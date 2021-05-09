Украинцы возмутились поступком показавшего ветерану нацистское приветствие подростка

Украинцы в соцсетях потребовали жестче наказать несовершеннолетнего националиста, который встретил проходившего мимо него ветерана нацистским приветствием.

Подросток в Киеве у парка Вечной Славы продемонстрировал ветерану нацистское приветствие, полиция первоначально ничего не предпринимала в отношении него, но позже личность нарушителя установили и составили на него протокол о мелком хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Нарушителем оказался 16-летний местный житель. В соцсетях поведение несовершеннолетнего возмутило пользователей, также они выразили несогласие наказанием за проступок.

«Это слишком мягкая реакция на подобные поступки», – отметила Нина Сподобаева из Кривого Рога.

«Кто-то же их учит или поощряет на подобные поступки. После шествия 28 апреля я ничему не удивляюсь», – добавила Тамара Смаженюк из Винницы.

Телеведущий Максим Назаров после происшествия раскритиковал президента Владимира Зеленского за недостаточную борьбу с нацизмом в стране. «Господин президент Владимир Зеленский, вы можете записать еще 100500 видео на тему победы над нацизмом, ксенофобии и неравенства, но никто вам не верит сегодня и не поверит завтра», – заявил журналист.

Депутат Рады Максим Бужанский обвинил полицию в бездействии, он подчеркнул, что отсутствие реакции на нарушение закона является нарушением закона.

Общественный деятель Александр Скубченко, в свою очередь, отметил, что в посленее время в стране «советская символика вызывает намного больше сопротивления, нежели символы нацизма».

«Огромное количество цветов у монументов Победы, масса людей в городах страны. И на этом фоне – чувствующие себя при Зеленском победителями нацисты. За символику Победы – до пяти лет тюрьмы, за нацистскую – админпротокол», – указал он.

Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве».