Арестована поставившая на колени «обидчика» сына жительница Сибири

Немецкий политолог спрогнозировал реакцию Германии на требование Лукашенко «100 лет стоять на коленях»

«Со временем немцы будут резко реагировать на такие выпады. В ФРГ растет поколение, которое не интересуется Второй мировой войной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя требовние Александра Лукашенко к Германии и Западу «100 лет стоять на коленях перед Белоруссией».

«Германия не впадает в крайности. Немцы помнят ужасы, которые страна принесла миру 80 лет назад. Никто в ФРГ не ставит это под вопрос. Но все же сейчас есть дистанция к воспоминаниям о Второй мировой войне», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, «фактически в Германии осталось мало людей, которые помнят войну и знают, что произошло на самом деле». «Молодые поколения не интересуются этой проблематикой. Они говорят, что война давно закончилась – оставьте нас в покое с этими воспоминаниями. В то же время, – подчеркивает политолог, – это не означает, что немцы отрицают свою вину и что в Германии возрождается реваншизм».

«Выступление Лукашенко немецкие политики проигнорируют. Его сейчас могут засыпать новыми санкциями и будут наказывать всеми возможными методами. Для Запада главное, чтобы он ушел», – отметил эксперт.

«Со временем немцы будут более резко реагировать на такие выпады, – полагает Рар. – Дело в том, что в стране растет поколение, которое не знает и интересуется Второй мировой войной. Поэтому никаким грекам, полякам или украинцам Германия денег давать не будет».

«В то же время ФРГ преклоняется перед Израилем, – указал политолог. – Немцы понимают, что убийство 6 млн евреев непростительно. Поэтому Германия будет бороться с проявлением антисемитизма, но их преступления в отношении других народов, в том числе и советских людей, увы, забываются».

Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. «Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера, сегодня ночью, ввели экономические санкции против наших людей и наших предприятий... Вот уж действительно история так ничему их не научила», – сказал он.

Он заявил, что «все 80 лет после 45-го (года) прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, по бывшему Советскому Союзу и каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще не захороненных немцев, фашистов, которые пришли на нашу землю». «И мы были добры и толерантны... И что? Цитата вчерашняя: «Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Читай: «Пусть подохнут там», то есть мы», – сказал президент.

Лукашенко захотел «спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии»: «Господин Маас, вы кто – вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично, хотя бы перед своим народом». Лукашенко призвал не «каяться на публику за грехи своих предшественников», ведь «грош цена этим покаяниям».

«Вы должны не просто каяться, вы должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны, – заявил он. – Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить – немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы».

«Санкции, провокации... так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила?» – заявил он.

Лукашенко отметил, что сейчас, «как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта». Он заявил, что «полякам, литовцам, латышам, украинцам» нужно «очнуться, пока не поздно, разобраться с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», а не жертвовать «мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств». Лукашенко подчеркнул, что современный мир не замыкается только на ЕС. «За нами – правда. И мы – наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость», – сказал он.

По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» в стране были брошены огромные финансовые ресурсы, страна «давно воюет», но «война приобрела другие формы», она ведется «изнутри государства».

Ранее Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку.

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