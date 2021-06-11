В Госдуме назвали неприемлемыми требования резолюции Европарламента по России

Прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемы, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Мы открыты к диалогу и готовы выслушать предложения о сотрудничестве, но категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела. Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран. Считаем прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемыми», – приводятся слова Пискарева в Telegram – канале комиссии.

По его словам, враждебная по характеру резолюция Европарламента фактически поощряет и оправдывает осуществление правонарушений на территории нашей страны. «Весьма прискорбно, что подобные мысли ретранслируют парламентарии, заботой которых должно быть укрепление законности и защита прав граждан», – заявил сенатор.

Глава Комиссии Госдумы также отметил, что «своей вчерашней резолюцией по России Европарламент фактически одобрил демонстративные отказы американского ресурса «Радио Свобода*» (признана в России СМИ-иноагентом) соблюдать российское законодательство».

«Вместо защиты интересов простых европейцев, надеющихся, как и россияне, на продолжение взаимовыгодных отношений, Европарламент вступился за нарушающее российские законы СМИ, финансируемое налогоплательщиками США, и призвал к очередному витку санкций против России», – подчеркнул Василий Пискарев.

Ранее в Совфеде указали на серию антироссийских выпадов в резолюции Европарламента. 10 июня Европарламент принял резолюцию по включению трех немецких НПО в список нежелательных организаций и задержанию Андрея Пивоварова. В комиссии Совфеда подчеркнули, что резолюция представляет собой серию антироссийских выпадов и фактически служит развернутой программой по организации попыток вмешательства во внутренние дела России.

ЕП хочет, чтобы Москва прекратила «преследование правозащитников и активистов в рамках законов об иностранных агентах и нежелательных организациях». От России ждут, что она «отменит этот закон» и «пересмотрит решение генерального прокурора о внесении трех немецких неправительственных организаций в список «нежелательных», а также не станет принимать новых подобных законов.