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта», сообщила The Times. По имеющимся у издания сведениям, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, «вызывающей озабоченность», и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании, передает ТАСС. При этом, по словам источника издания в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ. Напомним, в апреле в Британии обнаружили новый опасный штамм коронавируса. На остановке в Кенте нашли секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма 27 июня 2021, 14:37

На автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО, сообщает Би-би-си. В документах отмечается, что британская сторона предусматривала возможность, что Россия может отреагировать агрессивно на проход эсминца Defender. При этом в документах рассматривался также альтернативный маршрут для прохода эсминца, но тогда Россия могла бы решить, что Великобритания «испугалась», приводит сообщение РИА «Новости». Кроме того, в документах обсуждалась политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Китая и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО «Решительная поддержка». В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утвержд

Создававшийся в Польше для противодействия России танк-невидимка PL-01, похоже не увидит свет, к таким выводам пришел американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu). Проект Pl-01 был представлен еще в сентябре 2013 года, его разработкой занималась компания Obrum, он основан на шведском легком танке CV90120-T, указал Сичиу в статье для портала 19FortyFive. Он также имел сходство с российским проектом Т-14 «Армата», командир, механик-водитель, и наводчик находились в отдельной капсуле, а управление башней проводилось беспилотно. Танк полагалось оснащать 120-мм пушкой под стандарты НАТО, она должна была уметь запускать и противотанковые управляемые ракеты. Также на машину планировалось установить 7,62-мм пулемет или пулемет калибром 12,7 мм. «Невидимость» машины планировалось осуществить при помощи стелс-технологии, делающей танк неразличимым для стандартных тепловых датчиков. Также его намеревались покрывать материалами, поглощающими радиоволны. Автор материала отметил, что в последние годы об этом проекте нет никаких новостей. «Возможно, технология стелс была настолько хороша, что просто исчезла полностью», – заключил он. Напомним, в октябре 2014 года занимавший тогда пост министра обороны Польши Томаш Семоняк заявлял о готовности поставлять Киеву танки PL-01, при этом на тот момент существовал лишь ходовой макет танка. В Британии назначили расследование утечки скандального видео с главой Минздрава 27 июня 2021, 14:30

Британские власти решили расследовать утечку в СМИ записей с камер наблюдения, на которых запечатлено, как глава Минздрава Мэтт Хэнкок обнимался со своей помощницей, после утечки министр подал в отставку. О расследовании сообщил член британского кабинета министров, министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис, передает РИА «Новости». «Нам нужно разобраться в этом. Совершенно ясно, что то, что происходит в государственных ведомствах, может быть важным и чувствительным. Так что да, министерство здравоохранения проведет внутреннее расследование», – пояснил Льюис местным СМИ. i am sorry but hancock must be the least sexy person in the entire world, it’s making me want to die pic.twitter.com/EXiklmI1gP — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) June 25, 2021 Экс-министр здравоохранения Алан Джонсон признался, что не знал о камере в кабинете главы ведомства, по его словам, такой камеры в годы его работы в кабинете не было. В субботу Хэнкок подал в отставку после скандала, связанного с его вероятной связью с помощницей и ее назначением в совет ведомства. СМИ опубликовали видео, на котором 42-летний женатый Хэнкок, отец троих детей, и его помощница, 43-летняя супруга миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, целуются в здании Минздрава. В Москве арестованы три офицера управления авиации ФСБ 28 июня 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Военный суд в Москве арестовал трех офицеров шестого отдела управления авиации (УА) ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца», – цитирует источника в суде «Коммерсант». Однако источник в правоохранительных органах пояснил, что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов – одним из офицеров этого подразделения. «Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», – отметил он. Как отмечается в публикации, сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей. Речь идет о контрактах, которые заключались в 2017–2019 годах между УА ФСБ и компанией ООО «АсСтрой». Она занимается поставкой различной техники и оборудования воинским частям, в частности расположенным в Ставрополе подразделениям погранвойск. Как отмечается в материале, компания «АсСтрой» должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, однако эти обязательства не были выполнены. По делу проходят предприниматель Вазген Бабаханян и трое офицеров, которые, по версии следствия, причастны к этому мошенничеству. Как отмечается в статье, обвиняемые не признают вину и утверждают, что все обязательства по госконтракту были исполнены в срок. Напомним, 19 июня военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. Салливан заявил о проблемах с консульскими услугами посольства США в России 27 июня 2021, 21:51 Текст: Алексей Дегтярев

Американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран, сообщил посол Джон Салливан. «По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России», – заявил Салливан в эфире телеканала «Дождь», передает РИА «Новости». Он добавил, что посольство должно привести свой состав в соответствие с требованиями к 1 августа. Это очень сильно сказывается на работе дипмиссии, особенно на работе консульских служб. «Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз... Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», – пояснил Салливан. По его словам, после 1 августа в посольстве будут работать очень мало сотрудников, потому будут проблемы с консульскими услугами. Арестован подозреваемый в создании «групп смерти» в Липецкой области 27 июня 2021, 14:57 Текст: Алексей Дегтярев

Фигуранта дела о смерти подростков в Липецкой области из Ессентуков заключили под стражу, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК. «По ходатайству следователя фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время он будет этапирован в столицу для проведения комплекса следственных действий, в том числе и для проведения психолого-психиатрической экспертизы», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, на территории Долгорукововского района Липецкой области произошел очередной трагический случай на железной дороге с участием несовершеннолетней девочки. Следственное управление опровергает причастность ее гибели к инкриминируемому преступному деянию задержанного. В регион приехали и.о. главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Артем Петров, и руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел. 25 июня текущего года на территории Долгорукововского района Липецкой области произошел очередной трагический случай на железной дороге с участием несовершеннолетней девочки. Как сообщалось ранее, следственное управление опровергает причастность ее гибели к инкриминируемому преступному деянию задержанного лица. Следователи за сутки провели свыше 70 следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведены совещания с главой администрации Долгоруковского района, прокуратурой, МВД, ФСБ, родителями и руководителями образовательных учреждений, психологами. Следственный комитет ранее сообщал, что подозреваемый в организации «групп смерти» и причастности к гибели двух подростков в Липецкой области задержан в Ставропольском крае. По версии следствия, в июне задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, участники которых проходили различные задания. Исполняя их, они «попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций». Были выявлены два подростка, состоявших в «группах смерти», которые, «выполняя изощренные задания задержанного, были смертельно травмированы на железной дороге в Липецкой области». На Украине исключили Киркорова из черного списка 27 июня 2021, 13:57

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова. Как сообщает РИА «Новости», перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составляет министерство культуры страны на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Список Минкульта обновляется, по состоянию на воскресенье, на официальном сайте министерства фамилия Киркорова отсутствует. Ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом Минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень. Лавров усомнился в способности Запада держать слово 28 июня 2021, 01:58

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что на Западе российский обычай без всяких документов свято держать слово не приживется. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД указал на то, как страны Североатлантического альянса оправдывают «безоглядное расширение на восток к российским границам», передает ТАСС. «Когда мы напоминаем о дававшихся Советскому Союзу заверениях, что этого не произойдет, нам отвечают: ну, ведь это были просто устные обещания, документов никто не подписывал. Не приживется на Западе древний российский обычай, когда ударили по рукам – без всяких документов – и свято держат свое слово», – отметил Лавров. В минувший вторник президент России Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны указал, что расширение Североатлантического альянса на восток и вступление ряда бывших советских республик в НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий. Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что у экс-президента СССР Михаила Горбачева после распада Организации Варшавского договора (ОВД) был шанс заключить соглашение о том, что Североатлантический блок не будет расширяться на Восток, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова описала расхождения чешского руководства по взрывам во Врбетице басней Крылова 27 июня 2021, 18:18

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на расхождение в высказываниях премьера Чехии Андрея Бабиша и президента страны Милоша Земана о взрывах во Врбетице басней Крылова. «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды Лебедь, Рак да Щука...» – процитировала Захарова басню в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что Бабиш уверен в причастности к инциденту во Врбетице российских служб, при этом Земан призывает рассматривать разные версии. В воскресенье Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявил, что высказывания Земана о нескольких версиях взрывов безответственны. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.