Американский суд принял иск слонихи против зоопарка

Апелляционный суд Нью-Йорка принял и рассмотрит поданный зоозащитниками иск от имени слонихи по кличке Хеппи о законности ее содержания в зоопарке и требованием переезда животного в заповедник.

«Это первый случай в истории, когда высший англоговорящий суд будет рассматривать иск, поданный не от имени человека», – говорится в заявлении фонда Nonhuman Rights Project, который подал иск, передает РИА «Новости».

Зоозащитники из фонда в 2018 году подали петицию с целью признать за слонихой Хеппи фундаментальное право на физическую свободу и переезд из зоопарка Бронкса в заповедник слонов. Так, Хеппи, прожившая более 40 лет в зоопарке, стала первым в мире слоном, чья законность пребывания там обсуждалась в суде. Суд первой инстанции отклонил в тот раз ходатайство животного. Теперь его будет рассматривать апелляционный суд. Представители фонда также создали онлайн-петицию с требованием отпустить слониху в заповедник. Уже более 1,5 млн человек ее поддержали.

«Начав борьбу за права нечеловека восемь лет назад в Нью-Йорке, мы надеемся, что апелляционный суд признает чрезвычайную общественную важность дела Хеппи. Мы надеемся, что вскоре она станет первым слоном и нечеловеческим существом в США, чье право на физическую свободу будет признано в судебном порядке», – сказано в обращении зоощатников.

Слониха Хеппи была привезена в США в 1977 году. Изначально Хеппи жила в вольере с другими особями. Некоторые из них умерли, других пришлось отселить от нее из-за частых конфликтов. Уже на протяжении десяти лет слониха живет одна, «не имея возможности по-настоящему взаимодействовать» с другими слонами.