Депутат предсказал исчезновение некоторых профессий в России

Роботизация и технический процесс приведут к исчезновению простых профессий, которые не требуют особой квалификации, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Технический прогресс ведет к сокращению специальностей по преимуществу простых, не требующих высокой квалификации. Роботизация в обозримой перспективе угрожает резким сокращением таких популярных специальностей, как водитель, курьер и официант», – рассказал он Ura.ru.

Смолин надеется, что профессии учитель и врач в широком смысле не будут подвергнуты таким изменениям. Он предположил, что все будет зависеть от мнения властей, возможной экономии на сфере образования и тому, как будет использоваться технический прогресс.

«Если он будет отпущен на волю или коммерциализирован, то могут и исчезнуть необходимые для человечества специальности, в особенности педагогические», – считает депутат. При этом он отметил, что для улучшения образования необходимо, чтобы компьютер стал дополнением учителю, а не заменой.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что в ближайшие 10 лет профессия водитель может исчезнуть.