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В Германии открыли дело против бывшего охранника лагеря советских военнопленных
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Генеральная прокуратура в нижнесаксонском городе Целле расследует дело в отношении 95-летнего бывшего охранника лагеря военнопленных, подозреваемого в соучастии в убийстве, сообщила газета tageszeitung.
Житель Баварии обвиняется в том, что в период с октября 1943 по апрель 1945 года служил в стационарном лагере VI C Bathorn, в котором умерло много советских военнопленных, передает Deutsche Welle.
Как сообщает газета, открытию дела предшествовало более чем двухлетняя предварительная работа, проведенная Центральным отделом по расследованию преступлений национал-социалистов, который расположен в городе Людвигсбург в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Генпрокуратура Целле получила возможность открыть дело после того, как суд приравнял катастрофические условия в нацистских концлагерях к тем, которые существовали в некоторых лагерях военнопленных.
По оценкам историков, во время Второй мировой войны в плен попали от 5,3 до 5,6 млн советских солдат, от 2,6 до 3,3 млн из них умерли. По данным Центрального отдела в Людвигсбурге, в настоящее время предварительное расследование о преступлениях в лагерях советских военнопленных ведется в отношении шести человек.
Вашингтон анонсировал новые санкции против Москвы
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Соединенные Штаты начали готовить новые санкции против России по ситуации с Алексеем Навальным, заявил помощник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», – заявил Салливан в эфире CNN, передает ТАСС.
США также продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые принимают участие в «Северном потоке – 2», добавил он.
4 июня президент России Владимир Путин объявлял о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока – 2». Также Путин заявлял, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» дал старт пусконаладочным работам на первой ветке.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что разговор об Алексее Навальном между президентами звучал в дежурном ключе.
В Германии заявили о крахе концепции «конца истории» с развалом СССР
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Запад совершил «роковую ошибку», поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» после развала СССР, заявил колумнист Михаэль Штюрмер в своей статье для Die Welt.
По словам автора, после развала СССР в США распространилась идея о том, что наступил «конец истории» – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн, передает РИА «Новости».
Однако это было всего лишь фантазией. Как отмечает Штюрмер, данная идея была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго.
«Из руин Советского Союза через неимоверную боль и революционные преобразования» возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учета мнения Москвы, написал автор.
«России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день», – выразил мнение колумнист. Как считает Штюрмер, «старые демоны» взяли свое, и «на европейском континенте» возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютного лидера. Однако впоследствии ситуация изменилась, так как Россия под новым руководством начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену.
Как отмечает Штюрмер, Запад недооценил Россию, так как короткий период слабости после развала Советского Союза не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о «конце истории» в «роковой самообман». По словам автора, оглядываясь назад, можно понять, что лучший шанс на создание ориентированного на Запад и западные ценности миропорядка был между агониями России и триумфами США. При этом этот шанс уже упущен, и неизвестно, представится ли еще одна такая возможность, заключает колумнист.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран.
В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
Немцев возмутили слова Меркель о стыде в день начала войны с Россией
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Жители Германии выразили возмущение по поводу слов канцлера Германии Ангелы Меркель о стыде немцев в день начала Великой Отечественной войны (ВОВ).
Меркель в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев, Германия, по ее словам, признает свою ответственность за преступления нацистского режима, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. При этом она отметила, что Берлин по-прежнему нуждается в диалоге с Россией, между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь, передает РИА «Новости».
Немецкие пользователи отреагировали на обращение канцлера в комментариях под видео, опубликованным в официальном аккаунте немецкого правительства в Facebook.
«Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям», – написал Hans-Joachim Baldamus.
«В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», – выразила недовольство Nad Ja Mullewapp.
«Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно. Все участники мировой войны из моей семьи уже умерли. Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом», – заявил Lars Wiemann.
Часть пользователей при этом выступили с критикой в адрес Меркель из-за низкого уровня отношений с Россией.
«Канцлер несет значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд – нет, память – да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России», – отметил Karl Roland.
«Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», – отметил Christian Burkhard.
«А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!» – добавил Sven Brenner.
Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках исказить историю Великой Отечественной войны, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом. 9 мая Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходил на Красной площади в Москве, поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, подчеркнув, что этот день всегда будет для России священным.
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Украина пригрозила России турецкими беспилотниками
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Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu.
«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...», – приводит слова чиновника РИА «Новости».
Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.
При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство.
Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Вашингтон не увидел причин для изменения политики в отношении России
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Женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», – заявила Псаки, слова которой приводит New York Times. Издание отмечает, что по словам Псаки, период, когда прозвучали слова Салливана, не имеет значения. По словам пресс-секретаря Белого дома, в этом плане после состоявшегося 16 июня в Женеве саммита Россия – США «ничего не изменилось», передает РИА «Новости».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний России, строящих трубопровод «Северный поток – 2».
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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Набиуллина назвала наиболее опасную стратегию для сбережений
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что самыми опасными являются вложения в спекулятивные криптоактивы.
«Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно», – сказала она в интервью «Комсомольской правде».
Набиуллина также дала несколько советов по инвестированию накоплений в условиях роста цен. «Первое – твердо знать, что инфляция вернется к нашей цели. И ориентироваться на то, что сейчас всплеск временный. Второе – повышение ставки даст и повышение ставок по депозитам. Депозиты – одна из лучших консервативных стратегий сбережений», – добавила глава регулятора.
Она напомнила, что многие пошли на фондовый рынок, где доходность больше, но и риски выше. Поэтому инвесторам необходимо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно той, в которой заявляют об отсутствии рисков и высокой доходности. «Стратегия с покупкой любых товаров длительного пользования, недвижимости: при мнимой простоте тут на самом деле есть риски. Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует», – заметила Набиуллина.
Таким образом инвестор может оказаться «в минусе» – и превратить купленные активы обратно в деньги окажется не так просто.
При этом тем, кто сберегает в иностранной валюте, она посоветовала копить в той валюте, в какой планируются траты. «Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги. Потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать», – заключила глава ЦБ.
АвтоВАЗ анонсировал новые модели «намного дороже миллиона рублей»
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АвтоВАЗ в течение пяти лет представит абсолютно новые модели Lada, чтобы с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент – «намного выше миллиона рублей», заявил президент компании Николя Мор.
«С 2023 по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. ... Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги», – сказал он, передает РИА «Новости».
При этом Мор уточнил, что АвтоВАЗ оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента.
Он также рассказал, что компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. «Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы», – отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B.
По озвученным в начале года планам, АвтоВАЗ выпустит на российский рынок четыре новые модели автомобилей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году.
АвтоВАЗ производит автомобили по полному циклу и комплектующие для двух брендов – Lada и Renault. Мощности расположены в Тольятти – АО «АвтоВАЗ», ОАО «Lada Запад Тольятти», а также в Ижевске – ООО «Lada Ижевск». Продукция марки Lada состоит из пяти семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании на российском рынке по итогам 2020 года составили 343,5 тыс. машин (минус 5% к 2019 году).
Врачи указали на правила безопасности при жаре
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«Жара вредна для всех, поэтому важно обезопасить себя тенечком и панамками», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Карабиненко. Так он отреагировал на сообщения о жаркой погоде, которая установилась в столичном регионе на фоне дефицита осадков и облаков.
«Все люди разные и с разными угрозами возникновения тех или иных заболеваний. Но несмотря на индивидуальность, главное – сообразно обстановке не перегреваться на солнце. Это вредно для всех», – рассказал врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко.
«Люди должны сами включать свой мозг и прятаться в тенечек, надевая панамки. Если у кого-то слабое горло – зачем ему баловаться в жару мороженым или холодными напитками? Это также может привести к неприятным последствиям», – добавил собеседник.
«Тем не менее такие жаркие периоды в Москве и других регионах России были и ранее. И до 40 градусов жара доходила. Но ничего, все остались живы. Поэтому, повторюсь, важно не перегреваться на солнце и обезопасить себя тенечком и панамками», – подытожил Карабиненко.
В то же время врач-терапевт Александр Барвинский напомнил, что прямые солнечные лучи для человека опасны риском получить тепловой удар. Поэтому в жаркую погоду необходимо следовать некоторым простым правилам.
«В первую очередь следует носить головной убор белого цвета и не проводить слишком много времени на солнце. Кроме того, нужно стараться проводить время в лесу или просто в тени. Также необходимо своевременно охлаждаться, пить достаточно жидкости и не переедать. А если избегать стрессов и нормально высыпаться – тогда наша устойчивость в жару возрастет», – убежден Барвинский.
Напомним, в воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. Кроме того, в июле и августе в Москве ожидается дефицит осадков, температура воздуха вернется в климатическую норму ближе к середине августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Настоящее лето – это надолго», – добавил синоптик.
В свою очередь глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об опасности перегрева в жару и призвал граждан, в том числе вакцинирующихся против коронавируса, избегать перегрева.
«Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратными, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия», – пояснил ученый.
Также он рассказал, что нет никаких противопоказаний против купания в водоемах после вакцинирования, главное – не делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу. «Если люди просто купаются, плескаются, окунаются – сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически... А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются», – рассказал ученый.
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Китайцы назвали пять самых колоритных городов России
Пользователь китайского портала WeChat перечислил пять самых колоритных, по его мнению, российских городов.
Но первом месте в списке оказалась столица Республики Тыва Кызыл. «Республика Тыва расположена на юге Сибири и известна как родина хоомея. Хоомей – это стиль горлового пения, уникальный тем, что исполнитель одновременно выдает два или более звуков с разной тональностью», – пишет автор, перевод поста которого приводит ИноСМИ.
По его словам, Кызыл является «достаточно специфичным городом», где традиционная культура играет важную роль. «В регионе гармонично сосуществуют различные верования, во время религиозных праздников люди охотно поздравляют друг друга», – отмечает он.
На втором месте расположился дагестанский город Дербент. «Дербент – один из старейших городов России, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Истоки самых известных исторических мест в городе – крепости Дербент и Джума-мечети, восходят к середине VIII века», – рассказывает блогер.
Сегодня этот город считается самым этнически разнообразным городом России, здесь также сосуществуют представители разных религий, что придает городу особый колорит, делится впечатлениями автор.
Далее в списке расположилась столица Калмыкии Элиста. «Этот небольшой южный городок является центром буддизма в России, а также известен как «город шахмат». Население составляет 100 тысяч человек, две трети из которых – калмыки. Основной верой является буддизм, поэтому в городе и за его пределами находится большое количество буддийских храмов. Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», построенный в 2005 году, является одним из крупнейших буддийских храмов в Европе», – пишет пользователь WeChat.
Четвертое место заняла столица Чечни Грозный. «Чеченская Республика, когда-то раздираемая войной, теперь – безопасный и стремительно развивающийся регион», – пишет блогер. По его словам, сейчас столицу республики можно считать современным мегаполисом, где объединяются высотные здания, просторные улицы и великолепные мечети.
На пятом месте оказалась столица Якутии Якутск. Как пишет автор, его называют одним из самых холодных городов Земли. «Несмотря на суровые климатические условия, жители Якутска любят свой город и живут размеренной жизнью со своими уникальными особенностями», – заключает автор.
Танки сгорели на трассе в Польше после аварии грузовиков
В Польше столкнулись грузовики, перевозившие танки, после столкновения начался пожар, и военная техника загорелась, сообщают местные СМИ.
Происшествие случилось недалеко от города Щецин на трассе A6, после столкновения произошло возгорание, пишет портал Wszczecinie.
Также на месте были слышны взрывы, полиция оцепила место происшествия и заблокировала проезд для автотранспорта. На место прибыли пять пожарных расчетов.
О пострадавших не сообщается, также нет данных о том, сколько именно танков сгорело и насколько серьезными оказались повреждения.
В начале мая на репетиции Дня Победы в Уфе загорелся советский танк Т-26. В МЧС сообщали, что возгорание произошло из-за розлива топлива. Танк относился к частной коллекции.
Пушков отреагировал на угрозы введения новых санкций со стороны США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление администрации президента США Джо Байдена о подготовке новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага.
«Новые санкции США против связанных с «Северным потоком – 2» российских компаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты, как начало новой фазы отношений – в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне – другой подход», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, администрация Джо Байдена изначально исключала возможность «перезагрузки» отношений с Россией и не скрывала, что намерена всячески мешать запуску «Северного потока – 2», раз уж США не смогли воспрепятствовать его сооружению.
«И ни разу Белый дом даже не намекнул на возможность снятия или хотя бы частичного пересмотра санкций. [Президент США Джо] Байден и [госсекретарь Энтони] Блинкен с самого начала подчеркивали, что рассматривают саммит как площадку для обсуждения важных для США вопросов, а не как повод для изменения отношения к России и ее политике», – уверен Пушков.
«После саммита напряженность в отношениях чуть снизилась, но все разногласия – по «Северному потоку – 2», Украине, Донбассу, Сирии и так далее – сохранились и никуда не исчезли. Как сказал (президент России Владимир) Путин на пресс-конференции в Женеве, «иллюзий никаких нет и быть не может»», – заключил сенатор.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
В прошлую среду в Конгрессе США призвали ввести санкции против России по химоружию.
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Напомним также, с 14 июня вступили в силу санкции США против госдолга России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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Запасы воды в водохранилище под Ялтой превысили годовой запас
Выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше необходимого годового запаса воды, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты [в] 21 млн», – приводит слова Павленко ТАСС.
Как сообщила глава администрации, сейчас в городе продолжаются работы по возобновлению водоснабжения. Водоканал работает над увеличением давления в городской водопроводной системе. Ожидается, что к утру понедельника эта работа будет завершена.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии. Первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте уже выделен.
Онколог перечислил признаки рака печени
Признаки развития онкологического заболевания печени трудно разобрать самостоятельно, пациентам необходимо опираться на «малые признаки», заявил врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
«Есть так называемый синдром малых признаков, который характерен и для целого ряда других онкологических заболеваний: это апатия, слабость, потеря веса, болевые ощущения. Такие симптомы возникают. А дальше все будет зависеть от того, где находится опухоль. Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения», – рассказал Пылев в радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, необходимо регулярно проводить обследование, это поможет выявить заболевание на ранней стадии.
В мае главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков отмечал, что ранними симптомами онкологических заболеваний могут быть немотивированное похудение, наличие уплотнений и изменение давно существовавших родимых пятен.
Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии
Взаимный торговый оборот России и Европы за первые четыре месяца 2021 года составил 70,3 млрд евро, так, Россия стала одним из главных поставщиков товаров для стран ЕС, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Отмечается, что ЕС традиционно остается основным торговым партнером России. На его долю в первом квартале пришлось 35,5% внешнего товарооборота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФТС.
Как сообщает ФТС, преимущественно ЕС покупает продукцию топливно-энергетического комплекса, поставки природного газа на фоне аномально холодной и затяжной зимы значительно выросли. «Газпром» отмечает, что за три месяца этот показатель увеличился на 30,7% в годовом исчислении.
В свою очередь Россия получает технологии, комплектующие, исходники для аграрного сектора.
Ранее сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении.
На АЭС «Бушер» в Иране произошло аварийное отключение электричества
Единственная иранская атомная электростанция «Бушер» временно остановлена, заявил представитель иранской энергетической госкомпании Голамали Рахшанимер.
Аварийная остановка подачи электричества произошла еще в субботу, заявил представитель госкомпании, пишет Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.
Остановка может продлиться три четыре дня, отметил Рахшанимер, это может привести к отключению электроэнергии в городе Бушер.
Строительство второй очереди АЭС при участии России началось в Бушере в 2016 году. Первый блок АЭС «Бушер» был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года, а в апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию.